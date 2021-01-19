Тенденція COVID-19 - "повільне згасання", - НАН України. ІНФОГРАФІКА

Частина позитивних тестів на коронавірус і кількість госпіталізацій в Україні поступово знижуються, обсяги тестування і кількість тих, хто одужав, ростуть, летальність залишається на попередньому рівні.

Про це йдеться в аналітичній записці, підготовленій Національною академією наук України, інформує Цензор.НЕТ.

У записці зазначено, що за минулий тиждень зросла кількість як нових виявлень хвороби і летальних випадків, так і видужань. Але це пов'язано не з погіршенням ситуації, а з запізнілою обробкою випадків, виявлених під час святкового періоду.

"Летальність, що постерігається, демонструє стійку динаміку і залишається в діапазоні 1,5-2%. Відносні та абсолютні обсяги тестування повільно збільшуються, позитивність тестування за кількістю нових тестів і нових виразів зменшилася до 25%. Кількість нових госпіталізацій і кількість активних госпіталізованих продовжує повільне падіння", - сказано в аналітичній записці.

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Загальну тенденцію ситуації з COVID-19 вчені НАН характеризують як "повільне згасання".

"Упродовж наступного тижня можна очікувати повернення надходження даних у "нормальний" режим і повернення до тенденції повільного згасання, чому також сприятиме початок дії нових карантинних обмежень, які були впроваджені після 8-го січня", - зазначають автори записки.

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