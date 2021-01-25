Зеленский принимает поздравления с днем рождения из Кыргызстана, Словакии и Египта

Офис Президента обнародовал информацию о поздравлениях с днем рождения, которые получил президент Владимир Зеленский.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, Зеленского поздравили с 43-летием лидер Китая Си Цзиньпин, президент Кореи Мун Чжэ Ин, президент Словакии Зузана Чапутова, президент Египта Ас-Сиси и лидер Кыргызстана Талант Мамытов.

Также президент Украины получил поздравления от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и посла Израиля в Украине Джоэла Лиона.

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Глава КНР, президент Словакии и бывший президент Казахстана направили Зеленскому поздравительные письма. Президент Кореи и посол Израиля ограничились поздравлениями в Твиттере.

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