СБУ про затримання Расюка: Попереджено вбивство співробітника спецслужби

Служба безпеки України прокоментувала затримання в Києві полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Служба безпеки України приділяє окрему увагу системній протидії порушенням закону та проявам корупції, в тому числі коли це стосується чинних чи колишніх співробітників СБУ - незалежно від їх звань, посад чи вислуги років. Безкарність буває лише тимчасовою.

У межах цієї роботи вчора проведено слідчо-оперативні заходи щодо припинення злочину, а саме – попереджено вбивство співробітника спецслужби. Наразі затримано одного чинного працівника СБУ.

Офіційна інформація з цього приводу буде надана згодом, після завершення всіх слідчих та оперативних заходів. Та як тільки це дозволять норми законодавства, зокрема процесуального.

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Нагадаємо, вчора стало відомо, що полковник "Альфи" СБУ Расюк затриманий в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова.