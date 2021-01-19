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Новини Боротьба з коронавірусом
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COVID-19 може стати сезонним захворюванням, - ВООЗ

COVID-19 може стати сезонним захворюванням, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) не відкидають, що COVID-19 стане сезонним захворюванням - це залежить від ефективності вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила представниця ВООЗ Меліта Вуйнович.

При цьому навіть наявність високоефективної вакцини не гарантує повного викорінення вірусу, додала вона.

"Передумови є, але для однозначної відповіді треба поспостерігати кілька сезонів. Щоб розглянути можливість усунення або викорінення COVID-19, треба подивитися, як довго вакцини забезпечують імунітет і наскільки ефективні програми вакцинації для досягнення високого імунітету. Але навіть наявність високоефективної вакцини не гарантує, що ми зможемо повністю знищити або викорінити вірус", - сказала Вуйнович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус може стати сезонним, як грип, а вакцина, можливо, його повністю не знищить, - вчений

На думку Меліти Вуйнович, за ефективної глобальної програми вакцинації ймовірний сценарій полягає в тому, що коронавірус стане ендемічним вірусом з низьким рівнем загрози. Ендемічними називають захворювання, характерні для певної місцевості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ запустив карту з пунктами тестування на коронавірус

Автор: 

вакцина (4418) ВООЗ (770) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+4
Когда Ковид стал сезонным заболеванием, а ЗеДегенераты пандемией.
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19.01.2021 13:26
+2
а вакцинация станет такой себе неплохой сезонной шабашкой ))
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19.01.2021 13:32
+2
А добавить сюда еще постоянное тестирование и фармакомафия будет в еще большем шоколаде, чем сейчас.
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19.01.2021 18:11
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Когда Ковид стал сезонным заболеванием, а ЗеДегенераты пандемией.
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19.01.2021 13:26 Відповісти
ну да...вирусу надо повзрослеть,а нам к нему попривыкнуть
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19.01.2021 13:28 Відповісти
а вакцинация станет такой себе неплохой сезонной шабашкой ))
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19.01.2021 13:32 Відповісти
ну как прививка от обычного гриппа.
ВОЗ рассматривает какие группы гриппа будут в текущем году и страны прививаются от него.
Болезнь протекает в легкой форме или вообще не заражаешься гриппом.

обычная прививка содержит 3 штампа гриппа рекомендуемые ВОЗ.
-------
я конечно не знаю как у вас, прививка бесплатна и обязательна для некоторых профессий.
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19.01.2021 15:36 Відповісти
А добавить сюда еще постоянное тестирование и фармакомафия будет в еще большем шоколаде, чем сейчас.
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19.01.2021 18:11 Відповісти
справа за малим: залишилось об'явити його сезонним захворюванням
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19.01.2021 13:33 Відповісти
как триппер)))
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19.01.2021 13:35 Відповісти
от як з ним мутує, дійсно буде лихо
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19.01.2021 13:38 Відповісти
COVID-19 может стать сезонным заболеванием, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3290
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19.01.2021 13:39 Відповісти
)(уйнович просветила...
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19.01.2021 13:42 Відповісти
Вирус гриппа вакцинами не победили и вирус ковида не победят. Вакцины - разрекламированное средство стрижи лохов на бабло.
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19.01.2021 13:43 Відповісти
Оспа, полиомелит так не считают. Ну а то, что у людей бывает очень нестойкий иммунитет, в этом не вакцины виноваты, а физиология человека. К себе претензии предъявляй, почему ты по несколько раз в год гриппом болеешь.
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19.01.2021 13:59 Відповісти
А скільки людей кожного року вакцинується від грипу ?
Якщо кожного року утворюється новий штам, то кожного року, на початку осені, треба усим вакцинуватися.
От тоді побачимо результат.
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19.01.2021 14:03 Відповісти
Для особо одарённых вакцинаторов напомню, что нормальная прививка разрабатывается три года минимум. То есть за гриппом угнаться невозможно, он мутирует быстрее. С ковидом такая же ситуёвина будет.
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19.01.2021 14:13 Відповісти
А я про що ?
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19.01.2021 14:33 Відповісти
да нет у гриппа есть основные штампы, их десятки.
просто не всегда ВОЗ угадывает какой штамп будет в этом году.
поэтому прививка и содержит 3 вида штампа гриппа, что бы попасть наверняка.
---
хуже от прививки не будет, а если даже штамп не угадали, заболевание идет в более легкой форме.
просто вакцины разные и соответсвенно как и от ковид у кого 50% у кого 96% эффективности.
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19.01.2021 15:45 Відповісти
У гриппа в целом более 2000 штаммов, поливалентная вакцина максимум 4 штамма.
Угадывай)
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19.01.2021 16:30 Відповісти
Але навіть наявність високоефективної вакцини не гарантує, що ми зможемо повністю знищити або викорінити вірус", - сказала Вуйнович. Джерело: https://censor.net/ua/n3242667

Я саме це писав ще рік тому. Проти природи не попреш
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19.01.2021 14:09 Відповісти
А Вы думали вся эта история с ограничениями закончится? Ха.
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19.01.2021 16:31 Відповісти
Нужно просто перестать тестировать !!! Отмечается резкое падение количества тестов полимеразной цепной реакции проведенных в государственных лабораторных центрах.

По среднедневным показателям по сравнению с показателями за декабрь 2020 года, количество тестов полимерной цепной реакции проведенных в государственных лабораторных центрах упало на 45%. Причина проста - отсутствие реактивов для проведения лабораторных исследований. *Тестирование тест-системами ПЦР - это лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые достоверно выявляют наличие или отсутствие коронавируса у человека с первого дня заражения, ДО начала проявления симптомов болезни COVID-19. Экспресс-тесты «видят» не вирус, а антитела к нему (IgM и IgG) - белковые соединения, вырабатываемые в организме человека только на 5-7 день после проявления симптомов болезни. Негативный результат этого теста не может исключать того, что человек заражен в данный момент.(с)
Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации за 17 января 2021 года .
Количество заболевших 11700 + .. Умерших 189... С 28.11.2020 г. по 17.01.2021 официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются.(с)
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19.01.2021 15:10 Відповісти
Нема на гілці "експертів", які не медики, але рот закривали і забороняли мені писати на дану тему. А коли я написала саме про його сезонність - то вищали, "знавці".
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19.01.2021 20:59 Відповісти
Ведано, "сезонність" буде згодом, коли вірус мутує до відносно безпечного. Яка основна задача вірусу? Розмноження. А якщо вбивати носія, то розмноження припиняється. Зараз наявна "агресивна" фаза.
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19.01.2021 21:21 Відповісти
Эбола одобряет.
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19.01.2021 21:48 Відповісти
Эбола э геморагічною лихоманкою, а не грві))
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19.01.2021 23:07 Відповісти
Я знаю. Бажання є, проте промовчу.
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19.01.2021 23:13 Відповісти
Кого Ви хочете вбивати ?
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20.01.2021 00:02 Відповісти
Она и сейчас есть. Вы не помните как летом вирус "побороли"?
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20.01.2021 00:34 Відповісти
 
 