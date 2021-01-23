Убийство Наумова готовилось долго, был разработан четкий план, - сотрудник Службы Булич

Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершение преступления. Выполнить "заказ" планировали несколько лиц.

На брифинге 23 января в Киеве начальник следственного управления ГСУ СБУ Анатолий Булич сообщил, что задержание одного из офицеров СБУ вызвало большой резонанс в обществе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уголовное производство не является какими-то разборками между сотрудниками СБУ, а является непосредственным предупреждением совершения тяжкого преступления. В деле не идёт речь о каком-то эфемерном перераспределении сфер влияния или финансовых потоков, как пишут в СМИ", - сказал он.

"Вчера, 22 января, СБУ провела резонансное задержание. Задержан сотрудник штаба антитеррористического центра при СБУ за подготовку убийства на заказ другого сотрудника СБУ - сотрудника главного управление внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова", - рассказал начальник следственного управления.

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По словам Булича, в настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения задержанному.

"Сбор данных проходил на протяжении длительного времени. Следователи СБУ установили, что имел место сговор нескольких лиц, ими был разработан четкий план совершения преступления, организатор для этого подыскивал исполнителя и предложил за выполнение указанного преступления $50 тысяч",- отметил Булич.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.