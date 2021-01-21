У Минздрава нет конфликта с ГП "Медзакупки", - Степанов

Министерство здравоохранения не имеет конфликта с ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), планирует передать этому госпредприятию все централизованные закупки.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас у госпредприятия есть функция - закупить по списку лекарственные средства и медицинские изделия, который им дал Минздрав, в конкретном количестве и по минимальной цене. Процедуры прописаны, ничего сложного нет", - сказал он.

Министр подчеркнул, что цель Минздрава - чтобы к МЗУ перешли все проводимые министерством централизованные закупки, в том числе те, которые сейчас проводятся через международные организации.

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Степанов отметил, что, получив статус центральной закупочной организации, МЗУ должно стать площадкой, через которую свои закупки могут осуществлять отдельные лечебные учреждения различных форм собственности.

"Чтобы МЗУ превратилось в полноценную организацию, мы планируем присоединить к нему ряд предприятий, которые находятся в системе Минздрава, чтобы у них была своя логистика, свои склады. Моя позиция как министра, заключается в необходимости произвести реорганизацию, наполнить ГП "Медицинские закупки Украины" новыми функциями", - сказал он.

Напомним, ранее нардеп "Голоса" Александра Устинова сообщила, что Степанов заблокировал работу ГП "Медзакупки" из-за позиции директора предприятия Арсена Жумадилова относительно закупок антиковидных вакцин.