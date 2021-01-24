На акциях в Беларуси задержали более 130 человек, - правозащитники

В разных городах Беларуси 23 января прошли акции "Цепи солидарности".

По данным правозащитного центра "Вясна", в Минске задержали не менее 131 человека, передает Цензор.НЕТ. Также задержания проходили в Молодечно, Бресте и Гродно.

Напомним, 23 января в Беларуси возобновились акции протеста против режима захватившего власть "президента" Александра Лукашенко. В Минске и других городах страны люди вышли на "акции солидарности" и марши.

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