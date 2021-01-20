"Північний потік-2" може зробити Україну вразливішою для агресивних дій РФ, - Помпео
Держсекретар США Майк Помпео у вівторок виступив із заявою у зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2", що триває.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті посольства США в Україні.
У документі наголошується, що США запровадили санкції проти російської компанії KVT-RUS і трубоукладача "Фортуна", задіяних у будівництві газопроводу. При цьому судно "FORTUNA" кваліфікується тепер як арештоване майно: "KVT-RUS підлягає санкціям відповідно до розділу 232 "Закону про протидію американським противникам шляхом санкцій (CAATSA)" за умисну продаж, оренду або надання Російській Федерації товарів, послуг, технологій, інформації, або за сприяння будівництву російських трубопроводів для експорту енергоносіїв".
"Сполучені Штати розглядатимуть подальші дії найближчим часом згідно з CAATSA та Законом про захист європейської енергетичної безпеки (PEESA) зі змінами. Завершення будівництва "Північного потоку-2" дало б Росії засіб повністю оминути Україну, позбавляючи її життєво важливих доходів і роблячи її вразливішою для подальших агресивних дій Росії. При цьому Росія використовувала б природні ресурси як інструмент політичного тиску і згубного впливу на Західну Європу. Сьогоднішнє оголошення санкцій демонструє, що Сполучені Штати не бояться притягувати до відповідальності тих, хто продовжує допомагати цьому інструменту російського примусу.
Сполучені Штати й надалі працюватимуть зі своїми друзями та союзниками, щоб Європа мала надійну, диверсифіковану мережу енергопостачання, яка не підриває колективну безпеку", - йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео.
Нагадаємо, раніше німецька Handelsblatt повідомила, що американське посольство в Берліні поінформувало німецьку владу про те, що США планують у вівторок запровадити санкції щодо російського трубоукладача "Фортуна" і його власника - компанії "КВТ-РУС"
"Газпром" (MOEX: GAZP) вирішив добудовувати газопровід "Північний потік 2" власними силами, після того як через накладених США санкцій його швейцарський підрядник зупинив роботу. На цей момент з приблизно 2460 км газопроводу укладено понад 2300 км (тобто 94%).
У грудні "Фортуна" побудувала 2,6 км магістралі "Північний потік 2" у виключній економічній зоні ФРН.
З 15 січня будівництво магістралі має поновитися у водах виключної економічної зони Данії. Минулого тижня "Фортуна" вийшла з німецького порту Вісмар, але через день шляху зупинилася на рейді порту Росток.
19 січня США запровадили санкції проти трубоукладача "Північного потоку-2" "Фортуна" і його власника.
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Это решение станет подарком для России, поскольку в ближайшие несколько лет США столкнутся с нехваткой нефти и газа, на которой могут заработать и российские компании. Такое мнение в комментарии https://lenta.ru/tags/organizations/vedomosti/ «Ведомостям» высказал глава Центра проблем энергетической безопасности https://lenta.ru/tags/organizations/iskran/ Института США и Канады РАН https://lenta.ru/tags/persons/korneev-andrey/ Андрей Корнеев .
Запрет станет продолжением политики США https://lenta.ru/tags/persons/obama-barak/ Барака Обамы , в администрации которого Джо Байден занимал должность вице-президента. В 2015 году 44-й президент США согласился с аргументами экологов, но его преемник https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/ Дональд Трамп на четвертый день своего президентства отменил решение и пообещал завершить прокладку нефтепровода.
- Байден выкатил свой "План чистой энергетики" и под истеричное: "У нас осталось 9 лет, чтобы остановить изменение климата!" - объявил войну собственной нефтегазовой отрасли.
- Блинкен, будущий Госсекретарь, продолжает заваливать мир гениальными планами решения вопроса СП2, например, предложил приостановить санкции для спокойного проведения переговоров.
Но напомню, что под кремлевскую дудку пляшет исключительно Трамп.