СБУ о задержании Расюка: Предотвращено убийство сотрудника спецслужбы
Служба безопасности Украины прокомментировала задержание в Киеве полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка.
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.
Служба безопасности Украины уделяет особое внимание системному противодействию нарушениям закона и проявлению коррупции, в том числе когда это касается действующих или бывших сотрудников СБУ - независимо от их званий, должностей или выслуги лет. Безнаказанность бывает только временной.
В рамках этой работы вчера проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно - предупреждено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующего сотрудника СБУ", - говорится в заявлении.
Официальную информацию СБУ обещает предоставить позже, после завершения всех следственных и оперативных мероприятий.
Напомним, вчера стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Наумова.
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Та ні.
Спецслужба мертва.
Бывшего заместителя Баканова задержали по подозрению в заказе убийства, но он сбежал прям в наручниках. Объявлен план "перехват".
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Микитась научил, что закрывать надо сразу, пока рот не успел открыть.
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Ось ще один яскравий приклад як працюють олігархічні ЗМІ та проросійській агітпроп.
Один з найпопулярніших серед україномовного сегменту Ютюб каналів https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDqu4lq3pRBtMR553EqGO5abWW08jeW46MA6P31GGVk8-**********************************************************************************************************************-bX7sQVK-WxnrE43x1ttcGobpdOIg0yQ2m2_Hp-Dh8BfwWIq6UizSEfPeptGmjejbnqoWsntR8z5-egvRseU3cz5y1qenkU1tF76x9LhtyuNgqsuJv86eEvoP2M4G3mWQMS39_RG35g0VAh_FnM&__tn__=KH-R Geek Journal - Новини кіно та серіалів фактично заблокований каналом Коломойського-Медведчука 1+1, відомим своєю поопагандою та проросійськими серіалами.
Заблокований за те що посмів в Україні розкритикувати РОСІЙСЬКОМОВНІ серіали, які продають до РФ та російські адаптації тих же серіалів. Заблокований за правду та реальну інформацію. Видно власники і менеджмент Г+Г вже не приховують свого істиного обличчя.
А тепер давайте ще раз скажемо правду: українське телебачення замість продукування дійсно УКРАЇНСЬКОГО контенту продукує або той же «русскій мір», або відверте малоросійство. Я вже мовчу про Мосійчук і всю «команду», яка роками лила бруд на догоду олігархам та проросійським силам.
Це не просто блокування чи видалення.
Це відверта атака на ПРАВДУ та УКРАЇНСЬКУ МОВУ! Це атака, яку здійснює телеканал 1+1, бо НЕ хоче чути правди і не хочу робити дійсно УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ.
Я прошу долучитись до флешмобу та максимально поширити!
Один їздить із кортежами і охороною, як у бандюка з 90-х і мотивує це тим, що його постійно хочуть вбити. Простір гримить гіфкою
на пересування Зе із музикою з кінофільму про Сашка Білого. Воно і не дивно з огляду то, як діють ті самі, хто повинен "попередити і не допустити", тихо аби народ не шокувати.
Не поделили "кришування" країни.
Или непосредственно перед самим покушением? Улик было бы выше крыши.
Нет же, показательно на улице и в грязи! Полковника - в грязь!
Это унизительно и для полковника и для сцецслужбы вообще. Значит, это была показательная акция устрашения для других.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Успенский,_Александр_Иванович
тоже борец за счастье трудового народа..был..
если мы сейчас охереваем тот слугонародства,то представляю,что они тогда творили..
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С похищения Цемаха до заказных убийств руководства - эволюция по-Зеленскому.
тем легче дышать будет
, бо може трапитися рикошет.