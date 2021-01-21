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Розслідування Навального про палац Путіна очолило топ трендів YouTube

Розслідування Навального про палац Путіна очолило топ трендів YouTube

Розслідування "Фонду боротьби з корупцією" російського опозиціонера Олексія Навального про таємний палац президента РФ Володимира Путіна за добу набрало 33 млн переглядів на YouTube і вийшло на перше місце за популярністю у 8 країнах, зокрема і в Україна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Telegram-канал NEXTA Live.

Так, перше місце розслідування посідає в Україні, Росії, Білорусі, Латвії, Литві, Естонії, Казахстані та на Кіпрі.

У Грузії, Ізраїлі та Чехії фільм розташовується на другому місці в трендах YouTube, у Польщі - на шостому, у Болгарії - на десятому.

Нагадаємо, 19 січня Фонд боротьби з корупцією оприлюднив фільм-розслідування "Палац для Путіна" - в ньому розповідається, що на Чорному морі під Геленджиком зведено палац для президента Росії площею 17,7 тисячі квадратних метрів. Уперше про цей палац стало відомо ще в 2010 році.

Також дивіться: Палац Путіна за 100 млрд рублів: фонд Навального випустив фільм про "найбагатшу людину у світі". ВIДЕО

Прессекретар Путіна Пєсков назвав розслідування "переливанням з пустого в порожнє" і заявив, що в матеріалі нібито "не представлено нічого нового", а мета розслідування - зібрати у громадян пожертвування.

Розслідування Навального про палац Путіна очолило топ трендів YouTube 01

Автор: 

YouTube (232) путін володимир (23761) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+29
Для кого построено? В стране миллионы нищих и больных, а больной на голову человек построил себе "дачу" за 100 миллиардов!!!!!!!!!!
И там ершик для унитаза стоит годовую бабушкину пенсию!!!
Это уже полный изврат.
Это редкий упырь планеты земля.
А у Медведа территория "дачи" величиной в 30!!! красных площалей!
Такие вурдалаки и такая страна не должны существовать!
Это ненормально!
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21.01.2021 01:47
+20
какая сраная сверхдержава, такие и цари с комплексами неполноценности
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21.01.2021 00:35
+19
Для пуйла который в отличии от Навального выполз из семьи деспота из засцаных питерских дворов это скорее объект показухи. О таком бесполезном жлобокоролевстве может мечтать лишь психически неладный человек с множеством комплексов.
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21.01.2021 01:14
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Навальный - смелый? Он феэсбешник - в чём смелость - в том. чтобы отрабатывать
прописанный Сурковым сценарий ?
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21.01.2021 07:56 Відповісти
ФСБ -шник, крутіший за Бонда, сам себе отруїв, впав в кому, вилікувався і почав працювати разом із отруйниками?! На кого ви розраховуваєте пишучи із палати № 6? з Ольгіно?
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21.01.2021 08:34 Відповісти
Из всех теорий заговора, эта пожалуй самая невероятная. Даже если представить себе, что там идёт какой то дворцовый переворот. Как может копать ФСБ против главного пахана? Да их бы уже в новичке утопили на хер
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21.01.2021 10:57 Відповісти
ФСБ знает, что пахану пиззда настала: онкология и альцгеймер.
Потому нужна срочная замена, но такая. чтобы народ взвыл от восторга и сам занёс Навального в кремлёвский дворец на руках.
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21.01.2021 11:30 Відповісти
Ну не знаю.. И он такой смоотверженый, что ради всей этой затеи дал себя специально новичком травануть? А ещё смущает момент, почему всё ещё жив Сурков, если даже ты знаешь о его предательстве.
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21.01.2021 17:04 Відповісти
Самое интересное, что в США на это всем плевать, кацапы все "соперничают" с США, думают, что они там что-то решают, а США просто плевать на них. По опросам американцев в списке угроз для США кацапия находится на уровне Венесуэлы.
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21.01.2021 08:02 Відповісти
Байден одну балістичну ракету з ядерним зарядом націлив на бункер фуйла в Геленджику.
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21.01.2021 09:03 Відповісти
перепись хрюскомовних,

слава богу США нет в списке
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21.01.2021 09:05 Відповісти
фильм лешки навального - пропаганда воровства,

кацапы сидят смотрят пускают слюни - вот мне бы так воровать!
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21.01.2021 09:07 Відповісти
Оце точно! А ***** сидить, либиться і каже: А вам слабО?
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21.01.2021 09:39 Відповісти
Очень забавно то, что США вообще нет в этом рейтинге. А что это значит? А это значит, что люди в США вообще не следят за жизнью в третьесортной стране-бензоколонке Рашке. А в Северном Сфинктеростане наоборот следят за жизнью в США, потому что, все американские президенты периодически приезжают инкогнито в Скрепную Говень и гадят по подъездам, разрушают дороги, срут и сцут уззким витязям в штаны, когда они лежат у пивнухи и даже повышают проезд в транспорте, а повышение пенсий наоборот замораживают.
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21.01.2021 09:07 Відповісти
А Вас не смущает, что представлены только страны Европы.
Да и то, не все.
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21.01.2021 09:14 Відповісти
Во первых Казахстан и Израиль это не Европа, да и Азербайджан это тоже не совсем Европа, во вторых, не смущает, потому-что скорее всего рейтинг просмотра в других странах еще меньше поэтому их и не включили в эту новость. Скорее всего есть и в США просмотры, но они ничтожно малы, так как это интересно в основном только эмигрантам из стран бывшего совка.
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21.01.2021 09:38 Відповісти
Про Казахстан я конечно ожидал)))))) Так держать! Запятаечник))))
Однако, откровенно НАСРАТЬ на тот дворец и остальное)))))
На параше, посмотрят и скажут: - Так чел, молодец! Красиво отжал и спихнул на других. Я тоже так хочу.
Остальные (не параша) посмотрели и задались вопросом: - А зачем?
Что-бы понять что такое "А зачем", надо представить себя на футбольном поле. Весь такой в футболке "аля Роналдо", из динамиков рёв в поддержку, вратаря противника нет, как и самих игроков, газон вылизан и т.д.
Шикарная игра? Вот и дворец из той же серии))))))
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21.01.2021 11:27 Відповісти
А по Израиль или Азербайджан что не ожидал))) И вообще, зачем ты мне пишешь этот бред! Насральник))) Нет желания общаться с человеком досконально знающим "тонкую" руццкую душу.
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21.01.2021 13:10 Відповісти
Досконально знаю, в соответствии со служебными обязанностями))))
Так что, удачи географ.
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21.01.2021 13:31 Відповісти
И тебе не хворать "психолог")))
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21.01.2021 13:42 Відповісти
Учись, Шабунин!!!
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21.01.2021 10:03 Відповісти
Вопрос к ватоголовым. Хер с ним с тем особняком но как вы относитесь к тому что все друзья и подельники с девяностых ***** сейчас на топ должностях и долларовые миллиардеры? Это совпадение или таки вас обдирают как липку?
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21.01.2021 10:44 Відповісти
Та нормально они к этому относятся. ***** там сцарь и ему лучше знать, кому становиться миллиардером, а кому в "Бутырку".
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21.01.2021 11:18 Відповісти
лёха хапнул хайпа
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21.01.2021 19:53 Відповісти
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