На акціях у Білорусі затримали понад 130 осіб, - правозахисники

У різних містах Білорусі 23 січня відбулися акції "Ланцюги солідарності".

За даними правозахисного центру "Вясна", в Мінську затримали щонайменше 131 особу, передає Цензор.НЕТ. Також затримання відбулися в Молодечно, Бресті та Гродно.

Нагадаємо, 23 січня в Білорусі поновилися акції протесту проти режиму "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу. У Мінську та інших містах країни люди вийшли на "акції солідарності" і марші.

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