Глава МИД Венгрии Сийярто завтра посетит Украину с рабочим визитом, - МИД

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду посетит Украину с рабочим визитом по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Руководители внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии проведут переговоры по актуальным вопросам украинско-венгерских отношений, обсудят дальнейшие шаги по укреплению доверия в отношениях и реализации потенциала сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву на переговоры по поставке российской вакцины.

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