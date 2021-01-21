Інвестори закликали Зеленського унеможливити незаконний розподіл коштів "зеленої" енергетики. ДОКУМЕНТ

Іноземні інвестори в зелену енергетику закликали президента України Володимира Зеленського унеможливити спроби деяких органів влади здійснити незаконний розподіл коштів, які повністю призначені для виплат підприємствам зеленої енергетики.

Про це у Facebook написала Українська вітроенергетична асоціація, вказавши, що найбільші асоціації відновлюваної енергетики направили листа Зеленському, а також премєр міністру Денису Шмигалю та голові НКРЕКП Валерію Тарасюку, передає Цензор.НЕТ.

Асоціації, які представляють інтереси інвесторів, нагадали, що держава залучила 10,3 млрд грн у державних банків, щоб нарешті виплатити борги перед інвесторами у відновлювану енергетику, однак дії НКРЕКП вказують на бажання чиновників здійснити незаконний перерозподіл цих коштів.

"Звертаємося до вас, Володимире Олександровичу з проханням особисто унеможливити реалізацію дій окремих державних органів влади, зокрема рішення НКРЕКП у формі настанови від 16 січня 2021 року, які порушують чинне законодавство та Конституції, оскільки НКРЕКП при його прийнятті вийшла за межі повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, а також є прямою загрозою інвестиційному клімату в Україні та подальшій довірі до інвесторів до нашої держави", - вказується в листі.

Асоціації зазначають, що розподілення кредитних коштів, отриманих для оплати заборгованості перед виробниками ВДЕ на користь іншої генерації ще більше ставить під сумнів забезпечення виконання зобовязань держави перед інвесторами у "зелену" енергетику.

Провідні профільні асоціації вкотре наголошують, що положення "зеленого" меморандуму визначають єдино можливий шлях направлення всіх кредитних коштів на погашення наявної заборгованості перед виробниками з ВДЕ - через надання державних гарантій НЕК "Укренерго" залучати кредитні кошти з міжнародних та національних фінансових установ. В свою чергу, регулятор не наділений жодним повноваженням для визначення порядку розподілення таких коштів іншим чином, - йдеться у звернення асоціацій.

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"Президент України є гарантом додержання Конституції України та реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі. "Невиконання умов Меморандуму про Взаєморозуміння, що був підписаний, окрім інших, Європейським Енергетичним Співтовариством, ставить під сумнів здатність країни забезпечити впровадження "Зеленої Угоди" (Green Deal) та відповідати європейському курсу із розвитку "зеленої" енергетики, як однієї із пріоритетних галузей для забезпечення національної безпеки та сталості (sustainability) національної економіки", - підсумували асоціації.

Раніше ЄБРР - один з найбільших інвесторів в галузь ВДЕ в України звернувся до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка з занепокоєнням, щодо невиконання українською владою зобов’язань про виплату боргів перед "зеленою" генерацією та закликав НКРЕКП використати залучені у держбанків кредити лише на оплату "зеленої" енергії, інакше країна втратить інвестиції банку та інших інвесторів.

Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість. 16 грудня НКРЕКП відправило "Гарантованому покупцю" настанову з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн, компанії "Енергоатом".

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.







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