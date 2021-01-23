СБУ просит суд арестовать полковника "Альфы" Расюка на 2 месяца без права залога. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины просит Шевченковский райсуд Киева арестовать полковника "Альфы" Юрия Расюка, задержанного вчера по подозрению в планировании заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Прошу применить к подозреваемому Расюку Юрию Ивановичу... меру пресечения в виде ареста на 60 дней без указания суммы залога", - говорится в тексте ходатайства.

В ходатайстве упоминается, что Расюк предлагал потенциальному убийце Наумова 50 тыс. долларов США.

Документ утвержден прокурором Офиса генпрокурора Романом Витвицким.





Читайте также: СБУ о задержании Расюка: Предотвращено убийство сотрудника спецслужбы

Напомним, вчера стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.