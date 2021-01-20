В США отключили все линии связи Генконсульства России в Нью-Йорке

В генеральном консульстве России в Нью-Йорке 18 января полностью отключили все телефоны – а это несколько десятков линий, также с перебоями работает интернет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

Абоненты, набирающие один из двух телефонных номеров, указанных на веб-сайте консульства, приветствуются тональным сигналом ошибки, указывающим, что линии заняты или не обслуживаются.

Сотрудники издания The Independent попытались отправить электронное письмо в консульство, но в ответ было получено сообщение об ошибке, в котором говорилось, что сервер недоступен.

Американская сторона заявила, что отключение произошло из-за технических неполадок, и что специалисты работают над их устранением.

"С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в Интернет. В этой связи просьба по интересующим Вас вопросам обращаться по электронной почте", - говорится в Twitter генконсульства.

Это привело к большим проблемам у членов местной российской диаспоры, заявил консул Алексей Топольский.

"Речь идет не об одной, двух, трех, а о нескольких десятках телефонных линий, которые были по сути отрезаны от связи единомоментно", - указал дипломат.

По его словам, русские, проживающие в консульском округе, не могут связаться с консульством, назначить дату визита по интересующим их вопросам. У дипмиссии РФ в данный момент также нет возможности пользоваться связью по служебной необходимости.

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Однако, в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российские дипломаты не сообщали в Госдепартамент об отключении телефонных линий, пишет ТАСС.

"Российские власти не информировали Госдепартамент и не запрашивали нашего содействия в связи с какими бы то ни было проблемами, касающимися работы телефонных линий в их консульстве в Нью-Йорке", — указала американская сторона.

Председатель временной Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов осудил отключение консульства РФ от телефонной связи.

По его словам, происходящее представляет собой или дешевой провокацией, или свидетельством того, что Америка утрачивает статус передовой технической державы.

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Сенатор добавил, что "такая сложная задача", как починка телефонной связи, может быть не по силам только слаборазвитым странам.

В августе 2017 года Госдеп США принял решение закрыть генконсульство России в Сан-Франциско в ответ на сокращение американской дипмиссии в РФ.

В апреле следующего года США закрыли российское консульство в Сиэтле, что серьезно затруднило процесс получения консульских услуг для проживающих в стране россиян.

США также выслали 60 российских дипломатов. Россия дала Вашингтону зеркальный ответ, выслав американских дипломатов и закрыв консульство США в Санкт-Петербурге.

Генконсул России в Сиэтле Валерий Тимашов отмечал, что решение о закрытии дипучреждения в Сиэтле затронуло интересы более 30 тыс. россиян.

Закрывая российское консульство, американские власти заявили, что оно использовалось для "ведения шпионской деятельности" в отношении расположенной в штате Вашингтон корпорации Boeing и базы американских подводных лодок.

Высылки последовали в ответ на причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона и бывшего полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что действия американских властей, санкционировавших интервенцию в российское генеральное консульство, можно назвать недружественными и антироссийскими.

Также Москва отвергла обвинения в шпионаже, а официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия американской стороны "государственным рейдерским захватом".