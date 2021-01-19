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Новости Коронавирус и карантин
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Тенденция COVID-19 - "медленное затухание", - НАН Украины. ИНФОГРАФИКА

Тенденция COVID-19 -

Часть позитивных тестов на коронавирус и количество госпитализаций в Украине постепенно снижаются, объемы тестирования и количество выздоровевших растут, летальность остается на прежнем уровне.

Об этом говорится в аналитической записке, подготовленной Национальной академией наук Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В записке отмечено, что за прошлую неделю выросло число как новых обнаружений болезни и летальных случаев, так и выздоровлений. Но это связано не с ухудшением ситуации, а с запоздалой обработкой случаев, выявленных во время праздничного периода.

"Наблюдаемая летальность демонстрирует устойчивую динамику и остается в диапазоне 1,5-2%. Относительные и абсолютные объемы тестирования медленно увеличиваются, позитивность тестирования по количеству новых тестов и новых выражений уменьшилась до 25%. Количество новых госпитализаций и количество активных госпитализированных продолжает медленное падение", - сказано в аналитической записке.

Также на Цензор.НЕТ: Минздрав запустил карту с пунктами тестирования на коронавирус

Общую тенденцию ситуации с COVID-19 ученые НАН характеризуют как "медленное затухание".

"В течение следующей недели можно ожидать возвращения поступления данных в "нормальный" режим и возвращения к тенденции медленного затухания, чему также будет способствовать начало действия новых карантинных ограничений, которые были внедрены после 8-го января", - отмечают авторы записки.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новый эпицентр коронавируса выявили в Китае

Тенденция COVID-19 - медленное затухание, - НАН Украины 01Тенденция COVID-19 - медленное затухание, - НАН Украины 02
Тенденция COVID-19 - медленное затухание, - НАН Украины 03

Тенденция COVID-19 - медленное затухание, - НАН Украины 04

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Отними 1 месяц примерно на выздоровление, глянь статистику на тот день и поймешь. Это о 15к выздоровевших.
Смертность в 2020 НИЖЕ чем в 2019 за 9 мес., данные за 12 пока не вышли но учитывая тенденцию вряд ли будет ерунда которую Вы пишете
https://www.unn.com.ua/ru/news/1903480-smertnist-v-********-u-2020-rotsi-nizhcha-nizh-torik-derzhstat

Хватит лгать и нагнетать панику.
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19.01.2021 17:56
+4
"медленное затухание" -?
то про субсидиантов?
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19.01.2021 17:23
+3
по статистике от зе-лохов - медленное "затухание"..
Но умирает, по той же статистике, на 35% больше чем год назад.. в том же ноябре 2020 - на 18 тысяч больше.
Второй "прикол" от статистики:
два месяца подряд "выздоравливает от ковида" в 1.5-2 раза больше КАЖДЫЙ день чем заболевает
сегодня вообще рекорд - "заболело 3 тысячи.. выздоровело 15 тысяч"..
Вопрос - откуда берутся лишние выздоровившие))
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19.01.2021 17:28
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А когда лох-даун заканчивается?
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19.01.2021 17:22 Ответить
по статистике от зе-лохов - медленное "затухание"..
Но умирает, по той же статистике, на 35% больше чем год назад.. в том же ноябре 2020 - на 18 тысяч больше.
Второй "прикол" от статистики:
два месяца подряд "выздоравливает от ковида" в 1.5-2 раза больше КАЖДЫЙ день чем заболевает
сегодня вообще рекорд - "заболело 3 тысячи.. выздоровело 15 тысяч"..
Вопрос - откуда берутся лишние выздоровившие))
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19.01.2021 17:28 Ответить
Отними 1 месяц примерно на выздоровление, глянь статистику на тот день и поймешь. Это о 15к выздоровевших.
Смертность в 2020 НИЖЕ чем в 2019 за 9 мес., данные за 12 пока не вышли но учитывая тенденцию вряд ли будет ерунда которую Вы пишете
https://www.unn.com.ua/ru/news/1903480-smertnist-v-********-u-2020-rotsi-nizhcha-nizh-torik-derzhstat

Хватит лгать и нагнетать панику.
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19.01.2021 17:56 Ответить
Смертность в 2020 ВЫШЕ, чем в 2019.
https://web.archive.org/web/20200502100825/https://countrymeters.info/ru/Ukraine#population_2019 Вот основные демографические показатели Украины за 2019 год:

https://web.archive.org/web/20200502100825/https://countrymeters.info/ru/Ukraine#population_2019 Родившихся: 454 838 человек
https://web.archive.org/web/20200502100825/https://countrymeters.info/ru/Ukraine#population_2019 Умерших: 644 529 человек

https://countrymeters.info/ru/Ukraine#population_2020 Вот основные демографические показатели Украины за 2020 год:
https://countrymeters.info/ru/Ukraine#population_2020 Родившихся: 473 282 человек
https://countrymeters.info/ru/Ukraine#population_2020 Умерших: 670 665 человек

В 2020 на 26136 человек умерло больше, чем в 2019. А ведь вначале года было немалое отставание по смертности от 2019...
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19.01.2021 21:30 Ответить
Антип...
Касательно источника информации.
На этапе создания проекта в конце 2011 года, мы не ставили перед собой цели быть первоисточником статистической информации, коим мы и не являемся. Однако, мы стараемся постоянно улучшать наши алгоритмы вычисления с тем, чтобы наши прогнозы отражили максимально реальную демографическую картину в любой стране и в мире в целом.

Они выдают ОЦЕНКУ, РАСЧЕТ и ПРОГНОЗ. Равно как и методики ООН, на которые они же и ссылаются (там ссылочка есть).

Но НЕ ФАКТ.

Приводимый мной источник ссылался на наш Госстат, которе публикует факты на основании свидетельств о смерти например. На факт, то есть, а не на прогноз.
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20.01.2021 15:24 Ответить

прогнозы там в п. 11.
когда дают оценку, то там так и пишут
Мужчин: 20 079 908 человек (по оценке на 31 декабря 2020 года)
Женщин: 23 623 422 человек (по оценке на 31 декабря 2020 года)
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20.01.2021 15:35 Ответить
Ошибка 404
Страница не найдена

Вот что они пишут в "О нас" касательно источников инфы.
Данные о численности населения большинства стран основаны на публикациях Отдела народонаселения при Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН. Публикации, касающиеся численности населения доступны здесь:
http://esa.un.org/unpd/wpp/ United Nations Department of Economic and Social Affairs: Population Division

http://esa.un.org/unpd/wpp/

Вот.

Проходим по ссылке.
И там написано:
The 2019 Revision of World Population Prospects is the twenty-sixth round of official United Nations population estimates and projections that have been prepared by the Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat.

Прямые данные от органов статистики дают более точную информацию, которая с метрами (странометрами ) часто отличается. Сталкивался, когда делал аналитику по рынкам сбыта. Рекомендую читать местные, у них точнее инфо.
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20.01.2021 15:46 Ответить
еще раз
https://countrymeters.info/ru/about Источники статистической информации Данные о численности населения большинства стран основаны на публикациях Отдела народонаселения при Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН. Публикации, касающиеся численности населения доступны здесь: United Nations Department of Economic and Social Affairs: Population Division

https://countrymeters.info/ru/about

Ну и подумайте сами

Вот моя ссылка
https://web.archive.org/web/20200502100825/https://countrymeters.info/ru/Ukraine#population_2019 Вот основные демографические показатели Украины за 2019 год:

https://web.archive.org/web/20200502100825/https://countrymeters.info/ru/Ukraine#population_2019 Родившихся: 454 838 человек
https://web.archive.org/web/20200502100825/https://countrymeters.info/ru/Ukraine#population_2019 Умерших: 644 529 человек

архивирована 2 мая 2020. Промотайте на той же странице 26 ноября 2020 те же цифры. Это по-Вашему ПРОГНОЗ на 2019 год?
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20.01.2021 15:57 Ответить
Это не по моему.
Это по мнению самого сайта. Который прямо пишет что публикует прогнозы и расчеты.
Основанные на других оценках и прогнозах.
Соотв. ссылки я предоставлял в предыдущем посте.
Т.е. любая их цифра - это не факт. Это - расчет (как они сами и пишут: (Число людей рассчитано Countrymeters (https://web.archive.org/web/20200502100825/http://countrymeters.info/ru/ countrymeters.info ) на основе последних данных, опубликованных отделом народонаселения ООН)). Основанный на оценке (estimation) и проекции (projection).
Та они в преамбуле к циферкам Вашим пишут:Согласно нашей оценке...

Извините за минутку петросянства. Летит самолет. 80% маршрута пролетел без осложнений. Проекция = успешное приземление. Но где-то там все еще ведется к примеру расследование авиакатастрофы под каким-нить Смоленском (помните там где польские чиновники гробанулись?). Петросянство... но наглядное.

Это также просто как план и факт. Будь Вы не эпидемиологом, но продаваном вроде меня... от разницы в этих терминах зависела бы Ваша премия (план и факт продаж).
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20.01.2021 16:30 Ответить
"медленное затухание" -?
то про субсидиантов?
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19.01.2021 17:23 Ответить
Это про балаболов.
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19.01.2021 17:31 Ответить
это про НАН Украины
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19.01.2021 19:29 Ответить
Снова ЗеМарадеры тесты продали и снова вывели в Оман ковидный фонд?
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19.01.2021 17:25 Ответить
Тобто щеплення тепер непотрібне, а блазень герой галактики?
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19.01.2021 17:27 Ответить
Т.е. мы его победили? Вирус "медленно затихает", вакцинация нафиг не нужна...
Пора ехать делится опытом с тупыми ВСЕМИ?
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19.01.2021 17:27 Ответить
В Германии на оборот
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19.01.2021 17:32 Ответить
В Бундесе вчера Правительство совещалось с учёными, вирусологами, главами федеральных земель и городов... -- предложено продлить локдаун с усилением, до середины или конца февраля.

Согласились все, кроме Баварии. ...грят, у нас тоже затухает...
Только меры, дисциплина и организация не такая, как в Украине -- а результат тот же, почему-то?... -- прям смешно...*)
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19.01.2021 17:34 Ответить
Пока до середины, но рассматривают и более жесткий вариант
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19.01.2021 17:35 Ответить
Я считаю, что гайки надо покрепче закрутить, пока вакцинация не закончится.

И потом потихоньку попускать -- без допуска иностранцев в страну.
Иначе за пятилетку не расхлебаемся...
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19.01.2021 17:55 Ответить
Правильно. Комендантский час, а нарушителей расстреливать.
Я бы предложил
1) Ввести карту ковид-адепта. По ней все прелести локдауна и карантина вплоть до комендантского часа и запрета выходить из дома. Вообще. Шоб не заразиться. А все нужное - через доставку.
2) Ковид-... По ней все как обычно.
Поглядеть на статистику реализации данных карт.
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19.01.2021 17:58 Ответить
От у вас так и будет... -- и ничего другого вам не предложат... *)
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19.01.2021 18:04 Ответить
Пока не переболеет 70 процентов, ничего не поможет. А вакцина это не вареник, ее не слепишь так быстро, никаких гарантий и какая продолжительность иммунитета? Все напрасно, локдауны, паника. Гетто устроили.
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19.01.2021 22:35 Ответить
Заголовок следует читать так: Тенденция НАН Украины- "медленное затухание",( COVID 19)
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19.01.2021 17:56 Ответить
Скажу тебе честно и прямо: с такой медициной, как в Украине -- здоровей дома затухать, чем по задрипанным больничкам сгорать...
Можешь обижаться -- я смолчу.
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19.01.2021 18:00 Ответить
У моей сотрудницы в такой больнице спасли мать, которая была уже на грани. И спасли кстати по тому что это была обычная, но инфекционная больница и лечащий врач нормальный специалист. Правда ремдесевир пришлось покупать за свои,но в результате поставили на ноги за два дня. Так уж не так все плохо, есть ещё у нас профессионалы
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19.01.2021 18:30 Ответить
Какой такой НАН? Теперь НАФ (НАЦ АКАДЕМ ФУФЛЫЖНИКИ).
Дедушки от науки вымерли, остались функционеры и новая Ылита (взрощенная на плагиате и бабле, за редким исключением).
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19.01.2021 18:09 Ответить
нужно просто сидеть в позе лотоса и ковид сам рассосется
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19.01.2021 18:06 Ответить
пипец - "учёные НАН" высрали акуительное заключение - обоссанные светочи науки...
какая страна - такие и учёные.
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19.01.2021 18:22 Ответить
ждем вакцинации или медленого затухания?
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19.01.2021 18:46 Ответить
Якісь слабі графіки. НАН вже пора переходити на пелюсткові діаграми.
Тенденція COVID-19 - "повільне згасання", - НАН України - Цензор.НЕТ 5193
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19.01.2021 18:48 Ответить
Они excel 20 лет осваивали .... не требуй невозможного...
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19.01.2021 21:17 Ответить
 
 