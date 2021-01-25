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Новости
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У Навального анонсировали новые протесты по всей России на 31 января

У Навального анонсировали новые протесты по всей России на 31 января

Соратники Алексея Навального планируют новые протестные акции по всей России на 31 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова в твиттере.

"31 января, 12:00. Все города России. За свободу для Навального. За свободу для всех. За справедливость", - написал он.

Подробности Волков пообещал сообщить позднее.

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Как сообщалось, 23 января в России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали 3 181 человека.

У Навального анонсировали новые протесты по всей России на 31 января 01

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Топ комментарии
+6
уря...берем попкорн занимаем лучшие места...касапы будут 3.14дить касапов...
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25.01.2021 14:37
+3
Нажаль, так, не смішно. Вже нікому й не цікаво
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25.01.2021 14:46
+2
раз в неделю походить поводить хороводы, покидать снежками и отгрезти люлей от ментов. Да, умом раисю не понять
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25.01.2021 14:41
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акции за не бутербродного
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25.01.2021 14:36 Ответить
Сподываэмося, що з 10000 мокшыв виставлять в бык Кремля голу дупыту.
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25.01.2021 15:31 Ответить
Снова на коленях, как обычно
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25.01.2021 14:36 Ответить
уря...берем попкорн занимаем лучшие места...касапы будут 3.14дить касапов...
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25.01.2021 14:37 Ответить
Так больно как в Нидерландах и Израиле там бить не будут.
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25.01.2021 15:51 Ответить
у него буерброд неправильный - надо крымом на язык
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25.01.2021 14:37 Ответить
Любопытно, вышли ли за Навального в Омске, откуда отец русской демократии сбежал на спасительный Запад, обзывая омских врачей убийцами.
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25.01.2021 14:38 Ответить
Чекаємо: кум ставить на Беркут, я на відважних молодих чеченських боксерів. Інші варіанти там програшні.))
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25.01.2021 14:41 Ответить
раз в неделю походить поводить хороводы, покидать снежками и отгрезти люлей от ментов. Да, умом раисю не понять
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25.01.2021 14:41 Ответить
Так у сябрів таке саме. Вже ходять пів року Це вже навіть не смішно...
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25.01.2021 14:45 Ответить
Нажаль, так, не смішно. Вже нікому й не цікаво
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25.01.2021 14:46 Ответить
Ну Шо сказати про кацапів? Вони самі про себе кажуть... Достатньо почитати шо вони на плакатах пишуть. Шо не налівать і шо вони живуть на складє грязі... Всі й так занють...
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25.01.2021 14:43 Ответить
Это не протесты, это селфи-пати с омоном.
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25.01.2021 14:49 Ответить
Зі сміхом спостерігаю за тим що відбувається у наших ;вялікіх; сусідів. Шість років вони насміхалися над Майданом і називали українців ;кастрюлєґаловиє;, а тепер бігають з туалетними йоршиками. Особливоъ уваги потребує той факт що на всю Москву виявився всього один чоловік, та й той- чеченець. Ну і знаючи що Навальний- російський неонацист, імперець, пригадуючи що казала про нього одна з видатних росіянок Валерія Новодворская, підло убита московськими лікарями за вказівкою Кремля, скажу майже словами того ж Навального: Навальний- не бутерброд, щоб то випускати його, то саджати.
У Навального анонсировали новые протесты по всей России на 31 января - Цензор.НЕТ 4092
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25.01.2021 14:52 Ответить
день мазохизма имени пуцина..
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25.01.2021 14:52 Ответить
У Навального анонсировали новые протесты по всей России на 31 января - Цензор.НЕТ 3405
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25.01.2021 14:53 Ответить
премию то силовикам выплачивают за напряг ?
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25.01.2021 16:15 Ответить
Что перенесли на 30-е? Я вчера рассылал по группам вот этоУ Навального анонсували нові протести по всій Росії на 31 січня - Цензор.НЕТ 5019
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25.01.2021 16:44 Ответить
Революция выходного дня
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25.01.2021 16:55 Ответить
 
 