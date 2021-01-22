Нормандську зустріч радників перенесли через трагедію в Харкові, - Подоляк

Українська сторона стала ініціатором перенесення нормандської зустрічі політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

Про це розповів його радник глави ОП Михайло Подоляк виданню РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Причина очевидна і трагічна. Цього четверга в Харкові сталася пожежа, в якій загинули 15 осіб. Президент сьогодні на місці трагедії. Разом з ним до Харкова вилетів і керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який є головним модератором від нашої країни на зустрічі політичних радників", - зазначив Подоляк.

За його словами, через екстрений візит до Харкова довелося переглянути графік Офісу, в тому числі перенести заплановані на сьогодні переговори.

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