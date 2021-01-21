У Німеччині - перша смерть після повторного зараження коронавірусом

У Німеччині від COVID-19 помер чоловік, який заразився коронавірусом вдруге.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

73-річний житель землі Баден-Вюртемберг помер 11 січня, а заразився в грудні, підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я федеральної землі. Вперше він перехворів у квітні минулого року. Між двома позитивними тестами симптомів у чоловіка не було. Смерть настала внаслідок пневмонії та сепсису з поліорганною недостатністю, викликаними вірусом.

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Експерти мають складнощі з тим, аби з’ясовати, чи хворів пацієнт на однакову форму SARS-CoV-2 чи в повторному випадку йдеться про мутацію вірусу – весняні аналізи вже знищені.

Це перший підтверджений випадок смерті унаслідок повторного зараження.

Повторні зараження коронавірусом досі були рідкістю. Перший у світі підтверджений випадок був зафіксований у серпні, коли чоловік з Гонконгу виявився позитивним після відвідування Іспанії. Відтоді про повторне зараження повідомляється з усього світу - у Гонконгу, Бельгії, Еквадорі, Індії та США. Принаймні 15 випадків вважаються підтвердженими.

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Відомо про 2 випадки смерті внаслідок повторного інфікування - у 89-річної голландки та 74-річного жителя Ізраїлю, вони обидва страждали на важкі хвороби.

Як повідомлялося, напередодні в Німеччині було ухвалено рішення щодо продовження до середини лютого та посилення карантинних обмежень через побоювання швидкого розповсюдження британського штаму коронавірусу.