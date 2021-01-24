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На акциях в Беларуси задержали более 130 человек, - правозащитники
В разных городах Беларуси 23 января прошли акции "Цепи солидарности".
По данным правозащитного центра "Вясна", в Минске задержали не менее 131 человека, передает Цензор.НЕТ. Также задержания проходили в Молодечно, Бресте и Гродно.
Напомним, 23 января в Беларуси возобновились акции протеста против режима захватившего власть "президента" Александра Лукашенко. В Минске и других городах страны люди вышли на "акции солидарности" и марши.
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В Беларуси народ протестует не за неё, а против усатого.
Якщо обрали негідника, значить недостатньо працювали над створенням гідної кандидатури.
Тому й "не пощастило" нам ще в 2014-му, коли обрали брехуна, баригу, колаборанта і корупціонера. Який до того ж у 2018-му зробив президентом Блазня.
1. розм. Те саме, що вітрогі́н 1; жевжик (у 1 знач.). Колись Юпитер ненароком З Олимпа глянув і на нас; І кинув в Карфагену оком, Аж там троянський мартопляс… (Котл., І, 1952, 79).
2. заст. Фокусник, акробат, блазень.
(Академічний тлумачний словник української мови) Твій "нік" за тебе все сказав...
@newkc14
В расследовательской группе Bellingcat считают очень вероятным убийство Навального с помощью отравления.
Глава Bellingcat Христо Грозев уверен, что в Кремле смотрят на реакцию народа на арест Навального и по результатам будут принимать решение о его дальнейшей судьбе
@newkc14
А вот новость из Москвы.
"Россия построит 30 ядерных торпед «Статус-6» способных устроить глобальный Армагеддон. Мощность торпед достаточна для того, чтобы полностью уничтожить планету, сместив её орбиту или затронув ядро"
Шизонутая крыса в бункере угрожает уничтожить землю
Главный советский борцун за мир, академик Сахаров, отец водородной бомбы, также является автором идеи, как водородные бомбы заложить в океаны, во впадины, где проходят разломы земной коры, причем так умело, чтобы волна цунами от взрыва смыла нафиг всю Америку и всю Европу.
Долго носился академик Сахаров, главный друг мира, с этой идеей, причем когда глав-людоеду Берия о ней доложили, то даже Берия офонарел, что понятно: не всякий человек додумается, как разом смыть столько миллионов мирных граждан.
- Ну, от дивись - у Грузії була «революція троянд» - там червона троянда стала символом перемін. В Україні, спочатку, була «помаранчева революція» - по кольору прапора партії реформістів… Потім була «революція гідності»… Через п»ять років, зусиллями «втомлених від реформ», сталася безкровна «революція зеленого лайна»…
- А в Білорусі теж «кольорова революція»?...
- Аякже!... «Революція рожевих поні у квіточку»… (Варіант - «революція жіночих прокладок» …).А в Росії проголосили останній варіант "білоруської революції - "революція вихідного дня"...
Хоть в суде в Гааге, хоть в каком ином, но придется.
У преступлений против человечества нет срока давности, так что и с того света достанут.
В Беларуси демократия ограничена, но преступления против человечества и близко нет. Силовики Румынии, по приказу Чаушеску, расстреляли с автоматов более 50 тыс. граждан Румынии. В Беларуси только несколько человек погибло. Причем нет оснований считать, что они убиты по приказу Лукашенко. Кроме того нет данных, что они убиты боевым оружием.
Наверняка есть признанное международными нормами, что при разгоне демонстраций допустимыми для этого средствами, может быть какой-то процент несчастных случаев со смертью.