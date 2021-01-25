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Новости Коронавирус и карантин
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Украина может вернуться к "цветным" карантинным зонам, - Шмыгаль

Украина может вернуться к

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что усиленные ограничительные меры показали свою эффективность, а после анализа ситуации в регионах государство может вернуться к адаптивному карантину.

Об этом он рассказал на селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства .

"Те показатели, которые мы видим сегодня по количеству заболевших, госпитализированных и тех, кто выздоровел, свидетельствуют, что усиленный карантин был эффективным мероприятием. В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернемся к зеленым, желтым, оранжевым и красным зонам", - отметил Шмыгаль.

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По его словам, эти изменения в случае принятия вступят в силу через семь дней после принятия.

Автор: 

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Украина может вернуться к "цветным" карантинным зонам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7352
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25.01.2021 16:25 Ответить
Украина может вернуться к цветным революциям...
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25.01.2021 16:30 Ответить
Игры в пандемию продолжаются. И шмыгали твердо намерены получить свой кусок пирога от реализации в Украине продукции фармацевтической мафии.
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25.01.2021 16:32 Ответить
Там же им кругом профит - и на пандемии нажиться, и на пенсионный фонд нагрузку снизить...
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25.01.2021 16:36 Ответить
Все. В Украине и прививок не делали и победили коронавирус. Шо там там Англии ? В Германии? В Израиле .. первая страна в Европе по побеждённому карантину.
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25.01.2021 16:47 Ответить
дурик к цветному майдану
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25.01.2021 16:59 Ответить
 
 