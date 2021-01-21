В Германии - первая смерть после повторного заражения коронавирусом
В Германии от COVID-19 умер мужчина, который заразился коронавируса второй раз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
73-летний житель земли Баден-Вюртемберг умер 11 января, а заразился в декабре, подтвердили в Министерстве здравоохранения федеральной земли. Впервые он переболел в апреле прошлого года. Между двумя положительными тестами симптомов у мужчины не было. Смерть наступила в результате пневмонии и сепсиса с полиорганной недостаточностью, вызванными вирусом.
Эксперты испытывают трудности с тем, чтобы выяснить, болел пациент одной и той же формой SARS-CoV-2 или в повторном случае речь идет о мутации вируса - весенние анализы уже уничтожены.
Это первый подтвержденный случай смерти в результате повторного заражения.
Повторные заражения коронавирусом до сих пор были редкостью. Первый в мире подтвержденный случай был зафиксирован в августе, когда тест мужчины из Гонконга оказался положительным после посещения Испании. С тех пор о повторных заражениях сообщают по всему миру - в Гонконге, Бельгии, Эквадоре, Индии и США. По меньшей мере 15 случаев считаются подтвержденными.
Известно о 2 случаях смерти в результате повторного инфицирования - у 89-летней голландки и 74-летнего жителя Израиля, они оба страдали тяжелыми болезнями.
Как сообщалось, накануне в Германии было принято решение о продлении до середины февраля и усилении карантинных ограничений из-за опасений быстрого распространения британского штамма коронавируса.
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а так - знаю шо там 90-летние еще ездят на машинах, тогда как у нас мужички уже как 20 лет на 2 метра и хату просрали внукам, которые срутся тоже лет 10-15 за имущество.
Фактически это признание, что естественный иммунитет от вируса работает лучше любой вакцины.
Нет смысла вакцинировать всех поголовно. Сначала тест на антитела. Если антитела уже есть, то какой смысл его вакцинировать?
2. Тесты имеют свойство врать. И ложноположительно, и ложноотрицательно.
3. (немедицинское, и самое важное) и как тогда прикажешь распиливать бабло из бюджета и от международных доноров?
А имунитет против вируса как правило пожизненный. Та же оспа или ветрянка например. Корона принципиально ничем не отличается.
Это разве что сам вирус изменится до неузнаваемости организмом.