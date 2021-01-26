В течение этого года вакцин от COVID-19 хватит всем желающим, - Шмыгаль

В течение 2021 года в Украину должны поставить более 30 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Вакцин хватит всем желающим в течение этого года. У нас сегодня контрактов уже более чем на 30 миллионов доз вакцин — фактически на подписании и подписано. Поэтому все очереди вакцинации в Украине в соответствии с национальным четким планом, будут соблюдены. Вся инфраструктура подготовлена. Разработан план по созданию 500 мобильных бригад и четырех тысяч пунктов вакцинации. То есть вся инфраструктура в необходимом количестве в этом году будет обеспечена", — отметил Шмыгаль.

Для прививки от COVID-19 нужно ввести две дозы вакцины. То есть заявленных 30 млн доз хватит на 15 млн человек.

Глава правительства также рассказал, что благодаря январскому локдауну удалось разорвать цепь инфицирования украинцев, а также лучше подготовить медицинскую систему.

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"Мы вышли из усиленного карантина, который позволил избежать, по словам эпидемиологов, наложения COVID с сезонным гриппом, мы прервали цепочку заболеваемости, которая могла потенциально образоваться после новогодних праздников. Мы поддержали и дали возможность разгрузить медицинскую систему.

Сегодня 66 тысяч коек подготовлено для" ковидных" больных, 55 тысяч из них обеспечены кислородом — еще больше 82%. Занято сегодня чуть меньше 19 тысяч. То есть медицинская система готова, цепочка заболеваемости разорвана, что дает нам возможность сегодня немного разгрузить медиков", — отметил премьер-министр.

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