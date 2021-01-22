Нормандскую встречу советников перенесли из-за трагедии в Харькове, - Подоляк

Украинская сторона стала инициатором переноса нормандской встречи политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Об этом рассказал его советник главы ОП Михаил Подоляк изданию РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Причина очевидна и трагична. В этот четверг в Харькове произошел пожар, в котором погибли 15 человек. Президент сегодня на месте трагедии. Вместе с ним в Харьков вылетел и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который является главным модератором от нашей страны на встрече политических советников", - отметил Подоляк.

По его словам, из-за экстренного визита в Харьков пришлось пересмотреть график Офиса, в том числе перенести запланированные на сегодня переговоры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запланированная на сегодня встреча советников "нормандской четверки" перенесена, - пресс-секретарь Ермака