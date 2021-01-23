СБУ про затримання Расюка: Попереджено вбивство співробітника спецслужби
Служба безпеки України прокоментувала затримання в Києві полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка.
Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.
Служба безпеки України приділяє окрему увагу системній протидії порушенням закону та проявам корупції, в тому числі коли це стосується чинних чи колишніх співробітників СБУ - незалежно від їх звань, посад чи вислуги років. Безкарність буває лише тимчасовою.
У межах цієї роботи вчора проведено слідчо-оперативні заходи щодо припинення злочину, а саме – попереджено вбивство співробітника спецслужби. Наразі затримано одного чинного працівника СБУ.
Офіційна інформація з цього приводу буде надана згодом, після завершення всіх слідчих та оперативних заходів. Та як тільки це дозволять норми законодавства, зокрема процесуального.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що полковник "Альфи" СБУ Расюк затриманий в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30919292.html
Та ні.
Спецслужба мертва.
Бывшего заместителя Баканова задержали по подозрению в заказе убийства, но он сбежал прям в наручниках. Объявлен план "перехват".
Пожалуйста, я вас прошу, такие новости рассказывайте в Вечернем Квартале - отличный сюжет, готовая хохма
Микитась научил, что закрывать надо сразу, пока рот не успел открыть.
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Междуусобная война за власть и потоки в Картеле Сбулоа и Картеле Лос-Дкзетас.
https://www.facebook.com/hashtag/savegeekjournal?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqu4lq3pRBtMR553EqGO5abWW08jeW46MA6P31GGVk8-**********************************************************************************************************************-bX7sQVK-WxnrE43x1ttcGobpdOIg0yQ2m2_Hp-Dh8BfwWIq6UizSEfPeptGmjejbnqoWsntR8z5-egvRseU3cz5y1qenkU1tF76x9LhtyuNgqsuJv86eEvoP2M4G3mWQMS39_RG35g0VAh_FnM&__tn__=%2ANKH-R #SaveGeekJournal
Ось ще один яскравий приклад як працюють олігархічні ЗМІ та проросійській агітпроп.
Один з найпопулярніших серед україномовного сегменту Ютюб каналів https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDqu4lq3pRBtMR553EqGO5abWW08jeW46MA6P31GGVk8-**********************************************************************************************************************-bX7sQVK-WxnrE43x1ttcGobpdOIg0yQ2m2_Hp-Dh8BfwWIq6UizSEfPeptGmjejbnqoWsntR8z5-egvRseU3cz5y1qenkU1tF76x9LhtyuNgqsuJv86eEvoP2M4G3mWQMS39_RG35g0VAh_FnM&__tn__=KH-R Geek Journal - Новини кіно та серіалів фактично заблокований каналом Коломойського-Медведчука 1+1, відомим своєю поопагандою та проросійськими серіалами.
Заблокований за те що посмів в Україні розкритикувати РОСІЙСЬКОМОВНІ серіали, які продають до РФ та російські адаптації тих же серіалів. Заблокований за правду та реальну інформацію. Видно власники і менеджмент Г+Г вже не приховують свого істиного обличчя.
А тепер давайте ще раз скажемо правду: українське телебачення замість продукування дійсно УКРАЇНСЬКОГО контенту продукує або той же «русскій мір», або відверте малоросійство. Я вже мовчу про Мосійчук і всю «команду», яка роками лила бруд на догоду олігархам та проросійським силам.
Це не просто блокування чи видалення.
Це відверта атака на ПРАВДУ та УКРАЇНСЬКУ МОВУ! Це атака, яку здійснює телеканал 1+1, бо НЕ хоче чути правди і не хочу робити дійсно УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ.
Я прошу долучитись до флешмобу та максимально поширити!
Один їздить із кортежами і охороною, як у бандюка з 90-х і мотивує це тим, що його постійно хочуть вбити. Простір гримить гіфкою
на пересування Зе із музикою з кінофільму про Сашка Білого. Воно і не дивно з огляду то, як діють ті самі, хто повинен "попередити і не допустити", тихо аби народ не шокувати.
Не поделили "кришування" країни.
Или непосредственно перед самим покушением? Улик было бы выше крыши.
Нет же, показательно на улице и в грязи! Полковника - в грязь!
Это унизительно и для полковника и для сцецслужбы вообще. Значит, это была показательная акция устрашения для других.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Успенский,_Александр_Иванович
тоже борец за счастье трудового народа..был..
если мы сейчас охереваем тот слугонародства,то представляю,что они тогда творили..
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С похищения Цемаха до заказных убийств руководства - эволюция по-Зеленскому.
тем легче дышать будет
, бо може трапитися рикошет.