Суд над Жириновським у Києві не відбувся через неявку адвокатів
Підготовче засідання у справі проти лідера ЛДПР Володимира Жириновського за обвинуваченням у фінансуванні тероризму сьогодні не відбулося.
Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця Шевченківського районного суду міста Києва Ольга Півень, передає Цензор.НЕТ.
"Там не з'явилася сторона захисту", - розповіла вона і додала, що засідання не відбулося.
Дата наступного засідання призначатиметься суддею.
Нагадаємо, 15 січнястало відомо, що Шевченківський райсуд Києва розгляне справу проти російського політика Володимира Жириновського і двох членів "Ліберально-демократичної партії Росії", яких підозрюють у фінансуванні терористів на Донбасі.
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