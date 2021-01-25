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Новини Коронавірус і карантин
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Україна може повернутися до "кольорових" карантинних зон, - Шмигаль

Україна може повернутися до

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що посилені обмежувальні заходи показали свою ефективність, а після аналізу ситуації в регіонах держава може повернутися до адаптивного карантину.

Про це він розповів на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ті показники, які ми бачимо сьогодні за кількістю хворих, госпіталізованих і тих, хто одужав, свідчать, що посилений карантин був ефективним заходом. Найближчим часом МОЗ досліджує ситуацію в регіонах, і залежно від показників ми приймемо рішення про введення адаптивного карантину в окремих областях. Тобто повернемося до зелених, жовтих, помаранчевих і червоних зон", - зазначив Шмигаль.

За його словами, ці зміни в разі ухвалення набудуть чинності через сім днів після прийняття.

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Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4566) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Украина может вернуться к "цветным" карантинным зонам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7352
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25.01.2021 16:25 Відповісти
Украина может вернуться к цветным революциям...
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25.01.2021 16:30 Відповісти
Игры в пандемию продолжаются. И шмыгали твердо намерены получить свой кусок пирога от реализации в Украине продукции фармацевтической мафии.
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25.01.2021 16:32 Відповісти
Там же им кругом профит - и на пандемии нажиться, и на пенсионный фонд нагрузку снизить...
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25.01.2021 16:36 Відповісти
Все. В Украине и прививок не делали и победили коронавирус. Шо там там Англии ? В Германии? В Израиле .. первая страна в Европе по побеждённому карантину.
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25.01.2021 16:47 Відповісти
дурик к цветному майдану
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25.01.2021 16:59 Відповісти
 
 