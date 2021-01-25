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Зеленский принимает поздравления с днем рождения из Кыргызстана, Словакии и Египта

Зеленский принимает поздравления с днем рождения из Кыргызстана, Словакии и Египта

Офис Президента обнародовал информацию о поздравлениях с днем рождения, которые получил президент Владимир Зеленский.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, Зеленского поздравили с 43-летием лидер Китая Си Цзиньпин, президент Кореи Мун Чжэ Ин, президент Словакии Зузана Чапутова, президент Египта Ас-Сиси и лидер Кыргызстана Талант Мамытов.

Также президент Украины получил поздравления от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и посла Израиля в Украине Джоэла Лиона.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский в день рождения похвастался хорошей формой: "43 по паспорту, 30 в душе". ФОТО

Глава КНР, президент Словакии и бывший президент Казахстана направили Зеленскому поздравительные письма. Президент Кореи и посол Израиля ограничились поздравлениями в Твиттере.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: "Занимайтесь тем, что у вас выходит". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

день рождения (396) Зеленский Владимир (20290) поздравление (1057)


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Топ комментарии
+39
Зеленский принимает поздравления с днем рождения из Кыргызстана, Словакии и Египта - Цензор.НЕТ 7544
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25.01.2021 18:58
+37
Зеленский принимает поздравления с днем рождения из Кыргызстана, Словакии и Египта - Цензор.НЕТ 4968
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25.01.2021 19:00
+29
Трохи не та дата...

Зеленский принимает поздравления с днем рождения из Кыргызстана, Словакии и Египта - Цензор.НЕТ 1494
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25.01.2021 19:03
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И это правильно. От такого лиха можно и неделю поклоны бить
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25.01.2021 22:06 Ответить
Надо просто начать поздравлять!
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25.01.2021 19:48 Ответить
https://postimg.cc/ZW6DSKN8

Зеленский принимает поздравления с днем рождения из Кыргызстана, Словакии и Египта - Цензор.НЕТ 3472
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25.01.2021 19:54 Ответить
Кум Путина подарил Зеленскому ко Дню Рождения гальку с крымского побережья для сауны.
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25.01.2021 19:56 Ответить
Зачем ЗЕ еще и Галька, когда у него есть Ленка и Юлька?

МедведЧук вобще врядли шото подарит бо ЗЕ для него является ступенькой во власть.

Вот ты бы стал шото дарить своей стремянке?
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25.01.2021 20:04 Ответить
Вот ты бы стал шото дарить своей стремянке?
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25.01.2021 22:08 Ответить
оман
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25.01.2021 19:57 Ответить
Зеленський приймає поздоровлення з днем ​​народження з Киргизстану, Словаччини та Єгипту - Цензор.НЕТ 271
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25.01.2021 20:07 Ответить
Из старого и нового света никого
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25.01.2021 20:09 Ответить
Зато из Орды аж двое.

Та ки велели передать:
Кумыс алтын кирдык, Зеленский-бай.
Зеленский мыш, Зеленский кыш, Зеленский тохтамыш.
Бешбалык актымрдыр Ермак-батур.


Пасанам в ОП нрависа...
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25.01.2021 20:15 Ответить
Киргизькою мовою некрологи ґепічніше звучать - http://lurkmore.to/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83 каза болду

Зеленський приймає поздоровлення з днем ​​народження з Киргизстану, Словаччини та Єгипту - Цензор.НЕТ 6878
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25.01.2021 20:43 Ответить
https://ru.sputnik.kg/society/20180812/1040596914/smert-pravila-kyrgyzy.html У кыргызов издавна не принято напрямую говорить о трудных жизненных ситуациях. Тяжелые новости сообщают иносказательно .
Помощь в написании материала в рамках рубрики "Кыргызский язык" оказал филолог Ишенбек Султаналиев.
Кыргызы не говорят друг другу о смерти родных сразу, внезапно - речь принято начинать издалека, чтобы "смягчить" трагические вести. Это дает человеку некоторую возможность подготовиться к ним психологически. Нельзя говорить про кого-то просто "өлдү" (умер) - такая прямолинейность может трактоваться как неуважение к скончавшемуся и его близким.
О смерти детей:
чарчап калды - устал;
учуп кетти - улетел.
О смерти кого бы то ни было:
каза болду - скончался;
каза тапты - нашел свою смерть;
өтүп кетти - перешел (в мир иной);
узап кетти - отдалился;
ажал тапты - настал его смертный час;
көзү өттү - глаза его перешли (в мир иной);
көз жумду - навсегда закрыл глаза;
кете берди - ушел;
дүйнө салды - попрощался с миром;
набыт болду - погиб;
мерт кетти - скоропостижно скончался;
түбөлүккө кетти - ушел в вечность;
таштап кетти - оставил нас;
кош айтышты - попрощался;
кайтыш болду - покинул;
курман болду - погиб;
жан берди - отдал душу;
акыркы сапарга кетти - ушел в последний путь;
о дүйнөгө кайтты - вернулся в другой мир;
тиги дүйнөгө сапар тартты - ушел на тот свет;
жан таслим болду - душа покинула тело.
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25.01.2021 20:50 Ответить
И из Польши никого,из стран Балтии никого...
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25.01.2021 20:47 Ответить
Це зелене гівно ще 5 років у нас вкрало. Йому лише 43, а нам вже 3,14здець...
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25.01.2021 20:18 Ответить
А Науру и Кирибати его что за лоха держат?
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25.01.2021 20:27 Ответить
Зеленський приймає поздоровлення з днем ​​народження з Киргизстану, Словаччини та Єгипту - Цензор.НЕТ 5086
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25.01.2021 20:36 Ответить
Гринпоца даже свои не уважают. Посол(уровень!) Израиля ограничился поздравлением в Твиттере.
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25.01.2021 20:38 Ответить
Я в шоке,что даже Дуда не поздравил -взялись таки американцы за зелю...
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25.01.2021 20:45 Ответить
Зеленський приймає поздоровлення з днем ​​народження з Киргизстану, Словаччини та Єгипту - Цензор.НЕТ 8278
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25.01.2021 20:50 Ответить
І шо, Вован Бункерний також проігнорував? Вей. вей, вей, а якже в очі тому дивився!
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25.01.2021 20:53 Ответить
Сохраняется тайна относительно поздравления от султана Омана. Скорее всего не разглашают потому, что в него были завернуты инвестиции.
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25.01.2021 21:03 Ответить
Потужно вітають Ваву... Президета Словаччини мабуть не попередили в Європі, що клоуна - то не президент і його вітати не треба.
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25.01.2021 21:41 Ответить
Это да,зато Молдову,Грузию и Польшу точно успели)у зекретина дела хуже некуда...
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25.01.2021 22:01 Ответить
Най би воно здохло вже.
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25.01.2021 22:06 Ответить
С Ростова еще не поздравили?) Совсем не густо, как для "величайшего лидера современности".
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25.01.2021 22:08 Ответить
И никого из украины.
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25.01.2021 22:16 Ответить
УКРАИНА И КИТАЙ ЭТО НАСТОЯЩИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАНИМАЕМОЙ РОССИЕЙ !!!
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25.01.2021 22:22 Ответить
Вова, почему Ермак до сих пор не написал на мордокниге что только что звонил и поздравлял Байден? Восхищался тобой как политиком.... Про то что вы с Квин смотрели инаугурацию многим зашло...
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25.01.2021 22:33 Ответить
какая антипирожная зрада.
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26.01.2021 06:02 Ответить
а вот Андорра и Албания со Свазилендом не поздравили...не заслужил... потому что уровень жизнь даже в Свазиленде выше, чем у вырока в Украине... поэтому и не опускается Свазиленд до чужих высот...
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26.01.2021 07:21 Ответить
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