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Новости Коронавирус и карантин
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В течение этого года вакцин от COVID-19 хватит всем желающим, - Шмыгаль

В течение этого года вакцин от COVID-19 хватит всем желающим, - Шмыгаль

В течение 2021 года в Украину должны поставить более 30 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Вакцин хватит всем желающим в течение этого года. У нас сегодня контрактов уже более чем на 30 миллионов доз вакцин — фактически на подписании и подписано. Поэтому все очереди вакцинации в Украине в соответствии с национальным четким планом, будут соблюдены. Вся инфраструктура подготовлена. Разработан план по созданию 500 мобильных бригад и четырех тысяч пунктов вакцинации. То есть вся инфраструктура в необходимом количестве в этом году будет обеспечена", — отметил Шмыгаль. 

Для прививки от COVID-19 нужно ввести две дозы вакцины. То есть заявленных 30 млн доз хватит на 15 млн человек.

Глава правительства также рассказал, что благодаря январскому локдауну удалось разорвать цепь инфицирования украинцев, а также лучше подготовить медицинскую систему.

Также смотрите: Локдаун себя оправдал, в феврале начинаем вакцинацию от COVID-19, - Зеленский. ВИДЕО

"Мы вышли из усиленного карантина, который позволил избежать, по словам эпидемиологов, наложения COVID с сезонным гриппом, мы прервали цепочку заболеваемости, которая могла потенциально образоваться после новогодних праздников. Мы поддержали и дали возможность разгрузить медицинскую систему.

Сегодня 66 тысяч коек подготовлено для" ковидных" больных, 55 тысяч из них обеспечены кислородом — еще больше 82%. Занято сегодня чуть меньше 19 тысяч. То есть медицинская система готова, цепочка заболеваемости разорвана, что дает нам возможность сегодня немного разгрузить медиков", — отметил премьер-министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может вернуться к "цветным" карантинным зонам, - Шмыгаль

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2680) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
В течение этого года вакцин от COVID-19 хватит всем желающим, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2494
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26.01.2021 00:12
+4
В течение этого года вакцин от COVID-19 хватит всем желающим, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7148
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26.01.2021 00:18
+3
Вакцин будет только 200 тысяч доз на всю Украину.

А вот китайский компот или кацапский ******** хоть ведрами.
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26.01.2021 00:29
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спутника в китайской обвертке))),но зебуинам это полезно.
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26.01.2021 00:10 Ответить
Вважаєш серед пєтярастів замало лохів?
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26.01.2021 03:41 Ответить
В течение этого года вакцин от COVID-19 хватит всем желающим, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2494
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26.01.2021 00:12 Ответить
В течение этого года вакцин от COVID-19 хватит всем желающим, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7148
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26.01.2021 00:18 Ответить
Всем желающим? Учитывая что Степановско-Шмыгалёвский шмурдяк себе колоть мало кто захочет - то на всех желающих хватит
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26.01.2021 00:20 Ответить
китайская вакцинка то?
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26.01.2021 00:20 Ответить
только на пунктах вакцинации будет созданно дополнительно 500 000 рабочих мест ))
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26.01.2021 00:24 Ответить
мертвые с вакцинами вдоль дорог стоят...
дело рук зеленых дьяволят...

как-то так, сама собой, перефразировалась песня...))
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26.01.2021 07:16 Ответить
Вакцин будет только 200 тысяч доз на всю Украину.

А вот китайский компот или кацапский ******** хоть ведрами.
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26.01.2021 00:29 Ответить
Якщо вас усі посилають нах - не засмучуйтесь, може, вам просто показують де вихід.(с)
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26.01.2021 00:39 Ответить
зебилы, вы точно не попутали планы по утилизации с планом по вакцинации ?
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26.01.2021 00:42 Ответить
Трюдо метал молнии!.. Не хватило ОДНОГО голоса... А Украина могла бы получить вакцину.
https://www.youtube.com/watch?v=S5TDkG03dzs&ab_channel=ANNEKSIYANET&fbclid=IwAR1wPW4N1A2-5THlO6qH7OYvOA2ROrv7U6x3YIcBLqyFG1BMEY7ZkqlOrLs
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26.01.2021 01:08 Ответить
Миллион, миллион, миллион разных доз. Обещал, обещал Зеля нам от COVID. Кто тупой, верит кто в этот бред всерьез. Тот, ну меня совсем не удивил.
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26.01.2021 01:39 Ответить
"В течение этого года вакцин от COVID-19 хватит всем желающим, - Шмыгаль. В течение 2021 года в Украину должны поставить более 30 миллионов доз вакцины от коронавируса." - https://gordonua.com/news/society/do-marta-2022-goda-v-ukraine-planiruyut-vakcinirovat-ot-koronavirusa-23-mln-chelovek-lyashko-1533966.html "Вакцинация предусматривает пять этапов, у каждого две фазы, поскольку требуется двукратное введение вакцины - через 25 дней нужно сделать прививку еще раз. Вакцина будет для населения бесплатной, вакцинация - добровольной, никто никого не будет заставлять. Но мы призываем это сделать, поскольку это шанс остановить распространение коронавирусной инфекции. Мы завезем на рынок Украины безопасную и качественную вакцину", - отметил главный санврач.
Дубилет посчитал, что в Украине живёт 37 миллионов. Нужно 74 миллиона доз вакцины от коронавируса, а не 30 миллионов.
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26.01.2021 01:44 Ответить
Китайского коррупционного шмурдяка на всех хватит, а какое бабло поднимут "слуги народа", даже вообразить трудно.
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26.01.2021 02:07 Ответить
Нічого вони не зароблять, оскільки дуже мало бажаючих нею вакцинуватись, навіть безкоштовно
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26.01.2021 04:19 Ответить
Багато хто, може більшість, від китайської відмовиться, або вильє / якщо "обязаловка"/. Гроші роздані, план виконаний...А далі - хворійте, вмирайте й підтримуйте вогнище пандемії?
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26.01.2021 11:06 Ответить
мои уши не выдерживают столько лапши
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26.01.2021 02:45 Ответить
Головне, щоб вистачило для всіх шмигалів і їх посіпак... Їх і іхню рідню потрібно обдовбати по повній цим лайном, яке ще ніде в світі не пройшло повного циклу випробувань...
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26.01.2021 06:02 Ответить
Спочатку їх рідня ,а представники суспільства подаватимуть рондомно флакончики ! от шоу буде . забігають як таргани на пательні!
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26.01.2021 08:18 Ответить
Ці китайською не збираються вакцинуватись!
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26.01.2021 11:09 Ответить
всё равно зрада.
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26.01.2021 06:19 Ответить
❗️ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID

«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:

«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.

У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.

Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.

В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.

Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.

При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?

Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
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26.01.2021 06:55 Ответить
Для людей важлива не назва пошесті, а факт, що дуже тяжко переноситься, дороге лікування, хронічні ускладнення, дуже висока смертність, нагрузка на економіку! Тому самоїзоляція й вакцинація з 90% гарантії вакциною - необхідність!
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26.01.2021 11:46 Ответить
Почніть з себе і власних дітей. Щасти.
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26.01.2021 08:30 Ответить
ахметовский халуй ! один вопрос про какую вакцину идет речь, которую вы с радуцким купили в израиле для себя или Китайско-ПИД,,,рашенский фуфломицин???
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26.01.2021 09:12 Ответить
"Забыл" сказать за какую цену!
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26.01.2021 10:16 Ответить
Відповідальні держави не продають товар з 50% гарантії, не дозволять вводити дохлу вакцину: адже це профанація метода і антиреклама. Верхівка і хто може матеріально - прививатиметься гарантованими, тіньовий ринок розгуляється! Наявні переваги антикорупційних розвинених країн ЄС і США, де, дійсно, у простої людини є захист. від лихварів.
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26.01.2021 11:59 Ответить
Вакцин хватит всем, но только тем у кого хватит мани-мани.
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26.01.2021 12:49 Ответить
Минуточку!
А название вакцины можно уточнить?
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26.01.2021 12:50 Ответить
 
 