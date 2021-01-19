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Суд над Жириновским в Киеве не состоялся из-за неявки адвокатов

Суд над Жириновским в Киеве не состоялся из-за неявки адвокатов

Подготовительное заседание по делу в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского по обвинению в финансировании терроризма сегодня не состоялось.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Шевченковского районного суда города Киева Ольга Пивень, передает Цензор.НЕТ.

"Там не явилась сторона защиты", - рассказала она и добавила, что заседание не состоялось.

Дата следующего заседания будет назначаться судьей.

Читайте также: Киевский суд будет рассматривать дело о финансировании террористов ОРДЛО Жириновским и другими членами его партии

Напомним, 15 января стало известно, что Шевченковский райсуд Киева рассмотрит дело против российского политика Владимира Жириновского и двух членов "Либерально-демократической партии России", которых подозревают в финансировании террористов на Донбассе.

Жириновский (502) Киев (25469) суд (25073)


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Топ комментарии
+5
своих уже всех пересажали..!?
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19.01.2021 15:43
+5
вот где людям , судьям, делать нехрен! И на куя я содержу этих уродов судей, что бы они всякой куйней занимались, но только не делом
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19.01.2021 15:43
+4
Суд над Жириновским в Киеве не состоялся из-за неявки адвокатов - Цензор.НЕТ 1594
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19.01.2021 15:44
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своих уже всех пересажали..!?
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19.01.2021 15:43 Ответить
вот где людям , судьям, делать нехрен! И на куя я содержу этих уродов судей, что бы они всякой куйней занимались, но только не делом
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19.01.2021 15:43 Ответить
гей вова
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19.01.2021 15:44 Ответить
+100
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19.01.2021 15:47 Ответить
Суд над Жириновским в Киеве не состоялся из-за неявки Владимира Жириновского
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19.01.2021 15:43 Ответить
Сумна новина , такого удара Володимир Фольфович не пережив би.
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19.01.2021 15:43 Ответить
Суд над Жириновским в Киеве не состоялся из-за неявки адвокатов - Цензор.НЕТ 1594
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19.01.2021 15:44 Ответить
чей крым?
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19.01.2021 15:45 Ответить
Который час?
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19.01.2021 15:55 Ответить
тебе пора на горшок и в люльку
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19.01.2021 16:07 Ответить
Интересно жирик в курсе вообще шо его собераются судить? И как они ему повестку отправили? Наверно у Кивы номер телефона взяли и в вайбер написали))))
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19.01.2021 15:44 Ответить
Клоуны судили клоуна-клоунада)
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19.01.2021 15:45 Ответить
с таким же успехом можно судить Дарта Вейдера....а не старого педика Вольфовича..
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19.01.2021 15:46 Ответить
Жирик красавчик! -- не стареют душой ветераны...*)
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19.01.2021 15:47 Ответить
як зручно
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19.01.2021 15:47 Ответить
Ви б х##ьою не займались, а краще б посадили якого небудь нашого чинушу.Бо окрім патріотів ви нікого посадити не можете. А на цього жидо-кацапа наплювати,бо він ніхто,і звати його ніяк.
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19.01.2021 15:48 Ответить
Володмир Вольфович порве як тузик грєлку всю українську політоту в дєбатах. навіть якщо він буде один проти всього українського курвятника.
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19.01.2021 15:52 Ответить
1 место этот брызгатель слюнями себе порвет.. а ты почитатель этого педика?
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19.01.2021 15:58 Ответить
Ну по части шоу и дебатов по тиливизеру они уже давно взяли фашингтон и покорили марс... В стране петросянов давно стало главным подготовить красочных клоунов и троллей 99го уровня, шоб народ стоя в полный рост по пояс гавне наотмашь аплодировал перед зомбоящиком...
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19.01.2021 16:10 Ответить
Післязавтра можете вже і Трампа судити. Успіхів вам.
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19.01.2021 15:54 Ответить
Дебилы, мля.
Чета не видно на ветке тупорылых поцреотов.
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19.01.2021 16:00 Ответить
Суд над Жириновским в Киеве не состоялся из-за неявки адвокатов - Цензор.НЕТ 6528Суд над Жириновским в Киеве не состоялся из-за неявки адвокатов - Цензор.НЕТ 8658Суд над Жириновским в Киеве не состоялся из-за неявки адвокатов - Цензор.НЕТ 8658
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19.01.2021 16:05 Ответить
Сегодня не состоялся, может завтра сам жириновский придет и таки будет суд.
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19.01.2021 16:05 Ответить
Его не судить , а ******* нужно , можете меня забанить за правду-матку .
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19.01.2021 16:07 Ответить
Суд над Жириновським у Києві не відбувся через неявку адвокатів - Цензор.НЕТ 1007
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19.01.2021 16:10 Ответить
Я так понимаю, подсудимого доставили.
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19.01.2021 17:22 Ответить
 
 