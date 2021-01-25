200-гривневая купюра находится среди номинантов ежегодного международного конкурса "Банкнота года", - Музей денег НБУ

Банкнота 200 гривен четвертого поколения - среди номинантов ежегодного международного конкурса "Банкнота года", который организует Международное общество банкнот (IBNS)

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Музей денег НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

На победу в престижном конкурсе претендуют еще 15 банкнот различных стран мира, выпущенных в 2020 году. Количество участников конкурса может увеличиться, ведь срок номинирования банкнот истекает 31 января 2021.

В прошлом году в день рождения Леси Украинки - 25 февраля 2020 - Национальный банк ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен, которые должны постепенно заменить купюры старого образца.

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Среди критериев, имеющие значение для жюри конкурса "Банкнота года" - художественные особенности, дизайн, цветовая гамма и защитные элементы.

На аверсе банкноты четвертого поколения портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты. Ранее ее изображение находилось в правой стороне.

На реверсе 200 гривен изображена Въездная башня Луцкого замка - самое старое сооружение города. Рядом с ней и сегодня растет ясень, которому более 200 лет. Именно под ним якобы любила отдыхать и писать стихи Леся Украинка, которая провела в Луцке свои детские годы.

Банкнота напечатана на тонированной бумаге со светло-розовым оттенком. Элементы защиты купюры - многотоновые водяные знаки, защитная лента, сквозной элемент, "оконная" защитная лента, элемент SPARK в форме стилизованного изображения водяной лилии, рельефные элементы, латентное изображение и микротексты.

Кроме элементов защиты для визуального определения, банкнота имеет элементы защиты, которые определяются в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах и имеют магнитные свойства.

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