В Германии - первая смерть после повторного заражения коронавирусом

В Германии от COVID-19 умер мужчина, который заразился коронавируса второй раз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

73-летний житель земли Баден-Вюртемберг умер 11 января, а заразился в декабре, подтвердили в Министерстве здравоохранения федеральной земли. Впервые он переболел в апреле прошлого года. Между двумя положительными тестами симптомов у мужчины не было. Смерть наступила в результате пневмонии и сепсиса с полиорганной недостаточностью, вызванными вирусом.

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Эксперты испытывают трудности с тем, чтобы выяснить, болел пациент одной и той же формой SARS-CoV-2 или в повторном случае речь идет о мутации вируса - весенние анализы уже уничтожены.

Это первый подтвержденный случай смерти в результате повторного заражения.

Повторные заражения коронавирусом до сих пор были редкостью. Первый в мире подтвержденный случай был зафиксирован в августе, когда тест мужчины из Гонконга оказался положительным после посещения Испании. С тех пор о повторных заражениях сообщают по всему миру - в Гонконге, Бельгии, Эквадоре, Индии и США. По меньшей мере 15 случаев считаются подтвержденными.

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Известно о 2 случаях смерти в результате повторного инфицирования - у 89-летней голландки и 74-летнего жителя Израиля, они оба страдали тяжелыми болезнями.

Как сообщалось, накануне в Германии было принято решение о продлении до середины февраля и усилении карантинных ограничений из-за опасений быстрого распространения британского штамма коронавируса.