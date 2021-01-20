До 14 лютого діятиме жорсткий локдаун у Німеччині

Канцлер ФРН і глави федеральних земель вирішили продовжити локдаун. У магазинах і громадському транспорті наказано носіння медичних масок. Роботодавцям слід розширити можливості дистанційної роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Жорсткий локдаун у Німеччині триватиме до 14 лютого. Таке рішення було ухвалено на відеоконференції канцлера Ангели Меркель із главами урядів федеральних земель у вівторок, 19 січня. Обговорення відбулося майже на тиждень раніше запланованої дати у світлі поширення нових варіантів коронавірусу SARS-CoV-2.

Чинні обмеження зберігаються. У країні не працюють магазини, за винятком продовольчих і аптек, закрито школи, дитячі садочки, перукарні, салони краси і спортивні зали, а також кінотеатри, музеї і театри.

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Заходи боротьби з інфекцією розширено. Тепер у працюючих магазинах і громадському транспорті необхідно носити медичні маски (раніше ніс і рот можна було прикривати шарфом, хусткою або аналогічним предметом). А роботодавцям наказано знайти можливості для розширення дистанційної роботи. Крім того, школи залишаться закритими. Жителів Німеччини закликали звести контакти до абсолютно необхідного мінімуму.

Жорсткий локдаун діє у ФРН із 16 грудня 2020 року. А з 5 січня 2021-го в округах, де протягом семи днів виявляють понад 200 нових випадків інфікування на 100 тис. осіб, переміщення громадян без поважних причин обмежуються радіусом 15 кілометрів від місця проживання. Крім того, зустрічі можливі лише з однією людиною, що не проживає в тому самому домогосподарстві, або в колі родичів, що належать до того ж домогосподарства.

Збудник COVID-19 з моменту проникнення в Німеччину підтверджено у 2 052 028 осіб, з них 47 622 померли, а понад 1,71 млн одужали, свідчать дані Інституту імені Роберта Коха (RKI). Наприкінці грудня у ФРН та низці інших країн ЄС розпочалася вакцинація.

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