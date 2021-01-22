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Жена Дубневича хочет отсудить у него половину арестованного имущества

Жена Дубневича хочет отсудить у него половину арестованного имущества

Наталья Дубневич, жена подозреваемого в хищении 93 млн грн нардепа Ярослава Дубневича, хочет через суд получить половину его имущества. Если ее иск удовлетворят, то арест с половины имущества снимут, и в дальнейшем его не смогут конфисковать.

Заседание по этому делу назначено на понедельник, 25 января. Дело будет рассматривать Лычаковский районный суд Львова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Третьей стороной на процессе заявлена Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Жена Дубневича хочет отсудить у него половину арестованного имущества 01

"Центр противодействия коррупции" пишет в Telegram, что речь идет о как минимум 100 земельных участках и 40 объектах недвижимости.

Читайте на Цензор.НЕТ: Судья ВАКС Мойсак снял арест со $119 тыс. и 102 тыс. евро, которые изъяли во время обыска у Дубневича, - ЦПК

"Семейство подозреваемого по делу о хищении 93 млн грн "Укрзализныци" депутата Ярослава Дубневича пробует нехитрый способ избежать ареста имущества. ... В случае раздела судом, арест с имущества, которое уже будет принадлежать жене Дубневича, придется снять, и его нельзя будет конфисковать в случае обвинительного приговора", - отмечают в ЦПК.

Напомним, в октябре 2019 года Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности с Ярослава Дубневича, его задержание и арест.

31 октября народному депутату сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. А в начале ноября, он вышел из СИЗО под залог в 90 млн грн.

Также на Цензор.НЕТ: Защите Дубневича не удалось вернуть 90 млн грн залога - ВАКС оставил меру пресечения без изменений, - САП

Жена Дубневича хочет отсудить у него половину арестованного имущества 02

Автор: 

суд (25081) Дубневич Ярослав (88) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+13
Потрібно і на дружину Дубневича завести кримінальне провадження за співучасть у злочинах. Вона знала і не повідомила правоохоронні органи про злочинну діяльність свого чоловіка, отже є співучасницею злочинів.
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22.01.2021 17:57
+5
Жена Дубневича хочет отсудить у него половину арестованного имущества - Цензор.НЕТ 1282
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22.01.2021 18:47
+4
Ай да плутовка.
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22.01.2021 17:50
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Ай да плутовка.
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22.01.2021 17:50 Ответить
Потрібно і на дружину Дубневича завести кримінальне провадження за співучасть у злочинах. Вона знала і не повідомила правоохоронні органи про злочинну діяльність свого чоловіка, отже є співучасницею злочинів.
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22.01.2021 17:57 Ответить
не выйдет.... есть статья 63 Конституции...
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22.01.2021 17:58 Ответить
Жена Дубневича хочет отсудить у него половину арестованного имущества - Цензор.НЕТ 1282
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22.01.2021 18:47 Ответить
Ловкая семейная схемочка
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22.01.2021 17:51 Ответить
На решту майна заявить позов громадянська дружина №1. Не єврей, умнічка...
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22.01.2021 17:59 Ответить
На біса воно нам? Краще б розповіли як це падло лобіювало у парламенті песопатріотів зелені тарифи за які нам тепер треба розраховуватись? ЗЕ звичайне лайно,але і ПЕ не поступиться. Ті ж яйця тільки в профіль.
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22.01.2021 17:55 Ответить
А в одну камеру вместе с мужем ?
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22.01.2021 17:56 Ответить
Скупщица краденного?
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22.01.2021 18:09 Ответить
тобто вона хоче забрати собі половуну вкраденого майна ??? це прсото піздець
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22.01.2021 18:13 Ответить
Судячи з більшості справ про розділ майна, жінка повинна навести докази на право волдіння 50% майна (не майна, а всього, всього). Якщо вся сукупність всього, всього, що набуте тяжкою працею, є набутим злодійськими методами, то суд, НІ ЯКИМ ЧИНОМ не зможе задовільнити позов.
Статті наводити не буду, я не спец по майновому праву) Але відповідні статті оочно є (ну так кажуть ті, хто крутиться у цій сфері)
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22.01.2021 18:26 Ответить
Это все равно что вор ограбил квартиру, вынес драгоценности. Его нашли, драгоценности отобрали, и наложили на них арест на время следствия. Но тут жена вора подаёт иск в суд на раздел имущества, и если суд иск удоволетворит иск, то ей перепадёт половина наворованного. А тому кого ограбили вернут только половину. Это что за сюр? Такой трындец возможен только в Украине с ее продажными судьями, и напрочь отсутствующим правосудием.
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22.01.2021 18:28 Ответить
Хитра схема)
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22.01.2021 18:37 Ответить
а шо, так можна?
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22.01.2021 18:39 Ответить
Хоче відсудити? Так нехай тоді розділить відповідальність свого сужЄного
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22.01.2021 19:26 Ответить
А разделить с мужем ответственность пополам она не хочет?
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22.01.2021 20:14 Ответить
Хороша схема рятунку майна від арешту, може пройти якщо суддю підмастити.
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22.01.2021 22:13 Ответить
жениться вредно. ну, разве что, если у жены огромное приданное и деньги вперёд.
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22.01.2021 22:35 Ответить
Тобто , якщо у вас злодій вкрав 1000 баксів та авто, а його жінка через суд відсудила собі долю в цій крадіжці - то вона маж право залишити собі половину вкраденого ? Ну й закони у нас ....
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23.01.2021 03:20 Ответить
Прикольные механизмы. Во первых это имущество нажитое ПРЕСТУПНЫМ путем. Грабил людей,награбленное приносил в дом,и СОУЧАСТНИЦА преступления мало того что не подвергается суду но и ещё претендует на половину НАГРАБЛЕННОГО. Вот это юридические фокусы. После судов и ментов гражданские юристы третьи в ряду мерзостей. Фиктивный развод и 50% уже в кармане. Прикольное "правосудие".
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23.01.2021 07:58 Ответить
О!!! А срок она тоже получит или только 50 %???
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23.01.2021 08:18 Ответить
Очередная афёра ворюг, что бы сохранить наворованное имущество!!
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23.01.2021 13:40 Ответить
Мандейка ще і премію хоче? Гарант компенсує!
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23.01.2021 18:57 Ответить
 
 