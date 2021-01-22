Зимний карантин сдержал стремительный рост заболеваемости. Сейчас медики наблюдают определенное плато, - Немчинов
Введенные в Украине жесткие карантинные меры, по предварительным оценкам, позволили сдержать стремительный рост заболеваемости COVID-19. Сейчас в стране наблюдается определенное плато.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, полная оценка эффективности жестких карантинных мер будет дана Министерством здравоохранения на следующей неделе.
"Есть предварительные выводы. Медики говорят, что введение ограничений на новогодне-рождественский период позволило им сдержать стремительный рост заболеваемости. Они наблюдают определенное плато. Это в первую очередь потому, что большинство граждан придерживались карантина", - отметил Немчинов.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина выходит из карантина готовой ко всем вызовам. Все нуждающиеся в медпомощи в борьбе с COVID-19 обязательно ее получат.
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"я у вас плато не наблюдаю"
В Киеве 10 умерших - так ахали-охали, а у нас при населении 800 тыс умерли 74 и - тишина, типа "этаплато".