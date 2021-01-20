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Новини Коронавірус і карантин
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До 14 лютого діятиме жорсткий локдаун у Німеччині

До 14 лютого діятиме жорсткий локдаун у Німеччині

Канцлер ФРН і глави федеральних земель вирішили продовжити локдаун. У магазинах і громадському транспорті наказано носіння медичних масок. Роботодавцям слід розширити можливості дистанційної роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Жорсткий локдаун у Німеччині триватиме до 14 лютого. Таке рішення було ухвалено на відеоконференції канцлера Ангели Меркель із главами урядів федеральних земель у вівторок, 19 січня. Обговорення відбулося майже на тиждень раніше запланованої дати у світлі поширення нових варіантів коронавірусу SARS-CoV-2.

Чинні обмеження зберігаються. У країні не працюють магазини, за винятком продовольчих і аптек, закрито школи, дитячі садочки, перукарні, салони краси і спортивні зали, а також кінотеатри, музеї і театри.

Також читайте: У Німеччині виявили новий штам коронавірусу

Заходи боротьби з інфекцією розширено. Тепер у працюючих магазинах і громадському транспорті необхідно носити медичні маски (раніше ніс і рот можна було прикривати шарфом, хусткою або аналогічним предметом). А роботодавцям наказано знайти можливості для розширення дистанційної роботи. Крім того, школи залишаться закритими. Жителів Німеччини закликали звести контакти до абсолютно необхідного мінімуму.

Жорсткий локдаун діє у ФРН із 16 грудня 2020 року. А з 5 січня 2021-го в округах, де протягом семи днів виявляють понад 200 нових випадків інфікування на 100 тис. осіб, переміщення громадян без поважних причин обмежуються радіусом 15 кілометрів від місця проживання. Крім того, зустрічі можливі лише з однією людиною, що не проживає в тому самому домогосподарстві, або в колі родичів, що належать до того ж домогосподарства.

Збудник COVID-19 з моменту проникнення в Німеччину підтверджено у 2 052 028 осіб, з них 47 622 померли, а понад 1,71 млн одужали, свідчать дані Інституту імені Роберта Коха (RKI). Наприкінці грудня у ФРН та низці інших країн ЄС розпочалася вакцинація.

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Автор: 

Німеччина (7318) карантин (18172) Меркель (1139) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Топ коментарі
+6
Я вважаю,що карантин має тривати десь до 2030 року.І він має допомогти всі країни зрівняти,по рівню життя.Тобто всі мають жити,як Ефіопія,або Сомалі.
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20.01.2021 00:45
+2
https://censor.net/ru/user/165058 Я ж не віруючий.Хоча сама ПЦУ сказала,що купання в ополонці відношення до християнства немає.Та й чесно кажучи,я би ніколи не ліз в холодну воду.Я люблю тепло,але не спеку.
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20.01.2021 03:38
+2
Так отож. А мене питаєш. І ще про голяка ...
Я теж мерзлячка страшна. Це й так трохи вже тут звикла, що буває холодно ...
Коли не мала авта і чекала на зупинці, мерзла, але втішала себе, що в холоді тіла зберігаються краще.
Ця пошесть на купання ж не настільки давно є.
Ото правильно: шкарпеточки, чайчик і тепло.
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20.01.2021 03:45
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Теперь в работающих магазинах и общественном транспорте необходимо носить медицинские маски (ранее нос и рот можно было прикрывать шарфом, платком или аналогичным предметом). И ранее так было. Но, далеко не все следуют этому. Сегодня. сидя в машине, считал, сколько народу идет в масках по улице и сколько без. Примерно 50-50
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20.01.2021 00:35 Відповісти
С каких это пор на улице нужно ходить в маске?
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20.01.2021 00:47 Відповісти
с тех....
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20.01.2021 01:35 Відповісти
Не просто медицинские маски, а маски с уровнем защиты минимум FFP2. На лице, не на кадыке, не в кармане, не « с собой»- на лице..., прикрывая нос и рот ( носящего)...
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20.01.2021 00:39 Відповісти
В баерне так. В землях с нормальными министрами можно просто медицинские.
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20.01.2021 00:50 Відповісти
Точно. А в странах с «нормальным президентом» можно вообще без маски
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20.01.2021 00:56 Відповісти
Я вважаю,що карантин має тривати десь до 2030 року.І він має допомогти всі країни зрівняти,по рівню життя.Тобто всі мають жити,як Ефіопія,або Сомалі.
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20.01.2021 00:45 Відповісти
Привіт !
Шо ти такий вредний у свято ?

Я тобі писала, як нашого прем*єра спитали на конференції, які є наукові підстави для введення комендантської години ?
Він відповів: підстав нема. Але ми спробуємо, зробимо зусилля.
Отака "боротьба".
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20.01.2021 00:57 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Привіт! Ти вже пірнала в ополонку голяка?
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20.01.2021 01:18 Відповісти
Ні. Ніколи. І не збираюся.

Де це ти голих таких бачив на Водохрещення, га ?
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20.01.2021 01:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Так є відео з Києва,а може і не з Києва. Правда не цього року.Може й цього року також були.Дівчата були голі і з вінками.Вони ще й обнімалися і за ручки трималися,все як я люблю. Там їх ніхто не критикував і діти за 10 метрів були.Хоча дітям було все одно.Я би кинув посилання,але ж цензор заблокує мене.
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20.01.2021 02:10 Відповісти
Я думала, що все-таки в купальниках ...
Ну да, дітям все одно ...
А от дорослим дядям - якраз ні. Навпаки - дуже цікаво і захоплююче.
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20.01.2021 03:03 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Дяді те дійство знімали на телефони і починали вже дуріти.
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20.01.2021 03:13 Відповісти
Добре, що хоч з дітьми нічого не трапилося.
Бо татки уже не здатні були за ними стежити ... І взагалі про них забули.

А ти купаєшся в ополонці ?
З друзями не робиш перформанси для глядачок-учасниць ?
Розхапали б вас там на місці.
І нашо той телефон ...
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20.01.2021 03:33 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Я ж не віруючий.Хоча сама ПЦУ сказала,що купання в ополонці відношення до християнства немає.Та й чесно кажучи,я би ніколи не ліз в холодну воду.Я люблю тепло,але не спеку.
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20.01.2021 03:38 Відповісти
Так отож. А мене питаєш. І ще про голяка ...
Я теж мерзлячка страшна. Це й так трохи вже тут звикла, що буває холодно ...
Коли не мала авта і чекала на зупинці, мерзла, але втішала себе, що в холоді тіла зберігаються краще.
Ця пошесть на купання ж не настільки давно є.
Ото правильно: шкарпеточки, чайчик і тепло.
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20.01.2021 03:45 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Це прийшло до нас з московії.Не може України позбавитись комплексів малоросійських.Допоки вони будуть,нічого доброго не буде.В нас і вічні вогні ще є.І інша символіка також.

В нас же також раніше зими були сильні.А у вас які там?
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20.01.2021 03:51 Відповісти
По-різному. Залежить.
Бувають холодні, але менш або малосніжні. І навпаки.
Ще такий не дуже момент - циклони зі Штатів вертаються через Канаду і несуть з собою підвищення температури і дощ. А потім по-канадськи це все замерзає.
Перепади сильні тоді, один пам*ятаю добре, бо =вмирала= від мігрені: від -20 на +6, дощ, а тоді знову хороший мороз.
Все обледеніле, слизота.
Клімат вологий і вітер, тоді холодніше, передають температуру з фактором вітру.
Ну, -32, -35 з вітром пережила.
Але найхолодніше було років три тому (може, чотири) якраз перед Новим Роком.
-40, -45, в окремих місцях до -50. Це треба було бачити. По радіо просили людей зайве не виходити на вулицю. Повітря обпікало. Люди ходили, як зомбі: в окулярах темних, решта обличчя замотана шарфом, напугані ...
Машину прогріваєш три-чотири рази. По дорозі на роботу бачила кинуті машини: сідали акумулятори, інші люди зупинялися - пробували завести їх ...
А буває снігом засипле - всі мешканці на вулиці відкопують машини. І кучугури снігу.
І так горе, і так біда.
Цього року поки не так зле (як тут кажуть).
Трохи були морози, але не смертельні. І сніг висипАв. Оце саме почистили вулицю після суботнього снігопаду повністю.
Мінлива погода.
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20.01.2021 04:07 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Мінус 50,це вже подібно до москальщини.Там бувають в глибині території,такі морозяки,ну і на Алясці.Навіть не уявляю,який це холод.Я вже відвик,навіть від -15,-20,хоча в дитинстві подобалось.Каталися годинами на санках.
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20.01.2021 04:39 Відповісти
Мінус 50,це вже подібно до москальщини.

Нє, це - Канада.
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20.01.2021 04:58 Відповісти
Мене злить,коли приїжджаю додому і бачу (чи по телеку натрапляю випадково) рекламу і воно якесь таке блатне і москальщиною тхне, типу Сьомки чи Семки і подібне - добре, що не пам*ятаю інших, але подібне.
Багато людей ментально залишаються совєцькими, напевне.
І ти ж не раз писав, що молодь слухає і дивиться запоребрикові ресурси - а воно все формує мислення.
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20.01.2021 04:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Влада не сприяла розвитку культури.Я не кажу за зелених.В нас беруть не найкраще західне і змішують з москальщиною.Он в нас слухають https://uk.wikipedia.org/wiki/Alyona_alyona alyona alyona .В неї ж стиль якоїсь бички.І це не тому,що вона там повна.А просто з точки зору образу.Тут декілька днів назад її тут хвалили.Навіть в Європі нагородили.
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20.01.2021 04:45 Відповісти

Я її не бачила, не слухала.

Тільки ім*я десь чула.
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20.01.2021 06:13 Відповісти
Та тут же і чула, як і я.
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20.01.2021 07:50 Відповісти
Дивно. Витісняють звичні релігії новою, науково обґрунтованою, та з головною ознакою - можна вірити, а можна не вірити, а підставу не вигадали. У вірян хоча б надія є, шо в рай попадеш, якшо за життя не робитимеш те й те.
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20.01.2021 06:16 Відповісти
Пока не определились
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20.01.2021 07:38 Відповісти
 
 