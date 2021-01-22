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Новости Коронавирус и карантин
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Зимний карантин сдержал стремительный рост заболеваемости. Сейчас медики наблюдают определенное плато, - Немчинов

Зимний карантин сдержал стремительный рост заболеваемости. Сейчас медики наблюдают определенное плато, - Немчинов

Введенные в Украине жесткие карантинные меры, по предварительным оценкам, позволили сдержать стремительный рост заболеваемости COVID-19. Сейчас в стране наблюдается определенное плато.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, полная оценка эффективности жестких карантинных мер будет дана Министерством здравоохранения на следующей неделе.

"Есть предварительные выводы. Медики говорят, что введение ограничений на новогодне-рождественский период позволило им сдержать стремительный рост заболеваемости. Они наблюдают определенное плато. Это в первую очередь потому, что большинство граждан придерживались карантина", - отметил Немчинов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина  выходит из карантина готовой ко всем вызовам. Все нуждающиеся в медпомощи в борьбе с COVID-19 обязательно ее получат.

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Автор: 

Кабмин (14025) карантин (16729) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (170) коронавирус (17042)


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плато - офигительный медицинский термин
"я у вас плато не наблюдаю"
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22.01.2021 09:40 Ответить
Нихрена себе "плато": у нас вчера больше 200 "выявленных" и умерли от ковида 74!!! человека.
В Киеве 10 умерших - так ахали-охали, а у нас при населении 800 тыс умерли 74 и - тишина, типа "этаплато".
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22.01.2021 10:01 Ответить
с понедельника дети в школу ломанутся, так что веселье идет по кругу
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22.01.2021 13:37 Ответить
 
 