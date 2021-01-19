Суд над Жириновским в Киеве не состоялся из-за неявки адвокатов
Подготовительное заседание по делу в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского по обвинению в финансировании терроризма сегодня не состоялось.
Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Шевченковского районного суда города Киева Ольга Пивень, передает Цензор.НЕТ.
"Там не явилась сторона защиты", - рассказала она и добавила, что заседание не состоялось.
Дата следующего заседания будет назначаться судьей.
Напомним, 15 января стало известно, что Шевченковский райсуд Киева рассмотрит дело против российского политика Владимира Жириновского и двух членов "Либерально-демократической партии России", которых подозревают в финансировании террористов на Донбассе.
Топ комментарии
+5 Олег Жуковский #466747
показать весь комментарий19.01.2021 15:43
+5 Andre2014
показать весь комментарий19.01.2021 15:43
+4 Глеб123
показать весь комментарий19.01.2021 15:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чета не видно на ветке тупорылых поцреотов.