Убийство Наумова готовилось долго, был разработан четкий план, - сотрудник Службы Булич
Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершение преступления. Выполнить "заказ" планировали несколько лиц.
На брифинге 23 января в Киеве начальник следственного управления ГСУ СБУ Анатолий Булич сообщил, что задержание одного из офицеров СБУ вызвало большой резонанс в обществе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Уголовное производство не является какими-то разборками между сотрудниками СБУ, а является непосредственным предупреждением совершения тяжкого преступления. В деле не идёт речь о каком-то эфемерном перераспределении сфер влияния или финансовых потоков, как пишут в СМИ", - сказал он.
"Вчера, 22 января, СБУ провела резонансное задержание. Задержан сотрудник штаба антитеррористического центра при СБУ за подготовку убийства на заказ другого сотрудника СБУ - сотрудника главного управление внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова", - рассказал начальник следственного управления.
По словам Булича, в настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения задержанному.
"Сбор данных проходил на протяжении длительного времени. Следователи СБУ установили, что имел место сговор нескольких лиц, ими был разработан четкий план совершения преступления, организатор для этого подыскивал исполнителя и предложил за выполнение указанного преступления $50 тысяч",- отметил Булич.
Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.
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Шо-то типа - "во имя превосходства белой раси")
https://replyua.net/people/145-dmitriy-yarosh.html Дмитрий Ярош пишет у себя в Facebook, с началом русско-украинской войны Служба безопасности Украины перестала быть филиалом российской «спецуры» и начала процесс активного становления, как украинская национальная спецслужба. Тысячи офицеров-патриотов начали жертвенную борьбу против российской агрессии, проводя сотни специальных операций по защите государственности и территориальной целостности нашего государства. Было много побед, были болезненные потери и поражения, довольно часто спецоперации проводились на уровне лучших спецслужб мира.
«Знаю об этом не со слов «кого-то», потому что порой украинские добровольцы были непосредственными участниками таких действий... И мне неоднократно приходилось «давать добро» и влиять на те или иные процессы, действуя с собратьями из СБУ», - написал Ярош. Он добавляет, конечно, в деятельности Службы было всегда много ошибок и недостатков. Так бывает, когда огромная специальная структура развивается и действует, а к тому же, в ее деятельность часто вмешивается политиканство. Но никогда не было сомнений в патриотизме и профессионализме руководства Службы. Дмитрий Ярош называет генералов Василия Грицака, Виталия Маликова и других офицеров своими братьями по оружию. По мнению Яроша, они достойно руководили Службой и могут честно смотреть в глаза украинцев. «Теперь же сердце кровью обливается, когда видишь, как «зеленая» власть превращает в пепел все, к чему прикасается. В том числе речь идет и о Службе безопасности Украины...», - возмутился нардеп. Он отмечает, последние события с https://replyua.net/blog/pavel-nuss/240205-nuss-eto-dichayshaya-novost-no-s-uverennostyu-mogu-skazat-chto-u-zelenskogo-sdelayut-vse-vozmozhnoe-chtoby-pokryt-pravdu.html криминальными «разборками» внутри Службы, с участием представителей различных «финансовых кланов», расставили все точки над «і».
Ярош отмечает, теперь всем стало понятно, что «странная» кадровая политика Зеленского и Баканова, когда на большинство высших должностей в СБУ назначались люди, которые не имели никакого отношения к войне за независимость, когда звание «бригадный генерал» давалось за «верноподаннечество» и умение «сбивать бабло», а не за заслуги перед Родиной или профессиональное и качественное управление подразделениями Службы. Все это было только началом попытки ликвидации СБУ как одного из важнейших факторов в защите государства во время войны за независимость. И это - непосредственная зона ответственности Владимира Зеленского. Дмитрий Ярош считает, что немедленно по факту «заказа убийства» одними офицерами СБУ других должно быть созвано экстренное заседание СНБО, проведено закрытое заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отправлен в отставку лейтенант Баканов.
а у вас даже подловить тупицкого ( & Co в т.ч. вовка ) не то что плана, даже и мыслей не было
только про мелких "чертей" запрос про "узнать делать"
бестолковые бес
толочи
Расстрелять за тупость и подрыв боеспособности подразделения.
Организовать убийство НАЧАЛЬНИКА управления внутренней безопасности СБУ(!!!) за сраных 50.000!
Блин 50 тысяч, оскорбительно, вы не находите? Даже, если бы его похитили, то родственники бы больше заплатили😂
Не удивительно, что не нашли профессионала. А всё наша украинская жадность
Ну, до раши, конечно, далеко, там трусы Новичком смазывали, ёпт.
Угу ... Дівчину не поділили ...
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Настолько долго, что Наумов из лейтенанта дослужился до генерала.