Жена Дубневича хочет отсудить у него половину арестованного имущества
Наталья Дубневич, жена подозреваемого в хищении 93 млн грн нардепа Ярослава Дубневича, хочет через суд получить половину его имущества. Если ее иск удовлетворят, то арест с половины имущества снимут, и в дальнейшем его не смогут конфисковать.
Заседание по этому делу назначено на понедельник, 25 января. Дело будет рассматривать Лычаковский районный суд Львова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
Третьей стороной на процессе заявлена Специализированная антикоррупционная прокуратура.
"Центр противодействия коррупции" пишет в Telegram, что речь идет о как минимум 100 земельных участках и 40 объектах недвижимости.
Читайте на Цензор.НЕТ: Судья ВАКС Мойсак снял арест со $119 тыс. и 102 тыс. евро, которые изъяли во время обыска у Дубневича, - ЦПК
"Семейство подозреваемого по делу о хищении 93 млн грн "Укрзализныци" депутата Ярослава Дубневича пробует нехитрый способ избежать ареста имущества. ... В случае раздела судом, арест с имущества, которое уже будет принадлежать жене Дубневича, придется снять, и его нельзя будет конфисковать в случае обвинительного приговора", - отмечают в ЦПК.
Напомним, в октябре 2019 года Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности с Ярослава Дубневича, его задержание и арест.
31 октября народному депутату сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. А в начале ноября, он вышел из СИЗО под залог в 90 млн грн.
Также на Цензор.НЕТ: Защите Дубневича не удалось вернуть 90 млн грн залога - ВАКС оставил меру пресечения без изменений, - САП
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Статті наводити не буду, я не спец по майновому праву) Але відповідні статті оочно є (ну так кажуть ті, хто крутиться у цій сфері)