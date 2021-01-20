Конфликт на Донбассе не станет "замороженным", - глава ОБСЕ Линде

Новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, считает, что конфликт на Донбассе уже не станет "замороженным" и его не стоить так называть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью "ЕП".

На вопрос о том, может ли Донбасс превратиться в замороженный конфликт, она ответила: "Нет. И я категорически против того, чтоб называть конфликт на Донбассе или в Крыму замороженным. Потому что это будет означать, что вы сдались и не считаете возможным его решить ".

Линде отметила, что не считает нынешнюю ситуацию на Донбассе "замороженным" конфликтом, так как по этому поводу продолжается работа Трехсторонней контактной группы и переговоры в Нормандском формате.

Кроме того, Линде заявила, что не считает целесообразным рассматривать силовой сценарий возвращения контроля над оккупированными районами Луганской и Донецкой областей, потому что это не позволит установить устойчивый мир.

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