Дружина Дубневича хоче відсудити у нього половину арештованого майна

Наталя Дубневич, дружина підозрюваного в розкраданні 93 млн грн нардепа Ярослава Дубневича, хоче через суд отримати половину його майна. Якщо її позов задовольнять, то арешт із половини майна знімуть, і в подальшому його не зможуть конфіскувати.

Засідання у цій справі призначено на понеділок, 25 січня. Справу розглядатиме Личаківський районний суд Львова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Третьою стороною на процесі заявлено ​​Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

"Центр протидії корупції" пише в Telegram, що йдеться про як мінімум 100 земельних ділянок і 40 об'єктів нерухомості.

"Сімейство підозрюваного у справі про розкрадання 93 млн грн "Укрзалізниці" депутата Ярослава Дубневича пробує нехитрий спосіб уникнути арешту майна. ... В разі поділу судом, арешт з майна, яке вже належатиме дружині Дубневича, доведеться зняти, і його не можна буде конфіскувати в разі обвинувального вироку", - зазначають у ЦПК.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності з Ярослава Дубневича, його затримання та арешт.

31 жовтня народному депутату повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. А на початку листопада, він вийшов із СІЗО під заставу 90 млн грн.

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