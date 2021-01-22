Нормандську зустріч радників перенесли через трагедію в Харкові, - Подоляк
Українська сторона стала ініціатором перенесення нормандської зустрічі політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.
Про це розповів його радник глави ОП Михайло Подоляк виданню РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Причина очевидна і трагічна. Цього четверга в Харкові сталася пожежа, в якій загинули 15 осіб. Президент сьогодні на місці трагедії. Разом з ним до Харкова вилетів і керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який є головним модератором від нашої країни на зустрічі політичних радників", - зазначив Подоляк.
За його словами, через екстрений візит до Харкова довелося переглянути графік Офісу, в тому числі перенести заплановані на сьогодні переговори.
Топ коментарі
+8 133133
показати весь коментар22.01.2021 16:06
+4 Сергей Трофимов #428890
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+3 Алла Новосад #194524
показати весь коментар22.01.2021 16:08
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Нахіба здався в Харкові той Єрмак ?
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Марионетка без поводка не может.