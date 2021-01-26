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Новини Коронавірус і карантин
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Протягом цього року вакцин проти COVID-19 вистачить усім охочим, - Шмигаль

Протягом цього року вакцин проти COVID-19 вистачить усім охочим, - Шмигаль

Протягом 2021 року в Україну мають поставити понад 30 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Вакцин вистачить усім охочим протягом цього року. У нас сьогодні контрактів уже більш ніж понад 30 мільйонів вакцин — фактично на підписанні та підписано. Тому всі черги вакцинування в Україні, згідно з національним чітким планом, будуть дотримані. Вся інфраструктура підготовлена. Утворено й розроблено план утворити 500 мобільних бригад та 4 тисячі пунктів вакцинування. Тобто вся інфраструктура у всій необхідній кількості цього року будуть забезпечені для всіх охочих і для тих усіх, хто має вакцинуватися в першу чергу", - зазначив Шмигаль.

Для щеплення проти COVID-19 потрібно ввести дві дози вакцини. Тобто заявлених 30 млн доз вистачить на 15 млн осіб.

Глава уряду також розповів, що завдяки січневому локдауну вдалося розірвати ланцюг інфікування українців, а також краще підготувати медичну систему.

Читайте також: Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський. ВIДЕО

"Ми вийшли з посиленого карантину, що дозволило уникнути, за словами епідеміологів, накладання COVID з сезонним грипом, ми перервали ланцюжок захворюваності, який міг потенційно утворитися після новорічних святкувань. Ми підтримали і дали можливість розвантажити медичну систему.

Сьогодні 66 тисяч ліжок підготовлено для "коронавірусних" хворих, 55 тисяч із них забезпечені киснем — ще понад 82%. Зайнято на сьогодні трохи менше від 19 тисяч. Тобто медична система готова, ланцюжок захворюваності розірваний, що дає нам змогу сьогодні трохи розвантажити медиків", - сказав прем’єр-міністр.

Читайте: Україна може повернутися до "кольорових" карантинних зон, - Шмигаль

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) Денис Шмигаль (4536) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
В течение этого года вакцин от COVID-19 хватит всем желающим, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2494
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26.01.2021 00:12
+4
В течение этого года вакцин от COVID-19 хватит всем желающим, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7148
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26.01.2021 00:18
+3
Вакцин будет только 200 тысяч доз на всю Украину.

А вот китайский компот или кацапский ******** хоть ведрами.
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26.01.2021 00:29
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спутника в китайской обвертке))),но зебуинам это полезно.
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26.01.2021 00:10 Відповісти
Вважаєш серед пєтярастів замало лохів?
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26.01.2021 03:41 Відповісти
В течение этого года вакцин от COVID-19 хватит всем желающим, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2494
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26.01.2021 00:12 Відповісти
В течение этого года вакцин от COVID-19 хватит всем желающим, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7148
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26.01.2021 00:18 Відповісти
Всем желающим? Учитывая что Степановско-Шмыгалёвский шмурдяк себе колоть мало кто захочет - то на всех желающих хватит
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26.01.2021 00:20 Відповісти
китайская вакцинка то?
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26.01.2021 00:20 Відповісти
только на пунктах вакцинации будет созданно дополнительно 500 000 рабочих мест ))
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26.01.2021 00:24 Відповісти
мертвые с вакцинами вдоль дорог стоят...
дело рук зеленых дьяволят...

как-то так, сама собой, перефразировалась песня...))
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26.01.2021 07:16 Відповісти
Вакцин будет только 200 тысяч доз на всю Украину.

А вот китайский компот или кацапский ******** хоть ведрами.
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26.01.2021 00:29 Відповісти
Якщо вас усі посилають нах - не засмучуйтесь, може, вам просто показують де вихід.(с)
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26.01.2021 00:39 Відповісти
зебилы, вы точно не попутали планы по утилизации с планом по вакцинации ?
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26.01.2021 00:42 Відповісти
Трюдо метал молнии!.. Не хватило ОДНОГО голоса... А Украина могла бы получить вакцину.
https://www.youtube.com/watch?v=S5TDkG03dzs&ab_channel=ANNEKSIYANET&fbclid=IwAR1wPW4N1A2-5THlO6qH7OYvOA2ROrv7U6x3YIcBLqyFG1BMEY7ZkqlOrLs
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26.01.2021 01:08 Відповісти
Миллион, миллион, миллион разных доз. Обещал, обещал Зеля нам от COVID. Кто тупой, верит кто в этот бред всерьез. Тот, ну меня совсем не удивил.
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26.01.2021 01:39 Відповісти
"В течение этого года вакцин от COVID-19 хватит всем желающим, - Шмыгаль. В течение 2021 года в Украину должны поставить более 30 миллионов доз вакцины от коронавируса." - https://gordonua.com/news/society/do-marta-2022-goda-v-ukraine-planiruyut-vakcinirovat-ot-koronavirusa-23-mln-chelovek-lyashko-1533966.html "Вакцинация предусматривает пять этапов, у каждого две фазы, поскольку требуется двукратное введение вакцины - через 25 дней нужно сделать прививку еще раз. Вакцина будет для населения бесплатной, вакцинация - добровольной, никто никого не будет заставлять. Но мы призываем это сделать, поскольку это шанс остановить распространение коронавирусной инфекции. Мы завезем на рынок Украины безопасную и качественную вакцину", - отметил главный санврач.
Дубилет посчитал, что в Украине живёт 37 миллионов. Нужно 74 миллиона доз вакцины от коронавируса, а не 30 миллионов.
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26.01.2021 01:44 Відповісти
Китайского коррупционного шмурдяка на всех хватит, а какое бабло поднимут "слуги народа", даже вообразить трудно.
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26.01.2021 02:07 Відповісти
Нічого вони не зароблять, оскільки дуже мало бажаючих нею вакцинуватись, навіть безкоштовно
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26.01.2021 04:19 Відповісти
Багато хто, може більшість, від китайської відмовиться, або вильє / якщо "обязаловка"/. Гроші роздані, план виконаний...А далі - хворійте, вмирайте й підтримуйте вогнище пандемії?
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26.01.2021 11:06 Відповісти
мои уши не выдерживают столько лапши
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26.01.2021 02:45 Відповісти
Головне, щоб вистачило для всіх шмигалів і їх посіпак... Їх і іхню рідню потрібно обдовбати по повній цим лайном, яке ще ніде в світі не пройшло повного циклу випробувань...
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26.01.2021 06:02 Відповісти
Спочатку їх рідня ,а представники суспільства подаватимуть рондомно флакончики ! от шоу буде . забігають як таргани на пательні!
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26.01.2021 08:18 Відповісти
Ці китайською не збираються вакцинуватись!
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26.01.2021 11:09 Відповісти
всё равно зрада.
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26.01.2021 06:19 Відповісти
❗️ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID

«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:

«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.

У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.

Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.

В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.

Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.

При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?

Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
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26.01.2021 06:55 Відповісти
Для людей важлива не назва пошесті, а факт, що дуже тяжко переноситься, дороге лікування, хронічні ускладнення, дуже висока смертність, нагрузка на економіку! Тому самоїзоляція й вакцинація з 90% гарантії вакциною - необхідність!
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26.01.2021 11:46 Відповісти
Почніть з себе і власних дітей. Щасти.
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26.01.2021 08:30 Відповісти
ахметовский халуй ! один вопрос про какую вакцину идет речь, которую вы с радуцким купили в израиле для себя или Китайско-ПИД,,,рашенский фуфломицин???
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26.01.2021 09:12 Відповісти
"Забыл" сказать за какую цену!
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26.01.2021 10:16 Відповісти
Відповідальні держави не продають товар з 50% гарантії, не дозволять вводити дохлу вакцину: адже це профанація метода і антиреклама. Верхівка і хто може матеріально - прививатиметься гарантованими, тіньовий ринок розгуляється! Наявні переваги антикорупційних розвинених країн ЄС і США, де, дійсно, у простої людини є захист. від лихварів.
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26.01.2021 11:59 Відповісти
Вакцин хватит всем, но только тем у кого хватит мани-мани.
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26.01.2021 12:49 Відповісти
Минуточку!
А название вакцины можно уточнить?
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26.01.2021 12:50 Відповісти
 
 