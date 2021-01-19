Суд над Жириновським у Києві не відбувся через неявку адвокатів

Підготовче засідання у справі проти лідера ЛДПР Володимира Жириновського за обвинуваченням у фінансуванні тероризму сьогодні не відбулося.

Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця Шевченківського районного суду міста Києва Ольга Півень, передає Цензор.НЕТ.

"Там не з'явилася сторона захисту", - розповіла вона і додала, що засідання не відбулося.

Дата наступного засідання призначатиметься суддею.

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Нагадаємо, 15 січнястало відомо, що Шевченківський райсуд Києва розгляне справу проти російського політика Володимира Жириновського і двох членів "Ліберально-демократичної партії Росії", яких підозрюють у фінансуванні терористів на Донбасі.