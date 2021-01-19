Тенденція COVID-19 - "повільне згасання", - НАН України. ІНФОГРАФІКА
Частина позитивних тестів на коронавірус і кількість госпіталізацій в Україні поступово знижуються, обсяги тестування і кількість тих, хто одужав, ростуть, летальність залишається на попередньому рівні.
Про це йдеться в аналітичній записці, підготовленій Національною академією наук України, інформує Цензор.НЕТ.
У записці зазначено, що за минулий тиждень зросла кількість як нових виявлень хвороби і летальних випадків, так і видужань. Але це пов'язано не з погіршенням ситуації, а з запізнілою обробкою випадків, виявлених під час святкового періоду.
"Летальність, що постерігається, демонструє стійку динаміку і залишається в діапазоні 1,5-2%. Відносні та абсолютні обсяги тестування повільно збільшуються, позитивність тестування за кількістю нових тестів і нових виразів зменшилася до 25%. Кількість нових госпіталізацій і кількість активних госпіталізованих продовжує повільне падіння", - сказано в аналітичній записці.
Загальну тенденцію ситуації з COVID-19 вчені НАН характеризують як "повільне згасання".
"Упродовж наступного тижня можна очікувати повернення надходження даних у "нормальний" режим і повернення до тенденції повільного згасання, чому також сприятиме початок дії нових карантинних обмежень, які були впроваджені після 8-го січня", - зазначають автори записки.
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Но умирает, по той же статистике, на 35% больше чем год назад.. в том же ноябре 2020 - на 18 тысяч больше.
Второй "прикол" от статистики:
два месяца подряд "выздоравливает от ковида" в 1.5-2 раза больше КАЖДЫЙ день чем заболевает
сегодня вообще рекорд - "заболело 3 тысячи.. выздоровело 15 тысяч"..
Вопрос - откуда берутся лишние выздоровившие))
Смертность в 2020 НИЖЕ чем в 2019 за 9 мес., данные за 12 пока не вышли но учитывая тенденцию вряд ли будет ерунда которую Вы пишете
https://www.unn.com.ua/ru/news/1903480-smertnist-v-********-u-2020-rotsi-nizhcha-nizh-torik-derzhstat
Хватит лгать и нагнетать панику.
https://web.archive.org/web/20200502100825/https://countrymeters.info/ru/Ukraine#population_2019 Вот основные демографические показатели Украины за 2019 год:
https://web.archive.org/web/20200502100825/https://countrymeters.info/ru/Ukraine#population_2019 Родившихся: 454 838 человек
https://web.archive.org/web/20200502100825/https://countrymeters.info/ru/Ukraine#population_2019 Умерших: 644 529 человек
https://countrymeters.info/ru/Ukraine#population_2020 Вот основные демографические показатели Украины за 2020 год:
https://countrymeters.info/ru/Ukraine#population_2020 Родившихся: 473 282 человек
https://countrymeters.info/ru/Ukraine#population_2020 Умерших: 670 665 человек
В 2020 на 26136 человек умерло больше, чем в 2019. А ведь вначале года было немалое отставание по смертности от 2019...
Касательно источника информации.
На этапе создания проекта в конце 2011 года, мы не ставили перед собой цели быть первоисточником статистической информации, коим мы и не являемся. Однако, мы стараемся постоянно улучшать наши алгоритмы вычисления с тем, чтобы наши прогнозы отражили максимально реальную демографическую картину в любой стране и в мире в целом.
Они выдают ОЦЕНКУ, РАСЧЕТ и ПРОГНОЗ. Равно как и методики ООН, на которые они же и ссылаются (там ссылочка есть).
Но НЕ ФАКТ.
Приводимый мной источник ссылался на наш Госстат, которе публикует факты на основании свидетельств о смерти например. На факт, то есть, а не на прогноз.
прогнозы там в п. 11.
когда дают оценку, то там так и пишут
Мужчин: 20 079 908 человек (по оценке на 31 декабря 2020 года)
Женщин: 23 623 422 человек (по оценке на 31 декабря 2020 года)
Страница не найдена
Вот что они пишут в "О нас" касательно источников инфы.
Данные о численности населения большинства стран основаны на публикациях Отдела народонаселения при Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН. Публикации, касающиеся численности населения доступны здесь:
http://esa.un.org/unpd/wpp/ United Nations Department of Economic and Social Affairs: Population Division
http://esa.un.org/unpd/wpp/
Вот.
Проходим по ссылке.
И там написано:
The 2019 Revision of World Population Prospects is the twenty-sixth round of official United Nations population estimates and projections that have been prepared by the Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat.
Прямые данные от органов статистики дают более точную информацию, которая с метрами (странометрами ) часто отличается. Сталкивался, когда делал аналитику по рынкам сбыта. Рекомендую читать местные, у них точнее инфо.
https://countrymeters.info/ru/about Источники статистической информации Данные о численности населения большинства стран основаны на публикациях Отдела народонаселения при Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН. Публикации, касающиеся численности населения доступны здесь: United Nations Department of Economic and Social Affairs: Population Division
https://countrymeters.info/ru/about
Ну и подумайте сами
Вот моя ссылка
https://web.archive.org/web/20200502100825/https://countrymeters.info/ru/Ukraine#population_2019 Вот основные демографические показатели Украины за 2019 год:
https://web.archive.org/web/20200502100825/https://countrymeters.info/ru/Ukraine#population_2019 Родившихся: 454 838 человек
https://web.archive.org/web/20200502100825/https://countrymeters.info/ru/Ukraine#population_2019 Умерших: 644 529 человек
архивирована 2 мая 2020. Промотайте на той же странице 26 ноября 2020 те же цифры. Это по-Вашему ПРОГНОЗ на 2019 год?
Это по мнению самого сайта. Который прямо пишет что публикует прогнозы и расчеты.
Основанные на других оценках и прогнозах.
Соотв. ссылки я предоставлял в предыдущем посте.
Т.е. любая их цифра - это не факт. Это - расчет (как они сами и пишут: (Число людей рассчитано Countrymeters (https://web.archive.org/web/20200502100825/http://countrymeters.info/ru/ countrymeters.info ) на основе последних данных, опубликованных отделом народонаселения ООН)). Основанный на оценке (estimation) и проекции (projection).
Та они в преамбуле к циферкам Вашим пишут:Согласно нашей оценке...
Извините за минутку петросянства. Летит самолет. 80% маршрута пролетел без осложнений. Проекция = успешное приземление. Но где-то там все еще ведется к примеру расследование авиакатастрофы под каким-нить Смоленском (помните там где польские чиновники гробанулись?). Петросянство... но наглядное.
Это также просто как план и факт. Будь Вы не эпидемиологом, но продаваном вроде меня... от разницы в этих терминах зависела бы Ваша премия (план и факт продаж).
то про субсидиантов?
Пора ехать делится опытом с тупыми ВСЕМИ?
Согласились все, кроме Баварии. ...грят, у нас тоже затухает...
Только меры, дисциплина и организация не такая, как в Украине -- а результат тот же, почему-то?... -- прям смешно...*)
И потом потихоньку попускать -- без допуска иностранцев в страну.
Иначе за пятилетку не расхлебаемся...
Я бы предложил
1) Ввести карту ковид-адепта. По ней все прелести локдауна и карантина вплоть до комендантского часа и запрета выходить из дома. Вообще. Шоб не заразиться. А все нужное - через доставку.
2) Ковид-... По ней все как обычно.
Поглядеть на статистику реализации данных карт.
Можешь обижаться -- я смолчу.
Дедушки от науки вымерли, остались функционеры и новая Ылита (взрощенная на плагиате и бабле, за редким исключением).
какая страна - такие и учёные.