У США вимкнули всі лінії зв'язку Генконсульства Росії в Нью-Йорку
У генеральному консульстві Росії в Нью-Йорку 18 січня повністю вимкнули всі телефони - а це кілька десятків ліній, також з перебоями працює інтернет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.
Абоненти, що набирають один з двох телефонних номерів, зазначених на вебсайті консульства, вітаються тональним сигналом помилки, що вказує, що лінії зайняті або не обслуговуються.
Співробітники видання The Independent спробували надіслати електронний лист у консульство, але у відповідь було отримано повідомлення про помилку, в якому говорилося, що сервер недоступний.
Американська сторона заявила, що вимкнення сталося через технічні неполадки, і що фахівці працюють над їхнім усуненням.
"З 18 січня американською стороною повністю вимкнено всі міські телефонні лінії Генерального консульства Росії в Нью-Йорку, періодично виникають перебої з доступом в Інтернет. У зв'язку з цим прохання за додатковими питаннями звертатися електронною поштою", - йдеться у Twitter генконсульства.
Це призвело до великих проблем у членів місцевої російської діаспори, заявив консул Олексій Топольський.
"Йдеться не про одну, дві, три, а про декілька десятків телефонних ліній, які були по суті відрізані від зв'язку одномоментно", - зазначив дипломат.
За його словами, росіяни, які проживають у консульському окрузі, не можуть зв'язатися з консульством, призначити дату візиту з потрібних питань. У дипмісії РФ нині також немає можливості користуватися зв'язком за службовою необхідністю.
Однак в американському зовнішньополітичному відомстві заявили, що російські дипломати не повідомляли в Держдепартамент про відключення телефонних ліній, пише ТАСС.
"Російська влада не інформувала Держдепартамент і не просила нашого сприяння у зв'язку з якимись проблемами, що стосуються роботи телефонних ліній у їхньому консульстві в Нью-Йорку", - зазначила американська сторона.
Голова тимчасової Комісії Ради Федерації із захисту державного суверенітету і запобігання втручанню у внутрішні справи Росії Андрій Климов засудив відключення консульства РФ від телефонного зв'язку.
За його словами, те, що відбувається є або дешевою провокацією, або свідченням того, що Америка втрачає статус передової технічної держави.
Сенатор додав, що "таке складне завдання", як лагодження телефонного зв'язку, може бути не під силу тільки слаборозвиненим країнам.
У серпні 2017 року Держдеп США ухвалив рішення закрити генконсульство Росії в Сан-Франциско у відповідь на скорочення американської дипмісії в РФ.
У квітні наступного року США закрили російське консульство в Сіетлі, що серйозно ускладнило процес отримання консульських послуг для росіян, які проживають у країні.
США також вислали 60 російських дипломатів. Росія дала Вашингтону дзеркальну відповідь, виславши американських дипломатів і закривши консульство США в Санкт-Петербурзі.
Генконсул Росії в Сіетлі Валерій Тимашов зазначав, що рішення про закриття дипустанови в Сіетлі торкнулося інтересів понад 30 тис. росіян.
Закриваючи російське консульство, американська влада заявила, що його використовували для "ведення шпигунської діяльності" щодо розташованої в штаті Вашингтон корпорації Boeing і бази американських підводних човнів.
Висилки відбулися у відповідь на причетність Росії до інциденту з отруєнням британського шпигуна і колишнього полковника ГРУ Міноборони РФ Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері.
Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що дії американської влади, яка санкціонувала інтервенцію в російське генеральне консульство, можна назвати недружніми і антиросійськими.
Також Москва відкинула звинувачення в шпигунстві, а офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала дії американської сторони "державним рейдерським захопленням".
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"Шпионы не могут получить новые задания, а боты - методички...."
"все деньги ушли на Геленджик, но вы держитесь....."
Связь включат сразу после инаугурации Байдена.
логічно
То не "посольство" відключили, а "центр по координації в організації безладу"... От Байден виступить з інаураційною промовою, і "технічні неполадки" будуть ліквідовані... А потім почнуться суди над "необільшовиками" і у російських посольств з"являться інші проблеми... (Коли в Баварії пробували розпалить "соціалістичну революцію", то у дворі посольства РСФСР "революціонерам" роздавали гвинтівки і револьвери з патронами... Тоді були Карл Лібкнехт і Роза Люксембург, а зараз -Райли Джун Уильямс і "американський шаман" ).
Или Ётафон цифровой стандарт связи не поддерживает?
У меня в Киеве городской телефон уже три месяца "ремонтируют" Говорят, кабель украли. Наверное, километров 200 украли?
В рельсу звоните ...
Пройдёт инаугурация - американская техника прекрасно заработает, обхохочетесь.
1. голубиная почта
2. сигнальные костры
3.тамтамы
4. цыганская почта
5. узелковое письмо...и контрольный госдепу в голову (тут фанфары) САПОГИ-СКОРОХОДЫ !!!