У Навального анонсували нові протести по всій Росії на 31 січня

Соратники Олексія Навального планують нові протестні акції по всій Росії на 31 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на керівника мережі регіональних штабів Олексія Навального Леоніда Волкова в твіттері.

"31 січня, 12.00. Всі міста Росії. За свободу для Навального. За свободу для всіх. За справедливість", - написав він.

Подробиці Волков пообіцяв повідомити пізніше.

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Як повідомлялося, 23 січня в Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 особу.