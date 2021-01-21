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Новости Коронавирус и карантин
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В Германии - первая смерть после повторного заражения коронавирусом

В Германии - первая смерть после повторного заражения коронавирусом

В Германии от COVID-19 умер мужчина, который заразился коронавируса второй раз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

73-летний житель земли Баден-Вюртемберг умер 11 января, а заразился в декабре, подтвердили в Министерстве здравоохранения федеральной земли. Впервые он переболел в апреле прошлого года. Между двумя положительными тестами симптомов у мужчины не было. Смерть наступила в результате пневмонии и сепсиса с полиорганной недостаточностью, вызванными вирусом.

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Эксперты испытывают трудности с тем, чтобы выяснить, болел пациент одной и той же формой SARS-CoV-2 или в повторном случае речь идет о мутации вируса - весенние анализы уже уничтожены.

Это первый подтвержденный случай смерти в результате повторного заражения.

Повторные заражения коронавирусом до сих пор были редкостью. Первый в мире подтвержденный случай был зафиксирован в августе, когда тест мужчины из Гонконга оказался положительным после посещения Испании. С тех пор о повторных заражениях сообщают по всему миру - в Гонконге, Бельгии, Эквадоре, Индии и США. По меньшей мере 15 случаев считаются подтвержденными.

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Известно о 2 случаях смерти в результате повторного инфицирования - у 89-летней голландки и 74-летнего жителя Израиля, они оба страдали тяжелыми болезнями.

Как сообщалось, накануне в Германии было принято решение о продлении до середины февраля и усилении карантинных ограничений из-за опасений быстрого распространения британского штамма коронавируса.

Автор: 

Германия (6929) карантин (16729) смерть (9212) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
И находятся ж дебилы, которые не верят в повторное заражение...
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21.01.2021 09:38
+2
По данным минздрава Израиля на утро 21 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2 млн. 364 тыс. человек из 8,9 миллионов населения страны (71 тыс. за последние сутки), вторую дозу - почти 700 тыс. человек (около 134 тыс. за последние сутки). Бесплатная массовая вакцинация населения осуществляется исключительно вакциной Pfizer. За период вакцинации в стране зарегистрировано 3 случая побочных явлений в виде анафилактического шока, один из которых закончился смертью 74-летнего пациента. Отслеживающий мировой процесс вакцинации населения против коронавируса ресурс OurWorldInData по состоянию на 20 января ранжировал Израиль на первое место, за ним следуют ОАЭ, Бахрейн, Великобритания. Украина в этой базе данных вакцинации населения не значится.
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21.01.2021 10:39
+1
блин, подтоптанный дедок(считаю его коммунистом)), подхватил бы насморк - тоже бы отправился к Харону. что странного - х.з.
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21.01.2021 09:09
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Сказочники хреновы. Такого не бывает даже после оспы.
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21.01.2021 09:09 Ответить
блин, подтоптанный дедок(считаю его коммунистом)), подхватил бы насморк - тоже бы отправился к Харону. что странного - х.з.
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21.01.2021 09:09 Ответить
Для Германии возраст 73 года, это эквивалент для наших условий где-то лет 50-55. Не надо сравнивать с нашими условиями, у нас до этого возраста доживает процентов 35-40%, а в Германии - 80% А у нас зачастую возраст 55 лет - основной для предприятий, молодые предпочитают на кнопки нажимать на компьютере. В моей компании, кстати, средний возраст сотрудников близок к полтиннику.
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21.01.2021 11:05 Ответить
там же пишет шо болезни были.
а так - знаю шо там 90-летние еще ездят на машинах, тогда как у нас мужички уже как 20 лет на 2 метра и хату просрали внукам, которые срутся тоже лет 10-15 за имущество.
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21.01.2021 11:14 Ответить
Поэтому схему вакцинации нужно делать следующию: повторная вакцинация через 2- 3 месяца и еще одна через 6-7 месяцев!
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21.01.2021 09:36 Ответить
И находятся ж дебилы, которые не верят в повторное заражение...
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21.01.2021 09:38 Ответить
15 случав повтора на 100 млн зараженных это ни о чём.
Фактически это признание, что естественный иммунитет от вируса работает лучше любой вакцины.
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21.01.2021 09:41 Ответить
Вакцина вообще никак не работает. Вакцина воздействует на "естественный иммунитет" и заставляет его работать против конкретного вируса, с которым этот естественный иммунитет как раз изначально не справляется.
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21.01.2021 11:07 Ответить
Это понятно. Я о том, что если человек уже "ознакомился" с вирусом, то он имеет имунитет и ему эта вакцина не нужна.
Нет смысла вакцинировать всех поголовно. Сначала тест на антитела. Если антитела уже есть, то какой смысл его вакцинировать?
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21.01.2021 11:18 Ответить
1. Иммунитет имеет свойство слабеть и пропадать. И даже можно повторно заболеть.
2. Тесты имеют свойство врать. И ложноположительно, и ложноотрицательно.
3. (немедицинское, и самое важное) и как тогда прикажешь распиливать бабло из бюджета и от международных доноров?
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21.01.2021 11:48 Ответить
Пожалуй да. Здесь не медициские факторы основные.
А имунитет против вируса как правило пожизненный. Та же оспа или ветрянка например. Корона принципиально ничем не отличается.
Это разве что сам вирус изменится до неузнаваемости организмом.
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21.01.2021 11:59 Ответить
Не, есть два разных вида иммунитета. Вернее, их ещё больше, но в данном контексте можно упростить до двух. Так вот один из них формирует долгосрочную память на чужеродные белки, и тогда иммунитет будет пожизненный. А второй - грубо говоря просто реакция организма на чужеродную агрессию, и тогда он держится обычно два-три месяца, максимум до года. Наличие достаточно большого количества повторно инфицированных (а попавшие в медицинскую статистику документально подтвержденные случаи - это всегда единицы процентов от реальных случаев) говорит о том, что либо вирус достаточно быстро мутирует и прячется от иммунной системы организма, либо о том, что в данном случае работает как раз вот этот второй краткосрочный механизм.
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21.01.2021 12:36 Ответить
По данным минздрава Израиля на утро 21 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2 млн. 364 тыс. человек из 8,9 миллионов населения страны (71 тыс. за последние сутки), вторую дозу - почти 700 тыс. человек (около 134 тыс. за последние сутки). Бесплатная массовая вакцинация населения осуществляется исключительно вакциной Pfizer. За период вакцинации в стране зарегистрировано 3 случая побочных явлений в виде анафилактического шока, один из которых закончился смертью 74-летнего пациента. Отслеживающий мировой процесс вакцинации населения против коронавируса ресурс OurWorldInData по состоянию на 20 января ранжировал Израиль на первое место, за ним следуют ОАЭ, Бахрейн, Великобритания. Украина в этой базе данных вакцинации населения не значится.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:39 Ответить
 
 