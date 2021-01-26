В течение этого года вакцин от COVID-19 хватит всем желающим, - Шмыгаль
В течение 2021 года в Украину должны поставить более 30 миллионов доз вакцины от коронавируса.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Вакцин хватит всем желающим в течение этого года. У нас сегодня контрактов уже более чем на 30 миллионов доз вакцин — фактически на подписании и подписано. Поэтому все очереди вакцинации в Украине в соответствии с национальным четким планом, будут соблюдены. Вся инфраструктура подготовлена. Разработан план по созданию 500 мобильных бригад и четырех тысяч пунктов вакцинации. То есть вся инфраструктура в необходимом количестве в этом году будет обеспечена", — отметил Шмыгаль.
Для прививки от COVID-19 нужно ввести две дозы вакцины. То есть заявленных 30 млн доз хватит на 15 млн человек.
Глава правительства также рассказал, что благодаря январскому локдауну удалось разорвать цепь инфицирования украинцев, а также лучше подготовить медицинскую систему.
"Мы вышли из усиленного карантина, который позволил избежать, по словам эпидемиологов, наложения COVID с сезонным гриппом, мы прервали цепочку заболеваемости, которая могла потенциально образоваться после новогодних праздников. Мы поддержали и дали возможность разгрузить медицинскую систему.
Сегодня 66 тысяч коек подготовлено для" ковидных" больных, 55 тысяч из них обеспечены кислородом — еще больше 82%. Занято сегодня чуть меньше 19 тысяч. То есть медицинская система готова, цепочка заболеваемости разорвана, что дает нам возможность сегодня немного разгрузить медиков", — отметил премьер-министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дело рук зеленых дьяволят...
как-то так, сама собой, перефразировалась песня...))
А вот китайский компот или кацапский ******** хоть ведрами.
https://www.youtube.com/watch?v=S5TDkG03dzs&ab_channel=ANNEKSIYANET&fbclid=IwAR1wPW4N1A2-5THlO6qH7OYvOA2ROrv7U6x3YIcBLqyFG1BMEY7ZkqlOrLs
Дубилет посчитал, что в Украине живёт 37 миллионов. Нужно 74 миллиона доз вакцины от коронавируса, а не 30 миллионов.
«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
А название вакцины можно уточнить?