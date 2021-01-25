Украина может вернуться к "цветным" карантинным зонам, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что усиленные ограничительные меры показали свою эффективность, а после анализа ситуации в регионах государство может вернуться к адаптивному карантину.

Об этом он рассказал на селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства .

"Те показатели, которые мы видим сегодня по количеству заболевших, госпитализированных и тех, кто выздоровел, свидетельствуют, что усиленный карантин был эффективным мероприятием. В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернемся к зеленым, желтым, оранжевым и красным зонам", - отметил Шмыгаль.

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По его словам, эти изменения в случае принятия вступят в силу через семь дней после принятия.