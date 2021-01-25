Україна може повернутися до "кольорових" карантинних зон, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що посилені обмежувальні заходи показали свою ефективність, а після аналізу ситуації в регіонах держава може повернутися до адаптивного карантину.

Про це він розповів на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ті показники, які ми бачимо сьогодні за кількістю хворих, госпіталізованих і тих, хто одужав, свідчать, що посилений карантин був ефективним заходом. Найближчим часом МОЗ досліджує ситуацію в регіонах, і залежно від показників ми приймемо рішення про введення адаптивного карантину в окремих областях. Тобто повернемося до зелених, жовтих, помаранчевих і червоних зон", - зазначив Шмигаль.

За його словами, ці зміни в разі ухвалення набудуть чинності через сім днів після прийняття.

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