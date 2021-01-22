Нормандскую встречу советников перенесли из-за трагедии в Харькове, - Подоляк
Украинская сторона стала инициатором переноса нормандской встречи политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции.
Об этом рассказал его советник главы ОП Михаил Подоляк изданию РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Причина очевидна и трагична. В этот четверг в Харькове произошел пожар, в котором погибли 15 человек. Президент сегодня на месте трагедии. Вместе с ним в Харьков вылетел и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который является главным модератором от нашей страны на встрече политических советников", - отметил Подоляк.
По его словам, из-за экстренного визита в Харьков пришлось пересмотреть график Офиса, в том числе перенести запланированные на сегодня переговоры.
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Нахіба здався в Харкові той Єрмак ?
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Марионетка без поводка не может.