До 14 лютого діятиме жорсткий локдаун у Німеччині
Канцлер ФРН і глави федеральних земель вирішили продовжити локдаун. У магазинах і громадському транспорті наказано носіння медичних масок. Роботодавцям слід розширити можливості дистанційної роботи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Жорсткий локдаун у Німеччині триватиме до 14 лютого. Таке рішення було ухвалено на відеоконференції канцлера Ангели Меркель із главами урядів федеральних земель у вівторок, 19 січня. Обговорення відбулося майже на тиждень раніше запланованої дати у світлі поширення нових варіантів коронавірусу SARS-CoV-2.
Чинні обмеження зберігаються. У країні не працюють магазини, за винятком продовольчих і аптек, закрито школи, дитячі садочки, перукарні, салони краси і спортивні зали, а також кінотеатри, музеї і театри.
Заходи боротьби з інфекцією розширено. Тепер у працюючих магазинах і громадському транспорті необхідно носити медичні маски (раніше ніс і рот можна було прикривати шарфом, хусткою або аналогічним предметом). А роботодавцям наказано знайти можливості для розширення дистанційної роботи. Крім того, школи залишаться закритими. Жителів Німеччини закликали звести контакти до абсолютно необхідного мінімуму.
Жорсткий локдаун діє у ФРН із 16 грудня 2020 року. А з 5 січня 2021-го в округах, де протягом семи днів виявляють понад 200 нових випадків інфікування на 100 тис. осіб, переміщення громадян без поважних причин обмежуються радіусом 15 кілометрів від місця проживання. Крім того, зустрічі можливі лише з однією людиною, що не проживає в тому самому домогосподарстві, або в колі родичів, що належать до того ж домогосподарства.
Збудник COVID-19 з моменту проникнення в Німеччину підтверджено у 2 052 028 осіб, з них 47 622 померли, а понад 1,71 млн одужали, свідчать дані Інституту імені Роберта Коха (RKI). Наприкінці грудня у ФРН та низці інших країн ЄС розпочалася вакцинація.
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Шо ти такий вредний у свято ?
Я тобі писала, як нашого прем*єра спитали на конференції, які є наукові підстави для введення комендантської години ?
Він відповів: підстав нема. Але ми спробуємо, зробимо зусилля.
Отака "боротьба".
Де це ти голих таких бачив на Водохрещення, га ?
Ну да, дітям все одно ...
А от дорослим дядям - якраз ні. Навпаки - дуже цікаво і захоплююче.
Бо татки уже не здатні були за ними стежити ... І взагалі про них забули.
А ти купаєшся в ополонці ?
З друзями не робиш перформанси для глядачок-учасниць ?
Розхапали б вас там на місці.
І нашо той телефон ...
Я теж мерзлячка страшна. Це й так трохи вже тут звикла, що буває холодно ...
Коли не мала авта і чекала на зупинці, мерзла, але втішала себе, що в холоді тіла зберігаються краще.
Ця пошесть на купання ж не настільки давно є.
Ото правильно: шкарпеточки, чайчик і тепло.
В нас же також раніше зими були сильні.А у вас які там?
Бувають холодні, але менш або малосніжні. І навпаки.
Ще такий не дуже момент - циклони зі Штатів вертаються через Канаду і несуть з собою підвищення температури і дощ. А потім по-канадськи це все замерзає.
Перепади сильні тоді, один пам*ятаю добре, бо =вмирала= від мігрені: від -20 на +6, дощ, а тоді знову хороший мороз.
Все обледеніле, слизота.
Клімат вологий і вітер, тоді холодніше, передають температуру з фактором вітру.
Ну, -32, -35 з вітром пережила.
Але найхолодніше було років три тому (може, чотири) якраз перед Новим Роком.
-40, -45, в окремих місцях до -50. Це треба було бачити. По радіо просили людей зайве не виходити на вулицю. Повітря обпікало. Люди ходили, як зомбі: в окулярах темних, решта обличчя замотана шарфом, напугані ...
Машину прогріваєш три-чотири рази. По дорозі на роботу бачила кинуті машини: сідали акумулятори, інші люди зупинялися - пробували завести їх ...
А буває снігом засипле - всі мешканці на вулиці відкопують машини. І кучугури снігу.
І так горе, і так біда.
Цього року поки не так зле (як тут кажуть).
Трохи були морози, але не смертельні. І сніг висипАв. Оце саме почистили вулицю після суботнього снігопаду повністю.
Мінлива погода.
Нє, це - Канада.
Багато людей ментально залишаються совєцькими, напевне.
І ти ж не раз писав, що молодь слухає і дивиться запоребрикові ресурси - а воно все формує мислення.
Я її не бачила, не слухала.
Тільки ім*я десь чула.