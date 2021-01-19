Тенденция COVID-19 - "медленное затухание", - НАН Украины. ИНФОГРАФИКА

Часть позитивных тестов на коронавирус и количество госпитализаций в Украине постепенно снижаются, объемы тестирования и количество выздоровевших растут, летальность остается на прежнем уровне.

Об этом говорится в аналитической записке, подготовленной Национальной академией наук Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В записке отмечено, что за прошлую неделю выросло число как новых обнаружений болезни и летальных случаев, так и выздоровлений. Но это связано не с ухудшением ситуации, а с запоздалой обработкой случаев, выявленных во время праздничного периода.

"Наблюдаемая летальность демонстрирует устойчивую динамику и остается в диапазоне 1,5-2%. Относительные и абсолютные объемы тестирования медленно увеличиваются, позитивность тестирования по количеству новых тестов и новых выражений уменьшилась до 25%. Количество новых госпитализаций и количество активных госпитализированных продолжает медленное падение", - сказано в аналитической записке.

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Общую тенденцию ситуации с COVID-19 ученые НАН характеризуют как "медленное затухание".

"В течение следующей недели можно ожидать возвращения поступления данных в "нормальный" режим и возвращения к тенденции медленного затухания, чему также будет способствовать начало действия новых карантинных ограничений, которые были внедрены после 8-го января", - отмечают авторы записки.

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