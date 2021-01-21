Расследование Навального о дворце Путина возглавило топ трендов YouTube
Расследование "Фонда борьбы с коррупцией" российского оппозиционера Алексея Навального о тайном дворце президента РФ Владимира Путина за сутки набрало 33 млн просмотров в YouTube и вышло на первое место по популярности в 8 странах, в том числе и в Украине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Telegram-канал NEXTA Live.
Так, первое место расследование занимает в Украине, России, Беларуси, Латвии, Литве, Эстонии, Казахстане и на Кипре.
В Грузии, Израиле и Чехии фильм находится на втором месте в трендах YouTube, в Польше - на шестом, в Болгарии - на десятом.
Напомним, 19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование "Дворец для Путина" - в нем рассказывается, что на Черном море под Геленджиком возведен дворец для президента России площадью 17,7 тысячи квадратных метров. Впервые об этом дворце стало известно еще в 2010 году.
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Пресс-секретарь Путина Песков назвал расследование "переливанием из пустого в порожнее" и заявил, что в материале якобы "не представлено ничего нового", а цель расследования - собрать у граждан пожертвования.
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прописанный Сурковым сценарий ?
Потому нужна срочная замена, но такая. чтобы народ взвыл от восторга и сам занёс Навального в кремлёвский дворец на руках.
слава богу США нет в списке
кацапы сидят смотрят пускают слюни - вот мне бы так воровать!
Да и то, не все.
Однако, откровенно НАСРАТЬ на тот дворец и остальное)))))
На параше, посмотрят и скажут: - Так чел, молодец! Красиво отжал и спихнул на других. Я тоже так хочу.
Остальные (не параша) посмотрели и задались вопросом: - А зачем?
Что-бы понять что такое "А зачем", надо представить себя на футбольном поле. Весь такой в футболке "аля Роналдо", из динамиков рёв в поддержку, вратаря противника нет, как и самих игроков, газон вылизан и т.д.
Шикарная игра? Вот и дворец из той же серии))))))
Так что, удачи географ.