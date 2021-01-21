Инвесторы призвали Зеленского исключить незаконное распределение средств "зеленой" энергетики. ДОКУМЕНТ

Иностранные инвесторы в зеленую энергетику призвали президента Украины Владимира Зеленского исключить попытки некоторых органов власти осуществить незаконное распределение средств, которые полностью предназначены для выплат предприятиям зеленой энергетики.

Об этом в Facebook написала Украинская ветроэнергетическая ассоциация, указав, что крупнейшие ассоциации возобновляемой энергетики направили письмо Зеленскому, а также премьер-министру Денису Шмыгалю и голове НКРЭКУ Валерию Тарасюку, передает Цензор.НЕТ.

Ассоциации, представляющие интересы инвесторов, напомнили, что государство привлекла 10,3 млрд грн у государственных банков, чтобы наконец выплатить долги перед инвесторами в возобновляемую энергетику, однако действия НКРЭКУ указывают на желание чиновников осуществить незаконное перераспределение этих средств.

"Обращаемся к вам, Владимир Александрович, с просьбой лично сделать невозможной реализацию действий отдельных государственных органов власти, в частности решение НКРЭКУ в форме наставления от 16 января 2021, нарушающих действующее законодательство и Конституцию, поскольку НКРЭКУ при его принятии вышла за пределы полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины, а также является прямой угрозой инвестиционного климата в Украине и дальнейшего доверия инвесторов к нашей стране", - указывается в письме.

Ассоциации отмечают, что распределение кредитных средств, полученных для оплаты задолженности перед производителями ВИЭ в пользу другой генерации еще больше ставит под сомнение обеспечение выполнения обязательств государства перед инвесторами в "зеленую" энергетику.

Ведущие профильные ассоциации в очередной раз подчеркивают, что положение "зеленого" меморандума определяет единственно возможный путь направления всех кредитных средств на погашение имеющейся задолженности перед производителями из ВИЭ - путем предоставления государственных гарантий НЭК "Укрэнерго" привлекать кредитные средства с международных и национальных финансовых учреждений. В свою очередь, регулятор не наделен никакими полномочиями для определения порядка распределения таких средств другим образом, - говорится в обращении ассоциаций.

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"Президент Украины является гарантом соблюдения Конституции Украины и реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе. "Невыполнение условий Меморандума о взаимопонимании, который был подписан, кроме других, Европейским Энергетическим Сообществом, ставит под сомнение способность страны обеспечить внедрение "Зеленого Соглашения" (Green Deal) и соответствовать европейскому курсу по развитию "зеленой" энергетики, как одной из приоритетных отраслей для обеспечения национальной безопасности и устойчивости (sustainability) национальной экономики", - подытожили ассоциации.

Ранее ЕБРР - один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украине обратился к председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку с беспокойством относительно невыполнения украинской властью обязательств о выплате долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЭКУ использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату "зеленой" энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решило утвердить постановление, запретить ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРЭКУ отправило "Гарантированному покупателю" руководство с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн, компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года.







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