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В США отключили все линии связи Генконсульства России в Нью-Йорке

В США отключили все линии связи Генконсульства России в Нью-Йорке

В генеральном консульстве России в Нью-Йорке 18 января полностью отключили все телефоны – а это несколько десятков линий, также с перебоями работает интернет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

Абоненты, набирающие один из двух телефонных номеров, указанных на веб-сайте консульства, приветствуются тональным сигналом ошибки, указывающим, что линии заняты или не обслуживаются.

Сотрудники издания The Independent попытались отправить электронное письмо в консульство, но в ответ было получено сообщение об ошибке, в котором говорилось, что сервер недоступен.

Американская сторона заявила, что отключение произошло из-за технических неполадок, и что специалисты работают над их устранением.

"С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в Интернет. В этой связи просьба по интересующим Вас вопросам обращаться по электронной почте", - говорится в Twitter генконсульства.

Это привело к большим проблемам у членов местной российской диаспоры, заявил консул Алексей Топольский.

"Речь идет не об одной, двух, трех, а о нескольких десятках телефонных линий, которые были по сути отрезаны от связи единомоментно", - указал дипломат.

По его словам, русские, проживающие в консульском округе, не могут связаться с консульством, назначить дату визита по интересующим их вопросам. У дипмиссии РФ в данный момент также нет возможности пользоваться связью по служебной необходимости.

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Однако, в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российские дипломаты не сообщали в Госдепартамент об отключении телефонных линий, пишет ТАСС.

"Российские власти не информировали Госдепартамент и не запрашивали нашего содействия в связи с какими бы то ни было проблемами, касающимися работы телефонных линий в их консульстве в Нью-Йорке", — указала американская сторона.

Председатель временной Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов осудил отключение консульства РФ от телефонной связи.

По его словам, происходящее представляет собой или дешевой провокацией, или свидетельством того, что Америка утрачивает статус передовой технической державы.

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Сенатор добавил, что "такая сложная задача", как починка телефонной связи, может быть не по силам только слаборазвитым странам.

В августе 2017 года Госдеп США принял решение закрыть генконсульство России в Сан-Франциско в ответ на сокращение американской дипмиссии в РФ.

В апреле следующего года США закрыли российское консульство в Сиэтле, что серьезно затруднило процесс получения консульских услуг для проживающих в стране россиян.

США также выслали 60 российских дипломатов. Россия дала Вашингтону зеркальный ответ, выслав американских дипломатов и закрыв консульство США в Санкт-Петербурге.

Генконсул России в Сиэтле Валерий Тимашов отмечал, что решение о закрытии дипучреждения в Сиэтле затронуло интересы более 30 тыс. россиян.

Закрывая российское консульство, американские власти заявили, что оно использовалось для "ведения шпионской деятельности" в отношении расположенной в штате Вашингтон корпорации Boeing и базы американских подводных лодок.

Высылки последовали в ответ на причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона и бывшего полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что действия американских властей, санкционировавших интервенцию в российское генеральное консульство, можно назвать недружественными и антироссийскими.

Также Москва отвергла обвинения в шпионаже, а официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия американской стороны "государственным рейдерским захватом".

посольство (1079) россия (95352) связь (322) США (26381)


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Топ комментарии
+34
Членам "местной российской диаспоры" домой бы возвратиться, в Воронеж, Хабаровск, Урюпинск, а не Штаты засирать своим присутствием. А по поводу шпионских помоек в Сан-Франциско и особенно в Сиэтле, так это уже общеизвестная инфа, при Совке ещё туда ломились, хлебом не корми. На хаус надо этих "дипломатов" отправлять почаще, да и с диаспорой разбираться, много там деструктивщиков в последнее время нарисовалось, за росденьги пытаются обстановку пошатывать, особенно в Сети
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20.01.2021 11:25
+22
А це щоб у кацапів голови були зайняті іншими проблемами, а не інавгурацією Байдена.
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20.01.2021 11:20
+21
пусть в рельсу стучат. или в там-тамы бьют... голубей, то наверно сожрали
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20.01.2021 11:20
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Пускайте ракети і газ!
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20.01.2021 11:20 Ответить
Шукай Кет і азбукою морзе пишіть в бункер дедушке
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20.01.2021 11:44 Ответить
Нужно ещё электроэнергию и воду отключить.
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20.01.2021 11:52 Ответить
и к чебурнету их подключить, ***** сказало в рай значит в рай.
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20.01.2021 12:46 Ответить
Браво,Байден ! Для початку -непогано.
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20.01.2021 13:49 Ответить
А можно бить иногда их дипломатов. Для профилактики
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20.01.2021 15:08 Ответить
лучше шилом в зад..Шпок..шпок..и чувака называют не дипломат а Дырявый
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20.01.2021 16:50 Ответить
Это привело к большим проблемам у членов местной российской диаспоры, заявил консул Алексей Топольский:

"Шпионы не могут получить новые задания, а боты - методички...."
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20.01.2021 15:11 Ответить
пусть в рельсу стучат. или в там-тамы бьют... голубей, то наверно сожрали
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20.01.2021 11:20 Ответить
Еще флажками размахивать можно.
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20.01.2021 14:22 Ответить
Скорее всего еще вырубили интернет, поставили глушилки и подогнали к выходу толпу агрессивных бомжеватых ребят
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20.01.2021 15:10 Ответить
А це щоб у кацапів голови були зайняті іншими проблемами, а не інавгурацією Байдена.
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20.01.2021 11:20 Ответить
вот тут бездуховный Старлинк от грешника Маска и пригодился бы...
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20.01.2021 15:20 Ответить
Та, ладна, свинособаки вместо того, чтоб за телефон заплатить, на новогодние все на боярку спустили😄
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20.01.2021 11:21 Ответить
Алекс Юстасу:
"все деньги ушли на Геленджик, но вы держитесь....."
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20.01.2021 15:13 Ответить
а у Львові ?
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20.01.2021 11:21 Ответить
Не хотели покупать лотерейные билеты?...
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20.01.2021 11:22 Ответить
Избыточно сложно. Проще было бы гранатой
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20.01.2021 11:22 Ответить
Членам "местной российской диаспоры" домой бы возвратиться, в Воронеж, Хабаровск, Урюпинск, а не Штаты засирать своим присутствием. А по поводу шпионских помоек в Сан-Франциско и особенно в Сиэтле, так это уже общеизвестная инфа, при Совке ещё туда ломились, хлебом не корми. На хаус надо этих "дипломатов" отправлять почаще, да и с диаспорой разбираться, много там деструктивщиков в последнее время нарисовалось, за росденьги пытаются обстановку пошатывать, особенно в Сети
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20.01.2021 11:25 Ответить
Лаптеногих нужно гнать из приличных стран , так как они способны только создавать проблемы , а пользы ноль !
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20.01.2021 11:28 Ответить
если представитель диаспоры русни в Нью-Йорке имеет огромное желание решать "интересующие" вопросы с консульством - то лучше всего ему это будет сделать непосредственно на месте, в родном залесье и больше никогда в жизни не марать землю свободной страны отпечатками своих вонючих ног
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20.01.2021 11:32 Ответить
мобильную связь ведь не отключили? чего шумим?
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20.01.2021 11:32 Ответить
Мобильная связь мониторится 24/7/365. На прослушку проводных телефонов нужно разрешение суда. Координация казачков засланных сильно затруднена. 20-го вечером включат.
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20.01.2021 11:37 Ответить
первые санкции от Байдена?
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20.01.2021 11:33 Ответить
пока еще от Помпео ))))
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20.01.2021 11:45 Ответить
Спецслужбы подстраховались от вмешательства Страны Вечно Зеленых Балалаек.
Связь включат сразу после инаугурации Байдена.
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20.01.2021 11:34 Ответить
рискованный шаг. кацапы могут начать общаться дымовыми сигналами и спалить половину Нью-Йорка. лучше просто выслать их обратно в родные говени родину любить. худшего наказания для них не придумать.
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20.01.2021 11:36 Ответить
Напоминает советскую комедию: "А если не будут покупать ... отключим им газ"
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20.01.2021 11:40 Ответить
зараз весь скрєпостан нагадує радянську комедію
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20.01.2021 11:42 Ответить
Ошибаешься, друг. Скрепостан - это хорор. А в США комедия. Рашка им постоянно срет на голову, а они им за это телефоны выключают.
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20.01.2021 11:56 Ответить
великий та вірний друг Сполучених Штатів образився на недружні дії
логічно
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20.01.2021 11:41 Ответить
не такий вже й великий.
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20.01.2021 15:11 Ответить
За шпионство наверное отключили как в своё время китайцев в Хьюстоне.
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20.01.2021 11:41 Ответить
Молодцы! Это во всем мире посольства для дипломатической работы, а через российские финансируются и вооружаются бандиты и террористы. Новички,так же распространяются по всему миру через российские посольства.
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20.01.2021 11:43 Ответить
американцы молодцы! к счастью, не соплежуи типа зеленского-вырока... сказали - сделали...
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20.01.2021 11:46 Ответить
Ай-яй-яй! Горе-то како!...
У США вимкнули всі лінії зв'язку Генконсульства Росії в Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 2292
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20.01.2021 11:46 Ответить
хай сильно не кипешуют... свет пока есть?)))
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20.01.2021 11:46 Ответить
Російським "лікарям" дуже не подобаються, на смак, "ліки", які вони застосовують до інших...
То не "посольство" відключили, а "центр по координації в організації безладу"... От Байден виступить з інаураційною промовою, і "технічні неполадки" будуть ліквідовані... А потім почнуться суди над "необільшовиками" і у російських посольств з"являться інші проблеми... (Коли в Баварії пробували розпалить "соціалістичну революцію", то у дворі посольства РСФСР "революціонерам" роздавали гвинтівки і револьвери з патронами... Тоді були Карл Лібкнехт і Роза Люксембург, а зараз -Райли Джун Уильямс і "американський шаман" ).
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20.01.2021 11:48 Ответить
а еще москали хотели Мексику зажечь революционным огнем
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20.01.2021 11:59 Ответить
Та вони по всьому світу ", у 20-ті, колобродили"...
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20.01.2021 12:11 Ответить
но там оказалось много интересных кактусов, и революционеры переключили свое внимание на них
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20.01.2021 15:16 Ответить
Засуетились, заерзали паразиты...Видно, что не ждали. Ерничают по этому поводу, подначивают американцев, а у самих подгорает - как теперь координировать контру против инаугурации чтобы самим не засветиться
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20.01.2021 11:48 Ответить
когда у рашки уже будут со SWIFT проблемы?
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20.01.2021 11:48 Ответить
У США вимкнули всі лінії зв'язку Генконсульства Росії в Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 3929
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20.01.2021 11:49 Ответить
Кацапские дипломаты сейчас заняты. Они унитазы откручивают и розетки выколупывают.
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20.01.2021 11:49 Ответить
русские, а по мобильному своим дипломатам в косоворотках звонить не пробовали?
Или Ётафон цифровой стандарт связи не поддерживает?
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20.01.2021 11:53 Ответить
да им глушилки кинули
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20.01.2021 15:17 Ответить
Це щоб скоріше виявляти тих, що будуть кричати "смелее, смелее" , бо за відсутності зв'язку кричати прийдеться з вікон.
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20.01.2021 12:44 Ответить
Это мощно, теперь они никому не позвонят.
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20.01.2021 12:50 Ответить
будуть тепер створювати черги біля вуличних автофонів
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20.01.2021 13:21 Ответить
лаптеногі, перемудрили з вторгненням в американські лінії
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20.01.2021 14:01 Ответить
Вспомнил Моргунова,в "Кавказской пленнице",когда он втаптывал в пол окурок! Так поступили американцы с настоящим окурком! Красота!
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20.01.2021 14:07 Ответить
Отключили за долги 😀
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20.01.2021 15:06 Ответить
Кстати, между отлетом Трампа и инаугурацией Байдена есть несколько часов! И все это время наш президент будет найвеличнiшим во все мире!
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20.01.2021 15:13 Ответить
У США вимкнули всі лінії зв'язку Генконсульства Росії в Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 6085
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20.01.2021 15:14 Ответить
Сенатор добавил, что "такая сложная задача", как починка телефонной связи, может быть не по силам только слаборазвитым странам.Источник: https://censor.net/ru/n3242876

У меня в Киеве городской телефон уже три месяца "ремонтируют" Говорят, кабель украли. Наверное, километров 200 украли?
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20.01.2021 16:24 Ответить
НЬЮ-ЙОРК - МАЦКВА - РАСТОВ ....
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20.01.2021 17:15 Ответить
Ты посмотри на это быдло -их пустили в страну. они уже праа качают - позвонить им надо ...
В рельсу звоните ...
Пройдёт инаугурация - американская техника прекрасно заработает, обхохочетесь.
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20.01.2021 17:33 Ответить
смешные эти пиндосы...у руских людей на такой случай есть:
1. голубиная почта
2. сигнальные костры
3.тамтамы
4. цыганская почта

5. узелковое письмо...и контрольный госдепу в голову (тут фанфары) САПОГИ-СКОРОХОДЫ !!!
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20.01.2021 18:14 Ответить
 
 