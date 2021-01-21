Расследование Навального о дворце Путина возглавило топ трендов YouTube

Расследование "Фонда борьбы с коррупцией" российского оппозиционера Алексея Навального о тайном дворце президента РФ Владимира Путина за сутки набрало 33 млн просмотров в YouTube и вышло на первое место по популярности в 8 странах, в том числе и в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Telegram-канал NEXTA Live.

Так, первое место расследование занимает в Украине, России, Беларуси, Латвии, Литве, Эстонии, Казахстане и на Кипре.

В Грузии, Израиле и Чехии фильм находится на втором месте в трендах YouTube, в Польше - на шестом, в Болгарии - на десятом.

Напомним, 19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование "Дворец для Путина" - в нем рассказывается, что на Черном море под Геленджиком возведен дворец для президента России площадью 17,7 тысячи квадратных метров. Впервые об этом дворце стало известно еще в 2010 году.

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Пресс-секретарь Путина Песков назвал расследование "переливанием из пустого в порожнее" и заявил, что в материале якобы "не представлено ничего нового", а цель расследования - собрать у граждан пожертвования.