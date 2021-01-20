Учеников будут переводить из 9-го класса в 10-й, пока лицеи не станут отдельными школами, - сопредседатель "Батьки SOS" Бондаренко
Закон "О среднем образовании" предусматривает, что учеников будут переводить из 9-го класса в 10-й, пока лицеи не станут отдельными школами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала соучредитель сообщества "Батьки SOS" Елена Бондаренко в материале на сайте "Освитория", комментируя информацию о закрытии 10-11-х классов в определенных школах.
Она пояснила, что реформирование старшей школы необходимо для того, чтобы ученик в 9-м классе определился с кругом предметов, которые хочет изучать углубленно, и шел их учить в выбранный лицей.
"Чем этот лицей будет отличаться от школы, чтобы туда идти? Хорошей материальной базой (лаборатории, техническое обеспечение), учителями, которые могут предмет преподавать углубленно, учениками, которые хотят учиться. Конечно, такой лицей не может быть в каждой школе. В таких лицеях 10-х классов должно быть не менее четырех (закон так говорит). В лицеи дети поступают по конкурсу. Это так называемые академические лицеи - они готовят к ВНО. Дети будут учиться в лицеях три года (10-12-е классы). Еще часть детей выбирает для обучения профессиональные или профессионально-технические заведения - это получение среднего образования и профессии", - рассказала Бондаренко.
Однако, по ее словам, во время реализации реформы возникло много проблем.
"Первая - отсутствие коммуникации. Родители о возможном закрытии старших классов в школах, где учатся их дети, узнают случайно. Соответственно, понятия не имеют, куда им с ребенком деваться после 9-го класса. И это вызывает панику и сопротивление, которые способны похоронить любую попытку реформирования...
Вторая - условия поступления. Действующий Порядок зачисления, отчисления и перевода... предусматривает, что до 10-го класса заведения переводятся все ученики, которые не выявили намерения прекратить обучение в нем. То есть, дети, которые учатся в 9-м классе в лицее, имеют преимущество перед теми учениками, в чьих школах старшую школу закрыли (образовали гимназии). Дети, которым придется поступать в лицеи, будут вынуждены сдавать множество экзаменов. Ведь сначала это будет ГИА в собственной школе, а затем - вступительные экзамены в несколько лицеев. Я уже не говорю о том, что все эти экзамены могут быть в один день и время. Это увеличение нагрузки на ребенка в несколько раз....
Третья проблема - качество и имидж заведений профтехобразования. Не буду обобщать, учреждения разные. Но когда ВНО начали сдавать и ПТУ, и колледжи, тогда стало ясно, уровень знаний - никакой. Реформировать заведения профтехобразования начали вместе с НУШ, готовясь, что через 9 лет (!!!!) к ним придут дети из НУШ. Что-то сделать успели, но недостаточно, чтобы такое образование стало привлекательным.
Четвертая проблема - доступ к образованию. Что делать детям, которые не выбрали профессию, не хотят никуда идти после 9-го класса, а по закону обязаны получить среднее образование? Куда их денешь? Как будете учитывать тех, кто ушел из 9-го класса и где-то делся?
Пятая проблема - общественное мнение. Собственно, она логически базируется на всем вышеперечисленном. Что "из школы в 9-м классе идут только те, кто совершенно ни на что не способен", но это точно не их ребенок - он пойдет в 10-й класс и поступит в институт. И с этим стереотипом бороться надо будет долго и трудно. Конечно, после того, как будет сформирована сеть хорошо обеспеченных финансово, престижных заведений профтехобразования. Еще есть стереотип, что лучший вариант - это пойти в садик у дома и выйти оттуда через 20 лет с дипломом. Не любят у нас люди менять школы, профессии... Любят стабильность. Поэтому система перехода из школы в лицей тоже должна укладываться в рамки этой стабильности - к этому надо приучать очень долго, что появилось еще одно звено обучения, что не "из школы в институт". Это надо долго объяснять преимущества, помогать выбирать заведения этого звена и приучать к тому, что другого варианта не будет.
Шестая проблема - даты. Смотрим закон о полном общем среднем образовании. До 2023 года школы должны определиться со своим статусом (лицеи они, гимназии или другое) и привести документы в соответствие. Учиться три года (10-12-й класс) дети будут с 2027 года. Где-то перед тем будут написаны для них учебные программы, изданы учебники, подготовленные учителя... ГИА в форме ВНО после 9-го класса планируется тоже с 2027 года (может, и раньше, но очень сомневаюсь). Норма о переводе детей с 9-го класса в 10-й будет действовать, пока лицеи не станут отдельными юридическими лицами - отделятся в отдельные школы. То есть, сейчас только одна норма закона дает возможность закрывать старшие классы, тогда как другие нормы настойчиво указывают, что этот процесс надо отсрочить до того момента, когда НУШ дойдет до 10-го класса", - пишет Бондаренко.
Соучредитель сообщества "Родители SOS" считает, что закрытие классов сейчас может быть выгодным для лицеев и власти.
"В первую очередь - местным властям. Потому что это экономия средств. Выгодно еще и тем школам, которые будут иметь в своей структуре 10-12-е классы. Ведь это вступительные экзамены, конкурс... Фактически, они становятся проводниками в вузы. У не вступившего в их лицей - меньшие шансы поступить в институт. Правда, интересная перспектива? Думаю, им сейчас даже ректоры завидуют", - считает Бондаренко.
Пожалуйста, подождите...
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Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але зло починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (15-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (15-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
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https://www.youtube.com/watch?v=rTKKd_XWqdY&t=81s
Вони не вчать лише нобелівський лауреатів, а в нас буде 25% НАЙБАГАТШИХ.
2) вчителі будуть ще безправніші бо менше шкіл, менше вчителів менше ПРАВ, а багаті дітки їх на ноль помножать.
3) формально це може коштувати для дитини скільки завгодно, АЛЕ якщо залишать як хочуть тільки 25%!!! ліцеїв то буде КОРУПЦІЯ і змагання для кишень батьків і навіть середній клас дитину не вивчить.
4)
Після ПТУ перекваліфікуватися на іншу професію складніше.
5). КОЛИ СТОЯЛИ НА МАЙДАНІ ТРЕБА БУЛО СКАЗАТИ ЩО ДІТЕЙ ВЧИТИ НЕ БУДЕМО, гірше вже за африканських країни замість покращення освіти буде бидло з 9ти класами освіти!!!!!
МЕТА РЕФОРМЫ ЯК І МЁД РЕФОРМЫ СКОРОТИТИ ВИДАТКИ НА ОСВІТИ І ЗРОБИТИ ЦЕ БІЗНЕСОМ, а що буде з Україною їм плювати це чергова геноцидна реформа.
Школы вони все ж закінчують.
ПС ще виправлюсь, що після ПТУ перекваліфікуватись неможливо, а це явне погіршення.
В нашій системі де 9ть класів, а в містах де менше 50000 людей взагалі прибирають будь-які шанси!!!!!
Ще раз навіть з поганих шкіл поступають не лише відмінник і генії, а ті хто странный.
Коли шансы на життя отримує 10%, то є не ЄС а афріка от там вчаться лише діти багатих.
ПС в данному випадку справа йде не про талановитість а про ГРОШІ БАТЬКІВ.
Стосовно США не дитина винна, що вона вчиться у погані школі, не пвигадуте цю несинитницю, якість школи залежить від району, район від цін на житло і податків, бідні діти в багатих районах не живуть і в добру школу не попадуть НІКОЛИ.
В США хто має гроші выбирають для життя райони багаті де дуже дуже високі податки на цю школу!!!!! Вони в США не платять податки на усі школи одразу, а тільки на свій район з бідного району дитина не перейде до багатого.
АЛЕ ВОНИ МАЮТЬ УСІ ПОВНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ І ГАНС ОТРИМАТИ ВИЩУ.
В мене теж та живуть знайомі, багато і які не двадцять років тому переїхали, а молоді.
Усі у кого є там знайомі це знають.
Можливо ваші знайомі стали кращє заро***ти і переїхали, там арендуют житло.
По-друге в школі *** багатих така така дитина вчитись не буде.
І коли вони купують або арендуют житло на перше, що вони дивляться на школу в районі БО ПОДАТКИ ЙДУТЬ НА ПОЛІЦІЮ БЕЗПЕКУ І ШКОЛУ!!!!
Ніколи не буде вчитись дитина в дуже багатій школі коли живе в гето, можливо, там де були ваші знайомі є декілька шкіл!!!! Але в хорошій престижній школі ні, хіба що вона геній... Можливо для геніїв є якісь програми
В НИХ НАВІТЬ В ТЮРЬМАХ Є ПРОГРАМИ КОЛИ ТИ ВИЩУ ОСВІТУ МОЖЕШ ОТРИМАТИ!!!!!
В них не має такої маячні що 75%!!!! відсотків населення без повної середньої освіти не пишіть брєд, що це добре в 21 столітті!!!!!!
В них вищі погані школи теж є, а наших дітей хочуть повністю лишити права на шанс, виправлення і життя.
Ще раз те що у нас залишать 25%, це буде лише треш і здирнитство і корупція і зможе лише верхівка отримати навіть повну середню освіту.
Лишати людей можливості отримати повну середню освіту і будь-якої надії це не патріотично і аморвльно.
Це вбивство майбутнього країни.
І УСІ ВЕСЬ СЕРЕДНІЙ КЛАС, У КОГО Є ДІТИ І КОМУ НЕ ВИСТАЧИТЬ КОШТІВ 25% ПОЇДУТЬ, УСІ НАЙТАЛАНОВИТІШИХ і залишетесь ви в цй країні з міловановми і коболєвими нашими депутаты і быдлом, без будь-якої освіти яка готова за кусень хліба прирізати.
Сомалі.
А хто живе в маленьких містах шансів не буде взагалі, бо школи не буде.
І скажіть після того що вони не знищують майтнє. Ні це навіть не жорсткий капіталізм накшталт США це довічне рабство.
Там дійсно є поділ на квартали, тому і BLM!!!
Там дійснодиття залежить від району навіть в Нью Йорку, в быдло районі не буде багатої школи і вони ніколи Тулі не потраплять.
Але можливість вивчитись є в усіх.
З вами нема чого розмовляти і витрачати час, бо ви думаєте що США це держава утопія де в усіх рівні права... Смішно.
Діти прив'язані там до районів і бідна дитина не буде вчитись в багатому районі. Інша справа що там якщо працювати можна заробити на середній район, а тому і більш менш нормальну школу, але це вже не від дитини залежить і її стараннності а від батьків.
Але ще раз в них ПОВНА СЕРЕДНЯ освіта для всіх.
А в нас залишають тількидля 25%.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
"Дитина може ходити до державної школи лише за місцем проживання. І, обираючи нове житло чи роблячи вибір між державною та приватною школою, родини керуються шкільними рейтингами."
"навчання в часній школі від 10000 баксів на рік".
Тому ніколи бідна дитина не буде вчитись де завгодно (можливо є виключення для одиниць) .
Тому свої тупі посилання на північну Корею залалиште собі.
https://ukrainian.voanews.com/a/shkola-amerika-pershyj-klas/4539648.html
Абсолютное большинство учителей тупое стадо баранов !!! Которые послушно подблеивают главному колу- директору школы, а тот - тем кто повыше... Послушать только их бредни на под.советах...
А за місця в школа буде в десятки разів дорожче ви просто навіть не розумієте, це буде аукціон за місця, а ще додатково буде репетирори і інше!!!
Просто Европа и США это не только зарплата (которую мы получать не будем) но и куча очень интересных вещей (которые у нас будут)
Просто когда кушаете - европейскую - не критикуйте ибо сами выбрали.
Только не возмущайтесь тогда, если что-то не по нраву.
Вы САМИ выбрали. И не плачьте о последствиях.
Просто я - за независимость. А смена хозяина - это нечто другое.
Присяга - то уже техническая деталь. Следствие.
Єлига мета як в реформі Уляни скорочення шкіл, а в селищах де менше 50000 жителів навіть талановита людина більше 9ти класів нічого не отримає
Ви а моральні повністю люди я щось не чула що в ЄС 75% закінчили тільки 9ть класів не розповідайте туфту.
Стоило также упомянуть о том, что подавляющее большинство школ - это заслуга совка, но никак не наших успешных правителей. Оттого и переполненность.
Реформа Супрун... это вариант ограничить возможности добиться своих законных прав. Это долгий разговор и чтоб его начать Вам стоит ознакомиться с понятием "социальные обязательства при строительстве жилых массивов". И о том, как он выполнялся... а потом поговорим, ОК?
Вопрос не в "заканчивают" а в том, сколько это стоит:
https://www.google.com/search?q=cost+of+college+usa&rlz=1C1SQJL_ukUA818UA818&oq=cost+of+college+usa&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2j0i22i30i395l5.4196j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Там табличка есть. Правда для США... но суть одна.
Готовы платить сопоставимо?
Ну ладно. Приведем украинские цифры. Не самая дорогая частная школа Меридиан стоит 35к в месяц.
Тут весь прикол в том... что 10-11 классы - это кусок СРЕДНЕГО образования. Среднего а не того во что его хотят превратить.
а у меня ВСТРЕЧНЫЙ вопрос !? А НА ХРЕНА ! оно им нужно - это вше шараханье и непонятно для чего какие то там экзамены ?!?