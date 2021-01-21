Билл Клинтон задремал на инаугурации Байдена, - СМИ. ВИДЕО

42-й президент США Билл Клинтон прикорнул на церемонии инаугурации 46-го президента Джо Байдена.

Об этом пишет издание The New York Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Газета отмечает, что во время торжественной речи Байдена 42 Клинтон "определенно спал". При этом рядом с ним была его жена Хиллари Клинтон, а также Джордж Буш-младший и уходящий вице-президент Майк Пенс.

Напомним, Джо Байден стал 46-м президентом США 20 января.

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