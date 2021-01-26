Протягом цього року вакцин проти COVID-19 вистачить усім охочим, - Шмигаль

Протягом 2021 року в Україну мають поставити понад 30 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Вакцин вистачить усім охочим протягом цього року. У нас сьогодні контрактів уже більш ніж понад 30 мільйонів вакцин — фактично на підписанні та підписано. Тому всі черги вакцинування в Україні, згідно з національним чітким планом, будуть дотримані. Вся інфраструктура підготовлена. Утворено й розроблено план утворити 500 мобільних бригад та 4 тисячі пунктів вакцинування. Тобто вся інфраструктура у всій необхідній кількості цього року будуть забезпечені для всіх охочих і для тих усіх, хто має вакцинуватися в першу чергу", - зазначив Шмигаль.

Для щеплення проти COVID-19 потрібно ввести дві дози вакцини. Тобто заявлених 30 млн доз вистачить на 15 млн осіб.

Глава уряду також розповів, що завдяки січневому локдауну вдалося розірвати ланцюг інфікування українців, а також краще підготувати медичну систему.

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"Ми вийшли з посиленого карантину, що дозволило уникнути, за словами епідеміологів, накладання COVID з сезонним грипом, ми перервали ланцюжок захворюваності, який міг потенційно утворитися після новорічних святкувань. Ми підтримали і дали можливість розвантажити медичну систему.

Сьогодні 66 тисяч ліжок підготовлено для "коронавірусних" хворих, 55 тисяч із них забезпечені киснем — ще понад 82%. Зайнято на сьогодні трохи менше від 19 тисяч. Тобто медична система готова, ланцюжок захворюваності розірваний, що дає нам змогу сьогодні трохи розвантажити медиків", - сказав прем’єр-міністр.

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