РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9748 посетителей онлайн
Новости
908 11

Глава МИД Венгрии Сийярто завтра посетит Украину с рабочим визитом, - МИД

Глава МИД Венгрии Сийярто завтра посетит Украину с рабочим визитом, - МИД

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду посетит Украину с рабочим визитом по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Руководители внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии проведут переговоры по актуальным вопросам украинско-венгерских отношений, обсудят дальнейшие шаги по укреплению доверия в отношениях и реализации потенциала сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву на переговоры по поставке российской вакцины.

Также читайте: Готовится "дорожная карта" по урегулированию кризиса в отношениях с Венгрией. Пункт о деблокировании комиссии Украина - НАТО должен быть включен, - замглавы ОП Жовква

Автор: 

Венгрия (1926) МИД (6933) Сийярто (318)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
На кой хрен здесь нужна эта подкацапская вонючка?
показать весь комментарий
26.01.2021 13:57
+9
Угорщина - це гієна Європи.
показать весь комментарий
26.01.2021 13:57
+8
О! Головний ***** пожалуєт...
показать весь комментарий
26.01.2021 13:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На кой хрен здесь нужна эта подкацапская вонючка?
показать весь комментарий
26.01.2021 13:57 Ответить
Угорщина - це гієна Європи.
показать весь комментарий
26.01.2021 13:57 Ответить
кореспонденцію з Кремля нашим гнидам привезе?
показать весь комментарий
26.01.2021 13:57 Ответить
О! Головний ***** пожалуєт...
показать весь комментарий
26.01.2021 13:58 Ответить
Что можно ожидать от этой венгерской ************
показать весь комментарий
26.01.2021 14:00 Ответить
привезет "спутник V" с маркировкой made in EU
показать весь комментарий
26.01.2021 14:02 Ответить
прочитал как ".... с собачим визитом".
примерно так оно и есть...
показать весь комментарий
26.01.2021 14:04 Ответить
************ засрарто..
як така наволоч змогла опинитися у ЄС?
показать весь комментарий
26.01.2021 14:05 Ответить
де нісчасний случай...?
показать весь комментарий
26.01.2021 14:18 Ответить
Як казав старий сапер Водічка, мадяри - це сволота.
показать весь комментарий
26.01.2021 14:49 Ответить
Шо этот **** у нас забыл?
показать весь комментарий
26.01.2021 15:40 Ответить
 
 