Білл Клінтон задрімав на інавгурації Байдена, - ЗМІ. ВIДЕО

42-й президент США Білл Клінтон задрімав на церемонії інавгурації 46-го президента Джо Байдена.

Про це пише видання The New York Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Газета зазначає, що під час урочистої промови Байдена Клінтон "безумовно спав". При цьому поряд з ним була його дружина Гілларі Клінтон, а також Джордж Буш-молодший і віцепрезидент Майк Пенс, який іде з посади.

Нагадаємо, Джо Байден став 46-м президентом США 20 січня.

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