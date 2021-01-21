У МОЗ немає конфлікту з ДП "Медзакупівлі", - Степанов

Міністерство охорони здоров'я не має конфлікту з ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ), планує передати цьому держпідприємству всі централізовані закупівлі.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Нині у держпідприємства є функція - закупити за списком лікарські засоби і медичні вироби, що їм дав МОЗ, у конкретній кількості і за мінімальною ціною. Процедури прописано, нічого складного немає", - сказав він.

Міністр наголосив, що мета МОЗ - щоб до МЗУ перейшли всі проведені міністерством централізовані закупівлі, зокрема ті, які зараз проводяться через міжнародні організації.

Степанов зазначив, що, отримавши статус центральної закупівельної організації, МЗУ має стати майданчиком, через який свої закупівлі можуть здійснювати окремі лікувальні заклади різних форм власності.

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"Щоб МЗУ перетворилися на повноцінну організацію, ми плануємо приєднати до нього низку підприємств, які перебувають у системі МОЗ, щоб у них була своя логістика, свої склади. Моя позиція як міністра полягає в необхідності провести реорганізацію, наповнити ДП "Медичні закупівлі України" новими функціями", - сказав він.

Нагадаємо, раніше нардепка "Голосу" Олександра Устінова повідомила, що Степанов заблокував роботу ДП "Медзакупівлі" через позицію директора підприємства Арсена Жумаділова щодо закупівель антіковідних вакцин.