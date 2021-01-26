Словакия примет участие в саммите Крымской платформы, - МИД

Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова в ходе шестого украинско-словацкого экспертного форума представила словацким коллегам цели и механизмы работы Крымской платформы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Рассказывая о ситуации во временно оккупированном Крыму, Эмине Джапарова привлекла внимание к ухудшению ситуации с правами человека и продолжающейся милитаризации полуострова со стороны российской оккупационной администрации, что ставит под угрозу безопасность Черноморско-Азовского региона", - говорится в сообщении.

По словам Джапаровой, более 28 тыс. украинских граждан были призваны в ряды российской армии с начала оккупации полуострова, более 160 уголовных дел было открыто оккупационными властями за уклонение от срочной службы.

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Джапарова представила словацким коллегам цели и механизмы работы Крымской платформы, проинформировала участников мероприятия о подготовке к проведению ее инаугурационного саммита в Киеве 23 августа 2021, а также выразила благодарность словацкой стороне за готовность принять в нем участие.

Напомним, "Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, а также достижения деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств; министров иностранных дел; в измерении межпарламентского сотрудничества; в формате экспертной сети. Официально деятельность Крымской платформы будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 г. в Киеве.

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