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Новости
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Нормандскую встречу советников перенесли из-за трагедии в Харькове, - Подоляк

Нормандскую встречу советников перенесли из-за трагедии в Харькове, - Подоляк

Украинская сторона стала инициатором переноса нормандской встречи политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Об этом рассказал его советник главы ОП Михаил Подоляк изданию РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Причина очевидна и трагична. В этот четверг в Харькове произошел пожар, в котором погибли 15 человек. Президент сегодня на месте трагедии. Вместе с ним в Харьков вылетел и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который является главным модератором от нашей страны на встрече политических советников", - отметил Подоляк.

По его словам, из-за экстренного визита в Харьков пришлось пересмотреть график Офиса, в том числе перенести запланированные на сегодня переговоры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запланированная на сегодня встреча советников "нормандской четверки" перенесена, - пресс-секретарь Ермака

Автор: 

Харьков (7459) нормандская четверка (1596) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+8
Вообще связи не вижу.

Нахіба здався в Харкові той Єрмак ?
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22.01.2021 16:06
+4
"Президент сегодня на месте трагедии. Вместе с ним в Харьков вылетел и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который является главным модератором от нашей страны на встрече политических советников", - отметил Подоляк.
-------------
Марионетка без поводка не может.
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22.01.2021 16:08
+3
Не відпускає Бубу самого ніде, навіть в Харків.)
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22.01.2021 16:08
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Вообще связи не вижу.

Нахіба здався в Харкові той Єрмак ?
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22.01.2021 16:06 Ответить
Не відпускає Бубу самого ніде, навіть в Харків.)
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22.01.2021 16:08 Ответить
в Ми-6 отпустил )))
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22.01.2021 17:11 Ответить
Мутят что то.Год добивались этой встречи и улетели в Харьков.Тем более-нафик они там. нужны.Скорее на переговорах-говорить не о чем.
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22.01.2021 16:21 Ответить
та він і на тих же "нормандських зустрічах"...
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22.01.2021 17:45 Ответить
"Президент сегодня на месте трагедии. Вместе с ним в Харьков вылетел и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который является главным модератором от нашей страны на встрече политических советников", - отметил Подоляк.
-------------
Марионетка без поводка не может.
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22.01.2021 16:08 Ответить
А может трагедию сделали что бы перенести?
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22.01.2021 16:21 Ответить
Убивают международный авторитет страны , че тут не ясно. Это Бени нужно ,потому что он в розыске во всем мире
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22.01.2021 16:22 Ответить
А що Клоун робить в Харькові? Екскурсія важливіша за зустріч?
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22.01.2021 16:35 Ответить
Повідомлення для лохів і зебілів.
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22.01.2021 16:39 Ответить
Рассмешили мои тапочки...
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22.01.2021 16:48 Ответить
А сколько каждый день в разных местах гибнет от пожара, аварий, утоплений? Увы цифра может быть больше 15, но у нас обращают внимание если сразу, если сми обратили внимание, а в остальном это ежегодная статистика.
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22.01.2021 16:49 Ответить
Нашли повод отказаться подогнав президента и его фсб куратора куда подальше на рандомную трагедию.
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22.01.2021 16:56 Ответить
Офигенный повод придумали что бы не работать. Сегодня какой-то пожар, завтра из-за снега, послезавтра - фаза луны не подходящая...
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22.01.2021 16:59 Ответить
Вова з завхозом..літак не поділили) ...а взагалі то Казанцев же писав де кацапський совєтнік, то ж і Андруша попхався з Вованом до Харкову чогось...
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22.01.2021 17:41 Ответить
Ну не вбивство ж кацапським снайпером українського воїна стало причиною переносу зустрічі кизяка з дерьмаком. Вони ж про війну на доМбасі й не планували говорити.
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22.01.2021 17:46 Ответить
 
 