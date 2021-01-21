РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10797 посетителей онлайн
Новости
521 4

У Минздрава нет конфликта с ГП "Медзакупки", - Степанов

У Минздрава нет конфликта с ГП

Министерство здравоохранения не имеет конфликта с ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), планирует передать этому госпредприятию все централизованные закупки.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас у госпредприятия есть функция - закупить по списку лекарственные средства и медицинские изделия, который им дал Минздрав, в конкретном количестве и по минимальной цене. Процедуры прописаны, ничего сложного нет", - сказал он.

Министр подчеркнул, что цель Минздрава - чтобы к МЗУ перешли все проводимые министерством централизованные закупки, в том числе те, которые сейчас проводятся через международные организации.

Читайте также: Степанов объяснил, почему вакцину "Sinovac" закупают через "Лекхим"

Степанов отметил, что, получив статус центральной закупочной организации, МЗУ должно стать площадкой, через которую свои закупки могут осуществлять отдельные лечебные учреждения различных форм собственности.

"Чтобы МЗУ превратилось в полноценную организацию, мы планируем присоединить к нему ряд предприятий, которые находятся в системе Минздрава, чтобы у них была своя логистика, свои склады. Моя позиция как министра, заключается в необходимости произвести реорганизацию, наполнить ГП "Медицинские закупки Украины" новыми функциями", - сказал он.

Напомним, ранее нардеп "Голоса" Александра Устинова сообщила, что Степанов заблокировал работу ГП "Медзакупки" из-за позиции директора предприятия Арсена Жумадилова относительно закупок антиковидных вакцин.

конфликт (829) Степанов Максим (2062) Устинова Александра (112) ГП Медзакупки (7)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Логистика очередного распила бабла...
показать весь комментарий
21.01.2021 10:13 Ответить
Степанов врет и не краснеет.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:27 Ответить
Схоже, МВФ у своєму прощальному письмі багато пістюлін виписало... Особливо стосовно корупції
показать весь комментарий
21.01.2021 11:33 Ответить
"...наполнить ГП "Медицинские закупки Украины" новыми функциями"...новимі-старимі ліцами скоріше...."..мы планируем присоединить к нему ряд предприятий, которые находятся в системе Минздрава, чтобы у них была своя логистика, свои склады..."...да-да... і ложку дьогтю.
показать весь комментарий
21.01.2021 12:51 Ответить
 
 