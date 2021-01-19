COVID-19 может стать сезонным заболеванием, - ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают, что COVID-19 станет сезонным заболеванием - это зависит от эффективности вакцинации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
При этом даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует полного искоренения вируса, добавила она.
"Предпосылки есть, но для однозначного ответа надо понаблюдать несколько сезонов. Чтобы рассмотреть возможность устранения или искоренения COVID-19, надо посмотреть, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета. Но даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус", - сказала Вуйнович.
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По мнению Мелиты Вуйнович, при эффективной глобальной программе вакцинации вероятный сценарий состоит в том, что коронавирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы. Эндемическими называют заболевания, характерные для определенной местности.
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ВОЗ рассматривает какие группы гриппа будут в текущем году и страны прививаются от него.
Болезнь протекает в легкой форме или вообще не заражаешься гриппом.
обычная прививка содержит 3 штампа гриппа рекомендуемые ВОЗ.
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я конечно не знаю как у вас, прививка бесплатна и обязательна для некоторых профессий.
Якщо кожного року утворюється новий штам, то кожного року, на початку осені, треба усим вакцинуватися.
От тоді побачимо результат.
просто не всегда ВОЗ угадывает какой штамп будет в этом году.
поэтому прививка и содержит 3 вида штампа гриппа, что бы попасть наверняка.
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хуже от прививки не будет, а если даже штамп не угадали, заболевание идет в более легкой форме.
просто вакцины разные и соответсвенно как и от ковид у кого 50% у кого 96% эффективности.
Угадывай)
Я саме це писав ще рік тому. Проти природи не попреш
По среднедневным показателям по сравнению с показателями за декабрь 2020 года, количество тестов полимерной цепной реакции проведенных в государственных лабораторных центрах упало на 45%. Причина проста - отсутствие реактивов для проведения лабораторных исследований. *Тестирование тест-системами ПЦР - это лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые достоверно выявляют наличие или отсутствие коронавируса у человека с первого дня заражения, ДО начала проявления симптомов болезни COVID-19. Экспресс-тесты «видят» не вирус, а антитела к нему (IgM и IgG) - белковые соединения, вырабатываемые в организме человека только на 5-7 день после проявления симптомов болезни. Негативный результат этого теста не может исключать того, что человек заражен в данный момент.(с)
Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации за 17 января 2021 года .
Количество заболевших 11700 + .. Умерших 189... С 28.11.2020 г. по 17.01.2021 официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются.(с)