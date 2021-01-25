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Новини
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У Навального анонсували нові протести по всій Росії на 31 січня

У Навального анонсували нові протести по всій Росії на 31 січня

Соратники Олексія Навального планують нові протестні акції по всій Росії на 31 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на керівника мережі регіональних штабів Олексія Навального Леоніда Волкова в твіттері.

"31 січня, 12.00. Всі міста Росії. За свободу для Навального. За свободу для всіх. За справедливість", - написав він.

Подробиці Волков пообіцяв повідомити пізніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незважаючи на неоднозначність постаті Навального в його ставленні до окупації Криму, кожен має право на мирний протест, - Ткаченко

Як повідомлялося, 23 січня в Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 особу.

У Навального анонсували нові протести по всій Росії на 31 січня 01

Автор: 

акція (1454) росія (65010) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+6
уря...берем попкорн занимаем лучшие места...касапы будут 3.14дить касапов...
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25.01.2021 14:37
+3
Нажаль, так, не смішно. Вже нікому й не цікаво
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25.01.2021 14:46
+2
раз в неделю походить поводить хороводы, покидать снежками и отгрезти люлей от ментов. Да, умом раисю не понять
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25.01.2021 14:41
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акции за не бутербродного
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25.01.2021 14:36 Відповісти
Сподываэмося, що з 10000 мокшыв виставлять в бык Кремля голу дупыту.
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25.01.2021 15:31 Відповісти
Снова на коленях, как обычно
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25.01.2021 14:36 Відповісти
уря...берем попкорн занимаем лучшие места...касапы будут 3.14дить касапов...
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25.01.2021 14:37 Відповісти
Так больно как в Нидерландах и Израиле там бить не будут.
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25.01.2021 15:51 Відповісти
у него буерброд неправильный - надо крымом на язык
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25.01.2021 14:37 Відповісти
Любопытно, вышли ли за Навального в Омске, откуда отец русской демократии сбежал на спасительный Запад, обзывая омских врачей убийцами.
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25.01.2021 14:38 Відповісти
Чекаємо: кум ставить на Беркут, я на відважних молодих чеченських боксерів. Інші варіанти там програшні.))
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25.01.2021 14:41 Відповісти
раз в неделю походить поводить хороводы, покидать снежками и отгрезти люлей от ментов. Да, умом раисю не понять
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25.01.2021 14:41 Відповісти
Так у сябрів таке саме. Вже ходять пів року Це вже навіть не смішно...
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25.01.2021 14:45 Відповісти
Нажаль, так, не смішно. Вже нікому й не цікаво
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25.01.2021 14:46 Відповісти
Ну Шо сказати про кацапів? Вони самі про себе кажуть... Достатньо почитати шо вони на плакатах пишуть. Шо не налівать і шо вони живуть на складє грязі... Всі й так занють...
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25.01.2021 14:43 Відповісти
Это не протесты, это селфи-пати с омоном.
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25.01.2021 14:49 Відповісти
Зі сміхом спостерігаю за тим що відбувається у наших ;вялікіх; сусідів. Шість років вони насміхалися над Майданом і називали українців ;кастрюлєґаловиє;, а тепер бігають з туалетними йоршиками. Особливоъ уваги потребує той факт що на всю Москву виявився всього один чоловік, та й той- чеченець. Ну і знаючи що Навальний- російський неонацист, імперець, пригадуючи що казала про нього одна з видатних росіянок Валерія Новодворская, підло убита московськими лікарями за вказівкою Кремля, скажу майже словами того ж Навального: Навальний- не бутерброд, щоб то випускати його, то саджати.
У Навального анонсировали новые протесты по всей России на 31 января - Цензор.НЕТ 4092
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25.01.2021 14:52 Відповісти
день мазохизма имени пуцина..
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25.01.2021 14:52 Відповісти
У Навального анонсировали новые протесты по всей России на 31 января - Цензор.НЕТ 3405
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25.01.2021 14:53 Відповісти
премию то силовикам выплачивают за напряг ?
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25.01.2021 16:15 Відповісти
Что перенесли на 30-е? Я вчера рассылал по группам вот этоУ Навального анонсували нові протести по всій Росії на 31 січня - Цензор.НЕТ 5019
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25.01.2021 16:44 Відповісти
Революция выходного дня
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25.01.2021 16:55 Відповісти
 
 