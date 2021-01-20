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Новини Агресія Росії проти України
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Конфлікт на Донбасі не стане "замороженим", - глава ОБСЄ Лінде

Конфлікт на Донбасі не стане

Нова очільниця ОБСЄ, мінісерка закордонних справ Швеції Анн Лінде, вважає, що конфлікт на Донбасі вже не стане "замороженим" і його не варто так називати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "ЄП".

На запитання про те, чи може Донбас перетворитися на заморожений конфлікт, вона відповіла: "Ні. І я категорично проти того, щоб називати конфлікт на Донбасі чи в Криму замороженим. Бо це означатиме, що ви здалися і не вважаєте можливим його вирішити".

Лінде зазначила, що не вважає нинішню ситуацію на Донбасі "замороженим" конфліктом, оскільки з цього приводу триває робота Тристоронньої контактної групи і переговори в Нормандському форматі.

Крім того, Лінде заявила, що не вважає за доцільне розглядати силовий сценарій повернення контролю над окупованими районами Луганської та Донецької областей, тому що це не дозволить встановити стійкий мир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС

Автор: 

Крим (14126) Донбас (22354) Лінде Анн (56)


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Топ коментарі
+26
Эх, Линде, Линде...То, что захвачено силой - можно вернуть назад только силой!
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20.01.2021 15:01
+21
Не конфлікт,а війна з терористичним утворенням "російська федерація".
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20.01.2021 15:04
+12
Пока есть паРаша будет и конфликт...
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20.01.2021 15:06
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Эх, Линде, Линде...То, что захвачено силой - можно вернуть назад только силой!
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20.01.2021 15:01 Відповісти
Можно полным эмбарго кацапстана с отключением от SWIFT.
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20.01.2021 15:15 Відповісти
Решить проблему не поможет .В кндр нет СВИФТ и против нее полное эмбарго. НО я не против .Это не помешает точно
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20.01.2021 15:18 Відповісти
Если бы за Кувейт Хусейну не ввалили люлей , а ввели санкции и отключили от СВИФТа , то он бы сидел там до сих пор . В С Корее всю жизнь санкции , а СВИФТа не было не когда , а это не как им не мешает создавать ЯО и носители к ним.
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20.01.2021 15:41 Відповісти
С кацапстаном поможет!!! Северный поток 2 уже гыкнулся.
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20.01.2021 15:44 Відповісти
Назови хоть один конфликт с участием Мордора , не только в бывшей Сове , а в мире вообще , откуда бы они ушли добровольно или в результате санкций.
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20.01.2021 16:30 Відповісти
Украина будет первой и далеко не последней.
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20.01.2021 16:42 Відповісти
Людей которые верят в сказки ваш Осел ЛОХАМИ называет . Проснись и пойми , что детство давно кончилось и принимай реальность такой какая она есть.
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20.01.2021 19:26 Відповісти
Ниоткуда ,кроме Афгана .Но тогда санкции которые ввели ,привели сначала к "перестройке" и вследствии к развалу совка,а с такими ,как сейчас, раша действительно никогда оттуда не уйдёт
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20.01.2021 16:47 Відповісти
С корее ЯО в настоящем виде (носители дальнего действия)передали рабсияне в смысле-хуйло.
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20.01.2021 18:01 Відповісти
Международный уголовный суд в Гааге принял от юристов Украины и зарегистрировал Исковое Заявление против Российской Федерации за военные преступления и злодеяния: массовые убийства гражданского населения при обстрелах с территории России украинских населенных пунктов «Градами» и минометами, грабежи, мародерство, садизм и изнасилования российскими православными россиянами («ихтамнетами», «отпускниками» и «зелеными человечками») на временно оккупированных территориях украинского Донбасса и в Крыму, военными министра нападения РФ Сергея Шойгу.
Кроме спецназа ЧВК «Вагнера», военнослужащих МО и депутатов Госдумы, развязавших войну с Украиной, на скамье подсудимых в Гааге могут оказаться и российские журналисты («акулы пера» и «койоты микрофонов»), а также и телеведущие новостных программ и ток-шоу Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и леди Ольха Суха беева, которые систематически в своих передачах разжигали ненависть у российских телезрителей к жителям Украины и сеяли ложь в сердца имперцев.
Напрасно угро-финны успокаивают себя тем, что обнуленный президент РФ заблаговременно распорядился расторгнуть Соглашение по Международному уголовному суду и Россия, таким образом, перестала быть участником Римского статуса. Но это не значит, что Приговоры Гаагского суда не затронут интересы граждан Залесья.
Одной из радикальных мер оказать давление на православную страну, финансирующую терроризм, отравление ядами и отстрелы неугодных граждан, является блокировка международных платёжных систем VISA и Mastercard, а также отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы.
Первыми почувствуют на себе удары судьбы крымчане, купившие в период оккупации недвижимость в Крыму. После деоккупации Крыма все сделки с недвижимостью Украиной
будут признаны незаконными. Практически все политики высокого ранга, депутаты Госдумы и члены их семей станут «невыездными». Особый интерес у Судей вызвал текст первого Указа Гиркинда, изданный им в Славянске: «Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДНР» и подлежат физическому уничтожению».
Путинского православного киллера Игаля Гиркинда, члена Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева ожидает отдельная камера в Гааге, в которой украинские «заробiтчане» сейчас делают ремонт.
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, который 12 января 2015 года расстрелял из автомата спящую армянскую семью в городе Гюмри, а шестимесячного малыша Сержа - заколол штыком.
Также вопиет о мщении кровь застреленного младшим сержантом оккупационных войск РФ Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В.
Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
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20.01.2021 18:57 Відповісти
Ціну нафти треба опустити до 20 доларів, як зробили для розвалу СРСР.
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20.01.2021 19:19 Відповісти
Полное "эмбарго кацапстана с отключением от SWIFT" может создать предпосылки и условия для возвращения Донбасса и Крыма силой. Т.е. ослабит Россию, дестабилизирует ее, приведет к возникновению бунтов, забастовок, смене власти и прочая, и прочая. А главное - к ослаблению армии, ее деморализации, увольнению офицеров, снижению ее боеготовности, управляемости. Вот тогда Украина сможет силой вернуть себе Донбасс.
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20.01.2021 22:17 Відповісти
Да все она прекрасно понимает. Должность, толерантность, дипломатичность и все такое. А шо она должна была сказать? Идите и воюйте с голой жопой против орды? Ты же понимаешь, что война будет не с "шахтерами", а с регулярной армией Мордора.
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20.01.2021 16:46 Відповісти
Пану Павло Бубенко - Респект за комментарий!!!
Марта Мартынова: «Помню этот страшный и бесконечный гул и разрывы снарядов. Мы с балкона видели, как полыхало небо над донецким аэропортом, и мы молились за наших ребят. Некоторые члены нашей семьи уехали в Украину сразу после «парада» пленных. После захвата аэропорта, наша семья в полном составе покинула «ДНР». Было страшно... Бросили все! И сейчас моя семья даже после освобождения Донецка не вернётся туда. Мы не сможем смотреть в эти ненавистные глаза, забыть их злобу и предупреждения о том, что, таких как мы, они будут вешать на площади. Не верится, что они изменились... А рядом жить с такими гражданами, уже не сможем».
Elena Antonova: «Наш сосед на Донбассе носил ожерелье из человеческих ушей и все грозился наши туда прибавить за проукраинскую позицию...»
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20.01.2021 18:56 Відповісти
Надо поставить дело так, чтобы не вы боялись вернуться в Донецк, а вся эта пророссийская шушера бежала аж за Урал, роняя тапки.
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20.01.2021 22:23 Відповісти
ГДР...
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20.01.2021 21:01 Відповісти
Бла, бла, бла. Как ты не называй этот конфликт, как не считай его, но есть жестокие факты. А по ним уже более 5 лет ситуация на Донбассе в состоянии пата. И когда она решится один Господь знает. Так какой это конфликт? А раота всяких там трехсторонникх групп эти же 5 лет напоминает эдакое состояние запора при бурной работе организма. Да, честно говоря, и бурной работы нет - так вялотекущие потуги.
Пусть эта Линда (или как ее там) заглянет ну хотя бы в вики и почитает определение замороженного конфликта: И сравнит его с той ситуацией, что сейчас на Донбассе.

Замороженный конфликт (тж. тлеющий конфликтhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82#cite_note-bbc_12_Sep-1 [1] ) - ситуация в международных отношениях, когда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82 вооружённый конфликт между сторонами прекращается без подписания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 мирного договора или иного политического разрешения конфликта.
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20.01.2021 15:02 Відповісти
Давайте выберем президентом Украины следующегь предателя (Медведчука или Шуфрича) и состояние пата сохранится. Олигархи и корупционеры боятся прихода во власть патриота, потому что это нарушит патовое состояние.
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20.01.2021 15:13 Відповісти
А где у нас патриоты во власти? Кто у нас такой патриот?
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20.01.2021 15:36 Відповісти
Не конфлікт,а війна з терористичним утворенням "російська федерація".
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20.01.2021 15:04 Відповісти
Війна на доМбасе.
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20.01.2021 15:04 Відповісти
Пока есть паРаша будет и конфликт...
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20.01.2021 15:06 Відповісти
мантрами окуповані землі не повернути
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20.01.2021 15:07 Відповісти
Війну конфліктом неправильно називати .
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20.01.2021 15:10 Відповісти
буде заморожений посиденьками в ТКГ
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20.01.2021 15:13 Відповісти
Линде отметила, что не считает нынешнюю ситуацию на Донбассе "замороженным" конфликтом, так как по этому поводу продолжается работа Трехсторонней контактной группы и переговоры в Нормандском формате. - работа по этому поводу продолжается сначала Минского сходняка, когда немецкая макрель , и жабоед оланд, по указанию их расейского хозяимна оттяпали часть Украины под создание холодильника"Донбасс" ,Работы продолжается а холодильник уже давно работает
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20.01.2021 15:15 Відповісти
Це не є конфлікт, пані Лінде! Це є ВІЙНА з рашкой, в натурє! Харе евфємізмами занімацця!
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20.01.2021 15:29 Відповісти
уже заморожен. и будет заморожен, пока всякие курвы не начнут называть войну с паРашей войной с паРашей, а не конфликтом.
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20.01.2021 15:32 Відповісти
ну вот и всё.... доказано приднестровьем и Карбахом........
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20.01.2021 15:38 Відповісти
Коли "зелені чоловічки" захоплять острів Готланд, тоді повертати його можна буде лише мирним шляхом.
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20.01.2021 15:45 Відповісти
А можно пример в студию , где на территории бывшей Совы ОБСЕ влезло в конфликты и они перестали быть замороженными .Что меня откровенно смешит в этих евро соплежуях , так это то что они убеждены , что можно быть наполовину беременным , ну в смысле Мордор офицеры которого и сторона конфликта и представляют ОБСЕ , пытаются и напугать голым задом и торговать с ним одновременно.
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20.01.2021 15:47 Відповісти
На сьогодні не відомо ні одного випадку,коли б ОБСЄ допомогло врегулювати конфлікт.НІ ОДНОГО!Навпаки,в деяких випадках шмарклежуйство ОБСЄ приводило до численних жертв серед населення і загострення конфліктів.Приклад - різня грузинського населення абхазами і росіянами в Сухумі в 1993 році.Під тиском ОБСЄ грузини вивели важке озброєння з міста і виявилися майже беззбройними перед абхазами і росіянами,які поклали на ОБСЄ буй.
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20.01.2021 16:47 Відповісти
Какой же он замороженный. Отмороженные стреляют!
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20.01.2021 16:01 Відповісти
он уже замороженный....
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20.01.2021 16:35 Відповісти
Типова проросійська позиція. Конфлікт ще не вирішений, і у який бік двинеться фронт їй не ясно. Ясно, тільки що ви не стріляйте, а то путін нападе. Навіщо ця інформація українцям? Нам це не цікаво, хай Діду з Арестовичем це впарює.
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20.01.2021 17:01 Відповісти
По факту конфликт уже "заморозили" на много лет вперед, но в ОБСЕ его предлагают разжечь что ли ?
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20.01.2021 17:04 Відповісти
Что зеленские, ермаки, собираются делать с:
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии, и 75 тыс. наёмников прошедших Донбасс по словам и.стрелкова.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 1062 артиллеристских системы, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермаки и кравчуки будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы?
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, свободно экономическую зону(платить меньше налоги чем вся Украина), с правительствами этих грёбанных республик? Предоставили амнистию сепарам.
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков- резников, сивох -зеленских и компании пацифистов?
Ответа нет.

Объясните это Линде.
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20.01.2021 18:00 Відповісти
Це - не конфлікт, куриця!
Це - порушення міжнародних справ, агресія Московії проти вільної держави.
Досить вже цього москальського лайна! Або відкривайте оченята та починайте об'єктивно розповідвти світові про справжній стан справ, - або нахіба ви взагалі потрібні?!
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20.01.2021 18:14 Відповісти
Как может шведская женщина понять всё кацапское гнилое нутро..!? Никак.
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20.01.2021 20:41 Відповісти
Этот конфликт уже стал замороженным и не без "помощи" ОБСЕ
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21.01.2021 02:45 Відповісти
Конфликт у вас в голове,толерасты,а у нас война с парашей.
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21.01.2021 06:46 Відповісти
 
 