Жена Дубневича хочет отсудить у него половину арестованного имущества

Наталья Дубневич, жена подозреваемого в хищении 93 млн грн нардепа Ярослава Дубневича, хочет через суд получить половину его имущества. Если ее иск удовлетворят, то арест с половины имущества снимут, и в дальнейшем его не смогут конфисковать.

Заседание по этому делу назначено на понедельник, 25 января. Дело будет рассматривать Лычаковский районный суд Львова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Третьей стороной на процессе заявлена Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Центр противодействия коррупции" пишет в Telegram, что речь идет о как минимум 100 земельных участках и 40 объектах недвижимости.

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"Семейство подозреваемого по делу о хищении 93 млн грн "Укрзализныци" депутата Ярослава Дубневича пробует нехитрый способ избежать ареста имущества. ... В случае раздела судом, арест с имущества, которое уже будет принадлежать жене Дубневича, придется снять, и его нельзя будет конфисковать в случае обвинительного приговора", - отмечают в ЦПК.

Напомним, в октябре 2019 года Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности с Ярослава Дубневича, его задержание и арест.

31 октября народному депутату сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. А в начале ноября, он вышел из СИЗО под залог в 90 млн грн.

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