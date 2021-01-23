СБУ о задержании Расюка: Предотвращено убийство сотрудника спецслужбы

Служба безопасности Украины прокомментировала задержание в Киеве полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Служба безопасности Украины уделяет особое внимание системному противодействию нарушениям закона и проявлению коррупции, в том числе когда это касается действующих или бывших сотрудников СБУ - независимо от их званий, должностей или выслуги лет. Безнаказанность бывает только временной.

В рамках этой работы вчера проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно - предупреждено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующего сотрудника СБУ", - говорится в заявлении.

Официальную информацию СБУ обещает предоставить ​​позже, после завершения всех следственных и оперативных мероприятий.

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Напомним, вчера стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Наумова.