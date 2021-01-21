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Білл Клінтон задрімав на інавгурації Байдена, - ЗМІ. ВIДЕО

Білл Клінтон задрімав на інавгурації Байдена, - ЗМІ. ВIДЕО

42-й президент США Білл Клінтон задрімав на церемонії інавгурації 46-го президента Джо Байдена.

Про це пише видання The New York Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Газета зазначає, що під час урочистої промови Байдена Клінтон "безумовно спав". При цьому поряд з ним була його дружина Гілларі Клінтон, а також Джордж Буш-молодший і віцепрезидент Майк Пенс, який іде з посади.

Нагадаємо, Джо Байден став 46-м президентом США 20 січня.

Також читайте: Зеленський і Єрмак дивилися інавгурацію Байдена разом із Квін

Автор: 

Байден Джо (2883) Клінтон Білл (25) США (22525)


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Топ коментарі
+29
Дедушка просто вспомнил, как Монике зубы чистил
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21.01.2021 01:24
+9
так це зрозуміло - Трамп їм чотири роки спати не давав, приходив у нічних кошмарах
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21.01.2021 03:06
+8
Куди нам до тебе... Тобі ж, видніше... І мені теж, "видніше"... Слово "лібераст" використовують лише батраки з "Лахти"... От ти і "спалився"...
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21.01.2021 07:58
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21.01.2021 01:22 Відповісти
который уснул ?
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21.01.2021 01:26 Відповісти
Если бы там был Дмитрий Медведев, он бы тоже уснул. Он везде спит. Но это говно, как и Путина, на такое мероприятие не пригласили.
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21.01.2021 03:08 Відповісти
А хто не такі?
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21.01.2021 07:02 Відповісти
Білл Клінтон задрімав на інавгурації Байдена, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2375
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21.01.2021 10:24 Відповісти
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21.01.2021 10:37 Відповісти
Иногда он ещё ловит Покемонов.
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21.01.2021 10:45 Відповісти
по раша сми целый вечер стримы с инагурацией ...дибилы в шоке чего ожидать
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21.01.2021 01:23 Відповісти
Дедушка просто вспомнил, как Монике зубы чистил
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21.01.2021 01:24 Відповісти
У вигляді смайлів: Билл Клинтон задремал на инаугурации Байдена, - СМИ - Цензор.НЕТ 421 Билл Клинтон задремал на инаугурации Байдена, - СМИ - Цензор.НЕТ 7944
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21.01.2021 03:59 Відповісти
Блін Клінтон взагалі виглядав втомленим та хворим, та реально заснув. Доречі, був момент, де Барак Обама теж сидів з закритими очима, мені здалося, що він теж задрімав.
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21.01.2021 02:09 Відповісти
так це зрозуміло - Трамп їм чотири роки спати не давав, приходив у нічних кошмарах
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21.01.2021 03:06 Відповісти
Зараз вони йому будуть приходити у нічних кошмарах перед тим, як стане перед судом, за спробу узурпувати владу та заклики до громадянської війни. Та і взагалі, два імпічменти - це ж світовий рекорд.
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21.01.2021 03:30 Відповісти
Прокидається Трамп на ранчо, після інаугурації Байдена, в холодному поту. Каже Меланці:
- Уявляєш, жахіття приснилося... Наче я потрапив на Страшний суд. Сидить Господь з архангелами, і мою справу розглядають... А мені і виправдаться нічим... Ну, головуючий вдарив молотком і каже:
- Винен! В пекло!...
Підходять до мене два чорти, викручують руки і тягнуть до казана з смолою..
Меланка каже:
- Це не сон. Коло воріт стоять агенти ФСБ...
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21.01.2021 07:53 Відповісти
Вологі мрії юстицьки-лібераста.
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21.01.2021 07:55 Відповісти
Куди нам до тебе... Тобі ж, видніше... І мені теж, "видніше"... Слово "лібераст" використовують лише батраки з "Лахти"... От ти і "спалився"...
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21.01.2021 07:58 Відповісти
От же ці пецоботи ... Щось не по їхніх запліснявілих соєвих методичках, так відразу "Лахта" А лібераст ти тому, що не ліберал, яким себе з іншими соєвими вважаєш.
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21.01.2021 08:03 Відповісти
Ні... Це у вас, "лахтинців", тільки що не по-вашому, так ви і починаєте верещать про "ліберастів"... Ще і про Порошенка ніхто не чув, і Майдану ще не було, а ви на усіх перехрестях про "ліберастів" верещали... Це ще з Болотної площі почалося...
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21.01.2021 08:09 Відповісти
Правильно, кацапи називали ліберастами тих своїх дєятелів, які самозванно присвоїли собі статус лібералів - Гайдар, Чубайс, Кох, Кириєнко та ін., які довели Кацапію в 1998 до дефолту. І Україні тоді ж дісталось за компанію , коли за один місяць долар США та німецька марка (тоді ще вона була) підскочили в ціні в 2 рази. То чому б не застосовувати до отєчествєнних чубайсів погоняло ЛІБКРАСТ? Та малоросійським сопливим ліберастам про таке нічого не відомо, от і булькають, як сортирна яма по весні.
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21.01.2021 08:42 Відповісти
Не викручуйся... Бо ти мені персонажа з старого анекдоту нагадуєш:
"У російську "глибинку" привезли порнофільм. Ну почався ффільм. "Пішла жара" на екрані... На задніх рядах дівки запищали... Тут бас проривається:
- Да поп же я, поп!!!
- Поздно батюшка, поздно!..."
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21.01.2021 08:58 Відповісти
То ти за криворагульне чмо?
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21.01.2021 08:14 Відповісти
Чо? ГДЕ? када??? Мож я шо-та пропустил... А вы какого цвета, таавриСЧ из СРУ-нета, поди зебильего подряда-с?
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21.01.2021 08:42 Відповісти
Малашка ща Трампика опрокинет в свою пользу и пользу деток(через развод), так шо, для траплиера это будет не сон, а страшная явь... + предстанет перед судом за предательство интересов государства. Одним словом ,эпоха безмозглых клоунов закончилась. Нынче и наши с карабасами-барабасами подтянутся за Трампом, на маргинальное поле... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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21.01.2021 08:39 Відповісти
дедушка старый, ему все равно
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21.01.2021 03:33 Відповісти
дзен зловив😄
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21.01.2021 03:40 Відповісти
Не зря Байдена зовут Сонный Джо.
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21.01.2021 03:54 Відповісти
Е-е-еее... Захроп взагалі-то Клінтон, а не Байден )))
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21.01.2021 04:28 Відповісти
Сонный Джо может усыпить любого.
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21.01.2021 04:37 Відповісти
як на мене - краще "сонний джо" ніж ПТН ПНХ або писюнковий членограй
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21.01.2021 05:22 Відповісти
А "какая разница"?
"- Чи то у тебе шубу украли, чи то ти шубу украв... Зараз не розберешся...".
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21.01.2021 07:56 Відповісти
Не зря вас , лаптей, на бутылку сажают. Есть в этом определенная гармония с вселенной 😄
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21.01.2021 08:16 Відповісти
Билл Клинтон задремал на инаугурации Байдена, - СМИ - Цензор.НЕТ 7741
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21.01.2021 06:16 Відповісти
Ну залип,дедуля,ему простительно)))) чего приклепались))))
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21.01.2021 06:51 Відповісти
Да он этих инауарций уже насмотрелся - одно и то же - дайте человеку поспать,
он же не храпит.
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21.01.2021 07:07 Відповісти
Радуйтесь, что хоть сам Жора на своей инагурации не прикорнул.
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21.01.2021 07:36 Відповісти
Не дождётесь - говорил без бумажки и убедительно - народ проникся.
И он вам не "Жора", а Джозеф.
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21.01.2021 07:51 Відповісти
Ага! Йоська, значить
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21.01.2021 07:57 Відповісти
От ти телепень Ларк! А ти що, хотів щоб таким, як ти, ще й телесуфлери показали, а не тільки Йосипа?
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21.01.2021 07:59 Відповісти
Шо от вас хотеть, разве шо ваш доктор еще надеется.. Хотя у чела если диагноз, то уже и анализы доктору - до балды... Хотя, мож я и зря так, бо натрапив на пацiента... В даному випадку, мабуть , тре про зайчикiв з нiрки...
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21.01.2021 09:00 Відповісти
ЗЫ... хай живе дурдом "СОЛНЫШКО".
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21.01.2021 09:04 Відповісти
То, мабуть, усі демократі телепні, так й виборці також.
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21.01.2021 11:26 Відповісти
Білий Клітор згадував як він готувався до інавгурації,і до Моніки...
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21.01.2021 08:05 Відповісти
То була пенетрація, не плутайте.
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21.01.2021 09:45 Відповісти
Расслабился: бразды правления в надежных руках, можно спать спокойно.
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21.01.2021 08:09 Відповісти
То деБиллу взгрустнулось от сострадания к будущим Моникам - от возжелает какая-нибудь Моника президентскому тилипку учинить пероральную аудиенцию, а у Байдена-то он уже не бубнявится. А с вялым тилипком Моникам уже не жизнь - фасон не тот.
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21.01.2021 08:17 Відповісти
приколы вашего городка - у вас в голове сплетни бабки с рынка. И какой вы мужик после этого... ПХИ...
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21.01.2021 09:15 Відповісти
Старйо править Америкою. Добра з цього не буде.
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21.01.2021 08:21 Відповісти
Як показує досвід України - не факт.
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21.01.2021 09:19 Відповісти
Дивуюсь як дід Байден не захропів.
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21.01.2021 08:53 Відповісти
А мне дивно, шо пыня на новый год ласты не склеил... Да ничего, настраивайтесь насладиться лебединым озером ко дню Валентина.
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21.01.2021 09:09 Відповісти
Девки замучили!
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21.01.2021 09:09 Відповісти
А твоё ***** нырнуло в прорубь в 19-м, а вынырнуло в 21-м.
Білл Клінтон задрімав на інавгурації Байдена, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9067

Білл Клінтон задрімав на інавгурації Байдена, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2033
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21.01.2021 09:53 Відповісти
Москальска нульовка, Питання мені, ветерану форума будеш задавати після року знаходження на Цензорі.
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21.01.2021 10:09 Відповісти
Пластмассовый лёд, вода +20.
И сверху. небось. пластиковая крыша чтобы спутники не видели эту имитацию.
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21.01.2021 11:24 Відповісти
І що? Якщо в нього, наприклад хворе серце. До речі при Клінтоні в США зовнішній борг збільшився на 17% ! Але, як нашим 73 відсоткам виборців їм стало нудно, от дурнуваті і вибрали тупого Буша молодшого, який зміг збільшити борг США на 80%.
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21.01.2021 09:30 Відповісти
Мадам Левински могла бы помочь раздуплиться старичку известным ей способом.
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21.01.2021 11:24 Відповісти
 
 