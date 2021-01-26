Дві французькі вакцини-кандидати проти COVID-19 знято з випробувань і оголошено невдалими

Ще дві вакцини-кандидати проти коронавірусу знято з випробувань на людях і оголошено невдалими розробками.

Як повідомили в паризькому Інституті Пастера, виною всьому - невтішні результати випробувань на фазі I: препарати добре переносилися добровольцями, але викликали більш слабку імунну відповідь, ніж за природної інфекції SARS-CoV-2, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Спонсорував обидві розробки - V590 і V591 - американський гігант Merck, найдавніша у світі фармакологічна компанія (з 1668 року).

Перший препарат був заснований на послабленому (і тому нешкідливому) вірусі кору: він генно-модифікований геном, який кодує S-білок коронавірусу. У червні 2020-го Merck придбала австрійську фірму Themis Bioscience для розробки цього кандидата у вакцини, у серпні було запущено клінічне дослідження.

Другий кандидат заснований на іншому векторі - вірус везикулярного стоматиту (цей вектор Merck успішно застосувала під час створенни першої схваленої вакцини від Ебола). Компанія в партнерстві з IAVI розробляла вакцину проти ковіду у вигляді таблеток і отримала від влади США на це $38 млн. 30 вересня було розпочато фазу I.

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25 січня 2021 року обидва препарати оголошено невдалими. Попри фіаско, розробники покажуть результати фази в рецензованому журналі. Це друга і третя вакцини проти ковіду, які припинені: першим у грудні був кандидат від Університету Квінсленда.

Інститут Пастера, між тим, продовжить опрацювання двох інших варіантів антиковідних вакцин: векторної на основі нешкідливого лентивірусу - для вакцинації через ніс (розробка TheraVectys, дочки Інституту), і ДНК-вакцини, яка працює аналогічно мРНК-вакцинам Pfizer / BioNTech і Moderna. Обидва препарати перебувають у кінці фази доклінічних досліджень (передує тестування на людях).

Надії Франції пов'язані також з провідною фармкомпанією країни Sanofi: там оголосили, що її вакцина, можливо, буде готова в кращому разі до кінця цього року.

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Merck планує зосередитися на створенні двох терапевтичних ліків проти ковіду: MK-4482 (молнупіравір) і MK-7110.

MK-7110 - рекомбінантний білок для зниження найсильніших запальних реакцій в організмі. Перші результати фази III показали зниження ризику смерті або дихальної недостатності більш ніж наполовину в пацієнтів, госпіталізованих з помірного до важкого ступеня хвороби. Фінальні результати очікуються в першому кварталі.

MK-4482 - противірусний препарат для прийому через рот, розроблений разом з Ridgeback Bio. Проходить фазу II / III, перші результати очікуються у травні.

2 грудня 2020 року Merck, профільний інвестор Moderna, продав свою частку в цій компанії, яка здійснила прорив з мРНК-вакциною.