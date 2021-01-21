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Общественность просит Зеленского и парламент разблокировать судебные процессы в отношении бежавших обвиняемых по делам Майдана

Общественность просит Зеленского и парламент разблокировать судебные процессы в отношении бежавших обвиняемых по делам Майдана

Ряд общественных организаций обратились к президенту Владимиру Зеленскому и руководителям парламентских фракций с просьбой внести изменения в законодательство и разблокировать заочные судебные процессы в отношении обвиняемых по делам Майдана, сбежавших от правосудия, а также по делам, связанным с вооруженным конфликтом в Украине с РФ.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Адвокатской совещательной группой, передает Цензор.НЕТ.

"28 декабря 2019 года по прямому указанию президента Владимира Зеленского был нанесен сокрушительный удар по главному делу Майдана по расстрелу протестующих на ул. Институтской 20.02.2014 года, которое находилось на финальной стадии рассмотрения. А именно - с грубым нарушением Уголовно-процессуального кодекса были изменены меры обвиняемым для их обмена. Это было сделано до приговора, который все ожидали уже через несколько месяцев. Трое из пяти обвиняемых за год так и не вернулись в Украину. После этого неоднократно власти и непосредственно Президент обещали довести это дело до конца, несмотря на физическое отсутствие обвиняемых, в том числе - решение проблемы заочного осуждения. Однако за год не было даже зарегистрировано ни одного законопроекта, который решает проблему", - говорится в заявлении.

Отмечается, что по делу о расстрелах на Институтской обвиняемые скрылись от правосудия уже со скамьи подсудимых.

"То есть они точно знали о том, что являются подсудимыми, знали, в чем обвиняются, имели и имеют до сих пор все возможности участвовать в суде. Тем не менее - по действующему законодательству этот и многие аналогичные процессы заблокированы. Выход - срочно проголосовать соответствующие изменения в ст. 323 УПК - по поводу возможности заочного судебного разбирательства в ситуации, когда доказано, что лицо знает о своем уголовном преследовании", - говорится в заявлении.

Как отмечается, общественные организации просят президента и парламент:

- разблокировать заочные судебные процессы в отношении обвиняемых по делам Майдана, сбежавших от правосудия, а также по делам, связанным с вооруженным конфликтом в Украине с Российской Федерацией, для чего:

- в кратчайшие сроки зарегистрировать и принять законопроект об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые позволят судебное разбирательство in absentia без осуществления процедуры международного розыска, в отношении лиц, которым точно известно об уголовном преследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ удовлетворил ряд исков о нарушениях прав человека во время протестов на Майдане

Автор: 

ВР (29228) Зеленский Владимир (20234) майдан (4141) суд (25077)


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Топ комментарии
+6
Громадськість просить Зеленського і парламент розблокувати судові процеси щодо обвинувачених у справах Майдану, які втекли - Цензор.НЕТ 7388
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21.01.2021 16:11
+5
Общественность просит Зеленского и парламент разблокировать судебные процессы в отношении обвиняемых по делам Майдана, которые сбежали - Цензор.НЕТ 6349
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21.01.2021 15:54
+5
Это не беркут, это Внутренние Войска и Семенченко об этом отлично знает, но всё равно продолжает *******
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21.01.2021 16:04
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Общественность просит Зеленского и парламент разблокировать судебные процессы в отношении обвиняемых по делам Майдана, которые сбежали - Цензор.НЕТ 6349
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21.01.2021 15:54 Ответить
Ага ,Пастор Шланг и Барыга дали всем подонкам сбежать а теперь крути непонятное порно с заочными судами ...
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21.01.2021 15:55 Ответить
не збігти, а обміняти на наших полонених
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21.01.2021 15:56 Ответить
Та кого там обменяли ...в основном ,тупо дали чухнуть ..а поменять ВСЕХ наших пленных можно было на одного кума ***** а так это всё сказки для лохов .
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21.01.2021 16:00 Ответить
візьми, заарештуй мертвечука, міняй
слабо?
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21.01.2021 16:39 Ответить
Ты мне предлагаешь совершить уголовно наказуемое преступление ? У меня в отличие от бывшего спикера справки с дурки нет ..для того чтобы кого-то арестовывать нужны полномочия предусмотренные законом ,либо диагноз про неадекватность ...
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21.01.2021 16:50 Ответить
а ти хотів, щоб хтось за тебе "совершил уголовно наказуемое преступление" ? Риторично.

То не *****
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21.01.2021 16:55 Ответить
А,так ты идиот ,ну так бы сразу и сказал ...
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21.01.2021 17:03 Ответить
https://www.dw.com/ru/%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D1%83%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E/a-38436836 Четверо подследственных харьковских "беркутовцев" уехали в Россию
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21.01.2021 16:01 Ответить
Общественность просит Зеленского и парламент разблокировать судебные процессы в отношении бежавших обвиняемых по делам Майдана - Цензор.НЕТ 7154
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21.01.2021 16:00 Ответить
Это не беркут, это Внутренние Войска и Семенченко об этом отлично знает, но всё равно продолжает *******
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21.01.2021 16:04 Ответить
Причем в ВВ в оцеплении стояли дети 18-20 лет без зимней экипировки. Смотреть на них было страшно. Приходилось их подкармливать и поить горячим.
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21.01.2021 16:10 Ответить
https://youtu.be/8ZzOUAn4vpo
Он то тогда был там с патриотами, а ты, тетушарий, где был? В спины нам стрелял
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21.01.2021 16:07 Ответить
Зеля враг "эбонитовопалочный"
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21.01.2021 15:57 Ответить
Не "просити" ... А ВИМОГАТИ ТРЕБА!!
Хто кого наняв на роботу??!
Народ вас, падлюк, і найняв на роботу!!
Тіль Раби "просють"!!
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21.01.2021 15:59 Ответить
А Слуги и рабы - это не одно и тоже? А прислужники Слуг?
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21.01.2021 16:02 Ответить
Рабы бабла..))
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21.01.2021 17:11 Ответить
Это как просить свинью быть человеком. Свинья, может и станет им, но зеленский - нет.
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21.01.2021 16:09 Ответить
Громадськість просить Зеленського і парламент розблокувати судові процеси щодо обвинувачених у справах Майдану, які втекли - Цензор.НЕТ 7388
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21.01.2021 16:11 Ответить
он не разблокирует, ему Путин не разрешит
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21.01.2021 16:11 Ответить
Вон один из прямо причетных к делам Майдана - Татаров, сидит прямо в ОПУ.
Другой - Портнов, крутит этими судами как хочет.
А Татьяну Черновол судить собираются...
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21.01.2021 16:31 Ответить
02.04.2020 г.
Администрация президента РФ рассматривает нынешнего главу офиса генерального прокурора Украины Венедиктову Ирину Валентиновну, как "лояльную интересам Российской Федерации" и " ... нуждающейся в политическом и личностном стимулировании и продвижении"

Информационно-аналитический доклад Администрации президента Российской Федерации по вопросам внутриполитической ситуации в Украине. Март 2020. Автор доклада - Козак Д.Н.
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21.01.2021 16:36 Ответить
очередные ходоки к зеЛенину. Когда слуги не исполняют своих обязанностей их бъют батогами и выгоняют, а не просят.
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21.01.2021 18:00 Ответить
 
 