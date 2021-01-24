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Новости Революция в Беларуси
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На акциях в Беларуси задержали более 130 человек, - правозащитники

На акциях в Беларуси задержали более 130 человек, - правозащитники

В разных городах Беларуси 23 января прошли акции "Цепи солидарности".

По данным правозащитного центра "Вясна", в Минске задержали не менее 131 человека, передает Цензор.НЕТ. Также задержания проходили в Молодечно, Бресте и Гродно.

Напомним, 23 января в Беларуси возобновились акции протеста против режима захватившего власть "президента" Александра Лукашенко. В Минске и других городах страны люди вышли на "акции солидарности" и марши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси приговорили к 2 годам колонии 18-летнюю девушку, которая расписала щиты военных во время протестов

Автор: 

Беларусь (7888) задержание (6674) правозащитники (678)


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Топ комментарии
+8
А толку, если она окажется на нарах в Минске?
В Беларуси народ протестует не за неё, а против усатого.
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24.01.2021 03:12
+7
На акциях в Беларуси задержали более 130 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8475
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24.01.2021 03:12
+4
А Тихановской в Литве тепло и комфортно.
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24.01.2021 02:29
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+130 изнасилованных ... молодцы ... дальше давайте себя задерживать ... ладошки теперь будут потные
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24.01.2021 02:12 Ответить
Якби ти був українцем "Біленком" - ти-б, зрозумів... А "манкурт" "Беленко"- "хохол", тому цього не зрозуміє ніколи...
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24.01.2021 03:53 Ответить
пазор!!!пазор!!!пазор!!!пазор!!!пазор!!!пазор!!!пазор!!!пазор!!!
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24.01.2021 08:49 Ответить
А Тихановской в Литве тепло и комфортно.
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24.01.2021 02:29 Ответить
А толку, если она окажется на нарах в Минске?
В Беларуси народ протестует не за неё, а против усатого.
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24.01.2021 03:12 Ответить
Её просто жаль - она реально выиграла выборы.
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24.01.2021 03:13 Ответить
От тільки чи повезло б, Білорусі, якби вона не тільки "виграла вибори", але і реально прийшла до влади?... Блазень, он, владу отримав - чи "повезло" при цьому, Україні?...
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24.01.2021 03:45 Ответить
Що значить: "пощастило" / "не пощастило"?
Якщо обрали негідника, значить недостатньо працювали над створенням гідної кандидатури.
Тому й "не пощастило" нам ще в 2014-му, коли обрали брехуна, баригу, колаборанта і корупціонера. Який до того ж у 2018-му зробив президентом Блазня.
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24.01.2021 20:00 Ответить
МАРТОПЛЯ́С, а, ч.
1. розм. Те саме, що вітрогі́н 1; жевжик (у 1 знач.). Колись Юпитер ненароком З Олимпа глянув і на нас; І кинув в Карфагену оком, Аж там троянський мартопляс… (Котл., І, 1952, 79).
2. заст. Фокусник, акробат, блазень.
(Академічний тлумачний словник української мови) Твій "нік" за тебе все сказав...
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24.01.2021 20:09 Ответить
За убитых, запытанных до смерти беларусов, ответить придется в суде, хоть в Гааге, хоть в каком ином. У преступлений прочив человечества нет срока давности.
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24.01.2021 07:50 Ответить
На акциях в Беларуси задержали более 130 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8475
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24.01.2021 03:12 Ответить
Всьо, білоруси здулись. Перечекайте хоооди, а весною з новою силою пов вихідних на 2 год. виходити на марші. Можна провести ше марш учнів, марш студентів, марш категоричних противників, марш за дружбу з ******, марш пох чий Крим.
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24.01.2021 03:32 Ответить
Перечекайте холоди.
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24.01.2021 03:33 Ответить
Ти з 2014-го скільки маршів провів?
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24.01.2021 20:02 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
В расследовательской группе Bellingcat считают очень вероятным убийство Навального с помощью отравления.

Глава Bellingcat Христо Грозев уверен, что в Кремле смотрят на реакцию народа на арест Навального и по результатам будут принимать решение о его дальнейшей судьбе
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24.01.2021 03:42 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
А вот новость из Москвы.

"Россия построит 30 ядерных торпед «Статус-6» способных устроить глобальный Армагеддон. Мощность торпед достаточна для того, чтобы полностью уничтожить планету, сместив её орбиту или затронув ядро"

Шизонутая крыса в бункере угрожает уничтожить землю
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24.01.2021 03:46 Ответить
"Мощность торпед достаточна для того, чтобы полностью уничтожить планету, сместив её орбиту или затронув ядро"

Главный советский борцун за мир, академик Сахаров, отец водородной бомбы, также является автором идеи, как водородные бомбы заложить в океаны, во впадины, где проходят разломы земной коры, причем так умело, чтобы волна цунами от взрыва смыла нафиг всю Америку и всю Европу.
Долго носился академик Сахаров, главный друг мира, с этой идеей, причем когда глав-людоеду Берия о ней доложили, то даже Берия офонарел, что понятно: не всякий человек додумается, как разом смыть столько миллионов мирных граждан.
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24.01.2021 07:55 Ответить
Пужалки для Запада.
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24.01.2021 08:04 Ответить
Так чого ж ти до "не людей" лізеш? Живи собі, і надувай щоки, в "асазнании величия"... А до нас не лізь, "прасветитель"...
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24.01.2021 04:03 Ответить
Пашуня, а не пошел бы ты нахер, типа "людь" ( с учетом, что мы украинцы - нелюди). Ты мразь лаптеногая, мы у вас АРК не отжимали, акцию прикрытия по отжиму Крыма на территории Донецкой и Луганской областей не устраивали. Оружие в Чечню не поставляли. Закрой свой хохотальник недолік.
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24.01.2021 06:53 Ответить
- А що таке «кольорові революції?
- Ну, от дивись - у Грузії була «революція троянд» - там червона троянда стала символом перемін. В Україні, спочатку, була «помаранчева революція» - по кольору прапора партії реформістів… Потім була «революція гідності»… Через п»ять років, зусиллями «втомлених від реформ», сталася безкровна «революція зеленого лайна»…
- А в Білорусі теж «кольорова революція»?...
- Аякже!... «Революція рожевих поні у квіточку»… (Варіант - «революція жіночих прокладок» …).А в Росії проголосили останній варіант "білоруської революції - "революція вихідного дня"...
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24.01.2021 04:01 Ответить
Про шоколадну революцію лайна забув згадати. І речників цієї революції - Кононенка, Грановського, Свинарчука-Гладковського, Розенблата, Райніна, Дейдея і Голубова.
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24.01.2021 20:04 Ответить
На акциях в Беларуси задержали более 130 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 4264
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24.01.2021 07:32 Ответить
Кожен має право проводити вільний час за власним розсудом. Я свій на обговорення шоу не витрачаю.
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24.01.2021 07:40 Ответить
На школоту, в Москве (и прочих регионах) повязанную на митингах "за Леху" - "пiх*й"(С), а вот за убитых и замученных до смерти беларусов, выходивших по осени "за Тихановскую" - в суде ответить придется виновникам в преступлениях прочив человечества.
Хоть в суде в Гааге, хоть в каком ином, но придется.
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24.01.2021 07:48 Ответить
Хто судити буде? Будівельники північного потоку 2?
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24.01.2021 07:50 Ответить
Они не одни, и они не вечны.
У преступлений против человечества нет срока давности, так что и с того света достанут.
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24.01.2021 07:52 Ответить
задержали - да и мать его так... вы скажите, что в Украине с тарифами? нахера мне какие-то расия и белорусия?
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24.01.2021 12:18 Ответить
Беларусам надоел уже постаревший Лукашенко. Насмотревшись 95 квартала, беларусы захотели себе кого угодно, но молодого. Точно так же как украинцы. По приколу.
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24.01.2021 12:52 Ответить
Кто-то говорит о неотвратимой Гааге для Лукашенко за преступления против человечества.
В Беларуси демократия ограничена, но преступления против человечества и близко нет. Силовики Румынии, по приказу Чаушеску, расстреляли с автоматов более 50 тыс. граждан Румынии. В Беларуси только несколько человек погибло. Причем нет оснований считать, что они убиты по приказу Лукашенко. Кроме того нет данных, что они убиты боевым оружием.
Наверняка есть признанное международными нормами, что при разгоне демонстраций допустимыми для этого средствами, может быть какой-то процент несчастных случаев со смертью.
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24.01.2021 13:08 Ответить
 
 