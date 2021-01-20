Конфликт на Донбассе не станет "замороженным", - глава ОБСЕ Линде
Новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, считает, что конфликт на Донбассе уже не станет "замороженным" и его не стоить так называть.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью "ЕП".
На вопрос о том, может ли Донбасс превратиться в замороженный конфликт, она ответила: "Нет. И я категорически против того, чтоб называть конфликт на Донбассе или в Крыму замороженным. Потому что это будет означать, что вы сдались и не считаете возможным его решить ".
Линде отметила, что не считает нынешнюю ситуацию на Донбассе "замороженным" конфликтом, так как по этому поводу продолжается работа Трехсторонней контактной группы и переговоры в Нормандском формате.
Кроме того, Линде заявила, что не считает целесообразным рассматривать силовой сценарий возвращения контроля над оккупированными районами Луганской и Донецкой областей, потому что это не позволит установить устойчивый мир.
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Одной из радикальных мер оказать давление на православную страну, финансирующую терроризм, отравление ядами и отстрелы неугодных граждан, является блокировка международных платёжных систем VISA и Mastercard, а также отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы.
Первыми почувствуют на себе удары судьбы крымчане, купившие в период оккупации недвижимость в Крыму. После деоккупации Крыма все сделки с недвижимостью Украиной
будут признаны незаконными. Практически все политики высокого ранга, депутаты Госдумы и члены их семей станут «невыездными». Особый интерес у Судей вызвал текст первого Указа Гиркинда, изданный им в Славянске: «Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДНР» и подлежат физическому уничтожению».
Путинского православного киллера Игаля Гиркинда, члена Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева ожидает отдельная камера в Гааге, в которой украинские «заробiтчане» сейчас делают ремонт.
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, который 12 января 2015 года расстрелял из автомата спящую армянскую семью в городе Гюмри, а шестимесячного малыша Сержа - заколол штыком.
Также вопиет о мщении кровь застреленного младшим сержантом оккупационных войск РФ Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В.
Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
Марта Мартынова: «Помню этот страшный и бесконечный гул и разрывы снарядов. Мы с балкона видели, как полыхало небо над донецким аэропортом, и мы молились за наших ребят. Некоторые члены нашей семьи уехали в Украину сразу после «парада» пленных. После захвата аэропорта, наша семья в полном составе покинула «ДНР». Было страшно... Бросили все! И сейчас моя семья даже после освобождения Донецка не вернётся туда. Мы не сможем смотреть в эти ненавистные глаза, забыть их злобу и предупреждения о том, что, таких как мы, они будут вешать на площади. Не верится, что они изменились... А рядом жить с такими гражданами, уже не сможем».
Elena Antonova: «Наш сосед на Донбассе носил ожерелье из человеческих ушей и все грозился наши туда прибавить за проукраинскую позицию...»
Пусть эта Линда (или как ее там) заглянет ну хотя бы в вики и почитает определение замороженного конфликта: И сравнит его с той ситуацией, что сейчас на Донбассе.
Замороженный конфликт (тж. тлеющий конфликтhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82#cite_note-bbc_12_Sep-1 [1] ) - ситуация в международных отношениях, когда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82 вооружённый конфликт между сторонами прекращается без подписания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 мирного договора или иного политического разрешения конфликта.
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии, и 75 тыс. наёмников прошедших Донбасс по словам и.стрелкова.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 1062 артиллеристских системы, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермаки и кравчуки будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы?
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, свободно экономическую зону(платить меньше налоги чем вся Украина), с правительствами этих грёбанных республик? Предоставили амнистию сепарам.
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков- резников, сивох -зеленских и компании пацифистов?
Ответа нет.
Объясните это Линде.
Це - порушення міжнародних справ, агресія Московії проти вільної держави.
Досить вже цього москальського лайна! Або відкривайте оченята та починайте об'єктивно розповідвти світові про справжній стан справ, - або нахіба ви взагалі потрібні?!