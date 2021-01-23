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Убийство Наумова готовилось долго, был разработан четкий план, - сотрудник Службы Булич

Убийство Наумова готовилось долго, был разработан четкий план, - сотрудник Службы Булич

Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершение преступления. Выполнить "заказ" планировали несколько лиц.

На брифинге 23 января в Киеве начальник следственного управления ГСУ СБУ Анатолий Булич сообщил, что задержание одного из офицеров СБУ вызвало большой резонанс в обществе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уголовное производство не является какими-то разборками между сотрудниками СБУ, а является непосредственным предупреждением совершения тяжкого преступления. В деле не идёт речь о каком-то эфемерном перераспределении сфер влияния или финансовых потоков, как пишут в СМИ", - сказал он.

"Вчера, 22 января, СБУ провела резонансное задержание. Задержан сотрудник штаба антитеррористического центра при СБУ за подготовку убийства на заказ другого сотрудника СБУ - сотрудника главного управление внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова", - рассказал начальник следственного управления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ просит суд арестовать полковника "Альфы" Расюка на 2 месяца без права залога. ДОКУМЕНТ

По словам Булича, в настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения задержанному.

"Сбор данных проходил на протяжении длительного времени. Следователи СБУ установили, что имел место сговор нескольких лиц, ими был разработан четкий план совершения преступления, организатор для этого подыскивал исполнителя и предложил за выполнение указанного преступления $50 тысяч",- отметил Булич.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Автор: 

заказное убийство (163) СБУ (19871) Расюк Юрий (13)


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Топ комментарии
+28
Там є і більш свіжі повідомлення
Убийство начуправления ВБ СБУ готовилось долго, был разработан четкий план, организатор подыскивал исполнителя, - сотрудник Службы Булич - Цензор.НЕТ 3326

Чекаємо на прес-конференцію
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23.01.2021 19:39
+28


Вбивство начальника управління ВБ СБУ готувалося довго, було розроблено чіткий план, організатор підшукував виконавця, - співробітник СБУ Буліч - Цензор.НЕТ 213
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23.01.2021 19:51
+27
Вбивство начальника управління ВБ СБУ готувалося довго, було розроблено чіткий план, організатор підшукував виконавця, - співробітник СБУ Буліч - Цензор.НЕТ 6083
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23.01.2021 20:08
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служба імпотентів, своє власне лайно вивалила на розсуд громадськості
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23.01.2021 20:44 Ответить
А чё они мистера ЗЕлупина на конференцию не позвали? Чувак всегда знает кто прав кто виноват.
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23.01.2021 20:50 Ответить
Сейчас эти хлопцы такую же муть придумают как при фейковом убийстве Бабченко, и паковании батальона "Торнадо" за остановку контрабанды.
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23.01.2021 20:52 Ответить
Одно гложет меня неразрешимое : тепловизор планировали задействовать или нет?
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23.01.2021 20:52 Ответить
Хтось там казав, що до влади прийшли делітанти і нічого не вміють. Виявилось, що це неправда. Бо купка малоросів із "95 кварталу", видаючи себе то за простяків, то за малоросів, то за совків, то за патріотів перетворили всі інстимтути влади в сміття, які вже нічого не зможуть робити, а тільки валити стіни і фундамент держави. Щоб почати це спасати зараз, то знадобиться не менше 5 років. Як вам не соромно вухасті шлунки 73%. Здали добровільно себе і своїх дітей відвертим ворогам і звичайно нас. Тепер беріть велику бандуру і сідайте на морозі і починайте плакатись за важку долю.
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23.01.2021 20:55 Ответить
Почему бы Богдана на допрос не вызвать?
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23.01.2021 20:59 Ответить
четкий план, четкие исполнители. Осталось озвучить четкий мотив.
Шо-то типа - "во имя превосходства белой раси")
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23.01.2021 21:08 Ответить
падаем всё ниже и ниже...
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23.01.2021 21:24 Ответить
Ярош о скандале в рядах СБУ: лучший выход для всего украинского народа - это отставка президента Украины и проведения досрочных выборов
https://replyua.net/people/145-dmitriy-yarosh.html Дмитрий Ярош пишет у себя в Facebook, с началом русско-украинской войны Служба безопасности Украины перестала быть филиалом российской «спецуры» и начала процесс активного становления, как украинская национальная спецслужба. Тысячи офицеров-патриотов начали жертвенную борьбу против российской агрессии, проводя сотни специальных операций по защите государственности и территориальной целостности нашего государства. Было много побед, были болезненные потери и поражения, довольно часто спецоперации проводились на уровне лучших спецслужб мира.
«Знаю об этом не со слов «кого-то», потому что порой украинские добровольцы были непосредственными участниками таких действий... И мне неоднократно приходилось «давать добро» и влиять на те или иные процессы, действуя с собратьями из СБУ», - написал Ярош. Он добавляет, конечно, в деятельности Службы было всегда много ошибок и недостатков. Так бывает, когда огромная специальная структура развивается и действует, а к тому же, в ее деятельность часто вмешивается политиканство. Но никогда не было сомнений в патриотизме и профессионализме руководства Службы. Дмитрий Ярош называет генералов Василия Грицака, Виталия Маликова и других офицеров своими братьями по оружию. По мнению Яроша, они достойно руководили Службой и могут честно смотреть в глаза украинцев. «Теперь же сердце кровью обливается, когда видишь, как «зеленая» власть превращает в пепел все, к чему прикасается. В том числе речь идет и о Службе безопасности Украины...», - возмутился нардеп. Он отмечает, последние события с https://replyua.net/blog/pavel-nuss/240205-nuss-eto-dichayshaya-novost-no-s-uverennostyu-mogu-skazat-chto-u-zelenskogo-sdelayut-vse-vozmozhnoe-chtoby-pokryt-pravdu.html криминальными «разборками» внутри Службы, с участием представителей различных «финансовых кланов», расставили все точки над «і».

Ярош отмечает, теперь всем стало понятно, что «странная» кадровая политика Зеленского и Баканова, когда на большинство высших должностей в СБУ назначались люди, которые не имели никакого отношения к войне за независимость, когда звание «бригадный генерал» давалось за «верноподаннечество» и умение «сбивать бабло», а не за заслуги перед Родиной или профессиональное и качественное управление подразделениями Службы. Все это было только началом попытки ликвидации СБУ как одного из важнейших факторов в защите государства во время войны за независимость. И это - непосредственная зона ответственности Владимира Зеленского. Дмитрий Ярош считает, что немедленно по факту «заказа убийства» одними офицерами СБУ других должно быть созвано экстренное заседание СНБО, проведено закрытое заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отправлен в отставку лейтенант Баканов.
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23.01.2021 21:31 Ответить
А чё тока начальника управління ВБ СБУ.
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23.01.2021 22:54 Ответить
Ну если бы еще про пол ляма баксов сказали , то хоть какое то доверие вызывало , а так сумма которую они за выходные легко пропьют и не заметят . У Осла как были идиоты в команде , так и остались , видать принципиально боится кого то умнее себя брать . По тому это ж не разборки директора базара со своим замом , а идет борьба за контролем черного нала в сотни лямов баксов и называть такие суммы идиоту понятно , что тупорылая подстава.
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23.01.2021 22:56 Ответить
Классика)))) о правителе судять по тем людям которых он к себе приближает....
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24.01.2021 15:15 Ответить
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - сделай сам.
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23.01.2021 23:29 Ответить
.

а у вас даже подловить тупицкого ( & Co в т.ч. вовка ) не то что плана, даже и мыслей не было
только про мелких "чертей" запрос про "узнать делать"

бестолковые бес
толочи
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24.01.2021 01:36 Ответить
Не смешите. Всего 50 тыс долл за такую величину СБУ? Или это подстава, или это спектакль для лохов плохой какой-то, или сумма на знааачительно бОльше
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24.01.2021 06:30 Ответить
СБУ надо сократить до контразведки и наружного наблюдения с ОТО... все силовые структуры - финансистов, медиков, ХОЗО, К, экономику и прочую шелупонь разогнать...
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24.01.2021 09:02 Ответить
Полковник Альфы не смог спланировать и провести операцию?
Расстрелять за тупость и подрыв боеспособности подразделения.
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24.01.2021 09:34 Ответить
😄👍
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24.01.2021 10:39 Ответить
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24.01.2021 15:41 Ответить
чем хвалитесь, дебилы? уже б говеные квартальные пасти позакрывали и молчали, недоноски баклановские!
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24.01.2021 10:05 Ответить
Там мало б відбутися вбивство - всі з одного боку та інші всі з іншого. І був би порядок!
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24.01.2021 10:17 Ответить
херь какая то .просто отвликают.нарид хочет хлеба и зрелищ ))
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24.01.2021 10:30 Ответить
Вдумайтесь!
Организовать убийство НАЧАЛЬНИКА управления внутренней безопасности СБУ(!!!) за сраных 50.000!
Блин 50 тысяч, оскорбительно, вы не находите? Даже, если бы его похитили, то родственники бы больше заплатили😂
Не удивительно, что не нашли профессионала. А всё наша украинская жадность
Ну, до раши, конечно, далеко, там трусы Новичком смазывали, ёпт.
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24.01.2021 10:48 Ответить
классное сбу, ничего не могут, только крышевать, даже сделать так,что бы все было шито-крыто не могут. как же этот полковник другие операции готовил?
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24.01.2021 11:23 Ответить
Бей гадов!
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24.01.2021 11:30 Ответить
разборки клани еврейські перебирають повноваження як проти антоненка немае фактів будуть старі сталінсткі методи
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24.01.2021 11:32 Ответить
фейк
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24.01.2021 11:41 Ответить
При Порошенко такого не было. ****, иди на зей.
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24.01.2021 11:41 Ответить
"Крыши" украинского бизнеса "съехали" и сошлись в клинче. Вспоминаются "12 стульев", где концессия в составе Ипполита (Киса) и Остапа,которые яростно соперничали с отцом Федором в поисках клада.
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24.01.2021 11:54 Ответить
Це якийсь поганий анекдот. Полковник СБУ.....із групою виконавців.....довго і ретельно розробляли план замаху.....за $50 тисяч. І однаково попались!!! Якась дитяча гра, за дитячі суми. За мізерну ціну = мізерний результат.
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24.01.2021 11:57 Ответить
У справі не йдеться про якийсь ефемерний перерозподіл сфер впливу або фінансових потоків

Угу ... Дівчину не поділили ...
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24.01.2021 12:25 Ответить
Анонсирована гэбэшная Санта Барбара. Серия № 2 уже анонсирована от Нескоромного. Триллер у клованов будет веселым.
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24.01.2021 12:26 Ответить
Почему эфемерное. Вполне конкретное перераспределение потоков. Или нужен фильм,как про Путлера?
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24.01.2021 12:36 Ответить
"В деле не идёт речь о каком-то эфемерном перераспределении сфер влияния или финансовых потоков..." Тогда какой мотив, личного характера или служебный конфликт, или по заказу, или работа на спецслужбы других стран, если не деньги и контроль потоков, то что стало мотивом? Коррупция это прямой контроль извне, коррумпированная СБУ это дыра в безопасности страны а не ее щит.
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24.01.2021 13:02 Ответить
горджусь нашим ФСБ(у)! Вони настільки готові захищати інтереси України, що аж можуть дійти до вбивства один одного! МОЛОДЦІ!!!!
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24.01.2021 13:22 Ответить
Ждем Нескоромного и его мнение по поводу четко спланированного плана.
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24.01.2021 14:05 Ответить
Вбивство Наумова готувалося довго, було розроблено чіткий план, - співробітник СБУ Буліч - Цензор.НЕТ 4528
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24.01.2021 15:28 Ответить
Куплю ведро креветок и налью в погребе ведро вина .Ну а если все получиться у обоих тогда шампанское и салюты.
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24.01.2021 15:46 Ответить
За Байдена!
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24.01.2021 19:00 Ответить
Не радуют эти брифинги и результаты задержаний! Это так стыдно, так стыдно , что СБУ превратилось в ОПГ. И всесто того чтобы бороться с преступлениями и контрабандой и коррупцией успешно возглавила все эти дела. Нечем гордиться и хвастаться. Позор просто. Плакать хочется от таких успехов. Жалко Украину. Сумно.
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24.01.2021 15:42 Ответить
СБУ в ОПГ превратилось почти два года назад , когда Бакану даже не имеющему военной кафедры присваивают офицерское звание , а завхозу прокуратуры бригадного генерала .Закон стоит нарушить всего лишь раз , а дальше это все растет как снежный ком.
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24.01.2021 15:50 Ответить
Шняга какай то , Станиславский бы сказал , не Верю
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24.01.2021 15:47 Ответить
А що із "луцьким терористом", який вперше в світовій історії змусив президента Зеленського щось там відсмоктати в прямому ефірі півроку тому?
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24.01.2021 16:06 Ответить
далі заслужєнага артіста
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28.01.2021 22:40 Ответить
А помните ,как покушались на Антонину Геращенко
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24.01.2021 15:51 Ответить
ЯКА ГАНЬБА!!!! ЦЕ Ж ТРЕБА ТАК ГЛИБОКО З ГОЛОВОЮ У ГІВНО ВЛІЗТИ. ЗЕЛЕНСЬКОМУ ТРЕБА ГНАТИ ВЗАШИЙ СВОЇХ ДРУГАНОВ, ТА Й САМОМУ ЗІ СВОЄЮ ОБІСРАНОЮ КОМАНДОЮ ВАЛИТИ. ЯКБИ ПРЕЗИДЕНТОМ БУВ ІГОР СМЕШКО Ф- ТО ПЕРШЕ ЩОБ ВІН ЗРОБИВ, НАЛАГОДИВ БИ РОБОТУ СПЕЦСЛУЖБ, ЯКІ Є ЗАПОРУКОЮ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ, А НЕ ТАКОЇ ГАНЬБИ, ЯК ЗАРАЗ.
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24.01.2021 16:00 Ответить
Смешко хай спочатку розбереться із своїм заступником Сацюком, який отруїв Ющенка. Та і сам Смешко дивно виглядає в тій історії.
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24.01.2021 16:04 Ответить
Полковник СБУ нібито хотів вбити Наумова - бригадного генерала СБУ лейтенанта Баканова. І розслідує все це третій офіцер СБУ під керівництвом Баканова. Круто придумано. Берія відпочиває. Хто ж сумнівається в обєктивності розслідування?
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24.01.2021 16:00 Ответить
У нас даже районные менты когда заказуху раскручивают , по тихому берут киллера перевербовывают , потом инсценируют убийство и когда идет расчет за выполненную работу берут тепленькими всех . А тут поймали полкана с 50 штуками и вешают на него убийство .То есть по логике получается , что уровень СБУ у нас теперь недотягивает до уровня оперов из райотдела .
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24.01.2021 16:12 Ответить
маладцы, абасрались на весь мир, хвала избирателям за бесценных рукойвадителей
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24.01.2021 16:30 Ответить
операция (Багратион) готовилась год и на тебе-надо всего пару часов шо вы лепите
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24.01.2021 17:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=voABRMEaF1Y ТЕРМІНОВО! ПОЛКОВНИК СБУ ВТІК З УКРАЇНИ ТА БУДЕ ЗЛИВАТИ ОПГ ЗЕЛЕНСКОГО КОМПРОМАТОМ.
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24.01.2021 18:03 Ответить
В СБУ планувати вбивство Наумова почали раніше ніж "вбивство" журналіста Бабченко. Алеж Бабченко вже і гроші отримав, а Наумова ще не разу не вбили.
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24.01.2021 19:48 Ответить
Завтра - друга (точніше: чергова) серія скандалу. Впевнений, що завтра Нескоромний дасть безліч матеріалу, принаймі, для роздумів. І впевнений на всі 100%, що в ОПг вже мріють про те, щоб Нескоромного трясця взяла.
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24.01.2021 19:50 Ответить
Убийство Наумова готовилось долго...

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Настолько долго, что Наумов из лейтенанта дослужился до генерала.
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24.01.2021 22:17 Ответить
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