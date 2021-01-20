"Северный поток-2" может сделать Украину уязвимее для агрессивных действий РФ, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник выступил с заявлением в связи с продолжающимся строительством газопровода "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте посольства США в Украине.

В документе отмечается, что США ввели санкции против российской компании KVT-RUS и трубоукладчика "Фортуна", задействованных в строительстве газопровода. При этом судно "FORTUNA" квалифицируется теперь как арестованное имущество: "KVT-RUS подлежит санкциям в соответствии с разделом 232 "Закона о противодействии американским противникам путем санкций (CAATSA)" за умышленную продажу, аренду или предоставление Российской Федерации товаров, услуг, технологий, информации, или при содействии строительству российских трубопроводов для экспорта энергоносителей".

"Соединенные Штаты будут рассматривать дальнейшие действия в ближайшее время согласно CAATSA и Законом о защите европейской энергетической безопасности (PEESA) с изменениями. Завершение строительства "Северного потока-2" дало бы России средство полностью обойти Украину, лишая ее жизненно важных доходов и делая ее более уязвимой для дальнейших агрессивных действий России. При этом Россия использовала бы природные ресурсы как инструмент политического давления и пагубного влияния на Западную Европу. Сегодняшнее объявление санкций демонстрирует, что Соединенные Штаты не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать этому инструменту российского принуждения.

Соединенные Штаты и в дальнейшем будут работать со своими друзьями и союзниками, чтобы Европа имела надежную, диверсифицированную сеть энергоснабжения, которая не подрывает коллективную безопасность", - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2" "Фортуна" и его владельца

Напомним, ранее германская Handelsblatt сообщила, что американское посольство в Берлине проинформировало германские власти о том, что США планируют во вторник ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-РУС"

"Газпром" (MOEX: GAZP) решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

С 15 января строительство магистрали должно возобновиться в водах исключительной экономической зоне Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из германского порта Висмар, но спустя день пути остановилась на рейде порта Росток.

19 января США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2" "Фортуна" и его владельца.