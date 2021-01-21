Білл Клінтон задрімав на інавгурації Байдена, - ЗМІ. ВIДЕО
42-й президент США Білл Клінтон задрімав на церемонії інавгурації 46-го президента Джо Байдена.
Про це пише видання The New York Post, повідомляє Цензор.НЕТ.
Газета зазначає, що під час урочистої промови Байдена Клінтон "безумовно спав". При цьому поряд з ним була його дружина Гілларі Клінтон, а також Джордж Буш-молодший і віцепрезидент Майк Пенс, який іде з посади.
Нагадаємо, Джо Байден став 46-м президентом США 20 січня.
Топ коментарі
+29 Сергей Трофимов #428890
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И сверху. небось. пластиковая крыша чтобы спутники не видели эту имитацию.