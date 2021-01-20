Учеников будут переводить из 9-го класса в 10-й, пока лицеи не станут отдельными школами, - сопредседатель "Батьки SOS" Бондаренко

Закон "О среднем образовании" предусматривает, что учеников будут переводить из 9-го класса в 10-й, пока лицеи не станут отдельными школами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала соучредитель сообщества "Батьки SOS" Елена Бондаренко в материале на сайте "Освитория", комментируя информацию о закрытии 10-11-х классов в определенных школах.

Она пояснила, что реформирование старшей школы необходимо для того, чтобы ученик в 9-м классе определился с кругом предметов, которые хочет изучать углубленно, и шел их учить в выбранный лицей.

"Чем этот лицей будет отличаться от школы, чтобы туда идти? Хорошей материальной базой (лаборатории, техническое обеспечение), учителями, которые могут предмет преподавать углубленно, учениками, которые хотят учиться. Конечно, такой лицей не может быть в каждой школе. В таких лицеях 10-х классов должно быть не менее четырех (закон так говорит). В лицеи дети поступают по конкурсу. Это так называемые академические лицеи - они готовят к ВНО. Дети будут учиться в лицеях три года (10-12-е классы). Еще часть детей выбирает для обучения профессиональные или профессионально-технические заведения - это получение среднего образования и профессии", - рассказала Бондаренко.

Однако, по ее словам, во время реализации реформы возникло много проблем.

"Первая - отсутствие коммуникации. Родители о возможном закрытии старших классов в школах, где учатся их дети, узнают случайно. Соответственно, понятия не имеют, куда им с ребенком деваться после 9-го класса. И это вызывает панику и сопротивление, которые способны похоронить любую попытку реформирования...

Вторая - условия поступления. Действующий Порядок зачисления, отчисления и перевода... предусматривает, что до 10-го класса заведения переводятся все ученики, которые не выявили намерения прекратить обучение в нем. То есть, дети, которые учатся в 9-м классе в лицее, имеют преимущество перед теми учениками, в чьих школах старшую школу закрыли (образовали гимназии). Дети, которым придется поступать в лицеи, будут вынуждены сдавать множество экзаменов. Ведь сначала это будет ГИА в собственной школе, а затем - вступительные экзамены в несколько лицеев. Я уже не говорю о том, что все эти экзамены могут быть в один день и время. Это увеличение нагрузки на ребенка в несколько раз....

Третья проблема - качество и имидж заведений профтехобразования. Не буду обобщать, учреждения разные. Но когда ВНО начали сдавать и ПТУ, и колледжи, тогда стало ясно, уровень знаний - никакой. Реформировать заведения профтехобразования начали вместе с НУШ, готовясь, что через 9 лет (!!!!) к ним придут дети из НУШ. Что-то сделать успели, но недостаточно, чтобы такое образование стало привлекательным.

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Четвертая проблема - доступ к образованию. Что делать детям, которые не выбрали профессию, не хотят никуда идти после 9-го класса, а по закону обязаны получить среднее образование? Куда их денешь? Как будете учитывать тех, кто ушел из 9-го класса и где-то делся?

Пятая проблема - общественное мнение. Собственно, она логически базируется на всем вышеперечисленном. Что "из школы в 9-м классе идут только те, кто совершенно ни на что не способен", но это точно не их ребенок - он пойдет в 10-й класс и поступит в институт. И с этим стереотипом бороться надо будет долго и трудно. Конечно, после того, как будет сформирована сеть хорошо обеспеченных финансово, престижных заведений профтехобразования. Еще есть стереотип, что лучший вариант - это пойти в садик у дома и выйти оттуда через 20 лет с дипломом. Не любят у нас люди менять школы, профессии... Любят стабильность. Поэтому система перехода из школы в лицей тоже должна укладываться в рамки этой стабильности - к этому надо приучать очень долго, что появилось еще одно звено обучения, что не "из школы в институт". Это надо долго объяснять преимущества, помогать выбирать заведения этого звена и приучать к тому, что другого варианта не будет.

Шестая проблема - даты. Смотрим закон о полном общем среднем образовании. До 2023 года школы должны определиться со своим статусом (лицеи они, гимназии или другое) и привести документы в соответствие. Учиться три года (10-12-й класс) дети будут с 2027 года. Где-то перед тем будут написаны для них учебные программы, изданы учебники, подготовленные учителя... ГИА в форме ВНО после 9-го класса планируется тоже с 2027 года (может, и раньше, но очень сомневаюсь). Норма о переводе детей с 9-го класса в 10-й будет действовать, пока лицеи не станут отдельными юридическими лицами - отделятся в отдельные школы. То есть, сейчас только одна норма закона дает возможность закрывать старшие классы, тогда как другие нормы настойчиво указывают, что этот процесс надо отсрочить до того момента, когда НУШ дойдет до 10-го класса", - пишет Бондаренко.

Соучредитель сообщества "Родители SOS" считает, что закрытие классов сейчас может быть выгодным для лицеев и власти.

"В первую очередь - местным властям. Потому что это экономия средств. Выгодно еще и тем школам, которые будут иметь в своей структуре 10-12-е классы. Ведь это вступительные экзамены, конкурс... Фактически, они становятся проводниками в вузы. У не вступившего в их лицей - меньшие шансы поступить в институт. Правда, интересная перспектива? Думаю, им сейчас даже ректоры завидуют", - считает Бондаренко.

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