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Інвестори закликали Зеленського унеможливити незаконний розподіл коштів "зеленої" енергетики. ДОКУМЕНТ

Інвестори закликали Зеленського унеможливити незаконний розподіл коштів

Іноземні інвестори в зелену енергетику закликали президента України Володимира Зеленського унеможливити спроби деяких органів влади здійснити незаконний розподіл коштів, які повністю призначені для виплат підприємствам зеленої енергетики.

Про це у Facebook написала Українська вітроенергетична асоціація, вказавши, що найбільші асоціації відновлюваної енергетики направили листа Зеленському, а також премєр міністру Денису Шмигалю та голові НКРЕКП Валерію Тарасюку, передає Цензор.НЕТ.

Асоціації, які представляють інтереси інвесторів, нагадали, що держава залучила 10,3 млрд грн у державних банків, щоб нарешті виплатити борги перед інвесторами у відновлювану енергетику, однак дії НКРЕКП вказують на бажання чиновників здійснити незаконний перерозподіл цих коштів.

"Звертаємося до вас, Володимире Олександровичу з проханням особисто унеможливити реалізацію дій окремих державних органів влади, зокрема рішення НКРЕКП у формі настанови від 16 січня 2021 року, які порушують чинне законодавство та Конституції, оскільки НКРЕКП при його прийнятті вийшла за межі повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, а також є прямою загрозою інвестиційному клімату в Україні та подальшій довірі до інвесторів до нашої держави", - вказується в листі.

Асоціації зазначають, що розподілення кредитних коштів, отриманих для оплати заборгованості перед виробниками ВДЕ на користь іншої генерації ще більше ставить під сумнів забезпечення виконання зобовязань держави перед інвесторами у "зелену" енергетику.

Провідні профільні асоціації вкотре наголошують, що положення "зеленого" меморандуму визначають єдино можливий шлях направлення всіх кредитних коштів на погашення наявної заборгованості перед виробниками з ВДЕ - через надання державних гарантій НЕК "Укренерго" залучати кредитні кошти з міжнародних та національних фінансових установ. В свою чергу, регулятор не наділений жодним повноваженням для визначення порядку розподілення таких коштів іншим чином, - йдеться у звернення асоціацій.

Читайте також: Зеленський і Шмигаль хочуть віддати гроші "зелених" інвесторів на корупцію, - нардеп

"Президент України є гарантом додержання Конституції України та реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі. "Невиконання умов Меморандуму про Взаєморозуміння, що був підписаний, окрім інших, Європейським Енергетичним Співтовариством, ставить під сумнів здатність країни забезпечити впровадження "Зеленої Угоди" (Green Deal) та відповідати європейському курсу із розвитку "зеленої" енергетики, як однієї із пріоритетних галузей для забезпечення національної безпеки та сталості (sustainability) національної економіки", - підсумували асоціації.

Раніше ЄБРР - один з найбільших інвесторів в галузь ВДЕ в України звернувся до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка з занепокоєнням, щодо невиконання українською владою зобов’язань про виплату боргів перед "зеленою" генерацією та закликав НКРЕКП використати залучені у держбанків кредити лише на оплату "зеленої" енергії, інакше країна втратить інвестиції банку та інших інвесторів.

Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість. 16 грудня НКРЕКП відправило "Гарантованому покупцю" настанову з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн, компанії "Енергоатом".

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.

Інвестори закликали Зеленського унеможливити незаконний розподіл коштів зеленої енергетики 01
Інвестори закликали Зеленського унеможливити незаконний розподіл коштів зеленої енергетики 02
Інвестори закликали Зеленського унеможливити незаконний розподіл коштів зеленої енергетики 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін очікує обмеження НКРЕКП тарифу облгазів на розподіл до 1,79 грн/куб. м, - Шмигаль

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) енергетика (2578) НКРЕКП (1813)


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Топ коментарі
+4
не ври свинорусина, никаких веерных отключений нет
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21.01.2021 17:57
+4
Ахметка хочет новые виллы и новых бразильянских футболёров.
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21.01.2021 18:04
+3
****, хоть убей не пойму, в чем выгода для людей покупать 1 квт/ч зеленой энергии почти по 6 грн..
кроме как обычным разводняком людей и государства по типу Дюссельдорфа+ и Роттердама+ я эту схему назвать не могу
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21.01.2021 18:25
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А шош в асфальт закатувати?
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21.01.2021 17:48 Відповісти
НИ КОПЕЙКИ ВЫМОГАТЕЛЯМ !!! ПУСТЬ АХМЕТКА с БЕНЕЙ в ЕС продают свою енергию вонючую
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21.01.2021 18:52 Відповісти
До речі, Бєнін заводік збільшив виробництво гудрону для асфальту. Всьо чудово, всі при дєлє.
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21.01.2021 19:12 Відповісти
у кого уже начались веерные отключения?
мой городок запланирован на завтра - с 9 до 17..
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21.01.2021 17:52 Відповісти
не ври свинорусина, никаких веерных отключений нет
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21.01.2021 17:57 Відповісти
чума, я спрашиваю не тебя - я спрашиваю людей.
Если у других нет, то это хорошо..
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21.01.2021 18:01 Відповісти
Волки тамбовские тебе люди, чучело из расчленинградского "городка".
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21.01.2021 18:05 Відповісти
ни у кого в Украине нет веерных отключений. Как там у вас, у свинорусов я не в курсе
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21.01.2021 18:08 Відповісти
Не переймайся, сіроманець, з потерпілим блазнем та його шоблою недоумків, віялові відключення скоро будуть.
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21.01.2021 18:09 Відповісти
ну когда будут, тогда будут. А сейчас нефиг всяким свинорусам тут хрень всякую нести
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21.01.2021 18:14 Відповісти
Сегодня в аптеке готовились к отключению света.
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21.01.2021 18:06 Відповісти
И что же это за городок?
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21.01.2021 18:14 Відповісти
Днепр область
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21.01.2021 18:41 Відповісти
Это не веерные отключения, а плановое техническое обслуживание оборудование. Завтра пятница - короткий день. Включат тебе свет около четырех.
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21.01.2021 18:57 Відповісти
У нас в Киевской области уже две недели веерные отключения по 5 часов. В даный момент второй час сидим без света на последнем заряде аккумулятора
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21.01.2021 21:48 Відповісти
опять потужные ассоциации.
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21.01.2021 17:53 Відповісти
Зеленi соплi, поти Зелених кровосicь. Поки рахунок 1-0.
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21.01.2021 17:54 Відповісти
уже первые арбитражи выиграны, так что для зедебилов счет будет разгромным)))
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21.01.2021 17:58 Відповісти
Платить по счетам будут простые украинцы, зеленые нелохи привычно обтекут и запишут видосик.
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21.01.2021 18:03 Відповісти
ну кто ж виноват украинцам, что они выбрали Зе, и по указке Коломойского воют на солнечные панели?
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21.01.2021 18:07 Відповісти
Простий "мудрий" наріт дійсно буде платити і так йому й треба. Наголосували - тепер жеріть, точніше платіть))
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21.01.2021 18:11 Відповісти
Страну грабят через ТЭС ахметки и покупку беней атомной энергии дешевле себестоимости , но зебилы во всем будут винить зелёную энергетику и папередников
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21.01.2021 18:04 Відповісти
ну Коломойскому надо же чем-то отвлекать зедебилов от схем Геруса-Коломойского)))
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21.01.2021 18:09 Відповісти
Ахметка хочет новые виллы и новых бразильянских футболёров.
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21.01.2021 18:04 Відповісти
Довели електроенергетику до кризи, залишилось добити традиційну, а зелена без традиційної сама здохне.
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21.01.2021 18:05 Відповісти
так вы же сами выбрали себе эффективных менеджеров Зе
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21.01.2021 18:11 Відповісти
Налоговые поступления от "зеленых" в 2019 г. составили 19,8 млрд грн .Суету вокруг зелёной энергетики организовал Коломойский . "Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций . 16.07.20 ". Когда "зеленые" электростанции уже построены, их эксплуатация чрезвычайно доходное дело. В себестоимости электроэнергии 50-70 % стоимость топлива. А на "зеленых" электростанциях топлива нет.
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21.01.2021 18:10 Відповісти
Коломойский допрыгается что его в США сдадут, и не будет проблем с Зеленым тарифом. Но не при Зе конечно)))
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21.01.2021 18:12 Відповісти
https://www.occrp.org/ru/investigations/the-rich-and-powerful-cash-In-from-ukraines-green-energy-gold-rush Кто наживается на растущем секторе зеленой энергетики Украины
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21.01.2021 18:20 Відповісти
****, хоть убей не пойму, в чем выгода для людей покупать 1 квт/ч зеленой энергии почти по 6 грн..
кроме как обычным разводняком людей и государства по типу Дюссельдорфа+ и Роттердама+ я эту схему назвать не могу
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21.01.2021 18:25 Відповісти
кому ты платишь по 6 грн, и как?
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21.01.2021 21:23 Відповісти
Sveciji dominirujet zelionaja energija.Vot v etom godu vetruvki po mocnosti obognali ixneje atomnyje stanciji i vysli na vtoroje mesto po elektre posle hidrostanciji.Zellionaja energija ona buducyje energetiki
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21.01.2021 18:25 Відповісти
https://generacia.energy/ru/interesnoe/zt-mir-03012020/ Зеленый тариф в мире

....
На данный момент в среднем ставка Зеленого тарифа по США для станций 0.5-50 кВт составляет $0.02/кВт.По данным на начало 2020 года ЗТ в Германии составит €0,06/кВт.

Мы крутые и в состоянии платить € 0,163 / кВт * ч; ??
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21.01.2021 18:49 Відповісти
МЫ не крутые -- какие то твари протянули этот закон и тарифы а МЫ НАРОД УКРАИНЫ должны платить !!! Всех кто участвует в этих схемах под следствие
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21.01.2021 18:55 Відповісти
Ещё один дурачёк , живёт эмоциями
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21.01.2021 20:34 Відповісти
Вы хоть сами читали к чему нас отправили или вы манипулянт
Германия Крыши, до 10 кВт €0,12 20 лет<
Германия Крыши, 10 - 40 кВт €0,11 20 лет
Германия Крыши, 40 - 500 кВт €0,10 20 лет
Германия На земле, до 10 МВт €0,08 20 лет
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21.01.2021 20:32 Відповісти
даю тебе задачу. Сначала узнать какая доля выработки в Германии и США, а потом, догадаться какое это имеет отношение к тарифам. Разгадаешь задачу - поймешь почему ты написал тупой высер.
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21.01.2021 21:22 Відповісти
Идите на**** и еще дальше с вашими *инвесторами*. Уже Енергетика Украины упала на колени. Веерные отключения енергии уже пошли. Ето так Укарина в Эвропу идет без штанов, пешком, на коленях да еще в потемках?
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21.01.2021 21:45 Відповісти
Всё делается во вред народу и для обогащения властей!!! Что тут не понятного??? Не будет обдираловки не будет и власти!!! Напомню вам что кроме Зелёной энергетики ещё есть Свободная Энергетика!!! Которую скрывают от людей!!!
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23.01.2021 13:15 Відповісти
Всё делается во вред народу и для обогащения властей!!! Что тут не понятного??? Не будет обдираловки не будет и власти!!! Напомню вам что кроме Зелёной энергетики ещё есть Свободная Энергетика!!! Которую скрывают от людей!!!
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23.01.2021 13:16 Відповісти
 
 