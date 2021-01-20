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Новини
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"Північний потік-2" може зробити Україну вразливішою для агресивних дій РФ, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео у вівторок виступив із заявою у зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2", що триває.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті посольства США в Україні.

У документі наголошується, що США запровадили санкції проти російської компанії KVT-RUS і трубоукладача "Фортуна", задіяних у будівництві газопроводу. При цьому судно "FORTUNA" кваліфікується тепер як арештоване майно: "KVT-RUS підлягає санкціям відповідно до розділу 232 "Закону про протидію американським противникам шляхом санкцій (CAATSA)" за умисну ​​продаж, оренду або надання Російській Федерації товарів, послуг, технологій, інформації, або за сприяння будівництву російських трубопроводів для експорту енергоносіїв".

"Сполучені Штати розглядатимуть подальші дії найближчим часом згідно з CAATSA та Законом про захист європейської енергетичної безпеки (PEESA) зі змінами. Завершення будівництва "Північного потоку-2" дало б Росії засіб повністю оминути Україну, позбавляючи її життєво важливих доходів і роблячи її вразливішою для подальших агресивних дій Росії. При цьому Росія використовувала б природні ресурси як інструмент політичного тиску і згубного впливу на Західну Європу. Сьогоднішнє оголошення санкцій демонструє, що Сполучені Штати не бояться притягувати до відповідальності тих, хто продовжує допомагати цьому інструменту російського примусу.

Сполучені Штати й надалі працюватимуть зі своїми друзями та союзниками, щоб Європа мала надійну, диверсифіковану мережу енергопостачання, яка не підриває колективну безпеку", - йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео.

Нагадаємо, раніше німецька Handelsblatt повідомила, що американське посольство в Берліні поінформувало німецьку владу про те, що США планують у вівторок запровадити санкції щодо російського трубоукладача "Фортуна" і його власника - компанії "КВТ-РУС"

Також читайте: США запровадили санкції проти трубоукладача "Північного потоку-2" "Фортуна" і його власника

"Газпром" (MOEX: GAZP) вирішив добудовувати газопровід "Північний потік 2" власними силами, після того як через накладених США санкцій його швейцарський підрядник зупинив роботу. На цей момент з приблизно 2460 км газопроводу укладено понад 2300 км (тобто 94%).

У грудні "Фортуна" побудувала 2,6 км магістралі "Північний потік 2" у виключній економічній зоні ФРН.

Читайте також: "Північний потік 2" - приватний проєкт, і ЄС не може завадити його завершенню, - Боррель

З 15 січня будівництво магістралі має поновитися у водах виключної економічної зони Данії. Минулого тижня "Фортуна" вийшла з німецького порту Вісмар, але через день шляху зупинилася на рейді порту Росток.

19 січня США запровадили санкції проти трубоукладача "Північного потоку-2" "Фортуна" і його власника.

Автор: 

росія (64923) США (22497) Північний потік (2461) Помпео Майк (337)


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Топ коментарі
+6
"Північний потік-2" може зробити Україну вразливішою для агресивних дій РФ, - Помпео - Цензор.НЕТ 6348
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20.01.2021 09:35
+1
Избранный президент США https://lenta.ru/tags/persons/bayden-dzhozef/ Джо Байден , инаугурация которого состоится 20 января, готовится в первый же день подписать документы о запрете канадско-американского нефтепровода Keystone XL, сообщает CBC News.
Это решение станет подарком для России, поскольку в ближайшие несколько лет США столкнутся с нехваткой нефти и газа, на которой могут заработать и российские компании. Такое мнение в комментарии https://lenta.ru/tags/organizations/vedomosti/ «Ведомостям» высказал глава Центра проблем энергетической безопасности https://lenta.ru/tags/organizations/iskran/ Института США и Канады РАН https://lenta.ru/tags/persons/korneev-andrey/ Андрей Корнеев .
Запрет станет продолжением политики США https://lenta.ru/tags/persons/obama-barak/ Барака Обамы , в администрации которого Джо Байден занимал должность вице-президента. В 2015 году 44-й президент США согласился с аргументами экологов, но его преемник https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/ Дональд Трамп на четвертый день своего президентства отменил решение и пообещал завершить прокладку нефтепровода.
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20.01.2021 09:44
+1
Не просто уязвимее, а положит Украину на лопатки. Немчура первые же от нашей ГТС откажутся для транзита, а потом и прочие любити рашки подтянутся такие как Венгрия, Италия...
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20.01.2021 09:46
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А о Байден про Северный поток думает ?
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20.01.2021 09:22 Відповісти
"Північний потік-2" може зробити Україну вразливішою для агресивних дій РФ, - Помпео - Цензор.НЕТ 6348
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20.01.2021 09:35 Відповісти
Избранный президент США https://lenta.ru/tags/persons/bayden-dzhozef/ Джо Байден , инаугурация которого состоится 20 января, готовится в первый же день подписать документы о запрете канадско-американского нефтепровода Keystone XL, сообщает CBC News.
Это решение станет подарком для России, поскольку в ближайшие несколько лет США столкнутся с нехваткой нефти и газа, на которой могут заработать и российские компании. Такое мнение в комментарии https://lenta.ru/tags/organizations/vedomosti/ «Ведомостям» высказал глава Центра проблем энергетической безопасности https://lenta.ru/tags/organizations/iskran/ Института США и Канады РАН https://lenta.ru/tags/persons/korneev-andrey/ Андрей Корнеев .
Запрет станет продолжением политики США https://lenta.ru/tags/persons/obama-barak/ Барака Обамы , в администрации которого Джо Байден занимал должность вице-президента. В 2015 году 44-й президент США согласился с аргументами экологов, но его преемник https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/ Дональд Трамп на четвертый день своего президентства отменил решение и пообещал завершить прокладку нефтепровода.
показати весь коментар
20.01.2021 09:44 Відповісти
Немного дополню:
- Байден выкатил свой "План чистой энергетики" и под истеричное: "У нас осталось 9 лет, чтобы остановить изменение климата!" - объявил войну собственной нефтегазовой отрасли.
- Блинкен, будущий Госсекретарь, продолжает заваливать мир гениальными планами решения вопроса СП2, например, предложил приостановить санкции для спокойного проведения переговоров.
Но напомню, что под кремлевскую дудку пляшет исключительно Трамп.
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20.01.2021 10:22 Відповісти
Не просто уязвимее, а положит Украину на лопатки. Немчура первые же от нашей ГТС откажутся для транзита, а потом и прочие любити рашки подтянутся такие как Венгрия, Италия...
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20.01.2021 09:46 Відповісти
Мавзолейная колокольня выложила на это дерьмо 31 ярд долларов,сказал известный спец по газовым делам Михаил Крутихин...
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20.01.2021 10:00 Відповісти
Эрдоган Турецкий поток уже положил на лопатки,почти не покупая на РАБссии...,Азербайджан выходит на энергорынок...
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20.01.2021 10:03 Відповісти
Цікаво, що деякі одноклітинні українці цього не розуміють, а ЄС сам зашморгує вузел на своїй шиї, бо РФ швидко знищить буфер між ордою і тупим ЄС ( коли труби вже не буде в Україні), і проковтне ту корумповану Україну війною і агентурою плохишів з Кремля, благо тут їм створені всі умови для плідної праці на СЗР РФ. А плохіші, це і відомий завхоз-агент з ОПУ, який по факту виконує обов'язки президента, і вибраний інфузорним електоратом зелений президент, який є по суті зам. завхоза ОПУ, який є колаборант по світосприйнятю руского міра, який радо отримує роялті від вбивць громадян його батьківщини.
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20.01.2021 10:08 Відповісти
Покажи свой СП-2)))
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20.01.2021 15:09 Відповісти
 
 