Зеленский принимает поздравления с днем рождения из Кыргызстана, Словакии и Египта
Офис Президента обнародовал информацию о поздравлениях с днем рождения, которые получил президент Владимир Зеленский.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Так, Зеленского поздравили с 43-летием лидер Китая Си Цзиньпин, президент Кореи Мун Чжэ Ин, президент Словакии Зузана Чапутова, президент Египта Ас-Сиси и лидер Кыргызстана Талант Мамытов.
Также президент Украины получил поздравления от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и посла Израиля в Украине Джоэла Лиона.
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Глава КНР, президент Словакии и бывший президент Казахстана направили Зеленскому поздравительные письма. Президент Кореи и посол Израиля ограничились поздравлениями в Твиттере.
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МедведЧук вобще врядли шото подарит бо ЗЕ для него является ступенькой во власть.
Вот ты бы стал шото дарить своей стремянке?
Та ки велели передать:
Кумыс алтын кирдык, Зеленский-бай.
Зеленский мыш, Зеленский кыш, Зеленский тохтамыш.
Бешбалык актымрдыр Ермак-батур.
Пасанам в ОП нрависа...
Помощь в написании материала в рамках рубрики "Кыргызский язык" оказал филолог Ишенбек Султаналиев.
Кыргызы не говорят друг другу о смерти родных сразу, внезапно - речь принято начинать издалека, чтобы "смягчить" трагические вести. Это дает человеку некоторую возможность подготовиться к ним психологически. Нельзя говорить про кого-то просто "өлдү" (умер) - такая прямолинейность может трактоваться как неуважение к скончавшемуся и его близким.
О смерти детей:
чарчап калды - устал;
учуп кетти - улетел.
О смерти кого бы то ни было:
каза болду - скончался;
каза тапты - нашел свою смерть;
өтүп кетти - перешел (в мир иной);
узап кетти - отдалился;
ажал тапты - настал его смертный час;
көзү өттү - глаза его перешли (в мир иной);
көз жумду - навсегда закрыл глаза;
кете берди - ушел;
дүйнө салды - попрощался с миром;
набыт болду - погиб;
мерт кетти - скоропостижно скончался;
түбөлүккө кетти - ушел в вечность;
таштап кетти - оставил нас;
кош айтышты - попрощался;
кайтыш болду - покинул;
курман болду - погиб;
жан берди - отдал душу;
акыркы сапарга кетти - ушел в последний путь;
о дүйнөгө кайтты - вернулся в другой мир;
тиги дүйнөгө сапар тартты - ушел на тот свет;
жан таслим болду - душа покинула тело.