Вбивство Наумова готувалося довго, було розроблено чіткий план, - співробітник СБУ Буліч

Організатор убивства начальника управління внутрішньої безпеки СБУ запропонував $50 тисяч за вчинення злочину. Виконати "замовлення" планували кілька осіб.

На брифінгу 23 січня в Києві начальник слідчого управління ГСУ СБУ Анатолій Буліч повідомив, що затримання одного з офіцерів СБУ викликало великий резонанс у суспільстві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кримінальне провадження не є якимись розбірками між співробітниками СБУ, а є безпосереднім запобіганням вчиненню тяжкого злочину. У справі не йдеться про якийсь ефемерний перерозподіл сфер впливу або фінансових потоків, як пишуть у ЗМІ", - сказав він.

"Вчора, 22 січня, СБУ провела резонансне затримання. Затримано співробітника штабу антитерористичного центру при СБУ за підготовку вбивства на замовлення іншого співробітника СБУ - співробітника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова", - розповів начальник слідчого управління.

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За словами Буліча, наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу затриманому.

"Збір даних відбувався упродовж тривалого часу. Слідчі СБУ встановили, що мала місце змова кількох осіб. Ними був розроблений чіткий план скоєння злочину. Організатор для цього підшукував виконавця і запропонував за виконання зазначеного злочину $50 тисяч", - зазначив Буліч.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.