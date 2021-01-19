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Новини
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Суд над Жириновським у Києві не відбувся через неявку адвокатів

Суд над Жириновським у Києві не відбувся через неявку адвокатів

Підготовче засідання у справі проти лідера ЛДПР Володимира Жириновського за обвинуваченням у фінансуванні тероризму сьогодні не відбулося.

Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця Шевченківського районного суду міста Києва Ольга Півень, передає Цензор.НЕТ.

"Там не з'явилася сторона захисту", - розповіла вона і додала, що засідання не відбулося.

Дата наступного засідання призначатиметься суддею.

Також читайте: Київський суд розглядатиме справу про фінансування терористів ОРДЛО Жириновським та іншими членами його партії

Нагадаємо, 15 січнястало відомо, що Шевченківський райсуд Києва розгляне справу проти російського політика Володимира Жириновського і двох членів "Ліберально-демократичної партії Росії", яких підозрюють у фінансуванні терористів на Донбасі.

Автор: 

Жириновський (218) Київ (19405) суд (11648)


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Топ коментарі
+5
своих уже всех пересажали..!?
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19.01.2021 15:43
+5
вот где людям , судьям, делать нехрен! И на куя я содержу этих уродов судей, что бы они всякой куйней занимались, но только не делом
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19.01.2021 15:43
+4
Суд над Жириновским в Киеве не состоялся из-за неявки адвокатов - Цензор.НЕТ 1594
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19.01.2021 15:44
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своих уже всех пересажали..!?
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19.01.2021 15:43 Відповісти
вот где людям , судьям, делать нехрен! И на куя я содержу этих уродов судей, что бы они всякой куйней занимались, но только не делом
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19.01.2021 15:43 Відповісти
гей вова
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19.01.2021 15:44 Відповісти
+100
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19.01.2021 15:47 Відповісти
Суд над Жириновским в Киеве не состоялся из-за неявки Владимира Жириновского
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19.01.2021 15:43 Відповісти
Сумна новина , такого удара Володимир Фольфович не пережив би.
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19.01.2021 15:43 Відповісти
Суд над Жириновским в Киеве не состоялся из-за неявки адвокатов - Цензор.НЕТ 1594
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19.01.2021 15:44 Відповісти
чей крым?
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19.01.2021 15:45 Відповісти
Который час?
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19.01.2021 15:55 Відповісти
тебе пора на горшок и в люльку
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19.01.2021 16:07 Відповісти
Интересно жирик в курсе вообще шо его собераются судить? И как они ему повестку отправили? Наверно у Кивы номер телефона взяли и в вайбер написали))))
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19.01.2021 15:44 Відповісти
Клоуны судили клоуна-клоунада)
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19.01.2021 15:45 Відповісти
с таким же успехом можно судить Дарта Вейдера....а не старого педика Вольфовича..
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19.01.2021 15:46 Відповісти
Жирик красавчик! -- не стареют душой ветераны...*)
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19.01.2021 15:47 Відповісти
як зручно
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19.01.2021 15:47 Відповісти
Ви б х##ьою не займались, а краще б посадили якого небудь нашого чинушу.Бо окрім патріотів ви нікого посадити не можете. А на цього жидо-кацапа наплювати,бо він ніхто,і звати його ніяк.
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19.01.2021 15:48 Відповісти
Володмир Вольфович порве як тузик грєлку всю українську політоту в дєбатах. навіть якщо він буде один проти всього українського курвятника.
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19.01.2021 15:52 Відповісти
1 место этот брызгатель слюнями себе порвет.. а ты почитатель этого педика?
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19.01.2021 15:58 Відповісти
Ну по части шоу и дебатов по тиливизеру они уже давно взяли фашингтон и покорили марс... В стране петросянов давно стало главным подготовить красочных клоунов и троллей 99го уровня, шоб народ стоя в полный рост по пояс гавне наотмашь аплодировал перед зомбоящиком...
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19.01.2021 16:10 Відповісти
Післязавтра можете вже і Трампа судити. Успіхів вам.
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19.01.2021 15:54 Відповісти
Дебилы, мля.
Чета не видно на ветке тупорылых поцреотов.
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19.01.2021 16:00 Відповісти
Суд над Жириновским в Киеве не состоялся из-за неявки адвокатов - Цензор.НЕТ 6528Суд над Жириновским в Киеве не состоялся из-за неявки адвокатов - Цензор.НЕТ 8658Суд над Жириновским в Киеве не состоялся из-за неявки адвокатов - Цензор.НЕТ 8658
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19.01.2021 16:05 Відповісти
Сегодня не состоялся, может завтра сам жириновский придет и таки будет суд.
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19.01.2021 16:05 Відповісти
Его не судить , а ******* нужно , можете меня забанить за правду-матку .
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19.01.2021 16:07 Відповісти
Суд над Жириновським у Києві не відбувся через неявку адвокатів - Цензор.НЕТ 1007
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19.01.2021 16:10 Відповісти
Я так понимаю, подсудимого доставили.
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19.01.2021 17:22 Відповісти
 
 