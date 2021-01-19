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COVID-19 может стать сезонным заболеванием, - ВОЗ

COVID-19 может стать сезонным заболеванием, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают, что COVID-19 станет сезонным заболеванием - это зависит от эффективности вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

При этом даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует полного искоренения вируса, добавила она.

"Предпосылки есть, но для однозначного ответа надо понаблюдать несколько сезонов. Чтобы рассмотреть возможность устранения или искоренения COVID-19, надо посмотреть, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета. Но даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус", - сказала Вуйнович.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коронавирус может стать сезонным, как грипп, а вакцина, возможно, его полностью не уничтожит, - ученый

По мнению Мелиты Вуйнович, при эффективной глобальной программе вакцинации вероятный сценарий состоит в том, что коронавирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы. Эндемическими называют заболевания, характерные для определенной местности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав запустил карту с пунктами тестирования на коронавирус

вакцина (3814) ВОЗ (777) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+4
Когда Ковид стал сезонным заболеванием, а ЗеДегенераты пандемией.
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19.01.2021 13:26
+2
а вакцинация станет такой себе неплохой сезонной шабашкой ))
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19.01.2021 13:32
+2
А добавить сюда еще постоянное тестирование и фармакомафия будет в еще большем шоколаде, чем сейчас.
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19.01.2021 18:11
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Когда Ковид стал сезонным заболеванием, а ЗеДегенераты пандемией.
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19.01.2021 13:26 Ответить
ну да...вирусу надо повзрослеть,а нам к нему попривыкнуть
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19.01.2021 13:28 Ответить
а вакцинация станет такой себе неплохой сезонной шабашкой ))
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19.01.2021 13:32 Ответить
ну как прививка от обычного гриппа.
ВОЗ рассматривает какие группы гриппа будут в текущем году и страны прививаются от него.
Болезнь протекает в легкой форме или вообще не заражаешься гриппом.

обычная прививка содержит 3 штампа гриппа рекомендуемые ВОЗ.
-------
я конечно не знаю как у вас, прививка бесплатна и обязательна для некоторых профессий.
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19.01.2021 15:36 Ответить
А добавить сюда еще постоянное тестирование и фармакомафия будет в еще большем шоколаде, чем сейчас.
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19.01.2021 18:11 Ответить
справа за малим: залишилось об'явити його сезонним захворюванням
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19.01.2021 13:33 Ответить
как триппер)))
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19.01.2021 13:35 Ответить
от як з ним мутує, дійсно буде лихо
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19.01.2021 13:38 Ответить
COVID-19 может стать сезонным заболеванием, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3290
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19.01.2021 13:39 Ответить
)(уйнович просветила...
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19.01.2021 13:42 Ответить
Вирус гриппа вакцинами не победили и вирус ковида не победят. Вакцины - разрекламированное средство стрижи лохов на бабло.
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19.01.2021 13:43 Ответить
Оспа, полиомелит так не считают. Ну а то, что у людей бывает очень нестойкий иммунитет, в этом не вакцины виноваты, а физиология человека. К себе претензии предъявляй, почему ты по несколько раз в год гриппом болеешь.
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19.01.2021 13:59 Ответить
А скільки людей кожного року вакцинується від грипу ?
Якщо кожного року утворюється новий штам, то кожного року, на початку осені, треба усим вакцинуватися.
От тоді побачимо результат.
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19.01.2021 14:03 Ответить
Для особо одарённых вакцинаторов напомню, что нормальная прививка разрабатывается три года минимум. То есть за гриппом угнаться невозможно, он мутирует быстрее. С ковидом такая же ситуёвина будет.
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19.01.2021 14:13 Ответить
А я про що ?
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19.01.2021 14:33 Ответить
да нет у гриппа есть основные штампы, их десятки.
просто не всегда ВОЗ угадывает какой штамп будет в этом году.
поэтому прививка и содержит 3 вида штампа гриппа, что бы попасть наверняка.
---
хуже от прививки не будет, а если даже штамп не угадали, заболевание идет в более легкой форме.
просто вакцины разные и соответсвенно как и от ковид у кого 50% у кого 96% эффективности.
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19.01.2021 15:45 Ответить
У гриппа в целом более 2000 штаммов, поливалентная вакцина максимум 4 штамма.
Угадывай)
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19.01.2021 16:30 Ответить
Але навіть наявність високоефективної вакцини не гарантує, що ми зможемо повністю знищити або викорінити вірус", - сказала Вуйнович. Джерело: https://censor.net/ua/n3242667

Я саме це писав ще рік тому. Проти природи не попреш
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19.01.2021 14:09 Ответить
А Вы думали вся эта история с ограничениями закончится? Ха.
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19.01.2021 16:31 Ответить
Нужно просто перестать тестировать !!! Отмечается резкое падение количества тестов полимеразной цепной реакции проведенных в государственных лабораторных центрах.

По среднедневным показателям по сравнению с показателями за декабрь 2020 года, количество тестов полимерной цепной реакции проведенных в государственных лабораторных центрах упало на 45%. Причина проста - отсутствие реактивов для проведения лабораторных исследований. *Тестирование тест-системами ПЦР - это лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые достоверно выявляют наличие или отсутствие коронавируса у человека с первого дня заражения, ДО начала проявления симптомов болезни COVID-19. Экспресс-тесты «видят» не вирус, а антитела к нему (IgM и IgG) - белковые соединения, вырабатываемые в организме человека только на 5-7 день после проявления симптомов болезни. Негативный результат этого теста не может исключать того, что человек заражен в данный момент.(с)
Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации за 17 января 2021 года .
Количество заболевших 11700 + .. Умерших 189... С 28.11.2020 г. по 17.01.2021 официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются.(с)
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19.01.2021 15:10 Ответить
Нема на гілці "експертів", які не медики, але рот закривали і забороняли мені писати на дану тему. А коли я написала саме про його сезонність - то вищали, "знавці".
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19.01.2021 20:59 Ответить
Ведано, "сезонність" буде згодом, коли вірус мутує до відносно безпечного. Яка основна задача вірусу? Розмноження. А якщо вбивати носія, то розмноження припиняється. Зараз наявна "агресивна" фаза.
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19.01.2021 21:21 Ответить
Эбола одобряет.
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19.01.2021 21:48 Ответить
Эбола э геморагічною лихоманкою, а не грві))
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19.01.2021 23:07 Ответить
Я знаю. Бажання є, проте промовчу.
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19.01.2021 23:13 Ответить
Кого Ви хочете вбивати ?
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20.01.2021 00:02 Ответить
Она и сейчас есть. Вы не помните как летом вирус "побороли"?
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20.01.2021 00:34 Ответить
 
 