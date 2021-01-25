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200-гривневая купюра находится среди номинантов ежегодного международного конкурса "Банкнота года", - Музей денег НБУ

200-гривневая купюра находится среди номинантов ежегодного международного конкурса

Банкнота 200 гривен четвертого поколения - среди номинантов ежегодного международного конкурса "Банкнота года", который организует Международное общество банкнот (IBNS)

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Музей денег НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

На победу в престижном конкурсе претендуют еще 15 банкнот различных стран мира, выпущенных в 2020 году. Количество участников конкурса может увеличиться, ведь срок номинирования банкнот истекает 31 января 2021.

В прошлом году в день рождения Леси Украинки - 25 февраля 2020 - Национальный банк ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен, которые должны постепенно заменить купюры старого образца.

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Среди критериев, имеющие значение для жюри конкурса "Банкнота года" - художественные особенности, дизайн, цветовая гамма и защитные элементы.

На аверсе банкноты четвертого поколения портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты. Ранее ее изображение находилось в правой стороне.
На реверсе 200 гривен изображена Въездная башня Луцкого замка - самое старое сооружение города. Рядом с ней и сегодня растет ясень, которому более 200 лет. Именно под ним якобы любила отдыхать и писать стихи Леся Украинка, которая провела в Луцке свои детские годы.

Банкнота напечатана на тонированной бумаге со светло-розовым оттенком. Элементы защиты купюры - многотоновые водяные знаки, защитная лента, сквозной элемент, "оконная" защитная лента, элемент SPARK в форме стилизованного изображения водяной лилии, рельефные элементы, латентное изображение и микротексты.

Кроме элементов защиты для визуального определения, банкнота имеет элементы защиты, которые определяются в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах и имеют магнитные свойства.

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Автор: 

банкнота (30) гривня (1851) НБУ (4835)


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обед на двоих в студенческом буфете...
перемога...
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25.01.2021 17:31 Ответить
Предлагаю ввести купюру со Степаном Бандерой .
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25.01.2021 17:32 Ответить
Деньги у нас реально красивые
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25.01.2021 17:36 Ответить
Эта та бумажка за которую нужно весь день вкалывать, а купить за нее и так ничего нельзя кроме хлеба?
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25.01.2021 17:40 Ответить
...меньше мучного - больше движения Арбайтен...
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25.01.2021 17:45 Ответить
За день вкалывания сможеш купить двадцать буханок хлеба . Где - то в глубине расии , - об таком хлебе даже не мыслят .
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25.01.2021 17:52 Ответить
Таня, для вас на покупку хлеба со скидкой есть бумажка номиналом 150 гривен. На нее даже не нужно весь день вкалывать - листок бумаги и фломастеры или одолжите у знакомых цыган
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25.01.2021 19:01 Ответить
Я не пенсионерка, просто сейчас так почти везде платят неофициально. 200-300грн в день.
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25.01.2021 19:36 Ответить
Хоть щось Зе!лена шмаркля не взяла під свій особистий контроль
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25.01.2021 17:55 Ответить
 
 