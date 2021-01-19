COVID-19 може стати сезонним захворюванням, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) не відкидають, що COVID-19 стане сезонним захворюванням - це залежить від ефективності вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила представниця ВООЗ Меліта Вуйнович.

При цьому навіть наявність високоефективної вакцини не гарантує повного викорінення вірусу, додала вона.

"Передумови є, але для однозначної відповіді треба поспостерігати кілька сезонів. Щоб розглянути можливість усунення або викорінення COVID-19, треба подивитися, як довго вакцини забезпечують імунітет і наскільки ефективні програми вакцинації для досягнення високого імунітету. Але навіть наявність високоефективної вакцини не гарантує, що ми зможемо повністю знищити або викорінити вірус", - сказала Вуйнович.

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На думку Меліти Вуйнович, за ефективної глобальної програми вакцинації ймовірний сценарій полягає в тому, що коронавірус стане ендемічним вірусом з низьким рівнем загрози. Ендемічними називають захворювання, характерні для певної місцевості.

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