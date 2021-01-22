Дружина Дубневича хоче відсудити у нього половину арештованого майна
Наталя Дубневич, дружина підозрюваного в розкраданні 93 млн грн нардепа Ярослава Дубневича, хоче через суд отримати половину його майна. Якщо її позов задовольнять, то арешт із половини майна знімуть, і в подальшому його не зможуть конфіскувати.
Засідання у цій справі призначено на понеділок, 25 січня. Справу розглядатиме Личаківський районний суд Львова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
Третьою стороною на процесі заявлено Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
"Центр протидії корупції" пише в Telegram, що йдеться про як мінімум 100 земельних ділянок і 40 об'єктів нерухомості.
"Сімейство підозрюваного у справі про розкрадання 93 млн грн "Укрзалізниці" депутата Ярослава Дубневича пробує нехитрий спосіб уникнути арешту майна. ... В разі поділу судом, арешт з майна, яке вже належатиме дружині Дубневича, доведеться зняти, і його не можна буде конфіскувати в разі обвинувального вироку", - зазначають у ЦПК.
Нагадаємо, в жовтні 2019 року Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності з Ярослава Дубневича, його затримання та арешт.
31 жовтня народному депутату повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. А на початку листопада, він вийшов із СІЗО під заставу 90 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
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Статті наводити не буду, я не спец по майновому праву) Але відповідні статті оочно є (ну так кажуть ті, хто крутиться у цій сфері)