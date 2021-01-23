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СБУ про затримання Расюка: Попереджено вбивство співробітника спецслужби

СБУ про затримання Расюка: Попереджено вбивство співробітника спецслужби

Служба безпеки України прокоментувала затримання в Києві полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Служба безпеки України приділяє окрему увагу системній протидії порушенням закону та проявам корупції, в тому числі коли це стосується чинних чи колишніх співробітників СБУ - незалежно від їх звань, посад чи вислуги років. Безкарність буває лише тимчасовою.

У межах цієї роботи вчора проведено слідчо-оперативні заходи щодо припинення злочину, а саме – попереджено вбивство співробітника спецслужби. Наразі затримано одного чинного працівника СБУ.

Офіційна інформація з цього приводу буде надана згодом, після завершення всіх слідчих та оперативних заходів. Та як тільки це дозволять норми законодавства, зокрема процесуального.

Також читайте: Філатов про затримання Расюка: СБУ зі спецслужби перетворилася в інструмент розправи, а її керівництво - в кримінальників

Нагадаємо, вчора стало відомо, що полковник "Альфи" СБУ Расюк затриманий в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова.

СБУ про затримання Расюка: Попереджено вбивство співробітника спецслужби 01

Київ (19429) замах (546) СБУ (12788) Расюк Юрій (13)


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Топ коментарі
+20
как вы твари уже зае..ли поубивайте уже всех друг друга народ только за ноль от ваc пользы круглый ноль, почему Мертвечук, Портнов, Кива, Бойко, Дубинский,Бондаренко и другие враги Украины на свободе почему нет обвинения?почему не закрыты антиукраинские каналы НАШ 112, NEWSONE, ZIK, STRANA UA, так как даже простому человеку можно найти факты измены, все есть уже публично они даже не скрывают искать долго ненадо только обьявить зачем нам такая импотентная и предательская СБУ ?к тому же СБУ которая покрывает врагов которые они не скрываются даже в Украине?СБУ про затримання Расюка: Попереджено вбивство співробітника спецслужби - Цензор.НЕТ 9203
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23.01.2021 12:18
+19
Это тупые разборки Бениных холуев. Пауки в банке. Они не страну защищают, а свои карманы набивают. Как и вся зеленая пошесть.

СБУ про затримання Расюка: Попереджено вбивство співробітника спецслужби - Цензор.НЕТ 2159
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30919292.html
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23.01.2021 12:43
+17
Винтитиь "за подготовку" - это чисто лубянский запуск репрессивной машины... Взять оппонетов ни за что и гноить в концлагерях без приговора... Ща проверят реакцию общества - и, если это проглотить, будут брать группами... ТОлько не думайте, что это будут группы олигархов или колоборантов типа лукаш-коваленко-портнов... нет..Это будут группы типа рифмастер-юля-яна...
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23.01.2021 12:12
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Шо уже никто не покушается, приходится своих сдавать.
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23.01.2021 12:04 Відповісти
Когда влада не очень сильно любит козлостан-покушения есть,а если влада любит рассею-покушений нет,ну как-то так
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23.01.2021 12:11 Відповісти
Это тупые разборки Бениных холуев. Пауки в банке. Они не страну защищают, а свои карманы набивают. Как и вся зеленая пошесть.

СБУ про затримання Расюка: Попереджено вбивство співробітника спецслужби - Цензор.НЕТ 2159
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30919292.html
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23.01.2021 12:43 Відповісти
Все службы,нужно создавать с нуля,эти подохли и завонялись,пригодны лишь для прокорма зЕлёных навозных мух.
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23.01.2021 12:09 Відповісти
На жаль, з таким суспільством, навіть, створені з нуля, як оновлена поліція, стають не кращими, а навть, гіршими попередників.Що робити не снаю, але це якийсь фатум.
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23.01.2021 12:25 Відповісти
У міліції,не відбулося ніяких змін,змінили тільки назву.
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23.01.2021 12:27 Відповісти
Реформовано тільки патрульну службу, расформировано Беркут, а все інше без змін.
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23.01.2021 12:33 Відповісти
Да, это корень проблемы. Посколько мы не финны, не англосаксы и не немцы и даже не германизированные славяне, все это будет продолжатся бесконечно.
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23.01.2021 12:30 Відповісти
а чего вы от них ждете-тем они и есть...если хотите "паришать"-то чего удивляться,что они взятки берут?
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23.01.2021 12:50 Відповісти
должны родить весь состав служб по новой и ждать лет 20 или брать что есть
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24.01.2021 01:19 Відповісти
Ничего смешого вася
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24.01.2021 11:25 Відповісти
согласен не смешно в общем а в частности нет честных кадров.
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24.01.2021 18:55 Відповісти
А вбивству СБУ хтось запобіг ?
Та ні.
Спецслужба мертва.
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23.01.2021 12:10 Відповісти
И да и нет. Руководство сейчас -- Бенины холуи. Среди рядовых сотрудников есть нормальные люди и патриоты. Поменяется руководство -- служба почистится.
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23.01.2021 12:46 Відповісти
Пока поменяется руководство, государства уже может и не быть
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23.01.2021 13:37 Відповісти
крысиная какая-то служба
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23.01.2021 12:11 Відповісти
ну,не сравнить с кацапскими органами-но кое что подгнило...или не успело очиститься.
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23.01.2021 12:54 Відповісти
не, ну йому хтось же підполкана давав
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23.01.2021 13:04 Відповісти
Винтитиь "за подготовку" - это чисто лубянский запуск репрессивной машины... Взять оппонетов ни за что и гноить в концлагерях без приговора... Ща проверят реакцию общества - и, если это проглотить, будут брать группами... ТОлько не думайте, что это будут группы олигархов или колоборантов типа лукаш-коваленко-портнов... нет..Это будут группы типа рифмастер-юля-яна...
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23.01.2021 12:12 Відповісти
https://mobile.twitter.com/akvevitt Морячок https://mobile.twitter.com/akvevitt @akvevitt https://mobile.twitter.com/akvevitt/status/1352878236389289984 2 ч

Бывшего заместителя Баканова задержали по подозрению в заказе убийства, но он сбежал прям в наручниках. Объявлен план "перехват".

Пожалуйста, я вас прошу, такие новости рассказывайте в Вечернем Квартале - отличный сюжет, готовая хохма
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23.01.2021 12:25 Відповісти
вбивство співробітника співробітником
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23.01.2021 12:12 Відповісти
Это не СБУ, это квартал.
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23.01.2021 12:13 Відповісти
Интересно, я что такого полковник Расюк узнал, что на него сразу вешают подготовку убийства генерала?
Микитась научил, что закрывать надо сразу, пока рот не успел открыть.
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23.01.2021 12:13 Відповісти
Всюди повно кремлівської агентури.
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23.01.2021 12:13 Відповісти
Адні пакусітєлі, мля...
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23.01.2021 12:14 Відповісти
точно не Парасюка задержали
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23.01.2021 12:14 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZV82laf-**************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# Только что ·

Междуусобная война за власть и потоки в Картеле Сбулоа и Картеле Лос-Дкзетас.
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23.01.2021 12:16 Відповісти
интересно, за что свои же хотели "валить" незаменимого кадра, офигенного специалиста и новоиспеченного генерала?!
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23.01.2021 12:16 Відповісти
Предотвращено это когда взят исполнитель на исходной позиции,а пока что всего лишь выдумано.
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23.01.2021 12:17 Відповісти
спор двух хозяйствующих субъектов. Позорище
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23.01.2021 12:17 Відповісти
как вы твари уже зае..ли поубивайте уже всех друг друга народ только за ноль от ваc пользы круглый ноль, почему Мертвечук, Портнов, Кива, Бойко, Дубинский,Бондаренко и другие враги Украины на свободе почему нет обвинения?почему не закрыты антиукраинские каналы НАШ 112, NEWSONE, ZIK, STRANA UA, так как даже простому человеку можно найти факты измены, все есть уже публично они даже не скрывают искать долго ненадо только обьявить зачем нам такая импотентная и предательская СБУ ?к тому же СБУ которая покрывает врагов которые они не скрываются даже в Украине?СБУ про затримання Расюка: Попереджено вбивство співробітника спецслужби - Цензор.НЕТ 9203
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23.01.2021 12:18 Відповісти
ибо продажные грязные шлюхи и скоты
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23.01.2021 12:22 Відповісти
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9/100000834337338?hc_ref=ARQ3kj9BftxKcZceJIVefhSyhL-qZm9EH2DgQpxBh2GAF6UBRq0Nicj3F5u8DeqLXVY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDqu4lq3pRBtMR553EqGO5abWW08jeW46MA6P31GGVk8-**********************************************************************************************************************-bX7sQVK-WxnrE43x1ttcGobpdOIg0yQ2m2_Hp-Dh8BfwWIq6UizSEfPeptGmjejbnqoWsntR8z5-egvRseU3cz5y1qenkU1tF76x9LhtyuNgqsuJv86eEvoP2M4G3mWQMS39_RG35g0VAh_FnM&__tn__=CH-R Андрій Смолій https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3696334497070992&set=a.728397013864770&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDqu4lq3pRBtMR553EqGO5abWW08jeW46MA6P31GGVk8-**********************************************************************************************************************-bX7sQVK-WxnrE43x1ttcGobpdOIg0yQ2m2_Hp-Dh8BfwWIq6UizSEfPeptGmjejbnqoWsntR8z5-egvRseU3cz5y1qenkU1tF76x9LhtyuNgqsuJv86eEvoP2M4G3mWQMS39_RG35g0VAh_FnM&__tn__=H-R 3 ч.

https://www.facebook.com/hashtag/savegeekjournal?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqu4lq3pRBtMR553EqGO5abWW08jeW46MA6P31GGVk8-**********************************************************************************************************************-bX7sQVK-WxnrE43x1ttcGobpdOIg0yQ2m2_Hp-Dh8BfwWIq6UizSEfPeptGmjejbnqoWsntR8z5-egvRseU3cz5y1qenkU1tF76x9LhtyuNgqsuJv86eEvoP2M4G3mWQMS39_RG35g0VAh_FnM&__tn__=%2ANKH-R #SaveGeekJournal
Ось ще один яскравий приклад як працюють олігархічні ЗМІ та проросійській агітпроп.
Один з найпопулярніших серед україномовного сегменту Ютюб каналів https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDqu4lq3pRBtMR553EqGO5abWW08jeW46MA6P31GGVk8-**********************************************************************************************************************-bX7sQVK-WxnrE43x1ttcGobpdOIg0yQ2m2_Hp-Dh8BfwWIq6UizSEfPeptGmjejbnqoWsntR8z5-egvRseU3cz5y1qenkU1tF76x9LhtyuNgqsuJv86eEvoP2M4G3mWQMS39_RG35g0VAh_FnM&__tn__=KH-R Geek Journal - Новини кіно та серіалів фактично заблокований каналом Коломойського-Медведчука 1+1, відомим своєю поопагандою та проросійськими серіалами.
Заблокований за те що посмів в Україні розкритикувати РОСІЙСЬКОМОВНІ серіали, які продають до РФ та російські адаптації тих же серіалів. Заблокований за правду та реальну інформацію. Видно власники і менеджмент Г+Г вже не приховують свого істиного обличчя.
А тепер давайте ще раз скажемо правду: українське телебачення замість продукування дійсно УКРАЇНСЬКОГО контенту продукує або той же «русскій мір», або відверте малоросійство. Я вже мовчу про Мосійчук і всю «команду», яка роками лила бруд на догоду олігархам та проросійським силам.
Це не просто блокування чи видалення.
Це відверта атака на ПРАВДУ та УКРАЇНСЬКУ МОВУ! Це атака, яку здійснює телеканал 1+1, бо НЕ хоче чути правди і не хочу робити дійсно УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ.
Я прошу долучитись до флешмобу та максимально поширити!
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23.01.2021 12:26 Відповісти
арестованный "Расюк собирался передать деньги за убийство не много ни мало "правой руки" и друга председателя СБУ Ивана Баканова - начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, бывшего прокурора и чиновника, которому президент В. Зеленский спустя всего год службы в СБУ недавно https://censor.net/ru/resonance/3224880/turbounijenie_voinskih_zvaniyi_na_den_zaschitnika_ukrainy". Источник: https://censor.net/ru/r3243582
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23.01.2021 12:36 Відповісти
Як вони із зовнішнім загрозам будуть протидіяти, якщо б'ються самі із собою.
Один їздить із кортежами і охороною, як у бандюка з 90-х і мотивує це тим, що його постійно хочуть вбити. Простір гримить гіфкою
на пересування Зе із музикою з кінофільму про Сашка Білого. Воно і не дивно з огляду то, як діють ті самі, хто повинен "попередити і не допустити", тихо аби народ не шокувати.
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23.01.2021 12:18 Відповісти
у клоунов галюники
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23.01.2021 12:18 Відповісти
Кто ещё верит 95 кварталу?брехуны
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23.01.2021 12:20 Відповісти
Прошу показати афішу...Ну Ви зрозуміли,ту,жовтеньку з написом "бл...кий цирк"!
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23.01.2021 12:21 Відповісти
лживые скоты...
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23.01.2021 12:21 Відповісти
не поделили сферу деятельности- крышевание криминала
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23.01.2021 12:29 Відповісти
Якого ще кримінала?
Не поделили "кришування" країни.
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23.01.2021 13:26 Відповісти
Какие высокие отношения между сотрудниками в СБУ!!! Не спец служба, а клуб по шкурным интересам.
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23.01.2021 12:29 Відповісти
А Вас же попереджали!!!Цитували Гете,Шекспіра,навіть спробували "на пальцях пояснити,який це жах,треш угар,коли на чолі країни стає "клован"!!!Але ж вмовити було неможливо...
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23.01.2021 12:31 Відповісти
Сбу шнирі в олігархів,а не України,ніякої користі,сплошна корупція.
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23.01.2021 12:32 Відповісти
Очень жаль что предотвратили.
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23.01.2021 12:33 Відповісти
А что мешало закрыть полковника Расюка в его кабинете? Тихо и спокойно. Как в кино.
Или непосредственно перед самим покушением? Улик было бы выше крыши.
Нет же, показательно на улице и в грязи! Полковника - в грязь!
Это унизительно и для полковника и для сцецслужбы вообще. Значит, это была показательная акция устрашения для других.
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23.01.2021 12:36 Відповісти
Бедлам - это такая лондонская психушка была. СБУшка - это каноничный пример, как не надо организовывать спецслужбу с кротами и ватанами.
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23.01.2021 12:36 Відповісти
А какую группу представлял Расюк? И сколько там таких групп? Весь расклад бандформирования СБУ - в студию. Шоб все знали до чего довел страну Осел Оманский.
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23.01.2021 12:40 Відповісти
Якщо хотів грохнути коріша Баканова, то може він і не поганий мужик!
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23.01.2021 12:40 Відповісти
С другой стороны - какие деньги кому передать? Шо за бред? Он сам специалист по отстрелу. Захотел бы - уже давно валялся и сам лейтенант младшей Баканов.
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23.01.2021 12:43 Відповісти
СБУ про затримання Расюка: Попереджено вбивство співробітника спецслужби - Цензор.НЕТ 1740

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Успенский,_Александр_Иванович

тоже борец за счастье трудового народа..был..
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23.01.2021 12:45 Відповісти
На шмарклю похож!
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23.01.2021 13:34 Відповісти
точно, только танковый шлем одеть надо.
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23.01.2021 13:45 Відповісти
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23.01.2021 14:34 Відповісти
Та і той, який був в Буковелі, підійшов би.
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23.01.2021 19:33 Відповісти
вот и скажи,что реинкарнаций не бывает..
если мы сейчас охереваем тот слугонародства,то представляю,что они тогда творили..
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23.01.2021 14:37 Відповісти
что, делят корыто внутри конторы..!?
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23.01.2021 12:47 Відповісти
https://twitter.com/ZShlem
https://twitter.com/ZShlem @ZShlem

С похищения Цемаха до заказных убийств руководства - эволюция по-Зеленскому.
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23.01.2021 12:53 Відповісти
Цемаха не сбу похищала,у них кишка тонка
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23.01.2021 15:05 Відповісти
Але шкода, що ці бандюки не перестріляли один одного.
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23.01.2021 12:55 Відповісти
Хто їм вірить? СБУ повністю дискредитована
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23.01.2021 12:56 Відповісти
Коли я побачив так називаємого генерала СБУ з пузом нижче матні, я зрозумів в Україні НЕМАЄ безпеки. А служби їх очолюють ожирвші злодійкуваті суб'єкти які деребанять державу. Пора вже давно для офіцерів і генералів в Україні ввести вимоги до зовнішнього вигляду, фізичного стану, розумових здібностей, а особливо чесності, честі офіцера і відданості державі Україні а не власній кишені
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23.01.2021 12:57 Відповісти
Таки дійсно, через 100 років в нашу землю прийшли знову більшовики, але цього разу вже зелені. А більшевитська наволоч вміє довго утримувати владу...
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23.01.2021 13:02 Відповісти
Война за потоки на таможне.
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23.01.2021 13:34 Відповісти
Скоро вылезет с пресс-конференцией баканов и расскажет какой г(х)ерой наумов, как они берегут честь мундире, о хроической борьбе с коррупцией
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23.01.2021 13:41 Відповісти
наумов служит в сбу менее 2-х лет до этого был завхозом в генпрокуратуре(зам нач управления мат тех обеспечения) а потом директором предприятия в чернобыльской зоне. еврей, назначен по рекомендации президента, не так давно получил воинское звание бригадный генерал (за что??????) никогда не был на военной службе, не был и в АТО. что творится у нас? а баканов наверное уже генерал армии????
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23.01.2021 13:41 Відповісти
более подробнее о био героев разборок почитайте на сайте ОРД или просто погуглите. об этих героях бутусов и другие в свое время много писали.....
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23.01.2021 13:44 Відповісти
Сват-Наум поцЗеденского
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23.01.2021 17:57 Відповісти
опзж повним складом на волі на жаль вся украіна знае хто іхній господар а сбу не знае
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23.01.2021 14:18 Відповісти
Думається,що той кого тіпа хотіли вбити, це такий же есбеушник,ну приміром,з гімна куля...
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23.01.2021 14:46 Відповісти
Мечтаю, чтобы они все друг друга поубивали
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23.01.2021 15:27 Відповісти
Полковник Альфи не зміг організувати і т.д. Дилетант якийсь....
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23.01.2021 15:35 Відповісти
чем больше они друг-друга перебьют
тем легче дышать будет
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23.01.2021 17:56 Відповісти
При такому розкладі найвеличнішому про всяк випадок днюху треба провести десь в бункері
, бо може трапитися рикошет.
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23.01.2021 19:38 Відповісти
Украина есть огромный стадион, где схватились ультрас от Динамо Киев с Шахтер Донецк.
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24.01.2021 01:22 Відповісти
 
 