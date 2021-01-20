Конфлікт на Донбасі не стане "замороженим", - глава ОБСЄ Лінде

Нова очільниця ОБСЄ, мінісерка закордонних справ Швеції Анн Лінде, вважає, що конфлікт на Донбасі вже не стане "замороженим" і його не варто так називати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "ЄП".

На запитання про те, чи може Донбас перетворитися на заморожений конфлікт, вона відповіла: "Ні. І я категорично проти того, щоб називати конфлікт на Донбасі чи в Криму замороженим. Бо це означатиме, що ви здалися і не вважаєте можливим його вирішити".

Лінде зазначила, що не вважає нинішню ситуацію на Донбасі "замороженим" конфліктом, оскільки з цього приводу триває робота Тристоронньої контактної групи і переговори в Нормандському форматі.

Крім того, Лінде заявила, що не вважає за доцільне розглядати силовий сценарій повернення контролю над окупованими районами Луганської та Донецької областей, тому що це не дозволить встановити стійкий мир.

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