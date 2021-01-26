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Новости Коронавирус и карантин
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Две французские вакцины-кандидата против COVID-19 сняты с испытаний и объявлены неудачными

Две французские вакцины-кандидата против COVID-19 сняты с испытаний и объявлены неудачными

Еще две вакцины-кандидата против коронавируса сняты с испытаний на людях и объявлены неудачными разработками.

Как сообщили в парижском Институте Пастера, виной всему – неутешительные результаты испытаний на фазе I: препараты хорошо переносились добровольцами, но вызывали более слабый иммунный ответ, чем при естественной инфекции SARS-CoV-2, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Спонсировал обе разработки – V590 и V591 – американский гигант Merck, старейшая в мире фармкомпания (с 1668 года).

Первый препарат был основан на ослабленном (и потому безобидном) вирусе кори: он генно-модифицирован геном, который кодирует S-белок коронавируса. В июне 2020-го Merck приобрела австрийскую фирму Themis Bioscience для разработки этого кандидата в вакцины, в августе было запущено клиническое исследование.

Второй кандидат основан на другом векторе – вирусе везикулярного стоматита (этот вектор Merck успешно применила при создании первой одобренной вакцины от Эболы). Компания в партнерстве с IAVI разрабатывала вакцину против ковида в виде таблеток и получила от властей США на это $38 млн. 30 сентября была начала фаза I.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Sinovac Biotech представил результаты испытаний вакцины CoronaVac в трех странах: Общий показатель эффективности - 50,38%

25 января 2021 года оба препарата объявлены неудачными. Несмотря на фиаско, разработчики покажут результаты фазы в рецензируемом журнале. Это вторая и третья вакцины от ковида, которые прекращены: первой в декабре был кандидат от Университета Квинсленда.

Институт Пастера, между тем, продолжит проработку двух других вариантов антиковидных вакцин: векторной на основе безвредного лентивируса – для вакцинации через нос (разработка TheraVectys, дочки Института), и ДНК-вакцины, которая работает аналогично мРНК-вакцинам Pfizer/BioNTech и Moderna. Оба препарата находятся в конце фазы доклинических исследований (предшествует тестированию на людях).

Надежды Франции связаны также с ведущей фармкомпанией страны Sanofi: там объявили, что ее вакцина, возможно, будет готова в лучшем случае к концу этого года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стартовали испытания первой "живой" вакцины от COVID-19: 48 здоровых британцев заразили ослабленным вариантом коронавируса

Merck же планирует сосредоточиться на создании двух терапевтических лекарств от ковида: MK-4482 (молнупиравир) и MK-7110.

MK-7110 – рекомбинантный белок для снижения сильнейших воспалительных реакций в организме. Первые результаты фазы III показали снижение риска смерти или дыхательной недостаточности более чем наполовину у пациентов, госпитализированных с умеренной до тяжелой степенями болезни. Финальные результаты ожидаются в первом квартале.

MK-4482 – противовирусный препарат для приема через рот, разработан вместе с Ridgeback Bio. Проходит фазу II / III, первые результаты ожидаются в мае.

2 декабря 2020 года Merck, профильный инвестор Moderna, продал свою долю в этой компании, которая совершила прорыв с мРНК-вакциной.

вакцина (3815) испытания (378) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Встречный вопрос: А что в мире есть "удачные" вакцины, которые прошли весь цикл испытаний, показали свою эффективность и безопасность для реципиентов?
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26.01.2021 07:48
+2
упоротим дурантинофілам важко щось доходить...
хіба що вже під апаратом ШВЛ....
але там вже їм не до коментів...
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26.01.2021 08:27
+2
Вот дураки, могли бы венграм продать , как кацапы😁
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26.01.2021 09:01
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=rxGFzk7aFlY&feature=emb_logo Прививка)) Луи Де Фюнес: Нет, я не согласен прививаться! Но это лучшая вакцина в мире. Нет, доктор! - YouTube \

..Две французские вакцины-кандидата против COVID-19 сняты с испытаний и объявлены неудачными - Цензор.НЕТ 6846
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26.01.2021 07:40 Ответить
Встречный вопрос: А что в мире есть "удачные" вакцины, которые прошли весь цикл испытаний, показали свою эффективность и безопасность для реципиентов?
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26.01.2021 07:48 Ответить
Есть. Например, антирабическая вакцина. Мало кто он нее отказывался даже из закоренелых антивакскров.
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26.01.2021 08:12 Ответить
упоротим дурантинофілам важко щось доходить...
хіба що вже під апаратом ШВЛ....
але там вже їм не до коментів...
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26.01.2021 08:27 Ответить
а що ,у світі є інші ліки від вірусів,ніж вакцини ?
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26.01.2021 08:26 Ответить
Зато фуфло с 50% эффективностью они не пропустили в производство!
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26.01.2021 10:07 Ответить
наверное, про эти вакцины рассказывал зелохам гном
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26.01.2021 08:01 Ответить
Ща степашка их закупит.
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26.01.2021 08:22 Ответить
жаль, что медведчук и все ОПЗЖ не успели ею привиться... смотришь, несколькими презервуарами стало бы в мире меньше...
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26.01.2021 08:25 Ответить
Франція ще раз підтвердила своє скочування на маргінес. Так є з усіма, хто любить рашу.
Дві французькі вакцини-кандидати проти COVID-19 знято з випробувань і оголошено невдалими - Цензор.НЕТ 4567
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26.01.2021 08:47 Ответить
Вот дураки, могли бы венграм продать , как кацапы😁
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26.01.2021 09:01 Ответить
Китайская вакцина тоже вырабатывает антител меньше, чем у переболевших, но китайцы заявили, что они думают, что этого будет достаточно.
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26.01.2021 11:01 Ответить
 
 