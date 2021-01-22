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Новини
2 025 17

Нормандську зустріч радників перенесли через трагедію в Харкові, - Подоляк

Нормандську зустріч радників перенесли через трагедію в Харкові, - Подоляк

Українська сторона стала ініціатором перенесення нормандської зустрічі політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

Про це розповів його радник глави ОП Михайло Подоляк виданню РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Причина очевидна і трагічна. Цього четверга в Харкові сталася пожежа, в якій загинули 15 осіб. Президент сьогодні на місці трагедії. Разом з ним до Харкова вилетів і керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який є головним модератором від нашої країни на зустрічі політичних радників", - зазначив Подоляк.

За його словами, через екстрений візит до Харкова довелося переглянути графік Офісу, в тому числі перенести заплановані на сьогодні переговори.

Також читайте: Необхідний консенсус: у МЗС РФ назвали умову для розширення "нормандського формату"

Автор: 

Харків (5572) нормандська четвірка (1526) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+8
Вообще связи не вижу.

Нахіба здався в Харкові той Єрмак ?
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22.01.2021 16:06
+4
"Президент сегодня на месте трагедии. Вместе с ним в Харьков вылетел и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который является главным модератором от нашей страны на встрече политических советников", - отметил Подоляк.
-------------
Марионетка без поводка не может.
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22.01.2021 16:08
+3
Не відпускає Бубу самого ніде, навіть в Харків.)
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22.01.2021 16:08
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Вообще связи не вижу.

Нахіба здався в Харкові той Єрмак ?
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22.01.2021 16:06 Відповісти
Не відпускає Бубу самого ніде, навіть в Харків.)
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22.01.2021 16:08 Відповісти
в Ми-6 отпустил )))
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22.01.2021 17:11 Відповісти
Мутят что то.Год добивались этой встречи и улетели в Харьков.Тем более-нафик они там. нужны.Скорее на переговорах-говорить не о чем.
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22.01.2021 16:21 Відповісти
та він і на тих же "нормандських зустрічах"...
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22.01.2021 17:45 Відповісти
"Президент сегодня на месте трагедии. Вместе с ним в Харьков вылетел и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который является главным модератором от нашей страны на встрече политических советников", - отметил Подоляк.
-------------
Марионетка без поводка не может.
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22.01.2021 16:08 Відповісти
А может трагедию сделали что бы перенести?
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22.01.2021 16:21 Відповісти
Убивают международный авторитет страны , че тут не ясно. Это Бени нужно ,потому что он в розыске во всем мире
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22.01.2021 16:22 Відповісти
А що Клоун робить в Харькові? Екскурсія важливіша за зустріч?
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22.01.2021 16:35 Відповісти
Повідомлення для лохів і зебілів.
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22.01.2021 16:39 Відповісти
Рассмешили мои тапочки...
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22.01.2021 16:48 Відповісти
А сколько каждый день в разных местах гибнет от пожара, аварий, утоплений? Увы цифра может быть больше 15, но у нас обращают внимание если сразу, если сми обратили внимание, а в остальном это ежегодная статистика.
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22.01.2021 16:49 Відповісти
Нашли повод отказаться подогнав президента и его фсб куратора куда подальше на рандомную трагедию.
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22.01.2021 16:56 Відповісти
Офигенный повод придумали что бы не работать. Сегодня какой-то пожар, завтра из-за снега, послезавтра - фаза луны не подходящая...
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22.01.2021 16:59 Відповісти
Вова з завхозом..літак не поділили) ...а взагалі то Казанцев же писав де кацапський совєтнік, то ж і Андруша попхався з Вованом до Харкову чогось...
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22.01.2021 17:41 Відповісти
Ну не вбивство ж кацапським снайпером українського воїна стало причиною переносу зустрічі кизяка з дерьмаком. Вони ж про війну на доМбасі й не планували говорити.
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22.01.2021 17:46 Відповісти
 
 