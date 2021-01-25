У Навального анонсировали новые протесты по всей России на 31 января

Соратники Алексея Навального планируют новые протестные акции по всей России на 31 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова в твиттере.

"31 января, 12:00. Все города России. За свободу для Навального. За свободу для всех. За справедливость", - написал он.

Подробности Волков пообещал сообщить позднее.

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Как сообщалось, 23 января в России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали 3 181 человека.