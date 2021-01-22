УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11249 відвідувачів онлайн
Новини
6 707 25

Дружина Дубневича хоче відсудити у нього половину арештованого майна

Дружина Дубневича хоче відсудити у нього половину арештованого майна

Наталя Дубневич, дружина підозрюваного в розкраданні 93 млн грн нардепа Ярослава Дубневича, хоче через суд отримати половину його майна. Якщо її позов задовольнять, то арешт із половини майна знімуть, і в подальшому його не зможуть конфіскувати.

Засідання у цій справі призначено на понеділок, 25 січня. Справу розглядатиме Личаківський районний суд Львова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Третьою стороною на процесі заявлено ​​Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Дружина Дубневича хоче відсудити у нього половину арештованого майна 01

"Центр протидії корупції" пише в Telegram, що йдеться про як мінімум 100 земельних ділянок і 40 об'єктів нерухомості.

"Сімейство підозрюваного у справі про розкрадання 93 млн грн "Укрзалізниці" депутата Ярослава Дубневича пробує нехитрий спосіб уникнути арешту майна. ... В разі поділу судом, арешт з майна, яке вже належатиме дружині Дубневича, доведеться зняти, і його не можна буде конфіскувати в разі обвинувального вироку", - зазначають у ЦПК.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності з Ярослава Дубневича, його затримання та арешт.

31 жовтня народному депутату повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. А на початку листопада, він вийшов із СІЗО під заставу 90 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захисту Дубневича не вдалося повернути 90 млн грн застави - ВАКС залишив запобіжний захід без змін, - САП

Дружина Дубневича хоче відсудити у нього половину арештованого майна 02

Автор: 

суд (11660) Дубневич Ярослав (162) Центр протидії корупції (265)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Потрібно і на дружину Дубневича завести кримінальне провадження за співучасть у злочинах. Вона знала і не повідомила правоохоронні органи про злочинну діяльність свого чоловіка, отже є співучасницею злочинів.
показати весь коментар
22.01.2021 17:57
+5
Жена Дубневича хочет отсудить у него половину арестованного имущества - Цензор.НЕТ 1282
показати весь коментар
22.01.2021 18:47
+4
Ай да плутовка.
показати весь коментар
22.01.2021 17:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ай да плутовка.
показати весь коментар
22.01.2021 17:50 Відповісти
Потрібно і на дружину Дубневича завести кримінальне провадження за співучасть у злочинах. Вона знала і не повідомила правоохоронні органи про злочинну діяльність свого чоловіка, отже є співучасницею злочинів.
показати весь коментар
22.01.2021 17:57 Відповісти
не выйдет.... есть статья 63 Конституции...
показати весь коментар
22.01.2021 17:58 Відповісти
Жена Дубневича хочет отсудить у него половину арестованного имущества - Цензор.НЕТ 1282
показати весь коментар
22.01.2021 18:47 Відповісти
Ловкая семейная схемочка
показати весь коментар
22.01.2021 17:51 Відповісти
На решту майна заявить позов громадянська дружина №1. Не єврей, умнічка...
показати весь коментар
22.01.2021 17:59 Відповісти
На біса воно нам? Краще б розповіли як це падло лобіювало у парламенті песопатріотів зелені тарифи за які нам тепер треба розраховуватись? ЗЕ звичайне лайно,але і ПЕ не поступиться. Ті ж яйця тільки в профіль.
показати весь коментар
22.01.2021 17:55 Відповісти
А в одну камеру вместе с мужем ?
показати весь коментар
22.01.2021 17:56 Відповісти
Скупщица краденного?
показати весь коментар
22.01.2021 18:09 Відповісти
тобто вона хоче забрати собі половуну вкраденого майна ??? це прсото піздець
показати весь коментар
22.01.2021 18:13 Відповісти
Судячи з більшості справ про розділ майна, жінка повинна навести докази на право волдіння 50% майна (не майна, а всього, всього). Якщо вся сукупність всього, всього, що набуте тяжкою працею, є набутим злодійськими методами, то суд, НІ ЯКИМ ЧИНОМ не зможе задовільнити позов.
Статті наводити не буду, я не спец по майновому праву) Але відповідні статті оочно є (ну так кажуть ті, хто крутиться у цій сфері)
показати весь коментар
22.01.2021 18:26 Відповісти
Это все равно что вор ограбил квартиру, вынес драгоценности. Его нашли, драгоценности отобрали, и наложили на них арест на время следствия. Но тут жена вора подаёт иск в суд на раздел имущества, и если суд иск удоволетворит иск, то ей перепадёт половина наворованного. А тому кого ограбили вернут только половину. Это что за сюр? Такой трындец возможен только в Украине с ее продажными судьями, и напрочь отсутствующим правосудием.
показати весь коментар
22.01.2021 18:28 Відповісти
Хитра схема)
показати весь коментар
22.01.2021 18:37 Відповісти
а шо, так можна?
показати весь коментар
22.01.2021 18:39 Відповісти
Хоче відсудити? Так нехай тоді розділить відповідальність свого сужЄного
показати весь коментар
22.01.2021 19:26 Відповісти
А разделить с мужем ответственность пополам она не хочет?
показати весь коментар
22.01.2021 20:14 Відповісти
Хороша схема рятунку майна від арешту, може пройти якщо суддю підмастити.
показати весь коментар
22.01.2021 22:13 Відповісти
жениться вредно. ну, разве что, если у жены огромное приданное и деньги вперёд.
показати весь коментар
22.01.2021 22:35 Відповісти
Тобто , якщо у вас злодій вкрав 1000 баксів та авто, а його жінка через суд відсудила собі долю в цій крадіжці - то вона маж право залишити собі половину вкраденого ? Ну й закони у нас ....
показати весь коментар
23.01.2021 03:20 Відповісти
Прикольные механизмы. Во первых это имущество нажитое ПРЕСТУПНЫМ путем. Грабил людей,награбленное приносил в дом,и СОУЧАСТНИЦА преступления мало того что не подвергается суду но и ещё претендует на половину НАГРАБЛЕННОГО. Вот это юридические фокусы. После судов и ментов гражданские юристы третьи в ряду мерзостей. Фиктивный развод и 50% уже в кармане. Прикольное "правосудие".
показати весь коментар
23.01.2021 07:58 Відповісти
О!!! А срок она тоже получит или только 50 %???
показати весь коментар
23.01.2021 08:18 Відповісти
Очередная афёра ворюг, что бы сохранить наворованное имущество!!
показати весь коментар
23.01.2021 13:40 Відповісти
Мандейка ще і премію хоче? Гарант компенсує!
показати весь коментар
23.01.2021 18:57 Відповісти
 
 