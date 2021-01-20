До 14 февраля будет действовать жесткий локдаун в Германии
Канцлер ФРГ и главы федеральных земель решили продлить локдаун. В магазинах и общественном транспорте предписано ношение медицинских масок. Работодателям следует расширить возможности дистанционной работы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Жесткий локдаун в Германии останется в силе до 14 февраля. Такое решение было принято на видеоконференции канцлера Ангелы Меркель с главами правительств федеральных земель во вторник, 19 января. Обсуждение состоялось почти на неделю раньше запланированной даты в свете распространения новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2.
Действующие ограничения сохраняются. В стране не работают магазины, за исключением продовольственных и аптек, закрыты школы, детские сады, парикмахерские, салоны красоты и спортивные залы, а также кинотеатры, музеи и театры.
Меры борьбы с инфекцией расширены. Теперь в работающих магазинах и общественном транспорте необходимо носить медицинские маски (ранее нос и рот можно было прикрывать шарфом, платком или аналогичным предметом). А работодателям предписано изыскать возможности для расширения дистанционной работы. Кроме того, школы останутся закрытыми. Жителей Германии призвали свести контакты до абсолютно необходимого минимума.
Жесткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря 2020 года. А с 5 января 2021-го в округах, где на протяжении семи дней выявляют более 200 новых случаев инфицирования на 100 тыс. человек, перемещения граждан без уважительных причин ограничиваются радиусом 15 километров от места жительства. Кроме того, встречи возможны только с одним человеком, не проживающим в том же домохозяйстве, либо в кругу родственников, принадлежащих к тому же домохозяйству.
Возбудитель COVID-19 с момента проникновения в Германию подтвержден у 2 052 028 человек, из них 47 622 скончались, а свыше 1,71 млн выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). В конце декабря в ФРГ и ряде других стран ЕС началась вакцинация.
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Шо ти такий вредний у свято ?
Я тобі писала, як нашого прем*єра спитали на конференції, які є наукові підстави для введення комендантської години ?
Він відповів: підстав нема. Але ми спробуємо, зробимо зусилля.
Отака "боротьба".
Де це ти голих таких бачив на Водохрещення, га ?
Ну да, дітям все одно ...
А от дорослим дядям - якраз ні. Навпаки - дуже цікаво і захоплююче.
Бо татки уже не здатні були за ними стежити ... І взагалі про них забули.
А ти купаєшся в ополонці ?
З друзями не робиш перформанси для глядачок-учасниць ?
Розхапали б вас там на місці.
І нашо той телефон ...
Я теж мерзлячка страшна. Це й так трохи вже тут звикла, що буває холодно ...
Коли не мала авта і чекала на зупинці, мерзла, але втішала себе, що в холоді тіла зберігаються краще.
Ця пошесть на купання ж не настільки давно є.
Ото правильно: шкарпеточки, чайчик і тепло.
В нас же також раніше зими були сильні.А у вас які там?
Бувають холодні, але менш або малосніжні. І навпаки.
Ще такий не дуже момент - циклони зі Штатів вертаються через Канаду і несуть з собою підвищення температури і дощ. А потім по-канадськи це все замерзає.
Перепади сильні тоді, один пам*ятаю добре, бо =вмирала= від мігрені: від -20 на +6, дощ, а тоді знову хороший мороз.
Все обледеніле, слизота.
Клімат вологий і вітер, тоді холодніше, передають температуру з фактором вітру.
Ну, -32, -35 з вітром пережила.
Але найхолодніше було років три тому (може, чотири) якраз перед Новим Роком.
-40, -45, в окремих місцях до -50. Це треба було бачити. По радіо просили людей зайве не виходити на вулицю. Повітря обпікало. Люди ходили, як зомбі: в окулярах темних, решта обличчя замотана шарфом, напугані ...
Машину прогріваєш три-чотири рази. По дорозі на роботу бачила кинуті машини: сідали акумулятори, інші люди зупинялися - пробували завести їх ...
А буває снігом засипле - всі мешканці на вулиці відкопують машини. І кучугури снігу.
І так горе, і так біда.
Цього року поки не так зле (як тут кажуть).
Трохи були морози, але не смертельні. І сніг висипАв. Оце саме почистили вулицю після суботнього снігопаду повністю.
Мінлива погода.
Нє, це - Канада.
Багато людей ментально залишаються совєцькими, напевне.
І ти ж не раз писав, що молодь слухає і дивиться запоребрикові ресурси - а воно все формує мислення.
Я її не бачила, не слухала.
Тільки ім*я десь чула.