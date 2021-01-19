Суд над Жириновским в Киеве не состоялся из-за неявки адвокатов

Подготовительное заседание по делу в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского по обвинению в финансировании терроризма сегодня не состоялось.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Шевченковского районного суда города Киева Ольга Пивень, передает Цензор.НЕТ.

"Там не явилась сторона защиты", - рассказала она и добавила, что заседание не состоялось.

Дата следующего заседания будет назначаться судьей.

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Напомним, 15 января стало известно, что Шевченковский райсуд Киева рассмотрит дело против российского политика Владимира Жириновского и двух членов "Либерально-демократической партии России", которых подозревают в финансировании террористов на Донбассе.