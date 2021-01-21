У Німеччині - перша смерть після повторного зараження коронавірусом
У Німеччині від COVID-19 помер чоловік, який заразився коронавірусом вдруге.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
73-річний житель землі Баден-Вюртемберг помер 11 січня, а заразився в грудні, підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я федеральної землі. Вперше він перехворів у квітні минулого року. Між двома позитивними тестами симптомів у чоловіка не було. Смерть настала внаслідок пневмонії та сепсису з поліорганною недостатністю, викликаними вірусом.
Експерти мають складнощі з тим, аби з’ясовати, чи хворів пацієнт на однакову форму SARS-CoV-2 чи в повторному випадку йдеться про мутацію вірусу – весняні аналізи вже знищені.
Це перший підтверджений випадок смерті унаслідок повторного зараження.
Повторні зараження коронавірусом досі були рідкістю. Перший у світі підтверджений випадок був зафіксований у серпні, коли чоловік з Гонконгу виявився позитивним після відвідування Іспанії. Відтоді про повторне зараження повідомляється з усього світу - у Гонконгу, Бельгії, Еквадорі, Індії та США. Принаймні 15 випадків вважаються підтвердженими.
Відомо про 2 випадки смерті внаслідок повторного інфікування - у 89-річної голландки та 74-річного жителя Ізраїлю, вони обидва страждали на важкі хвороби.
Як повідомлялося, напередодні в Німеччині було ухвалено рішення щодо продовження до середини лютого та посилення карантинних обмежень через побоювання швидкого розповсюдження британського штаму коронавірусу.
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а так - знаю шо там 90-летние еще ездят на машинах, тогда как у нас мужички уже как 20 лет на 2 метра и хату просрали внукам, которые срутся тоже лет 10-15 за имущество.
Фактически это признание, что естественный иммунитет от вируса работает лучше любой вакцины.
Нет смысла вакцинировать всех поголовно. Сначала тест на антитела. Если антитела уже есть, то какой смысл его вакцинировать?
2. Тесты имеют свойство врать. И ложноположительно, и ложноотрицательно.
3. (немедицинское, и самое важное) и как тогда прикажешь распиливать бабло из бюджета и от международных доноров?
А имунитет против вируса как правило пожизненный. Та же оспа или ветрянка например. Корона принципиально ничем не отличается.
Это разве что сам вирус изменится до неузнаваемости организмом.