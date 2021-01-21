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Инвесторы призвали Зеленского исключить незаконное распределение средств "зеленой" энергетики. ДОКУМЕНТ

Инвесторы призвали Зеленского исключить незаконное распределение средств

Иностранные инвесторы в зеленую энергетику призвали президента Украины Владимира Зеленского исключить попытки некоторых органов власти осуществить незаконное распределение средств, которые полностью предназначены для выплат предприятиям зеленой энергетики.

Об этом в Facebook написала Украинская ветроэнергетическая ассоциация, указав, что крупнейшие ассоциации возобновляемой энергетики направили письмо Зеленскому, а также премьер-министру Денису Шмыгалю и голове НКРЭКУ Валерию Тарасюку, передает Цензор.НЕТ.

Ассоциации, представляющие интересы инвесторов, напомнили, что государство привлекла 10,3 млрд грн у государственных банков, чтобы наконец выплатить долги перед инвесторами в возобновляемую энергетику, однако действия НКРЭКУ указывают на желание чиновников осуществить незаконное перераспределение этих средств.

"Обращаемся к вам, Владимир Александрович, с просьбой лично сделать невозможной реализацию действий отдельных государственных органов власти, в частности решение НКРЭКУ в форме наставления от 16 января 2021, нарушающих действующее законодательство и Конституцию, поскольку НКРЭКУ при его принятии вышла за пределы полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины, а также является прямой угрозой инвестиционного климата в Украине и дальнейшего доверия инвесторов к нашей стране", - указывается в письме.

Ассоциации отмечают, что распределение кредитных средств, полученных для оплаты задолженности перед производителями ВИЭ в пользу другой генерации еще больше ставит под сомнение обеспечение выполнения обязательств государства перед инвесторами в "зеленую" энергетику.

Ведущие профильные ассоциации в очередной раз подчеркивают, что положение "зеленого" меморандума определяет единственно возможный путь направления всех кредитных средств на погашение имеющейся задолженности перед производителями из ВИЭ - путем предоставления государственных гарантий НЭК "Укрэнерго" привлекать кредитные средства с международных и национальных финансовых учреждений. В свою очередь, регулятор не наделен никакими полномочиями для определения порядка распределения таких средств другим образом, - говорится в обращении ассоциаций.

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"Президент Украины является гарантом соблюдения Конституции Украины и реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе. "Невыполнение условий Меморандума о взаимопонимании, который был подписан, кроме других, Европейским Энергетическим Сообществом, ставит под сомнение способность страны обеспечить внедрение "Зеленого Соглашения" (Green Deal) и соответствовать европейскому курсу по развитию "зеленой" энергетики, как одной из приоритетных отраслей для обеспечения национальной безопасности и устойчивости (sustainability) национальной экономики", - подытожили ассоциации.

Ранее ЕБРР - один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украине обратился к председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку с беспокойством относительно невыполнения украинской властью обязательств о выплате долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЭКУ использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату "зеленой" энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решило утвердить постановление, запретить ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРЭКУ отправило "Гарантированному покупателю" руководство с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн, компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года.

Инвесторы призвали Зеленского исключить незаконное распределение средств зеленой энергетики 01
Инвесторы призвали Зеленского исключить незаконное распределение средств зеленой энергетики 02
Инвесторы призвали Зеленского исключить незаконное распределение средств зеленой энергетики 03

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Автор: 

Зеленский Владимир (20239) энергетика (2552) НКРЭКУ (479)


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Топ комментарии
+4
не ври свинорусина, никаких веерных отключений нет
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21.01.2021 17:57
+4
Ахметка хочет новые виллы и новых бразильянских футболёров.
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21.01.2021 18:04
+3
****, хоть убей не пойму, в чем выгода для людей покупать 1 квт/ч зеленой энергии почти по 6 грн..
кроме как обычным разводняком людей и государства по типу Дюссельдорфа+ и Роттердама+ я эту схему назвать не могу
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21.01.2021 18:25
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Правила форума Совет форумчан
А шош в асфальт закатувати?
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21.01.2021 17:48 Ответить
НИ КОПЕЙКИ ВЫМОГАТЕЛЯМ !!! ПУСТЬ АХМЕТКА с БЕНЕЙ в ЕС продают свою енергию вонючую
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21.01.2021 18:52 Ответить
До речі, Бєнін заводік збільшив виробництво гудрону для асфальту. Всьо чудово, всі при дєлє.
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21.01.2021 19:12 Ответить
у кого уже начались веерные отключения?
мой городок запланирован на завтра - с 9 до 17..
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21.01.2021 17:52 Ответить
не ври свинорусина, никаких веерных отключений нет
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21.01.2021 17:57 Ответить
чума, я спрашиваю не тебя - я спрашиваю людей.
Если у других нет, то это хорошо..
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21.01.2021 18:01 Ответить
Волки тамбовские тебе люди, чучело из расчленинградского "городка".
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21.01.2021 18:05 Ответить
ни у кого в Украине нет веерных отключений. Как там у вас, у свинорусов я не в курсе
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21.01.2021 18:08 Ответить
Не переймайся, сіроманець, з потерпілим блазнем та його шоблою недоумків, віялові відключення скоро будуть.
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21.01.2021 18:09 Ответить
ну когда будут, тогда будут. А сейчас нефиг всяким свинорусам тут хрень всякую нести
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21.01.2021 18:14 Ответить
Сегодня в аптеке готовились к отключению света.
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21.01.2021 18:06 Ответить
И что же это за городок?
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21.01.2021 18:14 Ответить
Днепр область
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21.01.2021 18:41 Ответить
Это не веерные отключения, а плановое техническое обслуживание оборудование. Завтра пятница - короткий день. Включат тебе свет около четырех.
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21.01.2021 18:57 Ответить
У нас в Киевской области уже две недели веерные отключения по 5 часов. В даный момент второй час сидим без света на последнем заряде аккумулятора
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21.01.2021 21:48 Ответить
опять потужные ассоциации.
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21.01.2021 17:53 Ответить
Зеленi соплi, поти Зелених кровосicь. Поки рахунок 1-0.
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21.01.2021 17:54 Ответить
уже первые арбитражи выиграны, так что для зедебилов счет будет разгромным)))
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21.01.2021 17:58 Ответить
Платить по счетам будут простые украинцы, зеленые нелохи привычно обтекут и запишут видосик.
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21.01.2021 18:03 Ответить
ну кто ж виноват украинцам, что они выбрали Зе, и по указке Коломойского воют на солнечные панели?
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21.01.2021 18:07 Ответить
Простий "мудрий" наріт дійсно буде платити і так йому й треба. Наголосували - тепер жеріть, точніше платіть))
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21.01.2021 18:11 Ответить
Страну грабят через ТЭС ахметки и покупку беней атомной энергии дешевле себестоимости , но зебилы во всем будут винить зелёную энергетику и папередников
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21.01.2021 18:04 Ответить
ну Коломойскому надо же чем-то отвлекать зедебилов от схем Геруса-Коломойского)))
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21.01.2021 18:09 Ответить
Ахметка хочет новые виллы и новых бразильянских футболёров.
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21.01.2021 18:04 Ответить
Довели електроенергетику до кризи, залишилось добити традиційну, а зелена без традиційної сама здохне.
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21.01.2021 18:05 Ответить
так вы же сами выбрали себе эффективных менеджеров Зе
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21.01.2021 18:11 Ответить
Налоговые поступления от "зеленых" в 2019 г. составили 19,8 млрд грн .Суету вокруг зелёной энергетики организовал Коломойский . "Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций . 16.07.20 ". Когда "зеленые" электростанции уже построены, их эксплуатация чрезвычайно доходное дело. В себестоимости электроэнергии 50-70 % стоимость топлива. А на "зеленых" электростанциях топлива нет.
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21.01.2021 18:10 Ответить
Коломойский допрыгается что его в США сдадут, и не будет проблем с Зеленым тарифом. Но не при Зе конечно)))
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21.01.2021 18:12 Ответить
https://www.occrp.org/ru/investigations/the-rich-and-powerful-cash-In-from-ukraines-green-energy-gold-rush Кто наживается на растущем секторе зеленой энергетики Украины
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21.01.2021 18:20 Ответить
****, хоть убей не пойму, в чем выгода для людей покупать 1 квт/ч зеленой энергии почти по 6 грн..
кроме как обычным разводняком людей и государства по типу Дюссельдорфа+ и Роттердама+ я эту схему назвать не могу
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21.01.2021 18:25 Ответить
кому ты платишь по 6 грн, и как?
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21.01.2021 21:23 Ответить
Sveciji dominirujet zelionaja energija.Vot v etom godu vetruvki po mocnosti obognali ixneje atomnyje stanciji i vysli na vtoroje mesto po elektre posle hidrostanciji.Zellionaja energija ona buducyje energetiki
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21.01.2021 18:25 Ответить
https://generacia.energy/ru/interesnoe/zt-mir-03012020/ Зеленый тариф в мире

....
На данный момент в среднем ставка Зеленого тарифа по США для станций 0.5-50 кВт составляет $0.02/кВт.По данным на начало 2020 года ЗТ в Германии составит €0,06/кВт.

Мы крутые и в состоянии платить € 0,163 / кВт * ч; ??
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21.01.2021 18:49 Ответить
МЫ не крутые -- какие то твари протянули этот закон и тарифы а МЫ НАРОД УКРАИНЫ должны платить !!! Всех кто участвует в этих схемах под следствие
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21.01.2021 18:55 Ответить
Ещё один дурачёк , живёт эмоциями
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21.01.2021 20:34 Ответить
Вы хоть сами читали к чему нас отправили или вы манипулянт
Германия Крыши, до 10 кВт €0,12 20 лет<
Германия Крыши, 10 - 40 кВт €0,11 20 лет
Германия Крыши, 40 - 500 кВт €0,10 20 лет
Германия На земле, до 10 МВт €0,08 20 лет
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21.01.2021 20:32 Ответить
даю тебе задачу. Сначала узнать какая доля выработки в Германии и США, а потом, догадаться какое это имеет отношение к тарифам. Разгадаешь задачу - поймешь почему ты написал тупой высер.
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21.01.2021 21:22 Ответить
Идите на**** и еще дальше с вашими *инвесторами*. Уже Енергетика Украины упала на колени. Веерные отключения енергии уже пошли. Ето так Укарина в Эвропу идет без штанов, пешком, на коленях да еще в потемках?
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21.01.2021 21:45 Ответить
Всё делается во вред народу и для обогащения властей!!! Что тут не понятного??? Не будет обдираловки не будет и власти!!! Напомню вам что кроме Зелёной энергетики ещё есть Свободная Энергетика!!! Которую скрывают от людей!!!
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23.01.2021 13:15 Ответить
Всё делается во вред народу и для обогащения властей!!! Что тут не понятного??? Не будет обдираловки не будет и власти!!! Напомню вам что кроме Зелёной энергетики ещё есть Свободная Энергетика!!! Которую скрывают от людей!!!
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23.01.2021 13:16 Ответить
 
 