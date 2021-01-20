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Новости Коронавирус и карантин
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До 14 февраля будет действовать жесткий локдаун в Германии

До 14 февраля будет действовать жесткий локдаун в Германии

Канцлер ФРГ и главы федеральных земель решили продлить локдаун. В магазинах и общественном транспорте предписано ношение медицинских масок. Работодателям следует расширить возможности дистанционной работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Жесткий локдаун в Германии останется в силе до 14 февраля. Такое решение было принято на видеоконференции канцлера Ангелы Меркель с главами правительств федеральных земель во вторник, 19 января. Обсуждение состоялось почти на неделю раньше запланированной даты в свете распространения новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

Действующие ограничения сохраняются. В стране не работают магазины, за исключением продовольственных и аптек, закрыты школы, детские сады, парикмахерские, салоны красоты и спортивные залы, а также кинотеатры, музеи и театры.

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Меры борьбы с инфекцией расширены. Теперь в работающих магазинах и общественном транспорте необходимо носить медицинские маски (ранее нос и рот можно было прикрывать шарфом, платком или аналогичным предметом). А работодателям предписано изыскать возможности для расширения дистанционной работы. Кроме того, школы останутся закрытыми. Жителей Германии призвали свести контакты до абсолютно необходимого минимума.

Жесткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря 2020 года. А с 5 января 2021-го в округах, где на протяжении семи дней выявляют более 200 новых случаев инфицирования на 100 тыс. человек, перемещения граждан без уважительных причин ограничиваются радиусом 15 километров от места жительства. Кроме того, встречи возможны только с одним человеком, не проживающим в том же домохозяйстве, либо в кругу родственников, принадлежащих к тому же домохозяйству.

Возбудитель COVID-19 с момента проникновения в Германию подтвержден у 2 052 028 человек, из них 47 622 скончались, а свыше 1,71 млн выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). В конце декабря в ФРГ и ряде других стран ЕС началась вакцинация.

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Автор: 

Германия (6926) карантин (16729) Меркель (2125) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+6
Я вважаю,що карантин має тривати десь до 2030 року.І він має допомогти всі країни зрівняти,по рівню життя.Тобто всі мають жити,як Ефіопія,або Сомалі.
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20.01.2021 00:45
+2
https://censor.net/ru/user/165058 Я ж не віруючий.Хоча сама ПЦУ сказала,що купання в ополонці відношення до християнства немає.Та й чесно кажучи,я би ніколи не ліз в холодну воду.Я люблю тепло,але не спеку.
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20.01.2021 03:38
+2
Так отож. А мене питаєш. І ще про голяка ...
Я теж мерзлячка страшна. Це й так трохи вже тут звикла, що буває холодно ...
Коли не мала авта і чекала на зупинці, мерзла, але втішала себе, що в холоді тіла зберігаються краще.
Ця пошесть на купання ж не настільки давно є.
Ото правильно: шкарпеточки, чайчик і тепло.
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20.01.2021 03:45
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Теперь в работающих магазинах и общественном транспорте необходимо носить медицинские маски (ранее нос и рот можно было прикрывать шарфом, платком или аналогичным предметом). И ранее так было. Но, далеко не все следуют этому. Сегодня. сидя в машине, считал, сколько народу идет в масках по улице и сколько без. Примерно 50-50
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20.01.2021 00:35 Ответить
С каких это пор на улице нужно ходить в маске?
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20.01.2021 00:47 Ответить
с тех....
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20.01.2021 01:35 Ответить
Не просто медицинские маски, а маски с уровнем защиты минимум FFP2. На лице, не на кадыке, не в кармане, не « с собой»- на лице..., прикрывая нос и рот ( носящего)...
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20.01.2021 00:39 Ответить
В баерне так. В землях с нормальными министрами можно просто медицинские.
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20.01.2021 00:50 Ответить
Точно. А в странах с «нормальным президентом» можно вообще без маски
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20.01.2021 00:56 Ответить
Я вважаю,що карантин має тривати десь до 2030 року.І він має допомогти всі країни зрівняти,по рівню життя.Тобто всі мають жити,як Ефіопія,або Сомалі.
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20.01.2021 00:45 Ответить
Привіт !
Шо ти такий вредний у свято ?

Я тобі писала, як нашого прем*єра спитали на конференції, які є наукові підстави для введення комендантської години ?
Він відповів: підстав нема. Але ми спробуємо, зробимо зусилля.
Отака "боротьба".
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20.01.2021 00:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Привіт! Ти вже пірнала в ополонку голяка?
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20.01.2021 01:18 Ответить
Ні. Ніколи. І не збираюся.

Де це ти голих таких бачив на Водохрещення, га ?
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20.01.2021 01:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Так є відео з Києва,а може і не з Києва. Правда не цього року.Може й цього року також були.Дівчата були голі і з вінками.Вони ще й обнімалися і за ручки трималися,все як я люблю. Там їх ніхто не критикував і діти за 10 метрів були.Хоча дітям було все одно.Я би кинув посилання,але ж цензор заблокує мене.
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20.01.2021 02:10 Ответить
Я думала, що все-таки в купальниках ...
Ну да, дітям все одно ...
А от дорослим дядям - якраз ні. Навпаки - дуже цікаво і захоплююче.
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20.01.2021 03:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Дяді те дійство знімали на телефони і починали вже дуріти.
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20.01.2021 03:13 Ответить
Добре, що хоч з дітьми нічого не трапилося.
Бо татки уже не здатні були за ними стежити ... І взагалі про них забули.

А ти купаєшся в ополонці ?
З друзями не робиш перформанси для глядачок-учасниць ?
Розхапали б вас там на місці.
І нашо той телефон ...
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20.01.2021 03:33 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Я ж не віруючий.Хоча сама ПЦУ сказала,що купання в ополонці відношення до християнства немає.Та й чесно кажучи,я би ніколи не ліз в холодну воду.Я люблю тепло,але не спеку.
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20.01.2021 03:38 Ответить
Так отож. А мене питаєш. І ще про голяка ...
Я теж мерзлячка страшна. Це й так трохи вже тут звикла, що буває холодно ...
Коли не мала авта і чекала на зупинці, мерзла, але втішала себе, що в холоді тіла зберігаються краще.
Ця пошесть на купання ж не настільки давно є.
Ото правильно: шкарпеточки, чайчик і тепло.
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20.01.2021 03:45 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Це прийшло до нас з московії.Не може України позбавитись комплексів малоросійських.Допоки вони будуть,нічого доброго не буде.В нас і вічні вогні ще є.І інша символіка також.

В нас же також раніше зими були сильні.А у вас які там?
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20.01.2021 03:51 Ответить
По-різному. Залежить.
Бувають холодні, але менш або малосніжні. І навпаки.
Ще такий не дуже момент - циклони зі Штатів вертаються через Канаду і несуть з собою підвищення температури і дощ. А потім по-канадськи це все замерзає.
Перепади сильні тоді, один пам*ятаю добре, бо =вмирала= від мігрені: від -20 на +6, дощ, а тоді знову хороший мороз.
Все обледеніле, слизота.
Клімат вологий і вітер, тоді холодніше, передають температуру з фактором вітру.
Ну, -32, -35 з вітром пережила.
Але найхолодніше було років три тому (може, чотири) якраз перед Новим Роком.
-40, -45, в окремих місцях до -50. Це треба було бачити. По радіо просили людей зайве не виходити на вулицю. Повітря обпікало. Люди ходили, як зомбі: в окулярах темних, решта обличчя замотана шарфом, напугані ...
Машину прогріваєш три-чотири рази. По дорозі на роботу бачила кинуті машини: сідали акумулятори, інші люди зупинялися - пробували завести їх ...
А буває снігом засипле - всі мешканці на вулиці відкопують машини. І кучугури снігу.
І так горе, і так біда.
Цього року поки не так зле (як тут кажуть).
Трохи були морози, але не смертельні. І сніг висипАв. Оце саме почистили вулицю після суботнього снігопаду повністю.
Мінлива погода.
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20.01.2021 04:07 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Мінус 50,це вже подібно до москальщини.Там бувають в глибині території,такі морозяки,ну і на Алясці.Навіть не уявляю,який це холод.Я вже відвик,навіть від -15,-20,хоча в дитинстві подобалось.Каталися годинами на санках.
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20.01.2021 04:39 Ответить
Мінус 50,це вже подібно до москальщини.

Нє, це - Канада.
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20.01.2021 04:58 Ответить
Мене злить,коли приїжджаю додому і бачу (чи по телеку натрапляю випадково) рекламу і воно якесь таке блатне і москальщиною тхне, типу Сьомки чи Семки і подібне - добре, що не пам*ятаю інших, але подібне.
Багато людей ментально залишаються совєцькими, напевне.
І ти ж не раз писав, що молодь слухає і дивиться запоребрикові ресурси - а воно все формує мислення.
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20.01.2021 04:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Влада не сприяла розвитку культури.Я не кажу за зелених.В нас беруть не найкраще західне і змішують з москальщиною.Он в нас слухають https://uk.wikipedia.org/wiki/Alyona_alyona alyona alyona .В неї ж стиль якоїсь бички.І це не тому,що вона там повна.А просто з точки зору образу.Тут декілька днів назад її тут хвалили.Навіть в Європі нагородили.
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20.01.2021 04:45 Ответить

Я її не бачила, не слухала.

Тільки ім*я десь чула.
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20.01.2021 06:13 Ответить
Та тут же і чула, як і я.
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20.01.2021 07:50 Ответить
Дивно. Витісняють звичні релігії новою, науково обґрунтованою, та з головною ознакою - можна вірити, а можна не вірити, а підставу не вигадали. У вірян хоча б надія є, шо в рай попадеш, якшо за життя не робитимеш те й те.
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20.01.2021 06:16 Ответить
Пока не определились
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20.01.2021 07:38 Ответить
 
 