COVID-19 може стати сезонним захворюванням, - ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) не відкидають, що COVID-19 стане сезонним захворюванням - це залежить від ефективності вакцинації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила представниця ВООЗ Меліта Вуйнович.
При цьому навіть наявність високоефективної вакцини не гарантує повного викорінення вірусу, додала вона.
"Передумови є, але для однозначної відповіді треба поспостерігати кілька сезонів. Щоб розглянути можливість усунення або викорінення COVID-19, треба подивитися, як довго вакцини забезпечують імунітет і наскільки ефективні програми вакцинації для досягнення високого імунітету. Але навіть наявність високоефективної вакцини не гарантує, що ми зможемо повністю знищити або викорінити вірус", - сказала Вуйнович.
На думку Меліти Вуйнович, за ефективної глобальної програми вакцинації ймовірний сценарій полягає в тому, що коронавірус стане ендемічним вірусом з низьким рівнем загрози. Ендемічними називають захворювання, характерні для певної місцевості.
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ВОЗ рассматривает какие группы гриппа будут в текущем году и страны прививаются от него.
Болезнь протекает в легкой форме или вообще не заражаешься гриппом.
обычная прививка содержит 3 штампа гриппа рекомендуемые ВОЗ.
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я конечно не знаю как у вас, прививка бесплатна и обязательна для некоторых профессий.
Якщо кожного року утворюється новий штам, то кожного року, на початку осені, треба усим вакцинуватися.
От тоді побачимо результат.
просто не всегда ВОЗ угадывает какой штамп будет в этом году.
поэтому прививка и содержит 3 вида штампа гриппа, что бы попасть наверняка.
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хуже от прививки не будет, а если даже штамп не угадали, заболевание идет в более легкой форме.
просто вакцины разные и соответсвенно как и от ковид у кого 50% у кого 96% эффективности.
Угадывай)
Я саме це писав ще рік тому. Проти природи не попреш
По среднедневным показателям по сравнению с показателями за декабрь 2020 года, количество тестов полимерной цепной реакции проведенных в государственных лабораторных центрах упало на 45%. Причина проста - отсутствие реактивов для проведения лабораторных исследований. *Тестирование тест-системами ПЦР - это лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые достоверно выявляют наличие или отсутствие коронавируса у человека с первого дня заражения, ДО начала проявления симптомов болезни COVID-19. Экспресс-тесты «видят» не вирус, а антитела к нему (IgM и IgG) - белковые соединения, вырабатываемые в организме человека только на 5-7 день после проявления симптомов болезни. Негативный результат этого теста не может исключать того, что человек заражен в данный момент.(с)
Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации за 17 января 2021 года .
Количество заболевших 11700 + .. Умерших 189... С 28.11.2020 г. по 17.01.2021 официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются.(с)