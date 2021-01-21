Розслідування Навального про палац Путіна очолило топ трендів YouTube
Розслідування "Фонду боротьби з корупцією" російського опозиціонера Олексія Навального про таємний палац президента РФ Володимира Путіна за добу набрало 33 млн переглядів на YouTube і вийшло на перше місце за популярністю у 8 країнах, зокрема і в Україна.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Telegram-канал NEXTA Live.
Так, перше місце розслідування посідає в Україні, Росії, Білорусі, Латвії, Литві, Естонії, Казахстані та на Кіпрі.
У Грузії, Ізраїлі та Чехії фільм розташовується на другому місці в трендах YouTube, у Польщі - на шостому, у Болгарії - на десятому.
Нагадаємо, 19 січня Фонд боротьби з корупцією оприлюднив фільм-розслідування "Палац для Путіна" - в ньому розповідається, що на Чорному морі під Геленджиком зведено палац для президента Росії площею 17,7 тисячі квадратних метрів. Уперше про цей палац стало відомо ще в 2010 році.
Прессекретар Путіна Пєсков назвав розслідування "переливанням з пустого в порожнє" і заявив, що в матеріалі нібито "не представлено нічого нового", а мета розслідування - зібрати у громадян пожертвування.
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прописанный Сурковым сценарий ?
Потому нужна срочная замена, но такая. чтобы народ взвыл от восторга и сам занёс Навального в кремлёвский дворец на руках.
слава богу США нет в списке
кацапы сидят смотрят пускают слюни - вот мне бы так воровать!
Да и то, не все.
Однако, откровенно НАСРАТЬ на тот дворец и остальное)))))
На параше, посмотрят и скажут: - Так чел, молодец! Красиво отжал и спихнул на других. Я тоже так хочу.
Остальные (не параша) посмотрели и задались вопросом: - А зачем?
Что-бы понять что такое "А зачем", надо представить себя на футбольном поле. Весь такой в футболке "аля Роналдо", из динамиков рёв в поддержку, вратаря противника нет, как и самих игроков, газон вылизан и т.д.
Шикарная игра? Вот и дворец из той же серии))))))
Так что, удачи географ.