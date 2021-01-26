Протягом цього року вакцин проти COVID-19 вистачить усім охочим, - Шмигаль
Протягом 2021 року в Україну мають поставити понад 30 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Вакцин вистачить усім охочим протягом цього року. У нас сьогодні контрактів уже більш ніж понад 30 мільйонів вакцин — фактично на підписанні та підписано. Тому всі черги вакцинування в Україні, згідно з національним чітким планом, будуть дотримані. Вся інфраструктура підготовлена. Утворено й розроблено план утворити 500 мобільних бригад та 4 тисячі пунктів вакцинування. Тобто вся інфраструктура у всій необхідній кількості цього року будуть забезпечені для всіх охочих і для тих усіх, хто має вакцинуватися в першу чергу", - зазначив Шмигаль.
Для щеплення проти COVID-19 потрібно ввести дві дози вакцини. Тобто заявлених 30 млн доз вистачить на 15 млн осіб.
Глава уряду також розповів, що завдяки січневому локдауну вдалося розірвати ланцюг інфікування українців, а також краще підготувати медичну систему.
"Ми вийшли з посиленого карантину, що дозволило уникнути, за словами епідеміологів, накладання COVID з сезонним грипом, ми перервали ланцюжок захворюваності, який міг потенційно утворитися після новорічних святкувань. Ми підтримали і дали можливість розвантажити медичну систему.
Сьогодні 66 тисяч ліжок підготовлено для "коронавірусних" хворих, 55 тисяч із них забезпечені киснем — ще понад 82%. Зайнято на сьогодні трохи менше від 19 тисяч. Тобто медична система готова, ланцюжок захворюваності розірваний, що дає нам змогу сьогодні трохи розвантажити медиків", - сказав прем’єр-міністр.
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как-то так, сама собой, перефразировалась песня...))
А вот китайский компот или кацапский ******** хоть ведрами.
https://www.youtube.com/watch?v=S5TDkG03dzs&ab_channel=ANNEKSIYANET&fbclid=IwAR1wPW4N1A2-5THlO6qH7OYvOA2ROrv7U6x3YIcBLqyFG1BMEY7ZkqlOrLs
Дубилет посчитал, что в Украине живёт 37 миллионов. Нужно 74 миллиона доз вакцины от коронавируса, а не 30 миллионов.
«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
А название вакцины можно уточнить?