У США вимкнули всі лінії зв'язку Генконсульства Росії в Нью-Йорку

У генеральному консульстві Росії в Нью-Йорку 18 січня повністю вимкнули всі телефони - а це кілька десятків ліній, також з перебоями працює інтернет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

Абоненти, що набирають один з двох телефонних номерів, зазначених на вебсайті консульства, вітаються тональним сигналом помилки, що вказує, що лінії зайняті або не обслуговуються.

Співробітники видання The Independent спробували надіслати електронний лист у консульство, але у відповідь було отримано повідомлення про помилку, в якому говорилося, що сервер недоступний.

Американська сторона заявила, що вимкнення сталося через технічні неполадки, і що фахівці працюють над їхнім усуненням.

"З 18 січня американською стороною повністю вимкнено всі міські телефонні лінії Генерального консульства Росії в Нью-Йорку, періодично виникають перебої з доступом в Інтернет. У зв'язку з цим прохання за додатковими питаннями звертатися електронною поштою", - йдеться у Twitter генконсульства.

Це призвело до великих проблем у членів місцевої російської діаспори, заявив консул Олексій Топольський.

"Йдеться не про одну, дві, три, а про декілька десятків телефонних ліній, які були по суті відрізані від зв'язку одномоментно", - зазначив дипломат.

За його словами, росіяни, які проживають у консульському окрузі, не можуть зв'язатися з консульством, призначити дату візиту з потрібних питань. У дипмісії РФ нині також немає можливості користуватися зв'язком за службовою необхідністю.

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Однак в американському зовнішньополітичному відомстві заявили, що російські дипломати не повідомляли в Держдепартамент про відключення телефонних ліній, пише ТАСС.

"Російська влада не інформувала Держдепартамент і не просила нашого сприяння у зв'язку з якимись проблемами, що стосуються роботи телефонних ліній у їхньому консульстві в Нью-Йорку", - зазначила американська сторона.

Голова тимчасової Комісії Ради Федерації із захисту державного суверенітету і запобігання втручанню у внутрішні справи Росії Андрій Климов засудив відключення консульства РФ від телефонного зв'язку.

За його словами, те, що відбувається є або дешевою провокацією, або свідченням того, що Америка втрачає статус передової технічної держави.

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Сенатор додав, що "таке складне завдання", як лагодження телефонного зв'язку, може бути не під силу тільки слаборозвиненим країнам.

У серпні 2017 року Держдеп США ухвалив рішення закрити генконсульство Росії в Сан-Франциско у відповідь на скорочення американської дипмісії в РФ.

У квітні наступного року США закрили російське консульство в Сіетлі, що серйозно ускладнило процес отримання консульських послуг для росіян, які проживають у країні.

США також вислали 60 російських дипломатів. Росія дала Вашингтону дзеркальну відповідь, виславши американських дипломатів і закривши консульство США в Санкт-Петербурзі.

Генконсул Росії в Сіетлі Валерій Тимашов зазначав, що рішення про закриття дипустанови в Сіетлі торкнулося інтересів понад 30 тис. росіян.

Закриваючи російське консульство, американська влада заявила, що його використовували для "ведення шпигунської діяльності" щодо розташованої в штаті Вашингтон корпорації Boeing і бази американських підводних човнів.

Висилки відбулися у відповідь на причетність Росії до інциденту з отруєнням британського шпигуна і колишнього полковника ГРУ Міноборони РФ Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері.

Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що дії американської влади, яка санкціонувала інтервенцію в російське генеральне консульство, можна назвати недружніми і антиросійськими.

Також Москва відкинула звинувачення в шпигунстві, а офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала дії американської сторони "державним рейдерським захопленням".