"Північний потік-2" може зробити Україну вразливішою для агресивних дій РФ, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео у вівторок виступив із заявою у зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2", що триває.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті посольства США в Україні.

У документі наголошується, що США запровадили санкції проти російської компанії KVT-RUS і трубоукладача "Фортуна", задіяних у будівництві газопроводу. При цьому судно "FORTUNA" кваліфікується тепер як арештоване майно: "KVT-RUS підлягає санкціям відповідно до розділу 232 "Закону про протидію американським противникам шляхом санкцій (CAATSA)" за умисну ​​продаж, оренду або надання Російській Федерації товарів, послуг, технологій, інформації, або за сприяння будівництву російських трубопроводів для експорту енергоносіїв".

"Сполучені Штати розглядатимуть подальші дії найближчим часом згідно з CAATSA та Законом про захист європейської енергетичної безпеки (PEESA) зі змінами. Завершення будівництва "Північного потоку-2" дало б Росії засіб повністю оминути Україну, позбавляючи її життєво важливих доходів і роблячи її вразливішою для подальших агресивних дій Росії. При цьому Росія використовувала б природні ресурси як інструмент політичного тиску і згубного впливу на Західну Європу. Сьогоднішнє оголошення санкцій демонструє, що Сполучені Штати не бояться притягувати до відповідальності тих, хто продовжує допомагати цьому інструменту російського примусу.

Сполучені Штати й надалі працюватимуть зі своїми друзями та союзниками, щоб Європа мала надійну, диверсифіковану мережу енергопостачання, яка не підриває колективну безпеку", - йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео.

Нагадаємо, раніше німецька Handelsblatt повідомила, що американське посольство в Берліні поінформувало німецьку владу про те, що США планують у вівторок запровадити санкції щодо російського трубоукладача "Фортуна" і його власника - компанії "КВТ-РУС"

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"Газпром" (MOEX: GAZP) вирішив добудовувати газопровід "Північний потік 2" власними силами, після того як через накладених США санкцій його швейцарський підрядник зупинив роботу. На цей момент з приблизно 2460 км газопроводу укладено понад 2300 км (тобто 94%).

У грудні "Фортуна" побудувала 2,6 км магістралі "Північний потік 2" у виключній економічній зоні ФРН.

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З 15 січня будівництво магістралі має поновитися у водах виключної економічної зони Данії. Минулого тижня "Фортуна" вийшла з німецького порту Вісмар, але через день шляху зупинилася на рейді порту Росток.

19 січня США запровадили санкції проти трубоукладача "Північного потоку-2" "Фортуна" і його власника.