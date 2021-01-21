Общественность просит Зеленского и парламент разблокировать судебные процессы в отношении бежавших обвиняемых по делам Майдана

Ряд общественных организаций обратились к президенту Владимиру Зеленскому и руководителям парламентских фракций с просьбой внести изменения в законодательство и разблокировать заочные судебные процессы в отношении обвиняемых по делам Майдана, сбежавших от правосудия, а также по делам, связанным с вооруженным конфликтом в Украине с РФ.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Адвокатской совещательной группой, передает Цензор.НЕТ.

"28 декабря 2019 года по прямому указанию президента Владимира Зеленского был нанесен сокрушительный удар по главному делу Майдана по расстрелу протестующих на ул. Институтской 20.02.2014 года, которое находилось на финальной стадии рассмотрения. А именно - с грубым нарушением Уголовно-процессуального кодекса были изменены меры обвиняемым для их обмена. Это было сделано до приговора, который все ожидали уже через несколько месяцев. Трое из пяти обвиняемых за год так и не вернулись в Украину. После этого неоднократно власти и непосредственно Президент обещали довести это дело до конца, несмотря на физическое отсутствие обвиняемых, в том числе - решение проблемы заочного осуждения. Однако за год не было даже зарегистрировано ни одного законопроекта, который решает проблему", - говорится в заявлении.

Отмечается, что по делу о расстрелах на Институтской обвиняемые скрылись от правосудия уже со скамьи подсудимых.

"То есть они точно знали о том, что являются подсудимыми, знали, в чем обвиняются, имели и имеют до сих пор все возможности участвовать в суде. Тем не менее - по действующему законодательству этот и многие аналогичные процессы заблокированы. Выход - срочно проголосовать соответствующие изменения в ст. 323 УПК - по поводу возможности заочного судебного разбирательства в ситуации, когда доказано, что лицо знает о своем уголовном преследовании", - говорится в заявлении.

Как отмечается, общественные организации просят президента и парламент:

- разблокировать заочные судебные процессы в отношении обвиняемых по делам Майдана, сбежавших от правосудия, а также по делам, связанным с вооруженным конфликтом в Украине с Российской Федерацией, для чего:

- в кратчайшие сроки зарегистрировать и принять законопроект об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые позволят судебное разбирательство in absentia без осуществления процедуры международного розыска, в отношении лиц, которым точно известно об уголовном преследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ удовлетворил ряд исков о нарушениях прав человека во время протестов на Майдане