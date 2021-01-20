УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10124 відвідувача онлайн
Новини
20 929 59

У США вимкнули всі лінії зв'язку Генконсульства Росії в Нью-Йорку

У США вимкнули всі лінії зв'язку Генконсульства Росії в Нью-Йорку

У генеральному консульстві Росії в Нью-Йорку 18 січня повністю вимкнули всі телефони - а це кілька десятків ліній, також з перебоями працює інтернет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

Абоненти, що набирають один з двох телефонних номерів, зазначених на вебсайті консульства, вітаються тональним сигналом помилки, що вказує, що лінії зайняті або не обслуговуються.

Співробітники видання The Independent спробували надіслати електронний лист у консульство, але у відповідь було отримано повідомлення про помилку, в якому говорилося, що сервер недоступний.

Американська сторона заявила, що вимкнення сталося через технічні неполадки, і що фахівці працюють над їхнім усуненням.

"З 18 січня американською стороною повністю вимкнено всі міські телефонні лінії Генерального консульства Росії в Нью-Йорку, періодично виникають перебої з доступом в Інтернет. У зв'язку з цим прохання за додатковими питаннями звертатися електронною поштою", - йдеться у Twitter генконсульства.

Це призвело до великих проблем у членів місцевої російської діаспори, заявив консул Олексій Топольський.

"Йдеться не про одну, дві, три, а про декілька десятків телефонних ліній, які були по суті відрізані від зв'язку одномоментно", - зазначив дипломат.

За його словами, росіяни, які проживають у консульському окрузі, не можуть зв'язатися з консульством, призначити дату візиту з потрібних питань. У дипмісії РФ нині також немає можливості користуватися зв'язком за службовою необхідністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден не залишатиме без наслідків "ворожі дії РФ" у світі, - кандидат на пост держсекретаря Блінкен

Однак в американському зовнішньополітичному відомстві заявили, що російські дипломати не повідомляли в Держдепартамент про відключення телефонних ліній, пише ТАСС.

"Російська влада не інформувала Держдепартамент і не просила нашого сприяння у зв'язку з якимись проблемами, що стосуються роботи телефонних ліній у їхньому консульстві в Нью-Йорку", - зазначила американська сторона.

Голова тимчасової Комісії Ради Федерації із захисту державного суверенітету і запобігання втручанню у внутрішні справи Росії Андрій Климов засудив відключення консульства РФ від телефонного зв'язку.

За його словами, те, що відбувається є або дешевою провокацією, або свідченням того, що Америка втрачає статус передової технічної держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" може зробити Україну вразливішою для агресивних дій РФ, - Помпео

Сенатор додав, що "таке складне завдання", як лагодження телефонного зв'язку, може бути не під силу тільки слаборозвиненим країнам.

У серпні 2017 року Держдеп США ухвалив рішення закрити генконсульство Росії в Сан-Франциско у відповідь на скорочення американської дипмісії в РФ.

У квітні наступного року США закрили російське консульство в Сіетлі, що серйозно ускладнило процес отримання консульських послуг для росіян, які проживають у країні.

США також вислали 60 російських дипломатів. Росія дала Вашингтону дзеркальну відповідь, виславши американських дипломатів і закривши консульство США в Санкт-Петербурзі.

Генконсул Росії в Сіетлі Валерій Тимашов зазначав, що рішення про закриття дипустанови в Сіетлі торкнулося інтересів понад 30 тис. росіян.

Закриваючи російське консульство, американська влада заявила, що його використовували для "ведення шпигунської діяльності" щодо розташованої в штаті Вашингтон корпорації Boeing і бази американських підводних човнів.

Висилки відбулися у відповідь на причетність Росії до інциденту з отруєнням британського шпигуна і колишнього полковника ГРУ Міноборони РФ Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері.

Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що дії американської влади, яка санкціонувала інтервенцію в російське генеральне консульство, можна назвати недружніми і антиросійськими.

Також Москва відкинула звинувачення в шпигунстві, а офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала дії американської сторони "державним рейдерським захопленням".

Автор: 

посольство (942) росія (64923) зв’язок (392) США (22497)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
Членам "местной российской диаспоры" домой бы возвратиться, в Воронеж, Хабаровск, Урюпинск, а не Штаты засирать своим присутствием. А по поводу шпионских помоек в Сан-Франциско и особенно в Сиэтле, так это уже общеизвестная инфа, при Совке ещё туда ломились, хлебом не корми. На хаус надо этих "дипломатов" отправлять почаще, да и с диаспорой разбираться, много там деструктивщиков в последнее время нарисовалось, за росденьги пытаются обстановку пошатывать, особенно в Сети
показати весь коментар
20.01.2021 11:25
+22
А це щоб у кацапів голови були зайняті іншими проблемами, а не інавгурацією Байдена.
показати весь коментар
20.01.2021 11:20
+21
пусть в рельсу стучат. или в там-тамы бьют... голубей, то наверно сожрали
показати весь коментар
20.01.2021 11:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пускайте ракети і газ!
показати весь коментар
20.01.2021 11:20 Відповісти
Шукай Кет і азбукою морзе пишіть в бункер дедушке
показати весь коментар
20.01.2021 11:44 Відповісти
Нужно ещё электроэнергию и воду отключить.
показати весь коментар
20.01.2021 11:52 Відповісти
и к чебурнету их подключить, ***** сказало в рай значит в рай.
показати весь коментар
20.01.2021 12:46 Відповісти
Браво,Байден ! Для початку -непогано.
показати весь коментар
20.01.2021 13:49 Відповісти
А можно бить иногда их дипломатов. Для профилактики
показати весь коментар
20.01.2021 15:08 Відповісти
лучше шилом в зад..Шпок..шпок..и чувака называют не дипломат а Дырявый
показати весь коментар
20.01.2021 16:50 Відповісти
Это привело к большим проблемам у членов местной российской диаспоры, заявил консул Алексей Топольский:

"Шпионы не могут получить новые задания, а боты - методички...."
показати весь коментар
20.01.2021 15:11 Відповісти
пусть в рельсу стучат. или в там-тамы бьют... голубей, то наверно сожрали
показати весь коментар
20.01.2021 11:20 Відповісти
Еще флажками размахивать можно.
показати весь коментар
20.01.2021 14:22 Відповісти
Скорее всего еще вырубили интернет, поставили глушилки и подогнали к выходу толпу агрессивных бомжеватых ребят
показати весь коментар
20.01.2021 15:10 Відповісти
А це щоб у кацапів голови були зайняті іншими проблемами, а не інавгурацією Байдена.
показати весь коментар
20.01.2021 11:20 Відповісти
вот тут бездуховный Старлинк от грешника Маска и пригодился бы...
показати весь коментар
20.01.2021 15:20 Відповісти
Та, ладна, свинособаки вместо того, чтоб за телефон заплатить, на новогодние все на боярку спустили😄
показати весь коментар
20.01.2021 11:21 Відповісти
Алекс Юстасу:
"все деньги ушли на Геленджик, но вы держитесь....."
показати весь коментар
20.01.2021 15:13 Відповісти
а у Львові ?
показати весь коментар
20.01.2021 11:21 Відповісти
Не хотели покупать лотерейные билеты?...
показати весь коментар
20.01.2021 11:22 Відповісти
Избыточно сложно. Проще было бы гранатой
показати весь коментар
20.01.2021 11:22 Відповісти
Членам "местной российской диаспоры" домой бы возвратиться, в Воронеж, Хабаровск, Урюпинск, а не Штаты засирать своим присутствием. А по поводу шпионских помоек в Сан-Франциско и особенно в Сиэтле, так это уже общеизвестная инфа, при Совке ещё туда ломились, хлебом не корми. На хаус надо этих "дипломатов" отправлять почаще, да и с диаспорой разбираться, много там деструктивщиков в последнее время нарисовалось, за росденьги пытаются обстановку пошатывать, особенно в Сети
показати весь коментар
20.01.2021 11:25 Відповісти
Лаптеногих нужно гнать из приличных стран , так как они способны только создавать проблемы , а пользы ноль !
показати весь коментар
20.01.2021 11:28 Відповісти
если представитель диаспоры русни в Нью-Йорке имеет огромное желание решать "интересующие" вопросы с консульством - то лучше всего ему это будет сделать непосредственно на месте, в родном залесье и больше никогда в жизни не марать землю свободной страны отпечатками своих вонючих ног
показати весь коментар
20.01.2021 11:32 Відповісти
мобильную связь ведь не отключили? чего шумим?
показати весь коментар
20.01.2021 11:32 Відповісти
Мобильная связь мониторится 24/7/365. На прослушку проводных телефонов нужно разрешение суда. Координация казачков засланных сильно затруднена. 20-го вечером включат.
показати весь коментар
20.01.2021 11:37 Відповісти
первые санкции от Байдена?
показати весь коментар
20.01.2021 11:33 Відповісти
пока еще от Помпео ))))
показати весь коментар
20.01.2021 11:45 Відповісти
Спецслужбы подстраховались от вмешательства Страны Вечно Зеленых Балалаек.
Связь включат сразу после инаугурации Байдена.
показати весь коментар
20.01.2021 11:34 Відповісти
рискованный шаг. кацапы могут начать общаться дымовыми сигналами и спалить половину Нью-Йорка. лучше просто выслать их обратно в родные говени родину любить. худшего наказания для них не придумать.
показати весь коментар
20.01.2021 11:36 Відповісти
Напоминает советскую комедию: "А если не будут покупать ... отключим им газ"
показати весь коментар
20.01.2021 11:40 Відповісти
зараз весь скрєпостан нагадує радянську комедію
показати весь коментар
20.01.2021 11:42 Відповісти
Ошибаешься, друг. Скрепостан - это хорор. А в США комедия. Рашка им постоянно срет на голову, а они им за это телефоны выключают.
показати весь коментар
20.01.2021 11:56 Відповісти
великий та вірний друг Сполучених Штатів образився на недружні дії
логічно
показати весь коментар
20.01.2021 11:41 Відповісти
не такий вже й великий.
показати весь коментар
20.01.2021 15:11 Відповісти
За шпионство наверное отключили как в своё время китайцев в Хьюстоне.
показати весь коментар
20.01.2021 11:41 Відповісти
Молодцы! Это во всем мире посольства для дипломатической работы, а через российские финансируются и вооружаются бандиты и террористы. Новички,так же распространяются по всему миру через российские посольства.
показати весь коментар
20.01.2021 11:43 Відповісти
американцы молодцы! к счастью, не соплежуи типа зеленского-вырока... сказали - сделали...
показати весь коментар
20.01.2021 11:46 Відповісти
Ай-яй-яй! Горе-то како!...
У США вимкнули всі лінії зв'язку Генконсульства Росії в Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 2292
показати весь коментар
20.01.2021 11:46 Відповісти
хай сильно не кипешуют... свет пока есть?)))
показати весь коментар
20.01.2021 11:46 Відповісти
Російським "лікарям" дуже не подобаються, на смак, "ліки", які вони застосовують до інших...
То не "посольство" відключили, а "центр по координації в організації безладу"... От Байден виступить з інаураційною промовою, і "технічні неполадки" будуть ліквідовані... А потім почнуться суди над "необільшовиками" і у російських посольств з"являться інші проблеми... (Коли в Баварії пробували розпалить "соціалістичну революцію", то у дворі посольства РСФСР "революціонерам" роздавали гвинтівки і револьвери з патронами... Тоді були Карл Лібкнехт і Роза Люксембург, а зараз -Райли Джун Уильямс і "американський шаман" ).
показати весь коментар
20.01.2021 11:48 Відповісти
а еще москали хотели Мексику зажечь революционным огнем
показати весь коментар
20.01.2021 11:59 Відповісти
Та вони по всьому світу ", у 20-ті, колобродили"...
показати весь коментар
20.01.2021 12:11 Відповісти
но там оказалось много интересных кактусов, и революционеры переключили свое внимание на них
показати весь коментар
20.01.2021 15:16 Відповісти
Засуетились, заерзали паразиты...Видно, что не ждали. Ерничают по этому поводу, подначивают американцев, а у самих подгорает - как теперь координировать контру против инаугурации чтобы самим не засветиться
показати весь коментар
20.01.2021 11:48 Відповісти
когда у рашки уже будут со SWIFT проблемы?
показати весь коментар
20.01.2021 11:48 Відповісти
У США вимкнули всі лінії зв'язку Генконсульства Росії в Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 3929
показати весь коментар
20.01.2021 11:49 Відповісти
Кацапские дипломаты сейчас заняты. Они унитазы откручивают и розетки выколупывают.
показати весь коментар
20.01.2021 11:49 Відповісти
русские, а по мобильному своим дипломатам в косоворотках звонить не пробовали?
Или Ётафон цифровой стандарт связи не поддерживает?
показати весь коментар
20.01.2021 11:53 Відповісти
да им глушилки кинули
показати весь коментар
20.01.2021 15:17 Відповісти
Це щоб скоріше виявляти тих, що будуть кричати "смелее, смелее" , бо за відсутності зв'язку кричати прийдеться з вікон.
показати весь коментар
20.01.2021 12:44 Відповісти
Это мощно, теперь они никому не позвонят.
показати весь коментар
20.01.2021 12:50 Відповісти
будуть тепер створювати черги біля вуличних автофонів
показати весь коментар
20.01.2021 13:21 Відповісти
лаптеногі, перемудрили з вторгненням в американські лінії
показати весь коментар
20.01.2021 14:01 Відповісти
Вспомнил Моргунова,в "Кавказской пленнице",когда он втаптывал в пол окурок! Так поступили американцы с настоящим окурком! Красота!
показати весь коментар
20.01.2021 14:07 Відповісти
Отключили за долги 😀
показати весь коментар
20.01.2021 15:06 Відповісти
Кстати, между отлетом Трампа и инаугурацией Байдена есть несколько часов! И все это время наш президент будет найвеличнiшим во все мире!
показати весь коментар
20.01.2021 15:13 Відповісти
У США вимкнули всі лінії зв'язку Генконсульства Росії в Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 6085
показати весь коментар
20.01.2021 15:14 Відповісти
Сенатор добавил, что "такая сложная задача", как починка телефонной связи, может быть не по силам только слаборазвитым странам.Источник: https://censor.net/ru/n3242876

У меня в Киеве городской телефон уже три месяца "ремонтируют" Говорят, кабель украли. Наверное, километров 200 украли?
показати весь коментар
20.01.2021 16:24 Відповісти
НЬЮ-ЙОРК - МАЦКВА - РАСТОВ ....
показати весь коментар
20.01.2021 17:15 Відповісти
Ты посмотри на это быдло -их пустили в страну. они уже праа качают - позвонить им надо ...
В рельсу звоните ...
Пройдёт инаугурация - американская техника прекрасно заработает, обхохочетесь.
показати весь коментар
20.01.2021 17:33 Відповісти
смешные эти пиндосы...у руских людей на такой случай есть:
1. голубиная почта
2. сигнальные костры
3.тамтамы
4. цыганская почта

5. узелковое письмо...и контрольный госдепу в голову (тут фанфары) САПОГИ-СКОРОХОДЫ !!!
показати весь коментар
20.01.2021 18:14 Відповісти
 
 